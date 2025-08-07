Lịch công bố điểm chuẩn đại học 2025, dự đoán điểm chuẩn đại học 2025

Trước những mong ngóng điểm chuẩn đại học năm 2025 của thí sinh, trao đổi với PV báo Dân Việt, ông Ngô Trí Dũng - Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng cho biết: "Cảm giác hồi hộp, lo lắng khi chờ điểm chuẩn là điều hoàn toàn dễ hiểu, nhất là trong giai đoạn “nước rút” như hiện nay.

Tuy nhiên, theo kinh nghiệm, các em nên tận dụng khoảng thời gian này để chuẩn bị cho hành trình đại học sắp tới. Hãy chủ động tìm hiểu kỹ hơn về ngành học, trường học đã đăng ký, đồng thời chuẩn bị sẵn hồ sơ nhập học như giấy tờ cá nhân, học bạ, các chứng nhận cần thiết.

Thí sinh mong ngóng điểm chuẩn các trường đại học năm 2025. Ảnh: NVCC

Bên cạnh đó, các em có thể học thêm ngoại ngữ, kỹ năng mềm hoặc tham gia hoạt động ngoại khóa để rèn luyện bản thân. Quan trọng không kém là hãy dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn để nạp lại năng lượng sau kỳ thi.

Với những bạn đã đăng ký nguyện vọng vào Trường, nhà trường sẽ công bố điểm chuẩn ngày 22/8 theo đúng lịch của Bộ GDĐT".

Cũng theo ông Ngô Trí Dũng, thí sinh có thể tra cứu kết quả tại hệ thống tuyển sinh quốc gia. Sau khi biết kết quả, thí sinh trúng tuyển bắt buộc phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ trước 17h ngày 30/8. Đây là bước quan trọng để được công nhận trúng tuyển. Nếu không xác nhận đúng hạn và không có lý do chính đáng, kết quả trúng tuyển sẽ bị hủy.

Dự kiến, từ ngày 8/9, tân sinh viên sẽ chính thức đi học tại Trường. Ngoài ra, trong tháng 9, trường tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung cho những ngành còn chỉ tiêu. Thí sinh chưa trúng tuyển đợt 1 hoặc muốn xét tuyển nguyện vọng bổ sung vẫn còn nhiều cơ hội để xét tuyển vào ngành học phù hợp.



Năm 2025, Trường tuyển sinh 40 ngành đào tạo đại học chính quy, trong đó, khối ngành Sức khỏe luôn được thí sinh quan tâm. Trường cũng mở 6 ngành học mới gồm Công nghệ Tài chính (Fintech), Kinh doanh Quốc tế, Kỹ thuật Cơ điện tử, Kỹ thuật Y sinh, Kỹ thuật Hình ảnh Y học và Công nghệ Sinh học.

Trước đó, trường đã công bố mức điểm sàn năm 2025 là 15 điểm.



Biến động điểm chuẩn ở các trường đại học 2025

Tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, TS Lê Anh Đức, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo cho biết, nhìn vào phổ điểm thi năm nay có thể thấy, điểm chuẩn vào các trường có thể thấp hơn so với năm 2024, đặc biệt ở các tổ hợp có môn Toán và Tiếng Anh. Mức giảm chung trong khoảng 2-3 điểm. Riêng với Đại học Kinh tế Quốc dân, điểm chuẩn có thể giảm 1-2 điểm, tùy theo từng ngành/chương trình.

Trường Đại học Thương mại, ThS Nguyễn Quang Trung, Phó Trưởng phòng Truyền thông - Tuyển sinh, cho hay nhìn vào phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 có thể thấy thấp hơn so với hai năm trước đó. Do vậy, dự đoán điểm chuẩn năm nay vào trường cũng sẽ giảm khoảng 1-2 điểm so với năm ngoái.

Tuy nhiên, điểm chuẩn còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Chẳng hạn năm nay, các trường đại học không có chỉ tiêu riêng cho từng phương thức xét tuyển. Vì thế, điểm chuẩn phụ thuộc vào số lượng thí sinh xét tuyển theo điểm thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy hoặc xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế với học bạ.

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội cũng đưa ra dự báo điểm chuẩn vào 6 ngành chính quy trong nước, gồm Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng, Kinh tế Phát triển, Quản trị Kinh doanh, Kinh tế Quốc tế và ngành Kế toán từ 22 điểm, tính theo thang điểm 30.

Theo kế hoạch, từ ngày 13/8 đến 17h ngày 20/8, các trường sẽ tải dữ liệu, thông tin xét tuyển của thí sinh gồm điểm thi tốt nghiệp THPT, kết quả các kỳ thi riêng, kết quả học tập cấp THPT.... trên hệ thống và tổ chức xét tuyển.

Các cơ sở đào tạo sẽ công bố điểm chuẩn và thí sinh trúng tuyển đợt 1 trước 17h ngày 22/8.