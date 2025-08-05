Dự đoán điểm chuẩn đại học năm 2025: "Tiết lộ" biến động theo ngành so với năm trước

Dự đoán điểm chuẩn đại học năm 2025

Chia sẻ với báo Dân Việt về dự đoán điểm chuẩn đại học năm 2025, TS Nguyễn Tiến Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội cho hay, điểm chuẩn xét tuyển vào các ngành đào tạo của Trường có thể sẽ không biến động nhiều so với năm ngoái.

TS Dũng cho biết, phổ điểm Bộ GDĐT đã công bố cho thấy kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đối với tổ hợp D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) - tổ hợp xét tuyển vào tất cả chương trình đào tạo đại học chính quy của Trường - thấp hơn so với năm trước. Tuy nhiên, số thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường năm nay là khoảng 23.700 hồ sơ, tăng gần gấp đôi so với năm 2024 (12.200 hồ sơ).

Trường Đại học Hà Nội trong ngày tư vấn tuyển sinh năm 2025. Ảnh: Tào Nga

Bên cạnh đó, việc Bộ GDĐT quy định sử dụng chung thang điểm và không phân chia tỷ lệ chỉ tiêu giữa các phương thức xét tuyển cũng là yếu tố giúp điểm chuẩn năm 2025 vào đa số các ngành của Trường không thay đổi nhiều so với năm ngoái, có thể chỉ biến động tăng giảm trong khoảng 0,5-1,5 điểm so với năm 2024.



Những ngành học dự kiến điểm chuẩn cao là các ngành: Ngôn ngữ Hàn Quốc, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nhật, Công nghệ thông tin, Marketing... Đây là những ngành trong những năm qua luôn thuộc nhóm điểm chuẩn cao nhất trường. Năm ngoái, mức điểm chuẩn các ngành dao động 33-35,8 điểm trên thang điểm 40, trong đó cao nhất là ngành Ngôn ngữ Trung Quốc (35,8 điểm) và ngành Ngôn ngữ Anh (35,43 điểm).

Năm 2025, Trường Đại học Hà Nội tuyển 3.305 sinh viên theo ba phương thức: xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GDĐT; xét tuyển kết hợp theo quy định của Trường và xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT kỳ thi năm 2025.

Theo kế hoạch của GDĐT, các trường đại học sẽ thực hiện lọc ảo từ ngày 13/8 đến ngày 20/8. Điểm chuẩn đại học được công bố trước 17h ngày 22/8/2025.



Ông Phùng Quán, chuyên gia tư vấn tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM nhận định, ngành Sư phạm vẫn tiếp tục là tâm điểm của tuyển sinh đại học năm 2025. Từ phổ điểm kỳ thi THPT và các yếu tố chính sách mới, điểm chuẩn, ông Quán dự báo điểm chuẩn sư phạm sẽ tăng nhẹ, nhưng có sự phân hóa rõ rệt theo ngành và theo trường.

Với các dữ liệu hiện có, Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM dự đoán điểm chuẩn ngành Luật và một số ngành "hot" thuộc lĩnh vực công nghệ như Kỹ thuật máy tính, Công nghệ kỹ thuật ôtô, Cơ điện tử có thể giữ nguyên hoặc tăng nhẹ. Những ngành còn lại dự kiến giảm 0,5-1 điểm chuẩn do kết quả thi tốt nghiệp THPT ở nhiều môn thấp hơn năm ngoái.

Phân tích từ các chuyên gia tuyển sinh cho thấy, với mức 20 điểm, cơ hội trúng tuyển vào các trường đại học Y Dược hàng đầu là rất thấp. Lịch sử điểm chuẩn các năm gần đây cho thấy, các ngành "hot" như Y khoa, Răng - Hàm - Mặt, Dược học tại những trường này thường có điểm chuẩn từ 25 điểm trở lên.

Các trường có điểm chuẩn cao nhất thường tập trung ở các thành phố lớn: Miền Bắc: Trường Đại học Y Hà Nội, Học viện Quân y, Trường Đại học Dược Hà Nội; Miền Trung: Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế, Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng; Miền Nam: Trường Đại học Y Dược TP.HCM, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

6 lần lọc ảo trước khi công bố điểm chuẩn đại học

Theo hướng dẫn của Bộ GDĐT, từ 17h ngày 20/8, các trường đại học sẽ bắt đầu công bố điểm chuẩn đợt 1. Hạn cuối cùng để công bố điểm chuẩn là trước 17h ngày 22/8.

Trước khi có điểm chuẩn, hệ thống tuyển sinh chung của Bộ sẽ lọc ảo 6 lần (từ ngày 17 đến 20/8). Mục đích của việc lọc ảo là để đảm bảo mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển vào một nguyện vọng duy nhất, cao nhất, giúp giảm thiểu hiện tượng "trúng tuyển ảo".

Bộ GDĐT lưu ý, các cơ sở đào tạo không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học hoặc nhập học trước ngày 22/8 và không được kết thúc xác nhận nhập học, hoặc kết thúc nhập học trước 17h ngày 30/8 (kể cả đối với các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài).

Sau đợt 1, từ ngày 1/9 đến tháng 12/2025, thí sinh có nhu cầu xét tuyển các đợt bổ sung sẽ thực hiện theo thông tin được đăng tải trên trang tuyển sinh của từng cơ sở đào tạo.

Một trong những quy định mới trong kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng năm nay là các trường phải quy đổi tương đương điểm trúng tuyển và ngưỡng đầu vào giữa các phương thức, tổ hợp xét tuyển nhằm tăng tính thống nhất, khách quan và công bằng với thí sinh. Các cơ sở đào tạo không thể tải dữ liệu, thông tin xét tuyển từ hệ thống nếu chưa công khai quy đổi tương đương điểm trúng tuyển.

Bên cạnh đó, Bộ GDĐT cũng yêu cầu các trường cần rà soát lại tiêu chí phụ và dữ liệu tuyển sinh từ các năm trước để xác định tỉ lệ ảo phù hợp, bảo đảm số lượng thí sinh trúng tuyển chính thức không vượt quá chỉ tiêu đã được phê duyệt.