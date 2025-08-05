Chủ đề nóng

Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Việt Nam trong tôi
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Cấm xe máy chạy xăng vào Vành đai 1 Thủ đô từ 7/2026
Xung đột quân sự giữa Campuchia và Thái Lan
Bão Wipha- bão số 3
Lật tàu du lịch ở Hạ Long
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Cuộc thi Ký ức Hà Nội 2025
Xã hội
Thứ ba, ngày 05/08/2025 18:05 GMT+7

Dự đoán điểm chuẩn đại học năm 2025: "Tiết lộ" biến động theo ngành so với năm trước

+ aA -
Tào Nga Thứ ba, ngày 05/08/2025 18:05 GMT+7
Dự đoán điểm chuẩn đại học năm 2025 đã được đưa ra khi hạn cuối cùng để các trường công bố là trước 17h ngày 22/8.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Dự đoán điểm chuẩn đại học năm 2025

Chia sẻ với báo Dân Việt về dự đoán điểm chuẩn đại học năm 2025, TS Nguyễn Tiến Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội cho hay, điểm chuẩn xét tuyển vào các ngành đào tạo của Trường có thể sẽ không biến động nhiều so với năm ngoái.

TS Dũng cho biết, phổ điểm Bộ GDĐT đã công bố cho thấy kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đối với tổ hợp D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) - tổ hợp xét tuyển vào tất cả chương trình đào tạo đại học chính quy của Trường - thấp hơn so với năm trước. Tuy nhiên, số thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường năm nay là khoảng 23.700 hồ sơ, tăng gần gấp đôi so với năm 2024 (12.200 hồ sơ).

Trường Đại học Hà Nội trong ngày tư vấn tuyển sinh năm 2025. Ảnh: Tào Nga

Bên cạnh đó, việc Bộ GDĐT quy định sử dụng chung thang điểm và không phân chia tỷ lệ chỉ tiêu giữa các phương thức xét tuyển cũng là yếu tố giúp điểm chuẩn năm 2025 vào đa số các ngành của Trường không thay đổi nhiều so với năm ngoái, có thể chỉ biến động tăng giảm trong khoảng 0,5-1,5 điểm so với năm 2024.

Những ngành học dự kiến điểm chuẩn cao là các ngành: Ngôn ngữ Hàn Quốc, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nhật, Công nghệ thông tin, Marketing... Đây là những ngành trong những năm qua luôn thuộc nhóm điểm chuẩn cao nhất trường. Năm ngoái, mức điểm chuẩn các ngành dao động 33-35,8 điểm trên thang điểm 40, trong đó cao nhất là ngành Ngôn ngữ Trung Quốc (35,8 điểm) và ngành Ngôn ngữ Anh (35,43 điểm).

>> Lịch công bố điểm chuẩn, dự đoán điểm chuẩn đại học 2025: Đây là điều thí sinh nên tận dụng thời gian này

Năm 2025, Trường Đại học Hà Nội tuyển 3.305 sinh viên theo ba phương thức: xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GDĐT; xét tuyển kết hợp theo quy định của Trường và xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT kỳ thi năm 2025.

Theo kế hoạch của GDĐT, các trường đại học sẽ thực hiện lọc ảo từ ngày 13/8 đến ngày 20/8. Điểm chuẩn đại học được công bố trước 17h ngày 22/8/2025.

Ông Phùng Quán, chuyên gia tư vấn tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM nhận định, ngành Sư phạm vẫn tiếp tục là tâm điểm của tuyển sinh đại học năm 2025. Từ phổ điểm kỳ thi THPT và các yếu tố chính sách mới, điểm chuẩn, ông Quán dự báo điểm chuẩn sư phạm sẽ tăng nhẹ, nhưng có sự phân hóa rõ rệt theo ngành và theo trường.

Với các dữ liệu hiện có, Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM dự đoán điểm chuẩn ngành Luật và một số ngành "hot" thuộc lĩnh vực công nghệ như Kỹ thuật máy tính, Công nghệ kỹ thuật ôtô, Cơ điện tử có thể giữ nguyên hoặc tăng nhẹ. Những ngành còn lại dự kiến giảm 0,5-1 điểm chuẩn do kết quả thi tốt nghiệp THPT ở nhiều môn thấp hơn năm ngoái.

Phân tích từ các chuyên gia tuyển sinh cho thấy, với mức 20 điểm, cơ hội trúng tuyển vào các trường đại học Y Dược hàng đầu là rất thấp. Lịch sử điểm chuẩn các năm gần đây cho thấy, các ngành "hot" như Y khoa, Răng - Hàm - Mặt, Dược học tại những trường này thường có điểm chuẩn từ 25 điểm trở lên.

Các trường có điểm chuẩn cao nhất thường tập trung ở các thành phố lớn: Miền Bắc: Trường Đại học Y Hà Nội, Học viện Quân y, Trường Đại học Dược Hà Nội; Miền Trung: Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế, Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng; Miền Nam: Trường Đại học Y Dược TP.HCM, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

6 lần lọc ảo trước khi công bố điểm chuẩn đại học

Theo hướng dẫn của Bộ GDĐT, từ 17h ngày 20/8, các trường đại học sẽ bắt đầu công bố điểm chuẩn đợt 1. Hạn cuối cùng để công bố điểm chuẩn là trước 17h ngày 22/8.

Trước khi có điểm chuẩn, hệ thống tuyển sinh chung của Bộ sẽ lọc ảo 6 lần (từ ngày 17 đến 20/8). Mục đích của việc lọc ảo là để đảm bảo mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển vào một nguyện vọng duy nhất, cao nhất, giúp giảm thiểu hiện tượng "trúng tuyển ảo".

Bộ GDĐT lưu ý, các cơ sở đào tạo không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học hoặc nhập học trước ngày 22/8 và không được kết thúc xác nhận nhập học, hoặc kết thúc nhập học trước 17h ngày 30/8 (kể cả đối với các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài).

Sau đợt 1, từ ngày 1/9 đến tháng 12/2025, thí sinh có nhu cầu xét tuyển các đợt bổ sung sẽ thực hiện theo thông tin được đăng tải trên trang tuyển sinh của từng cơ sở đào tạo.

Một trong những quy định mới trong kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng năm nay là các trường phải quy đổi tương đương điểm trúng tuyển và ngưỡng đầu vào giữa các phương thức, tổ hợp xét tuyển nhằm tăng tính thống nhất, khách quan và công bằng với thí sinh. Các cơ sở đào tạo không thể tải dữ liệu, thông tin xét tuyển từ hệ thống nếu chưa công khai quy đổi tương đương điểm trúng tuyển.

Bên cạnh đó, Bộ GDĐT cũng yêu cầu các trường cần rà soát lại tiêu chí phụ và dữ liệu tuyển sinh từ các năm trước để xác định tỉ lệ ảo phù hợp, bảo đảm số lượng thí sinh trúng tuyển chính thức không vượt quá chỉ tiêu đã được phê duyệt.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Đổ dầu sôi vào người khách do tranh cãi

Hậu quả của hành động này khiến một phụ nữ bị bỏng nặng ở mặt và ngực, tổn thương chiếm tới 18,5% cơ thể.

Argentina không tăng lương hưu, người lao động "không thể sống nổi"

Xã hội
Argentina không tăng lương hưu, người lao động 'không thể sống nổi'

Lịch công bố điểm chuẩn Học viện Ngân hàng 2025 và dự đoán điểm chuẩn

Xã hội
Lịch công bố điểm chuẩn Học viện Ngân hàng 2025 và dự đoán điểm chuẩn

Bảng lương giáo viên THCS 2026 được đề xuất cao nhất hơn 21 triệu đồng: Phấn khởi nhưng cũng có băn khoăn

Xã hội
Bảng lương giáo viên THCS 2026 được đề xuất cao nhất hơn 21 triệu đồng: Phấn khởi nhưng cũng có băn khoăn

Đọc thêm

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước Đại Hàn Dân Quốc
Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước Đại Hàn Dân Quốc

Tin tức

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước Đại Hàn Dân Quốc từ ngày 10-13/8/2025.

Lịch công bố điểm chuẩn, dự đoán điểm chuẩn đại học 2025: Đây là điều thí sinh nên thực hiện thời gian này
Xã hội

Lịch công bố điểm chuẩn, dự đoán điểm chuẩn đại học 2025: Đây là điều thí sinh nên thực hiện thời gian này

Xã hội

Lịch công bố điểm chuẩn năm 2025 và những ngành học "hot" được thí sinh quan tâm được đại diện trường đại học chia sẻ.

Bộ Xây dựng lấy ý kiến tăng nặng mức phạt xe taxi thu tiền trái quy định
Kinh tế

Bộ Xây dựng lấy ý kiến tăng nặng mức phạt xe taxi thu tiền trái quy định

Kinh tế

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực đường bộ. Trong đó, đề xuất tăng nặng mức xử phạt xe taxi thu tiền trái quy định.

Trạng nguyên 'tung quyển thi' và chuyện hai anh em được phong phúc thần
Đông Tây - Kim Cổ

Trạng nguyên "tung quyển thi" và chuyện hai anh em được phong phúc thần

Đông Tây - Kim Cổ

Đỗ Lý Khiêm và Lương Đắc Bằng ngang tài ngang sức khiến cho vua và các quan trường thi không thể chấm ai hơn, ai kém.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình: “Tôi ví đất nước ta như một con thuyền”
Văn hóa - Giải trí

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình: “Tôi ví đất nước ta như một con thuyền”

Văn hóa - Giải trí

Bà Nguyễn Thị Bình nói: "Tôi ví đất nước ta như một con thuyền. Qua bao thác ghềnh, con thuyền Tổ quốc đã ra biển lớn, phía trước là chân trời mới”.

Phường Vũng Tàu công bố quy hoạch đô thị theo hướng hiện đại, thu hút đầu tư, phát triển du lịch
Chuyển động Sài Gòn

Phường Vũng Tàu công bố quy hoạch đô thị theo hướng hiện đại, thu hút đầu tư, phát triển du lịch

Chuyển động Sài Gòn

Phường Vũng Tàu (TP.HCM) công khai quy hoạch đô thị nhằm minh bạch hóa thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và nhà đầu tư tiếp cận định hướng phát triển không gian đô thị.

Mắc kẹt trong thang máy, cậu bé 8 tuổi bình tĩnh đọc thơ chờ được cứu
Xã hội

Mắc kẹt trong thang máy, cậu bé 8 tuổi bình tĩnh đọc thơ chờ được cứu

Xã hội

Một cậu bé 8 tuổi ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc đã khiến nhiều người cảm phục khi giữ được sự bình tĩnh đáng kinh ngạc trong lúc bị mắc kẹt một mình ở thang máy, và còn tự động viên bản thân bằng cách đọc thơ cổ điển.

'Đã mất kiểm soát': Ở Phương Tây tuyên bố về tình hình Ukraine
Thế giới

"Đã mất kiểm soát": Ở Phương Tây tuyên bố về tình hình Ukraine

Thế giới

Những nỗ lực của chế độ Kiev và các đồng minh phương Tây nhằm kiểm soát diễn biến xung đột ở Ukraine và duy trì luận điệu về cái gọi là "mối đe dọa Nga" đang thất bại, theo nhận định của Strategic Culture.

3 lãnh đạo Sở, Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Ngãi nhận thêm nhiệm vụ mới
Tin tức

3 lãnh đạo Sở, Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Ngãi nhận thêm nhiệm vụ mới

Tin tức

Cấp thẩm quyền Quảng Ngãi chỉ định Giám đốc và Phó Giám đốc Sở GDĐT, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh nhận thêm nhiệm vụ mới; chỉ định nhân sự lãnh đạo chủ chốt Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Quảng Ngãi (mới), nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Chặng 2 giải bóng chuyền nữ SEA V.League 2025: ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam quyết tâm 'đòi nợ' Thái Lan
Thể thao

Chặng 2 giải bóng chuyền nữ SEA V.League 2025: ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam quyết tâm "đòi nợ" Thái Lan

Thể thao

Sau khi kết thúc chặng 1 SEA V.League 2025 tại Thái Lan, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đã sẵn sàng bước vào chặng 2 được tổ chức ngay tại Nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình. Đây là cơ hội lớn để thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tạo nên bất ngờ, đặc biệt là trước đối thủ kỵ dơ Thái Lan.

Nhà 4 tầng hướng Tây vẫn mát và sáng nhờ mặt tiền “biết thở”
Nhà đất

Nhà 4 tầng hướng Tây vẫn mát và sáng nhờ mặt tiền “biết thở”

Nhà đất

Ngôi nhà hướng Tây trên diện tích 450 m2 sử dụng mặt tiền bê tông sợi xi măng dạng lưới, vừa chắn nắng, đảm bảo riêng tư, vừa tạo không gian sống thoáng mát và giàu cảm xúc.

Đà Nẵng thanh tra các dự án chậm tiến độ, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí
Tin tức

Đà Nẵng thanh tra các dự án chậm tiến độ, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí
6

Tin tức

Đà Nẵng thanh tra các dự án chậm tiến độ, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí, quyết định vừa được Chánh Thanh tra TP Đà Nẵng vừa ký ban hành.

Chủ tịch TP.HCM chỉ đạo khẩn thành lập Ban An toàn giao thông cấp xã
Chuyển động Sài Gòn

Chủ tịch TP.HCM chỉ đạo khẩn thành lập Ban An toàn giao thông cấp xã

Chuyển động Sài Gòn

Chủ tịch UBND TP.HCM vừa chỉ đạo Sở Xây dựng, Sở Nội vụ, Công an Thành phố và UBND các phường, xã, đặc khu về kiện toàn Ban An toàn giao thông TP.HCM và thành lập các Ban An toàn giao thông cấp xã.

Rùng mình với ca bệnh có vết thương lớn ở cổ với nhiều 'vật thể lạ'
Xã hội

Rùng mình với ca bệnh có vết thương lớn ở cổ với nhiều "vật thể lạ"

Xã hội

Bệnh nhân có vết thương vùng cổ hoại tử nặng khiến các bác sĩ cũng phải rùng mình.

Vượt qua xui xẻo, 3 con giáp trúng đậm, gặp thời, giữa tháng 8 tài lộc bùng nổ, sự nghiệp tỏa sáng
Gia đình

Vượt qua xui xẻo, 3 con giáp trúng đậm, gặp thời, giữa tháng 8 tài lộc bùng nổ, sự nghiệp tỏa sáng

Gia đình

Từ giữa tháng 8 trở đi, vận may bắt đầu mỉm cười với 3 con giáp từng gặp nhiều trắc trở. Những khó khăn dần tan biến, nhường chỗ cho những cơ hội mới.

Hoàng đế có hậu cung hoang đường nhất lịch sử Trung Quốc là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Hoàng đế có hậu cung hoang đường nhất lịch sử Trung Quốc là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Tấn Vũ Đế - Hoàng đế được mệnh danh là có nhiều vợ nhất Trung Quốc, cũng chính là người thống nhất Trung Hoa sau thời kỳ Tam quốc.

Đối tượng mới ra tù lại đi buôn ma túy bị Bộ đội Biên phòng Non Nước Đà Nẵng bắt quả tang
Pháp luật

Đối tượng mới ra tù lại đi buôn ma túy bị Bộ đội Biên phòng Non Nước Đà Nẵng bắt quả tang
7

Pháp luật

Một đối tượng mới ra tù lại đi buôn ma túy bị Bộ đội Biên phòng Non Nước Đà Nẵng bắt quả tang, thông tin vừa được Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng cho biết.

Ông trùm tình báo Ukraine thừa nhận sử dụng gái mại dâm
Thế giới

Ông trùm tình báo Ukraine thừa nhận sử dụng gái mại dâm

Thế giới

Kirill Budanov, người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine (HUR), cho biết Kiev sử dụng gái mại dâm để thu thập thông tin.

TP.HCM đề nghị giảm giá vé BOT cho các phương tiện vùng lân cận sau sáp nhập địa giới hành chính
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM đề nghị giảm giá vé BOT cho các phương tiện vùng lân cận sau sáp nhập địa giới hành chính

Chuyển động Sài Gòn

UBND TP.HCM vừa chỉ đạo Sở Xây dựng có văn bản gửi 9 doanh nghiệp BOT, với đề nghị giảm giá vé dịch vụ sử dụng đường bộ cho các phương tiện vùng lân cận, sau sáp nhập địa giới hành chính.

Tin sáng (7/8): Công Phượng báo tin dữ
Thể thao

Tin sáng (7/8): Công Phượng báo tin dữ

Thể thao

Công Phượng báo tin dữ; Newcastle theo đuổi Nicolas Jackson; HLV Xabi Alonso muốn chiêu mộ Vitinha; Inter Milan quyết tâm mua Ademola Lookman; Vợ Jamie Vardy tìm cách để chồng làm đồng đội với Lionel Messi.

Người dân trầm trồ trước màn diễn 'bắt giữ nhóm đối tượng gây rối trật tự' của nữ chiến sĩ công an
Ảnh

Người dân trầm trồ trước màn diễn "bắt giữ nhóm đối tượng gây rối trật tự" của nữ chiến sĩ công an

Ảnh

Sáng 7/8, Công an TP Hà Nội tổ chức buổi tổng duyệt lễ diễu hành chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và “Ngày hội vì Thủ đô bình yên” với sự tham gia của đầy đủ các đơn vị chủ lực. Người dân cũng được chiêm ngưỡng màn diễn tập bắt giữ nhóm đối tượng gây rối trật tự công cộng.

Cherry Mỹ, nho mẫu đơn rẻ chưa từng thấy, siêu thị giảm giá ê hề so kè với hàng chợ
Chuyển động Sài Gòn

Cherry Mỹ, nho mẫu đơn rẻ chưa từng thấy, siêu thị giảm giá ê hề so kè với hàng chợ

Chuyển động Sài Gòn

Cherry Mỹ, nho mẫu đơn từng được xem là loại trái cây nhà giàu với giá đắt đỏ thì hiện nay lại đang “rẻ chưa từng thấy”. Không chỉ được bán đầy chợ, các siêu thị cũng đang khuyến mãi ê hề, giá ngấp nghé so kè với hàng chợ.

Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hoa xúc động khi cùng Phương Mỹ Chi bước lên chuyến tàu đặc biệt
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hoa xúc động khi cùng Phương Mỹ Chi bước lên chuyến tàu đặc biệt

Văn hóa - Giải trí

Với sự ủng hộ và cho phép của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, mới đây, dự án âm nhạc "Made in Vietnam" đã chính thức ra mắt với sự góp mặt của Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hoa, ca sĩ Phương Mỹ Chi, Trúc Nhân.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu khơi thông các thủ tục hành chính phục vụ dân, nhất là trong lĩnh vực đất đai
Nhà nông

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu khơi thông các thủ tục hành chính phục vụ dân, nhất là trong lĩnh vực đất đai

Nhà nông

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ, UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Văn bản số 1536/UBND-HCC về việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính tại trung tâm phục vụ hành chính công các cấp.

Canh tác lúa chất lượng cao, phát thải thấp, nông dân An Giang lãi hơn trồng lúa thông thường
Nhà nông

Canh tác lúa chất lượng cao, phát thải thấp, nông dân An Giang lãi hơn trồng lúa thông thường

Nhà nông

An Giang - vựa lúa lớn nhất Đồng bằng sông Cửu Long đang khẳng định vai trò tiên phong trong việc chuyển đổi nông nghiệp theo hướng bền vững. Sau hơn một năm thực hiện thí điểm Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp, những kết quả ban đầu cho thấy hiệu quả vượt trội.

Thanh Hóa: Dân 'tố' doanh nghiệp trả đất sai nguyên trạng, đồng ruộng không thể canh tác
Bạn đọc

Thanh Hóa: Dân "tố" doanh nghiệp trả đất sai nguyên trạng, đồng ruộng không thể canh tác

Bạn đọc

Hàng loạt ruộng lúa ở làng Mật, xã Nông Cống (Thanh Hóa) bị đất đá thải vùi lấp, mương tưới tiêu có dấu hiệu hư hỏng, xuống cấp, nhiều thửa ruộng không thể canh tác hơn 2 năm qua. Người dân bức xúc cho rằng nguyên nhân do đơn vị thi công tuyến cao tốc Bắc – Nam đoạn Nghi Sơn – QL45 chậm hoàn trả mặt bằng như cam kết.

Xã Tân Hiệp, tỉnh An Giang mới, sau sáp nhập vững tin 'chạy nước rút' về đích nông thôn mới nâng cao
Nhà nông

Xã Tân Hiệp, tỉnh An Giang mới, sau sáp nhập vững tin "chạy nước rút" về đích nông thôn mới nâng cao

Nhà nông

Tân Hiệp là một xã mới thành lập thuộc tỉnh An Giang, được hình thành trên cơ sở sáp nhập 4 đơn vị hành chính, gồm: Thị trấn Tân Hiệp, xã Tân Hiệp B, xã Thạnh Đông và xã Thạnh Đông B (thuộc huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang cũ). Với diện tích tự nhiên rộng lớn 14.661,57 ha và dân số 66.623 người, Tân Hiệp đang nỗ lực phát huy tiềm năng để hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao trong thời gian sớm nhất.

Giá USD hôm nay 7/8: Điều chỉnh, xu hướng tăng giá trở nên 'mong manh'
Kinh tế

Giá USD hôm nay 7/8: Điều chỉnh, xu hướng tăng giá trở nên "mong manh"

Kinh tế

Giá USD hôm nay 7/8 trên thế giới điều chỉnh sau khi phục hồi lên ngưỡng 98,7 điểm. Hiện, áp lực đè nặng lên Fed và tâm điểm thị trường là cuộc họp của FOMC.

Cuộc nói chuyện kéo dài 3 giờ của ông Witkoff với Tổng thống Putin báo hiệu một cuộc ngoại giao ngầm
Thế giới

Cuộc nói chuyện kéo dài 3 giờ của ông Witkoff với Tổng thống Putin báo hiệu một cuộc ngoại giao ngầm

Thế giới

Đặc phái viên của ông Trump, Steven Witkoff, đã kết thúc cuộc gặp kéo dài gần 3 giờ với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow, đánh dấu một thời điểm quan trọng trong hoạt động ngoại giao hậu trường đang diễn ra giữa hai nước. Ông Witkoff đã đến thủ đô Nga vào sáng ngày 6/8.

Lúa thơm, tôm sạch, gạo ngon định hình kinh tế nông nghiệp tỉnh Cà Mau mới, sau sáp nhập thành công tỉnh Bạc Liêu
Nhà nông

Lúa thơm, tôm sạch, gạo ngon định hình kinh tế nông nghiệp tỉnh Cà Mau mới, sau sáp nhập thành công tỉnh Bạc Liêu

Nhà nông

Việc sáp nhập, hợp nhất tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu thành công, không chỉ mở rộng không gian phát triển mà còn giúp phát huy tối đa các nguồn lực mà 2 địa phương có thế mạnh chung. Trong đó, việc xây dựng thương hiệu “lúa thơm - tôm sạch” là hướng đi quan trọng để tỉnh Cà Mau mới, phát triển bền vững kinh tế nông nghiệp, đặc biệt ở các vùng chuyển đổi sản xuất.

Tin đọc nhiều

1

Sau khi nhận giấy triệu tập của Công an Cần Thơ, người từng "tố" Công ty C.P. bán thịt heo bệnh có hành động gì?
5

Sau khi nhận giấy triệu tập của Công an Cần Thơ, người từng 'tố' Công ty C.P. bán thịt heo bệnh có hành động gì?

2

Tin chiều 5/8: Lộ diện CLB của Saudi Arabia bỏ 3 triệu USD chiêu mộ Nguyễn Xuân Son

Tin chiều 5/8: Lộ diện CLB của Saudi Arabia bỏ 3 triệu USD chiêu mộ Nguyễn Xuân Son

3

Chuyên gia quân sự Áo: Đội quân then chốt của Ukraine đang làm nên cơn ác mộng với quân đội Nga

Chuyên gia quân sự Áo: Đội quân then chốt của Ukraine đang làm nên cơn ác mộng với quân đội Nga

4

Phó Chủ tịch Hà Nội: Nghiêm cấm tình trạng lạm dụng yêu cầu bản sao chứng thực khi tiếp nhận hồ sơ

Phó Chủ tịch Hà Nội: Nghiêm cấm tình trạng lạm dụng yêu cầu bản sao chứng thực khi tiếp nhận hồ sơ

5

11 năm mới có một lần nên lưu ý cách thanh tẩy ban thờ để đón may mắn, rước cát lành

11 năm mới có một lần nên lưu ý cách thanh tẩy ban thờ để đón may mắn, rước cát lành