Lịch công bố điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội

Chia sẻ về lịch công bố điểm chuẩn, đại diện Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết: "Vào lúc 17h30 chiều ngày 20/8, Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ tổ chức tổng kết và bàn giao kết quả xét tuyển đại học năm 2025 cho toàn nhóm (65 cơ sở giáo dục đại học).

Ngay sau đó, Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ công bố kết quả xét tuyển đại học năm 2025 trên hệ thống tra cứu.

Như vậy, Đại học Bách khoa Hà Nội là một trong những trường sẽ công bố điểm chuẩn đại học sớm nhất trong năm nay.

Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ sớm công bố điểm chuẩn năm 2025 ngay sau khi có kết quả. Ảnh: Tào Nga

Dự đoán điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025

Căn cứ theo các loại phổ điểm và dữ liệu tuyển sinh các năm trước đây, Đại học Bách khoa Hà Nội cũng đã đưa ra dự báo mức điểm trúng tuyển vào các chương trình đạo tạo đại học chính quy năm 2025.

Theo đó, ngành có đểm chuẩn cao nhất vẫn là Công nghệ thông tin: Khoa học máy tính, Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo với mức dự đoán khoảng 27.8+. Các ngành khác như Công nghệ thông tin: Kỹ thuật máy tính, Công nghệ thông tin, An toàn không gian số, Kỹ thuật điều khiển - Tự động hóa,... có mức điểm dự kiến là 26.5-28 điểm.

Chi tiết điểm chuẩn dự kiến của Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025 như sau: