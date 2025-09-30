Lào Cai: 3 đối tượng tung tin giả "tàu lạ trôi dạt" giữa tâm bão số 10, bị phạt 22,5 triệu đồng

Ông Trần Quang Lâm được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM
Sáng 30/9/2025, khi công tác phòng, chống thiên tai đang được Lào Cai đặt lên hàng đầu, lực lượng chức năng đã nhanh chóng phát hiện các trường hợp tung tin thất thiệt về tình hình mưa bão trên mạng xã hội.
Trường hợp đầu tiên là tài khoản Facebook N.V.T (SN 1989, trú tại phường Cam Đường). Người này đã đăng tải hình ảnh giả mạo về một chiếc “tàu lạ trôi dạt” tại khu vực bờ kè An Dương Vương.
Qua xác minh, Công an phường Lào Cai làm rõ Thắng thừa nhận sử dụng công nghệ AI để dựng ảnh với mục đích "câu like, view" cá nhân. Cơ quan công an đã lập biên bản, xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với N.V.T
Cùng ngày, Công an phường Cam Đường cũng phát hiện thêm 2 tài khoản Facebook khác có hành vi tương tự, đăng tải thông tin thất thiệt về hình ảnh con tàu tại khu vực đường An Dương Vương.
Cụ thể, tài khoản “LaAnh Ph” do L. V. Ph (SN 1994, trú tại phường Lào Cai) làm chủ.
Chủ tài khoản “Lào Cai Online” là M. V. Ph (SN 1989, trú tại phường Lào Cai).
Hai cá nhân này khai nhận do thiếu hiểu biết và đã đăng tải thông tin sai sự thật, cam kết không tái phạm.
Tuy nhiên, hành vi phát tán thông tin giả trong thời điểm chống bão số 10 vẫn bị xử lý nghiêm. Cả L. V. Ph và M. V. Ph đều bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng/người.
Tổng cộng: 3 trường hợp đã bị lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai xử phạt 22,5 triệu đồng vì hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.
Công an tỉnh Lào Cai khuyến cáo, người dân cần cảnh giác, chỉ tiếp nhận và chia sẻ thông tin từ nguồn chính thống. Tuyệt đối không đăng tải, phát tán tin giả, tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và công tác phòng chống thiên tai tại địa phương.
Việc tung tin giả trong mùa mưa bão không chỉ gây hoang mang dư luận, làm xao nhãng công tác ứng phó của lực lượng chức năng mà còn bị pháp luật xử lý nghiêm minh.
