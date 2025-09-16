Chủ đề nóng

Nepal rúng động vì biểu tình
Phù phép đưa rau không rõ nguồn gốc vào trường học ở Hà Nội
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Việt Nam trong tôi
Phim Mưa đỏ lập kỷ lục phòng vé
Nhà khoa học của nhà nông 2025
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Văn hóa - Giải trí
Thứ ba, ngày 16/09/2025 14:19 GMT+7

Lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung lần đầu tiên có điều "đặc biệt" này

+ aA -
Dũ Tuấn Thứ ba, ngày 16/09/2025 14:19 GMT+7
Lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung lần thứ 233 (1792 – 2025) diễn ra tại tỉnh Gia Lai từ ngày 19 – 20/9 (nhằm 28 – 29/7 âm lịch), gắn kết vùng Tây Sơn trong một chuỗi hoạt động văn hóa, lễ nghi trang trọng. Đây là lần đầu tiên Gia Lai tổ chức quy mô lớn lễ giỗ vị anh hùng dân tộc.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung lần thứ 233 tổ chức ở đâu tại Gia Lai?

Lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung lần thứ 233 (1792 - 2025) lần đầu được tỉnh Gia Lai tổ chức quy mô, gắn kết vùng Tây Sơn thượng đạo và hạ đạo, tái hiện hào khí áo vải cờ đào, thu hút đông đảo người dân và du khách cả nước.

Lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung diễn ra từ ngày 19 – 20/9 (28 – 29/7 âm lịch) tại nhiều di tích gắn với phong trào Tây Sơn: An Khê Trường (Phường An Khê), Đài Kính Thiên (xã Bình Phú), đền thờ Tây Sơn Tam kiệt (thuộc Bảo tàng Quang Trung, xã Tây Sơn)…

Tượng đài Hoàng đế Quang Trung.

Các nghi thức dâng hoa, dâng hương, khấn cáo được cử hành trang trọng theo phong tục truyền thống, với sự tham gia của các đoàn đại biểu đến từ Hà Nội, TP.HCM, Huế, Nghệ An… cùng đông đảo du khách và người dân địa phương.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, lễ giỗ nhằm tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của Anh hùng dân tộc Quang Trung - Nguyễn Huệ, đồng thời ôn lại truyền thống quật khởi hào hùng của phong trào nông dân Tây Sơn, góp phần giáo dục đạo lý "uống nước nhớ nguồn" cho thế hệ hôm nay.

Ngoài ra, lễ giỗ còn là dịp quảng bá giá trị văn hóa - lịch sử, bảo tồn và phát huy các di tích Tây Sơn, gắn với những hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch về với vùng đất anh hùng.

Những mốc son lớn trong sự nghiệp của người anh hùng Quang Trung – Nguyễn Huệ

Năm 1771 (18 tuổi): Cùng anh phất cờ khởi nghĩa ở đất Tây Sơn. Năm 1773 (20 tuổi): cùng anh đánh chiến Phủ thành Quy Nhơn – Quảng Ngãi. Năm 1775 (22 tuổi): Đánh thắng trận Phú Yên mở đầu một binh nghiệp bách chiến bách thắng. Năm 1777 (24 tuổi); năm 1782 (29 tuổi); năm 1783 (30 tuổi): Tham gia chỉ huy những cuộc tiến công lớn vào Gia Định, đánh đổ chế độ chúa Nguyễn.

Năm 1785 (32 tuổi): Lãnh đạo cuộc kháng chiến chống quân Xiêm, lập nên chiến công Rạch Gầm – Xoài Mút; đánh tan 5 vạn quân xiêm xâm lược.

Năm 1786 (33 tuổi): Lãnh đạo đại binh Tây Sơn tiến ra giải phóng Phú Xuân – Thuận Hóa, Thăng Long, đánh đổ chính quyền chúa Trịnh thiết lập trên 200 năm ở Đàng ngoài, đưa phong trào Tây Sơn phát triển lên quy mô toàn quốc, chấm dứt tình trạng đất nước bị chia cắt, lập lại nền thống nhất Quốc gia.

Năm 1788 lên ngôi Hoàng đế lấy niên hiệu là Quang Trung. (Theo Chiếu lên ngôi thì Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế ngày 22/12/1788 nhằm ngày 25/11 Âl).

Năm 1789 (36 tuổi): lãnh đạo cuộc kháng chiến chống quân Thanh, lập nên chiến công Ngọc Hồi – Đống Đa hiển hách muôn đời.

Năm 1789-1792 (36 – 39 tuổi): Thiết lập một vương triều mới, ra sức xây dựng lại đất nước, củng cố độc lập dân tộc và thống nhất Quốc gia.

Người dân thắp hương trong ngày giỗ Hoàng đế Quang Trung.

Sự nghiệp và tài năng của Nguyễn Huệ còn bao quát nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, ngoại giao… Công cuộc xây dựng lại đất nước và các chính sách đối nội đối ngoại đã chứng tỏ ý chí độc lập, tự chủ mạnh mẽ, tầm mắt nhìn xa thấy rộng và năng lực tổ chức tài giỏi của Quang Trung.

Một anh hùng bách chiến bách thắng, một người táo bạo, quyết đoán nhưng cũng rất nhân ái, độ lượng, biểu thị ý chí và ước mơ lớn nhất của dân tộc ta là được sống trong ấm no, độc lập, thanh bình; trong quan hệ hòa hiếu với lân bang. Con người và sự nghiệp ấy sống mãi trong lịch sử quang vinh của dân tộc và trong ký ức bất diệt của nhân dân.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Con trai Tạ Đình Phong - Trương Bá Chi gây sốt

Lucas, con trai cả của Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi, đã trúng tuyển vào Khoa Vật lý của Đại học Cambridge.

Nguyễn Thị Yến Nhi đăng quang Miss Grand Vietnam 2025

Văn hóa - Giải trí
Nguyễn Thị Yến Nhi đăng quang Miss Grand Vietnam 2025

Cục Điện ảnh khẳng định cảnh thiêu sống tù binh trong "Mưa đỏ" không vi phạm Luật Điện ảnh

Văn hóa - Giải trí
Cục Điện ảnh khẳng định cảnh thiêu sống tù binh trong 'Mưa đỏ' không vi phạm Luật Điện ảnh

Trước giờ Triển lãm Thành tựu đất nước đóng cửa, Bộ VHTTDL ra văn bản có 3 yêu cầu

Văn hóa - Giải trí
Trước giờ Triển lãm Thành tựu đất nước đóng cửa, Bộ VHTTDL ra văn bản có 3 yêu cầu

Tranh cãi quanh bộ phim “Mưa đỏ”: Có nên "ôm trọn" các chi tiết lịch sử lên phim?

Văn hóa - Giải trí
Tranh cãi quanh bộ phim “Mưa đỏ”: Có nên 'ôm trọn' các chi tiết lịch sử lên phim?

Đọc thêm

HLV Trương Việt Hoàng tái xuất
Thể thao

HLV Trương Việt Hoàng tái xuất

Thể thao

HLV Trương Việt Hoàng, nhà cầm quân từng vô địch cả V.League và Hạng Nhất, sẽ tái xuất làng bóng đá Việt Nam trên cương vị Giám đốc Kỹ thuật tại Phù Đổng FC.

Được mẹ chồng chia cho cả sổ đỏ, tôi lại mất ngủ trắng đêm vì một nỗi sợ khó nói
Gia đình

Được mẹ chồng chia cho cả sổ đỏ, tôi lại mất ngủ trắng đêm vì một nỗi sợ khó nói

Gia đình

Sau nhiều ngày mất ngủ, tôi quyết định nói chuyện thẳng thắn với chồng.

Ông Zelensky đặt ra điều kiện mới cho Tổng thống Trump
Điểm nóng

Ông Zelensky đặt ra điều kiện mới cho Tổng thống Trump

Điểm nóng

Tổng thống Ukraine Zelenskyy đã đặt ra điều kiện cho Tổng thống Mỹ Donald Trump giải quyết xung đột ở Ukraine. Ông nói điều này trong một cuộc phỏng vấn với Sky News.

TP.HCM hỗ trợ lương lao động trẻ về làm việc ở HTX, tạo ra thế hệ nông dân mới
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM hỗ trợ lương lao động trẻ về làm việc ở HTX, tạo ra thế hệ nông dân mới

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM đang có chính sách hỗ trợ lương cho lao động trẻ về làm việc tại các HTX nông nghiệp và hỗ trợ kinh phí ăn ở cho thành viên HTX để nâng cao trình độ sản xuất. Chính sách này nhằm tạo ra thế hệ nông dân mới, trình độ cao cho HTX.

HLV Polking bất ngờ gạch tên Quang Hải
Thể thao

HLV Polking bất ngờ gạch tên Quang Hải

Thể thao

Trang fanpage chính thức của CLB CAHN đã công bố danh sách 23 gương mặt cho chuyến làm khách tới CLB Bejing Gouan (Trung Quốc) tại vòng bảng AFC Champions League Two 2025/2026. Rất bất ngờ khi HLV Polking đã không điền tên Quang Hải.

Sổ đỏ đứng tên chung: Vợ hoặc chồng qua đời, người còn lại có được đứng tên một mình trên sổ đỏ?
Bạn đọc

Sổ đỏ đứng tên chung: Vợ hoặc chồng qua đời, người còn lại có được đứng tên một mình trên sổ đỏ?

Bạn đọc

Khi chồng hoặc vợ qua đời, người còn lại chỉ được đứng tên một mình trên sổ đỏ nếu người mất để lại di chúc trao toàn bộ di sản, hoặc các đồng thừa kế hợp pháp đồng thuận chuyển nhượng, từ chối phần thừa kế. Vấn đề này sẽ được luật sư phân tích chi tiết theo quy định pháp luật.

Gia Lai nghiêm cấm cán bộ 'Một cửa' lạm dụng quyền lực, ép dân dùng dịch vụ không cần thiết
Tin tức

Gia Lai nghiêm cấm cán bộ "Một cửa" lạm dụng quyền lực, ép dân dùng dịch vụ không cần thiết

Tin tức

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Bộ Quy tắc ứng xử dành cho cán bộ, công chức làm việc tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công. Trong đó, nghiêm cấm hành vi cửa quyền, lạm dụng chức vụ để sách nhiễu hoặc ép buộc người dân, tổ chức sử dụng các dịch vụ không cần thiết. Đặc biệt, khi người dân bức xúc, cán bộ phải bình tĩnh lắng nghe, tuyệt đối không tranh cãi hay xô xát - một động thái được kỳ vọng sẽ siết lại kỷ cương hành chính và nâng cao sự hài lòng của công dân.

Trung Quốc thiếu rác, dư nhà máy xử lý
Xã hội

Trung Quốc thiếu rác, dư nhà máy xử lý

Xã hội

Nhiều nhà máy đốt rác tại Trung Quốc rơi vào tình trạng dôi dư công suất do lượng rác thải sinh hoạt giảm mạnh, dẫn đến hoạt động ngừng trệ hoặc vận hành không hiệu quả trong suốt năm 2025.

Điều ít biết về chiếc loa phóng thanh vĩ tuyến 17 chi chít vết đạn gây chú ý đặc biệt đối với Thủ tướng Phạm Minh Chính
Văn hóa - Giải trí

Điều ít biết về chiếc loa phóng thanh vĩ tuyến 17 chi chít vết đạn gây chú ý đặc biệt đối với Thủ tướng Phạm Minh Chính

Văn hóa - Giải trí

Tối 12/9, khi ghé thăm gian trưng bày của VOV, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đặc biệt chú ý và ấn tượng với chiếc loa phóng thanh vĩ tuyến 17 chi chít vết đạn.

Bữa cơm tối 120 nghìn: Cá nục hấp bánh tráng, canh chua dọc mùng
Tiêu dùng

Bữa cơm tối 120 nghìn: Cá nục hấp bánh tráng, canh chua dọc mùng

Tiêu dùng

Ở miền Trung, bữa cơm tối không đơn thuần là để lấp đầy chiếc bụng đói sau một ngày dài. Đó là khoảnh khắc sum vầy, là chỗ neo bình yên, là hương vị quê nhà gói gọn trong mâm cơm đủ món không cầu kỳ, mà vẫn trọn vẹn yêu thương.

Tỷ phú Khánh Hòa-một người làm giàu từ 50 con tôm hùm giống, là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025
Nhà nông

Tỷ phú Khánh Hòa-một người làm giàu từ 50 con tôm hùm giống, là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025

Nhà nông

Chỉ với 50 con tôm hùm giống ban đầu do nông dân Trương Văn Lay (xã Nam Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) tự đi đánh bắt, sau thời gian nuôi tôm hùm bài bản, tăng số lượng theo từng năm và mang lại nguồn thu nhập tốt. Đến nay, ông Trương Văn Lay là một trong các tỷ phú Khánh Hòa nuôi tôm hùm, làm giàu từ biển và được bình chọn là 1 trong 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025.

Tuyên Quang: Xác minh thông tin phản ánh giá dịch vụ ở thôn Lô Lô Chải đắt gấp 3 lần
Xã hội

Tuyên Quang: Xác minh thông tin phản ánh giá dịch vụ ở thôn Lô Lô Chải đắt gấp 3 lần

Xã hội

Trước thông tin phản ánh giá cả dịch vụ tại thôn Lô Lô Chải (xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang) đắt gấp 3 lần, UBND xã Lũng Cú đã thành lập Tổ công tác kiểm tra, xác minh.

TP.HCM tăng cường chuyển đổi số hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM tăng cường chuyển đổi số hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế

Chuyển động Sài Gòn

UBND TP.HCM đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong Chương trình xây dựng nông thôn mới hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn TP.HCM đến năm 2025.

Bắt 2 tiktok “Thuận khùng báo đời” và “Minh báo đời yêu em” dàn dựng clip phản cảm, gây rối
Chuyển động Sài Gòn

Bắt 2 tiktok “Thuận khùng báo đời” và “Minh báo đời yêu em” dàn dựng clip phản cảm, gây rối

Chuyển động Sài Gòn

Công an đã bắt giữ 2 chủ tài khoản tiktok “Thuận khùng báo đời” và “Minh báo đời yêu em” dàn dựng clip phản cảm, gây rối trật tự công cộng.

Ô tô 7 chỗ tông vào xe máy, tông nát hơn 10m giải phân cách, 3 người bị thương
Chuyển động Sài Gòn

Ô tô 7 chỗ tông vào xe máy, tông nát hơn 10m giải phân cách, 3 người bị thương

Chuyển động Sài Gòn

Tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra trên đường Trường Chinh, thuộc phường Tân Bình, TP.HCM, khi một chiếc ô tô 7 chỗ bất ngờ gây tai nạn, khiến 3 người bị thương và nhiều tài sản bị hư hỏng nặng.

Danh sĩ nào từ chối cả Quang Trung và Gia Long, khi chết khiến vua Minh Mạng tiếc thương?
Đông Tây - Kim Cổ

Danh sĩ nào từ chối cả Quang Trung và Gia Long, khi chết khiến vua Minh Mạng tiếc thương?

Đông Tây - Kim Cổ

Phạm Quý Thích là một danh sĩ tài năng, có phí phách và đặc biệt là không ham chốn quan trường.

Marina Bayfront District – Khi đặc quyền “Front Row” trở thành phong cách sống bên vịnh Hạ Long
Kinh tế

Marina Bayfront District – Khi đặc quyền “Front Row” trở thành phong cách sống bên vịnh Hạ Long

Kinh tế

BIM Land chính thức giới thiệu Marina Bayfront District – trung tâm của Bán đảo 3, Khu đô thị Halong Marina. Được định vị là “quận thời thượng” mới bên vịnh Hạ Long, dự án kế thừa trọn vẹn tinh thần “Front Row” – đặc quyền hàng ghế đầu bên di sản thiên nhiên thế giới.

Giải đáp cặn kẽ ý kiến nhiều người hỏi: Viettel lấy tiền đâu ra để làm vũ khí?
Kinh tế

Giải đáp cặn kẽ ý kiến nhiều người hỏi: Viettel lấy tiền đâu ra để làm vũ khí?

Kinh tế

 Đằng sau các tổ hợp tên lửa, radar, UAV tham gia lễ diễu binh diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 vừa qua là cơ chế kinh doanh hiệu quả của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel).

Bí quyết tạo nên một chiếc thang máy gia đình đẹp và sang trọng
Doanh nghiệp

Bí quyết tạo nên một chiếc thang máy gia đình đẹp và sang trọng

Doanh nghiệp

Một chiếc thang máy gia đình đẹp không chỉ dừng lại ở công năng di chuyển mà còn là một tuyên ngôn về gu thẩm mỹ và phong cách của chủ nhân. Nó có khả năng trở thành tâm điểm của không gian nội thất, nơi công nghệ và nghệ thuật giao thoa. Để tạo nên một sản phẩm thực sự ấn tượng, cần có sự kết hợp tinh tế của nhiều yếu tố từ thiết kế tổng thể đến từng chi tiết vật liệu.

Ruby Coastal City: Quần thể biệt thự biển và sân gôn kiến tạo chuẩn sống thượng lưu tại Hải Phòng
Nhà đất

Ruby Coastal City: Quần thể biệt thự biển và sân gôn kiến tạo chuẩn sống thượng lưu tại Hải Phòng

Nhà đất

Tọa lạc tại trung tâm kinh tế - giao thương và du lịch ven biển Đồ Sơn, Ruby Coastal City kiến tạo không gian sống thượng lưu dành riêng cho giới tinh hoa.

Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Cần xây dựng cơ chế thị trường điện cạnh tranh, minh bạch'
Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm: "Cần xây dựng cơ chế thị trường điện cạnh tranh, minh bạch"

Tin tức

"Từ nay đến 2030, chúng ta phấn đấu dự phòng công suất tối thiểu 15%, giảm tổn thất điện năng đáng kể; tăng tỷ trọng năng lượng sạch phù hợp quy hoạch; xây dựng các cơ chế thị trường điện cạnh tranh, minh bạch, có lộ trình vững chắc", Tổng Bí thư nêu rõ.

V.League 2025/2026 có thay đổi quan trọng
Thể thao

V.League 2025/2026 có thay đổi quan trọng

Thể thao

Giải V.League 2025/2026 sẽ chỉ có 1,5 suất xuống hạng thay vì 2 suất như dự kiến, điều này nhằm điều chỉnh lại sự cạnh tranh trong giải đấu. Quyết định được đưa ra bởi VPF và VFF, cùng với một số thay đổi khác về suất lên, xuống hạng cho giải Hạng Nhất Quốc gia.

Việt Nam và 'cơ hội vàng' tỷ USD từ làn sóng vốn đầu tư quốc tế rót vào chuyển đổi xanh
Kinh tế

Việt Nam và "cơ hội vàng" tỷ USD từ làn sóng vốn đầu tư quốc tế rót vào chuyển đổi xanh

Kinh tế

Hàng tỷ USD từ các định chế tài chính hàng đầu thế giới đang dồn dập đổ vào các dự án chuyển đổi xanh và tăng trưởng xanh tại Việt Nam, biến các nỗ lực giảm thiểu carbon và chống biến đổi khí hậu thành một động lực tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ.

Robot đào hầm “Táo bạo” nặng 850 tấn đang làm gì bên trong ga tàu điện ngầm Cát Linh?
Ảnh

Robot đào hầm “Táo bạo” nặng 850 tấn đang làm gì bên trong ga tàu điện ngầm Cát Linh?

Ảnh

Robot đào hầm TBM số 2 mang tên “Táo bạo” xuất phát từ ga S9 - Kim Mã từ tháng 2/2025, đã khoan hầm với tổng chiều dài đạt khoảng 1.353m/2.592m để tới ga S10 - Cát Linh.

TP.HCM đề xuất mở rộng đối tượng được miễn giấy phép xây dựng
Dân sinh

TP.HCM đề xuất mở rộng đối tượng được miễn giấy phép xây dựng

Dân sinh

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục rà soát và công bố khu vực đủ điều kiện miễn giấy phép xây dựng trên địa bàn.

Ký ức Hà Nội: Nhìn từ tập thể cũ để thấy diện mạo mới của Thủ đô
Bạn đọc

Ký ức Hà Nội: Nhìn từ tập thể cũ để thấy diện mạo mới của Thủ đô

Bạn đọc

Tôi vẫn còn nhớ những năm tháng tuổi thơ sống trong căn nhà tập thể cũ kỹ của Ban Tôn giáo chính phủ nằm đối diện con mương Phan Kế Bính. Vốn dĩ ban đầu con phố nhỏ ấy mang tên ngõ Liễu Giai, sau mới chính thức được “thay tên đổi họ” thành phố Phan Kế Bính.

Cấp bách tháo điểm nghẽn ngành điện, kêu gọi tư nhân tham gia toàn diện vào năng lượng
Kinh tế

Cấp bách tháo điểm nghẽn ngành điện, kêu gọi tư nhân tham gia toàn diện vào năng lượng

Kinh tế

Nhìn nhận nguy cơ thiếu điện cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số là hiện hữu, Trưởng Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương cho rằng, Nghị quyết 70 của Bộ Chính trị có tư duy đột phá, chiến lược nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn cho ngành trong thời gian tới.

Vết đốt bé tí ở 'vùng kín' chỉ ra thủ phạm gây sốt cao, khó thở kéo dài, điều trị mãi không đỡ
Xã hội

Vết đốt bé tí ở "vùng kín" chỉ ra thủ phạm gây sốt cao, khó thở kéo dài, điều trị mãi không đỡ

Xã hội

Bệnh nhân sốt cao kéo dài, khó thở, đi khám được chẩn đoán viêm phổi nhưng điều trị kháng sinh mạnh cũng không đỡ, cho đến khi tìm thấy vết đốt nhỏ tẹo ở vùng kín.

Mai Vàng 2025 có những gì mới, nghệ sĩ nào được đề cử?
Văn hóa - Giải trí

Mai Vàng 2025 có những gì mới, nghệ sĩ nào được đề cử?

Văn hóa - Giải trí

Những cái tên như Tùng Dương, Hòa Minzy... hay những concert "Tổ quốc trong tim", "Tự hào là người Việt Nam"... sẽ là những cái tên được mòng chờ ở đề cử tại Giải Mai Vàng lần thứ 31.

Việc triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về giáo dục và y tế cần nguồn ngân sách rất lớn, Tổng Bí thư chỉ đạo 'nóng'
Tin tức

Việc triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về giáo dục và y tế cần nguồn ngân sách rất lớn, Tổng Bí thư chỉ đạo "nóng"

Tin tức

Sáng 16/9, tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai 4 Nghị quyết mới của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng, trong đó nhấn mạnh yêu cầu cấp bách phải thể chế hóa và tổ chức thực hiện ngay các nghị quyết, đặc biệt là các nghị quyết về giáo dục đào tạo và y tế.

Tin đọc nhiều

1

Tiếp tục tinh gọn bộ máy, không lập phòng trong vụ trực thuộc bộ, ngành; sắp xếp trường học, cơ sở giáo dục, y tế

Tiếp tục tinh gọn bộ máy, không lập phòng trong vụ trực thuộc bộ, ngành; sắp xếp trường học, cơ sở giáo dục, y tế

2

VFV bất ngờ minh oan cho VĐV Đặng Thị Hồng

VFV bất ngờ minh oan cho VĐV Đặng Thị Hồng

3

Nhân vật thọ 443 tuổi, sống từ thời nhà Đường đến nhà Nguyên là ai?

Nhân vật thọ 443 tuổi, sống từ thời nhà Đường đến nhà Nguyên là ai?

4

Phương Tây có thể mất 285 tỷ USD từ việc tịch thu tài sản của Nga

Phương Tây có thể mất 285 tỷ USD từ việc tịch thu tài sản của Nga

5

Tin chiều 15/9: Nguyễn Xuân Son và vợ nhận 2 món quà sang chảnh

Tin chiều 15/9: Nguyễn Xuân Son và vợ nhận 2 món quà sang chảnh