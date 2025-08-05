Lạng Sơn vinh danh các vận động viên, huấn luyện viên có thành tích thể thao xuất sắc

Tỉnh Lạng Sơn đã long trọng tổ chức buổi gặp mặt và tuyên dương các huấn luyện viên, vận động viên có thành tích xuất sắc trong các giải đấu quốc tế, cùng với đội bóng đá U11 của tỉnh đã đạt được thành tích cao tại giải toàn quốc.

Ông Hồ Tiến Thiệu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại buổi gặp mặt và tuyên dương. Ảnh: Hoàng Tính

Tham dự chương trình có ông Hồ Tiến Thiệu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Cảnh Toàn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; ông Dương Xuân Huyên - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành.

Tại chương trình, lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn đã ghi nhận và biểu dương những thành tích nổi bật của các vận động viên. Đặc biệt, vận động viên Ngô Thị Thu Phương đã xuất sắc giành huy chương vàng tại Giải vô địch Muay Châu Á. Trong khi đó, vận động viên Lương Thị Thanh Tuyền đã mang về 6 huy chương tại Giải Vô địch Cử tạ Thanh thiếu niên và Trẻ Châu Á, trong đó có 3 huy chương vàng và một kỷ lục châu Á mới ở nội dung cử giật.

Đội bóng đá U11 của tỉnh cũng được vinh danh sau khi giành huy chương đồng tại Vòng chung kết Giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc Cúp Nestle Milo năm 2025.

Phát biểu tại buổi vinh gặp mặt tuyên dương, ông Hồ Tiến Thiệu đã gửi lời chúc mừng và biểu dương những nỗ lực không ngừng của các huấn luyện viên và vận động viên. Ông nhấn mạnh rằng những thành tích này không chỉ là niềm tự hào của ngành thể thao Lạng Sơn mà còn góp phần vào thành tích chung của thể thao Việt Nam. Thành công có sự đóng góp quan trọng của gia đình, người thân và các cấp, các ngành đã luôn đồng hành, hỗ trợ cho các vận động viên.

Ông Hồ Tiến Thiệu - Chủ tịch tỉnh Lạng Sơn tặng hoa, bằng khen cho vận động viên, huấn luyện viên

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cũng đề nghị các cấp, các ngành, đặc biệt là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tiếp tục quan tâm, đầu tư và có những chính sách hỗ trợ phù hợp để phát triển thể thao thành tích cao, thu hút thêm nhiều tài năng cho tỉnh nhà.

Với những thành tích xuất sắc, tiêu biểu tại các giải thi đấu thể thao quốc gia và khu vực Châu Á năm 2025, 8 vận động viên và 4 huấn luyện viên đã vinh dự được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Hồ Phi Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Bóng đá tỉnh Lạng Sơn khen thưởng đội bóng đá U11 với thành tích xuất sắc. Ảnh Hoàng Tính

Ngoài ra, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã trao Giấy khen cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho thành công của đội tuyển U11.

Liên đoàn Bóng đá tỉnh cũng có hình thức khen thưởng riêng cho các vận động viên. Các doanh nghiệp và các nhà tài trợ cũng đã thưởng tiền cho các huấn luyện viên, vận động thành viên đội bóng đá U11 tỉnh Lạng Sơn.