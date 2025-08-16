Lịch công bố điểm chuẩn các trường Công an 2025

Trao đổi với PV báo Dân Việt, Thiếu tá Triệu Thành Đạt, Chuyên viên chính Cục Đào tạo, Bộ Công an thông tin: Lịch công bố điểm chuẩn các trường Công an năm 2025 cũng giống như các trường đại học khác và theo kế hoạch của Bộ GDĐT. Sau khi có dữ liệu lọc ảo, điểm chuẩn các trường Công an sẽ được công bố trước 17h ngày 22/8.



Thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực của Bộ Công an. Ảnh: Tào Nga

Trước đó, Bộ Công an công bố mức điểm sàn 70/100 với thí sinh đăng ký xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp và kết quả bài thi đánh giá của khối ngành này.

Riêng với ngành Y khoa của Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân, điểm sàn gồm hai mức. Thí sinh phải đạt đồng thời cả hai điều kiện: đạt 20,5/30 điểm bài thi tốt nghiệp và 20/100 điểm bài thi đánh giá của Bộ, trở lên.

Điểm sàn 8 trường công an cụ thể như sau:

Mức điểm sàn 70 được tính theo công thức:

Điểm sàn = (Tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp)*10/3 + Điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Với trình độ trung cấp chính quy, xét từ điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm sàn là 10. Đây là tổng điểm ba môn thi không nhân hệ số, không có điểm cộng, không có điểm liệt (từ 1 trở xuống). Việc xét tuyển hệ này độc lập với hệ đại học của 8 trường công an.

Dự đoán điểm chuẩn năm 2025: Điểm chuẩn trường Công an năm 2024

Năm 2024, Cục Đào tạo, Bộ Công an công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào các học viện, trường đại học Công an nhân dân với ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước của Học viện Chính trị Công an nhân dân (đối với nữ, phía Bắc) có điểm chuẩn cao nhất là 25,52 điểm.

Chi tiết như sau: