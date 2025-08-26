Lãnh đạo Nhựa Tiền Phong FC hé mở kỳ vọng tại giải bóng đá Cúp Độc Lập 2025

- Ông đánh giá thế nào về mục đích, ý nghĩa của Giải bóng đá Cúp Độc Lập năm 2025 do báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt tổ chức?

Giải bóng đá Cúp Độc Lập năm 2025 nhằm chào mừng Kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025); Hướng tới 95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2025); khơi dậy tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc và lòng biết ơn đối với thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho cán bộ, nhân viên, người lao động, thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Qua đó, thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa các phòng ban, đơn vị trong Báo với các Báo, doanh nghiệp, đối tác, góp phần xây dựng môi trường làm việc năng động, tích cực.

Lan tỏa hình ảnh đẹp về Báo đơn vị/tổ chức, về sự quan tâm đến đời sống tinh thần của cán bộ, nhân viên và các hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Đối với Nhựa Tiền Phong, chúng tôi hoàn toàn đồng ý với mục đích và ý nghĩa của Giải bóng đá Cúp Độc Lập do báo Nông Thôn Ngày Nay tổ chức và doanh nghiệp cũng xin cảm ơn đã kết nối Nhựa Tiền Phong với các đơn vị khác. Nhờ đó, thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao nói chung và cho bộ môn bóng đá nói riêng của đơn vị.

Nhựa Tiền Phong FC đã chuẩn bị kỹ lưỡng trước thềm giải đấu.

- Để đạt được chất lượng chuyên môn tốt nhất, Nhựa Tiền Phong FC đã có sự chuẩn bị như thế nào?

Với Nhựa Tiền Phong, hàng năm thường niên cũng đã tổ chức các giải bóng đá nội bộ để kỷ niệm ngày thành lập Công ty. Ngày 19/05 vừa qua, kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Công ty, chúng tôi cũng đã tổ chức giải bóng đá.

Tham dự giải đều là những cán bộ công nhân viên trong Công ty nên chúng tôi đã lựa chọn những nhân tố tốt nhất để tham gia giải lần này.

Tất cả các cầu thủ có chung niềm đam mê với bóng đá nên sau giờ làm việc các anh em tại các đơn vị trong Công ty đều tự tổ chức chơi với nhau nên cơ bản vẫn duy trì được thể trạng để tham dự giải.

- Theo đánh giá của ông, thể thức thi đấu phân hạng Cúp vàng, Cúp bạc mang đến sự cạnh tranh như thế nào với giải đấu này?

Trên tinh thần kết nối và giao lưu giữa các đơn vị với nhau nên việc phân chia thế này mục đích cũng để cho các đội được giao lưu với nhau nhiều hơn. Khi vào giải thì đội nào cũng mong muốn được chiến thắng, các đội cũng đều có quyết tâm để đạt được Cúp vàng hoặc bạc của giải.

Nhựa Tiền Phong là đơn vị sản xuất kinh doanh, anh em thuần đều là người lao động đam mê với bộ môn bóng đá. Đây là cơ hội để cọ sát với các đơn vị đều có yếu tố chuyên môn rất cao, có đội bóng chuyên tham dự các giải phủi nên chắc chắn Nhựa Tiền Phong sẽ gặp những khó khăn nhất định. Tuy nhiên trên tinh thần vui là chính, học hỏi và giao lưu, chúng tôi cũng sẽ cố gắng chơi tốt nhất có thể và giành giải cao tại giải lần này.

- Bên cạnh yếu tố chuyên môn, Nhựa Tiền Phong hướng tới điều gì khi tham dự giải đấu?

Ngay từ ban đầu việc xác định mục đích và ý nghĩa của giải đấu đã nói lên tất cả điều này. Giải bóng đá với mục đích kỷ niệm sự kiện các ngày lễ trọng đại của cả nước, khơi dậy lòng yêu nước và niềm tự tôn dân tộc.

Bên cạnh đó, việc tham gia giải đấu còn thể hiện sự chăm lo đến đời sống của người lao động, yếu tố vật chất và tinh thần, sức khỏe và trí tuệ luôn phải song hành với nhau. Chúng tôi hướng tới mục tiêu mỗi cán bộ, công nhân viên phải khỏe về thể chất, giỏi về chuyên môn luôn là việc phải cần hoàn thiện, hướng tới.

- Nếu giải đấu thành công tốt đẹp, ông có mong muốn sân chơi này được tổ chức thường niên trong những năm tiếp theo?

Nhựa Tiền Phong luôn mong muốn được báo Nông Thôn Ngày Nay tổ chức thường niên giải bóng đá. Đây cũng là động lực để các cầu thủ, các vận động viên luôn duy trì rèn luyện nâng cao hơn nữa kỹ, chiến thuật của mình. Chúng tôi cũng luôn mong muốn được cùng song hành với báo Nông Thôn Ngày Nay để tham gia giải đấu.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Tổng giá trị giải thưởng của giải Giải bóng đá Cúp Độc Lập năm 2025 là 65 triệu đồng, bao gồm: Đội vô địch ở nội dung cúp vàng nhận cúp vàng, huy chương vàng và 20 triệu đồng; đội á quân nhận huy chương bạc và 15 triệu đồng; 2 đội đồng giải ba nhận huy chương đồng và 5 triệu đồng/đội.



Tại nội dung cúp bạc, đội vô địch nhận cúp bạc và 7 triệu đồng; đội á quân nhận 3 triệu đồng; 2 đội đồng giải ba nhận 2 triệu đồng/đội.



Ngoài ra, Ban tổ chức sẽ trao 2 giải thưởng cá nhân cho Vua phá lưới với Chiếc giày vàng và 2 triệu đồng, Thủ môn xuất sắc nhất với Găng tay vàng và 2 triệu đồng.

Giải bóng đá Cúp Độc Lập năm 2025 dự kiến được Báo Nông thôn ngày nay/Báo điện tử Dân Việt tổ chức tại sân bóng đá trung tâm Giếng Đáy (phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh) trong 2 ngày 28 và 29/8. Tham dự giải đấu này có 8 đội bóng gồm gồm Báo Nông thôn ngày nay/Báo điện tử Dân Việt, CLB Hội nhà báo - Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh, Công ty cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương Lạng Sơn, Công ty nhựa Thiếu Niên Tiền Phong - Hải Phòng, Tập đoàn thức ăn gia súc RTD Hưng Yên, CLB bóng đá Giếng Đáy - Quảng Ninh, CLB bóng đá VALLEY - Quảng Ninh, FC Hiệp Phát.