Lăng mộ 4.300 tuổi của người sử dụng "mật thư" tại Ai Cập

Theo Live Sciene, một nhóm các nhà khảo cổ học ở Ai Cập đã phát hiện ra ngôi mộ 4.300 năm tuổi của một chức sắc có tên là Mehtjetju. Thành viên nhóm khảo cổ tuyên bố rằng anh ta có quyền sử dụng các tài liệu bí mật của hoàng gia.

Kamil Kuraszkiewicz, một giáo sư tại khoa Phương Đông của Đại học Warsaw cho biết: "Vị chức sắc mang tên Mehtjetju là một quan chức có quyền xem và sử dụng các tài liệu được niêm phong của hoàng gia". Ngôi mộ của Mehtjetju được tìm thấy bên cạnh Kim tự tháp của Djoser, được xây dựng cách đây khoảng 4.700 năm ở Saqqara, Ai Cập.

Ngôi mộ 4.300 năm tuổi được phát hiện bên cạnh Kim tự tháp đầu tiên do người Ai Cập cổ đại xây dựng. Ảnh: Live Science.

Không phải ngẫu nhiên mà lăng mộ của Mehtjetju nằm cạnh Kim tự tháp đầu tiên do người Ai Cập cổ đại xây dựng. Djoser là một vị vua quan trọng và được tôn kính từ quá khứ huy hoàng, các quan chức đôi khi muốn được chôn cất bên cạnh kim tự tháp của ông, thậm chí hàng thế kỷ sau khi Djoser qua đời, Kuraszkiewicz nói với Live Science.

Mehtjetju sống vào khoảng thời gian trị vì của ba vị pharaoh đầu tiên của triều đại thứ sáu: Teti (trị vì khoảng 2323 TCN đến 2291 TCN), Userkare (trị vì khoảng 2291 TCN đến 2289 TCN) và Pepi I (trị vì khoảng 2289 TCN đến 2255 TCN) B.C.). Mehtjetju đã phục vụ một hoặc nhiều pharaoh đó. Các chức danh khác của ông bao gồm "thanh tra của điền trang hoàng gia" và ông cũng là một linh mục của giáo phái của pharaoh Teti.



Lăng mộ 4.300 tuổi tại Ai Cập

Cho đến nay, các nhà khảo cổ đã khai quật mặt tiền (lối vào) của nhà nguyện lăng mộ. Họ tìm thấy những dòng chữ tượng hình, những bức tranh và một bức phù điêu mô tả Mehtjetju. Kuraszkiewicz nói với Live Science rằng, không có thành viên gia đình nào được nhắc đến trong các dòng chữ tượng hình, nhưng ngôi mộ vẫn chưa được khai quật hết và nó dường như là một phần của khu phức hợp lớn hơn có thể chứa hài cốt của gia đình ông.

Một mảng trang trí được vẽ trong mộ. (Ảnh: Jaroslaw Dabrowski).

Theo các nhà khảo cổ học, địa vị xã hội cao của Mehtjetju khiến ông có thể thuê các nghệ nhân lành nghề để xây dựng lăng mộ, họ cho biết các bức phù điêu trên mặt tiền được chế tác bởi một bàn tay lành nghề. Tuy nhiên, một số tảng đá của lăng mộ đã bị xói mòn, buộc các nhà bảo tồn phải can thiệp trong quá trình khai quật.

Ann Macy Roth, một giáo sư lâm sàng về lịch sử nghệ thuật và nghiên cứu tiếng Do Thái và lịch sử Do Thái tại Đại học New York cho biết những phát hiện này rất thú vị. Roth lưu ý rằng một trong những bức tranh thể hiện đường nét của một người đàn ông bên cạnh một con linh dương lớn được gọi là Oryx.

Dường như chỉ có đường viền được hiển thị, điều này cho thấy rằng phần trang trí vẫn chưa hoàn thành. Nhóm các nhà khảo cổ có kế hoạch tiếp tục khai quật vào tháng 9 và hy vọng khoang chôn cất có thể chứa xác ướp Mehtjetju.