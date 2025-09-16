Lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung lần thứ 233 tổ chức ở đâu tại Gia Lai?

Lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung lần thứ 233 (1792 - 2025) lần đầu được tỉnh Gia Lai tổ chức quy mô, gắn kết vùng Tây Sơn thượng đạo và hạ đạo, tái hiện hào khí áo vải cờ đào, thu hút đông đảo người dân và du khách cả nước.

Lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung diễn ra từ ngày 19 – 20/9 (28 – 29/7 âm lịch) tại nhiều di tích gắn với phong trào Tây Sơn: An Khê Trường (Phường An Khê), Đài Kính Thiên (xã Bình Phú), đền thờ Tây Sơn Tam kiệt (thuộc Bảo tàng Quang Trung, xã Tây Sơn)…

Tượng đài Hoàng đế Quang Trung.

Các nghi thức dâng hoa, dâng hương, khấn cáo được cử hành trang trọng theo phong tục truyền thống, với sự tham gia của các đoàn đại biểu đến từ Hà Nội, TP.HCM, Huế, Nghệ An… cùng đông đảo du khách và người dân địa phương.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, lễ giỗ nhằm tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của Anh hùng dân tộc Quang Trung - Nguyễn Huệ, đồng thời ôn lại truyền thống quật khởi hào hùng của phong trào nông dân Tây Sơn, góp phần giáo dục đạo lý "uống nước nhớ nguồn" cho thế hệ hôm nay.

Ngoài ra, lễ giỗ còn là dịp quảng bá giá trị văn hóa - lịch sử, bảo tồn và phát huy các di tích Tây Sơn, gắn với những hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch về với vùng đất anh hùng.

Những mốc son lớn trong sự nghiệp của người anh hùng Quang Trung – Nguyễn Huệ

Năm 1771 (18 tuổi): Cùng anh phất cờ khởi nghĩa ở đất Tây Sơn. Năm 1773 (20 tuổi): cùng anh đánh chiến Phủ thành Quy Nhơn – Quảng Ngãi. Năm 1775 (22 tuổi): Đánh thắng trận Phú Yên mở đầu một binh nghiệp bách chiến bách thắng. Năm 1777 (24 tuổi); năm 1782 (29 tuổi); năm 1783 (30 tuổi): Tham gia chỉ huy những cuộc tiến công lớn vào Gia Định, đánh đổ chế độ chúa Nguyễn.

Năm 1785 (32 tuổi): Lãnh đạo cuộc kháng chiến chống quân Xiêm, lập nên chiến công Rạch Gầm – Xoài Mút; đánh tan 5 vạn quân xiêm xâm lược.

Năm 1786 (33 tuổi): Lãnh đạo đại binh Tây Sơn tiến ra giải phóng Phú Xuân – Thuận Hóa, Thăng Long, đánh đổ chính quyền chúa Trịnh thiết lập trên 200 năm ở Đàng ngoài, đưa phong trào Tây Sơn phát triển lên quy mô toàn quốc, chấm dứt tình trạng đất nước bị chia cắt, lập lại nền thống nhất Quốc gia.

Năm 1788 lên ngôi Hoàng đế lấy niên hiệu là Quang Trung. (Theo Chiếu lên ngôi thì Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế ngày 22/12/1788 nhằm ngày 25/11 Âl).

Năm 1789 (36 tuổi): lãnh đạo cuộc kháng chiến chống quân Thanh, lập nên chiến công Ngọc Hồi – Đống Đa hiển hách muôn đời.

Năm 1789-1792 (36 – 39 tuổi): Thiết lập một vương triều mới, ra sức xây dựng lại đất nước, củng cố độc lập dân tộc và thống nhất Quốc gia.

Người dân thắp hương trong ngày giỗ Hoàng đế Quang Trung.

Sự nghiệp và tài năng của Nguyễn Huệ còn bao quát nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, ngoại giao… Công cuộc xây dựng lại đất nước và các chính sách đối nội đối ngoại đã chứng tỏ ý chí độc lập, tự chủ mạnh mẽ, tầm mắt nhìn xa thấy rộng và năng lực tổ chức tài giỏi của Quang Trung.

Một anh hùng bách chiến bách thắng, một người táo bạo, quyết đoán nhưng cũng rất nhân ái, độ lượng, biểu thị ý chí và ước mơ lớn nhất của dân tộc ta là được sống trong ấm no, độc lập, thanh bình; trong quan hệ hòa hiếu với lân bang. Con người và sự nghiệp ấy sống mãi trong lịch sử quang vinh của dân tộc và trong ký ức bất diệt của nhân dân.