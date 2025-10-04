Làng chài Vĩnh Nguyên - tọa độ check-in miễn phí, view biển cực chill giữa Nha Trang





Anh Phạm Tuấn Tú ghé thăm làng chài Vĩnh Nguyên lúc hoàng hôn. Clip: NVCC

Anh Phạm Tuấn Tú (một người làm du lịch tại Nha Trang) chia sẻ: “Bờ kè ở đây rộng lớn, hướng nhìn ra VinWonders Nha Trang, cáp treo và tàu thuyền qua lại. Ai mà mê chụp ảnh, chụp bầu trời cảnh tàu hay hoàng hôn thì nhất định phải rủ bạn bè ra đây.

Vào những ngày trời đẹp, rất nhiều người dân địa phương chọn nơi này để tập thể dục, trẻ em ra đây tắm biển và chơi đá bóng. Nếu như hôm nào mọi người chán chán muốn tìm một chỗ ngồi chill mới thì ghé qua đây thử xem, chắn chắn khi ra về, bạn sẽ hết buồn và còn thu về vô số ảnh tuyệt đẹp hút like”.

Khung cảnh bình yên, vừa có view thành phố, vừa có view biển và núi ở làng chài Vĩnh Nguyên. Ảnh: NVCC

Không chỉ có view biển, bờ kè còn mang đến cảm giác yên bình, dung dị của một làng chài ven biển. Ngồi ở đây, bạn có thể bắt gặp hình ảnh ngư dân chân chất thu lưới, tàu cá vào ra, hay đơn giản là lắng nghe tiếng sóng vỗ bờ. Sự kết hợp giữa cảnh sắc thiên nhiên và nhịp sống đời thường khiến nơi này trở thành toạ độ check-in tuyệt vời cho những bức ảnh kỷ niệm khi đến Nha Trang.

Trong khi nhiều điểm check-in tại Nha Trang thường phải trả phí hoặc quá đông đúc, thì bờ kè làng chài Vĩnh Nguyên lại giữ được sự bình yên, mộc mạc. Đây chính là lý do khiến nơi này ngày càng trở thành điểm hẹn quen thuộc của giới trẻ, các cặp đôi chụp ảnh cưới…

Những bức ảnh anh Tú chụp ở bờ kè Vĩnh Nguyên khi hoàng hôn buông xuống thu hút hàng nghìn lượt like và tương tác trên trang cá nhân và các page du lịch. Ảnh: NVCC

“Để đến được làng chài Vĩnh Nguyên, chỉ cần đi theo đường Trần Phú hướng về bệnh viện Vinmec. Gần trường tiểu học Vĩnh Nguyên, vòng xe lại bạn sẽ thấy con hẻm ghi bảng “Tổ dân phố 2 Tây Hải”, bên cạnh nhà hàng Thanh Sương chạy thẳng xe thêm một đoạn là sẽ thấy bờ kè.

Vị trí dễ tìm, lại gần viện Hải dương học nên bạn có thể kết hợp tham quan trong hành trình khám phá Nha Trang mà không mất nhiều thời gian di chuyển”, Tú nói.

Ngư dân làng chài Vĩnh Nguyên thu hoạch con seo biển. Seo được bán tại chỗ với giá khá rẻ, 100.000 đồng/3kg. Ảnh: Nhật Hà

Nơi đây vào những ngày đẹp trời thu hút nhiều người dân địa phương đi thể dục, trẻ em chơi đá bóng. Ảnh: NVCC

Những con thuyền đánh cá của dân chài dập dềnh theo con sóng, tạo nên một khung cảnh bình yên, thơ mộng. Ảnh: NVCC

Muộn phiền dường như tan biến, nhường chỗ cho sự thư giãn, yên ả khi giới trẻ đặt chân tới làng chài. Ảnh: NVCC

Các cần thủ trổ tài câu cá ở làng chài. Ảnh: NVCC

Du khách nên lựa chọn trang phục sáng màu để có được những bức ảnh nổi bật. Ảnh: NVCC