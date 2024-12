Năm nay làng đào La Cả trồng cả đào cành, đào thế và đào cổ thụ. Do không bị ảnh hưởng nhiều của bão số 3 (Yagi) nên những người trồng đào tại La Cả năm nay coi như được mùa. "Nhà tôi trồng 600 gốc đào tại Dương Nội và An Khánh, đủ cung cấp cho khách hàng. Tuy nhiên giá đào năm nay sẽ tăng 10-15% do lượng đào không nhiều", ông Tuấn, người có kinh nghiệm 40 năm trồng đào cho biết.