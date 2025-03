Lee Jun-ho (2PM) rời công ty quản lý sau 17 năm

Ca sĩ kiêm diễn viên Lee Jun-ho, thành viên nhóm nhạc 2PM, sẽ chính thức rời JYP Entertainment vào tháng tới, khép lại hành trình 17 năm gắn bó cùng công ty quản lý này. Theo thông báo từ JYP Entertainment vào ngày 21/3, hợp đồng độc quyền giữa Lee Jun-ho và công ty sẽ hết hạn vào ngày 15/4. Sau quá trình thảo luận, hai bên quyết định không gia hạn hợp đồng.

JYP Entertainment cho biết, trong thông cáo báo chí: "Dựa trên sự tin tưởng sâu sắc, chúng tôi đã nhiều lần gia hạn hợp đồng và cùng nhau trải qua những giai đoạn huy hoàng trong sự nghiệp của Lee Jun-ho". Công ty cũng bày tỏ lòng biết ơn với nam nghệ sĩ, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ anh trong một số hoạt động tại Nhật Bản.

Theo thông báo từ JYP Entertainment vào ngày 21/3, hợp đồng độc quyền giữa Lee Jun-ho và công ty sẽ hết hạn vào ngày 15/4. Ảnh: Korea Times.

Lee Jun-ho ra mắt cùng 2PM vào năm 2008 dưới sự quản lý của JYP Entertainment. Nhóm nhạc nhanh chóng trở thành một trong những biểu tượng của K-pop với phong cách trình diễn mạnh mẽ. Những ca khúc nổi bật của 2PM như: "Heartbeat" (2009), "Again & Again" (2009) và "Hands Up" (2011) đã giúp nhóm định hình chỗ đứng vững chắc trong làng giải trí.

Sau khi 2PM tạm dừng hoạt động nhóm, Lee Jun-ho chuyển hướng phát triển sự nghiệp cá nhân và đạt nhiều thành tựu đáng chú ý. Năm 2020, ca khúc "My House" (2015) của 2PM bất ngờ trở lại bảng xếp hạng, giúp tên tuổi của Lee Jun-ho thăng hoa hơn nữa. Những màn trình diễn của anh trên các sân khấu âm nhạc đã nhanh chóng trở thành hiện tượng, thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả.

Dưới sự quản lý của JYP Entertainment, Lee Jun-ho không chỉ hoạt động với vai trò ca sĩ solo mà còn gặt hái thành công trong lĩnh vực diễn xuất. Anh gây ấn tượng mạnh khi hóa thân thành vua Jeongjo của triều đại Joseon trong bộ phim "The Red Sleeve" (2021). Năm 2023, anh tiếp tục chinh phục khán giả với vai diễn Gu Won, một người thừa kế tập đoàn chaebol, trong bộ phim "King the Land".

Bên cạnh hoạt động diễn xuất, Lee Jun-ho còn tổ chức tour diễn solo thành công. Từ tháng 1/2024, anh đã thực hiện 8 buổi diễn tại 4 thành phố lớn gồm Incheon, Tokyo, Đài Bắc và São Paulo thu hút sự tham gia đông đảo của người hâm mộ trên toàn cầu.

JYP Entertainment khẳng định sẽ tiếp tục quản lý các hoạt động của Lee Jun-ho tại Nhật Bản và hỗ trợ anh trong các dự án hợp tác trong tương lai. "Chúng tôi chân thành cảm ơn Lee Jun-ho vì đã đồng hành cùng JYP trong suốt 17 năm qua và cũng gửi lời tri ân đến người hâm mộ đã luôn ủng hộ anh ấy", công ty tuyên bố.