Bão số 12 Fengshen
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Shark Bình bị bắt
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Lịch phát sóng trực tiếp vòng 7 V.League 2025/2026: Tâm điểm tại thủ đô

Tâm điểm của vòng 7 V.League 2025/2026 sẽ là cuộc đối đầu giữa Hà Nội FC và Ninh Bình FC trên sân Hàng Đẫy. Liệu tân HLV Harry Kewell có thể giúp các học trò chặn đứng chuỗi trận bất bại của đội bóng cố đô Hoa Lư.
3 trận đầu của vòng 7 cùng diễn ra vào ngày Thứ 7 (18/10)

Tại sân Vinh, đội bóng giàu truyền thống SLNA (5đ) sẽ đối đầu ứng cử viên vô địch CLB CAHN (13đ, đang xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng). Đây cũng chính là màn ra mắt của tân HLV trưởng Văn Sỹ Sơn (thay thế HLV Phan Như Thuật), người từng gắn bó cả sự nghiệp cầu thủ của mình cùng “đội quân xứ Nghệ”.

Sau gần 20 năm phiêu bạt, kinh qua vị trí HLV ở một số đội bóng (gần nhất là Quảng Nam), HLV Văn Sỹ Sơn trở lại gánh vác trách nhiệm với sứ mệnh giúp SLNA vượt qua khó khăn. Nhưng giành điểm trước CLB CAHN luôn là mục tiêu nan giải trong các mùa giải gần đây khi lực lượng của 2 bên chênh lệch thấy rõ. Với mục tiêu có điểm, có lẽ SLNA sẽ phải chấp nhận đá với vị thế “cửa dưới”, chú trọng chơi chắc chắn thay vì mạo hiểm đối công với CLB CAHN. Trong khi ấy, không có gì để nghi ngờ vào việc đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Polking (vòng gần nhất đã đánh bại Thép xanh Nam Định ngay tại sân đối phương) sẽ chủ động chơi áp đặt để giành 3 điểm trọn vẹn.

Lịch phát sóng trực tiếp vòng 7 V.League 2025/2026

Lịch phát sóng trực tiếp vòng 7 V.League 2025/2026. 

Tương tự CLB CAHN, một đại biểu khác của bóng đá Việt Nam đang thi đấu tại AFC Champions League Two là ĐKVĐ Thép xanh Nam Định (7đ) cũng chắc chắn sẽ quyết thắng khi gặp Becamex TPHCM (4đ). Dù vậy, HLV Vũ Hồng Việt cùng Ban huấn luyện đội bóng thành Nam – nhà vô địch V.League của 2 mùa giải liên tiếp gần đây – vẫn chưa tìm ra giải pháp hữu hiệu nhất trong bối cảnh nhiều trụ cột chấn thương hoặc giảm sút phong độ.

Ở vòng 6, Thép xanh Nam Định đã để thua trận thứ 3 kể từ đầu mùa, đồng thời là trận thua thứ 2 liên tiếp trước các đối thủ cạnh tranh (Ninh Bình FC và CLB CAHN với cùng tỷ số 0-2), rơi xuống vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng. Becamex TPHCM cũng đang lận đận với thua 4 trận thua kể từ đầu giải để tạm xếp thứ 3… từ dưới lên. Chiến thắng ở vòng 1 (3-0 trước HAGL) hóa ra cũng là trận thắng duy nhất cho tới lúc này. Ở vòng 6, dưới sự dẫn dắt của tân HLV Đặng Trần Chỉnh – cựu danh thủ và HLV của đội Cảng Sài Gòn lừng danh một thủa – Becamex TPHCM đã có trận hòa được đánh giá là thành công tại sân Thanh Hóa. Nhưng gặp Thép xanh Nam Định tại sân đối phương sẽ là thử thách lớn hơn đối với mục tiêu có điểm của đội khách.

Như đã đề cập, tâm điểm chú ý của vòng này là tại sân Hàng Đẫy, nơi Hà Nội FC (8đ) đối mặt đội bóng đang dẫn đầu bảng là Ninh Bình FC (14đ). Với đội chủ nhà, đây sẽ là màn ra mắt tân HLV Harry Kewell – huyền thoại sống của bóng đá Australia, người từng có những tháng năm rực rỡ cùng CLB Liverpool tại giải ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, trong tròn 10 năm dẫn dắt các CLB hạng thấp tại Anh và Yokohama Marinos (Nhật Bản), cựu danh thủ 47 tuổi này vẫn chưa tạo được dấu ấn đáng kể nào. Dù vậy, các cổ động viên của Hà Nội FC hẳn vẫn rất mong chờ Hà Nội FC – Kewell sẽ là một mối lương duyên giúp cả phong độ của đội bóng lẫn cá nhân sự nghiệp cầm quân của vị HLV đến từ “xứ sởchuột túi” thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn.

Một nhân tố đáng chú ý khác là cái tên Đỗ Hoàng Hên – tức Hendrio – khi anh đã có quốc tịch Việt Nam, đồng nghĩa với việc chơi ở vai trò “cầu thủ nhập tịch” chứ không phải ngoại binh đơn thuần. Ở phần sân đối diện, Ninh Bình FC đang có phong độ cao kể với 4 trận thắng và 2 trận hòa, duy trì vị trí đầu bảng. Dù vậy, việc đã hòa 2 trận liên tiếp (trước Hải Phòng và Thể Công Viettel) cho thấy tham vọng vô địch của thầy trò HLV Albadalejo sẽ còn gặp nhiều thử thách. Một trận đấu chắc chắn sẽ vô cùng gay cấn và hấp dẫn và khó dự đoán khi cả 2 đội bóng đều sở hữu các ngôi sao “hàng tuyển”!

3 trận tiếp theo cùng diễn ra vào ngày Chủ Nhật (19/10)

Tại sân PVF, đội chủ nhà PVF-CAND (6đ) chắc chắn sẽ hướng tới chiến thắng khi gặp đội bóng đang tạm xếp cuối bảng là Đông Á Thanh Hóa (3đ). Với vị thế một tân binh, lại có rất ít thời gian chuẩn bị (thay thế suất của Quảng Nam), việc PVF-CAND mới thua 2 trong 6 trận đã qua (thắng 1, hòa 3 trận còn lại) có thể nói là kết quả khá tốt. Đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Thạch Bảo Khanh tuy ít cầu thủ thuộc hàng “ngôi sao”, nhưng luôn chơi bóng rất giàu tính tập thể. Chuỗi 3 trận hòa liên tiếp vừa qua cho thấy tân binh này vẫn hoàn toàn có thể làm nên chuyện trước các đối thủ vừa tầm. Nhưng Đông Á Thanh Hóa – đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Choi Won-kwon phải đối mặt muôn vàn khó khăn – có lẽ cũng sẽ xem trận này như 1 cơ hội để tìm kiếm trận thắng đầu tiên kể từ đầu giải. Hãy cùng chờ xem niềm vui sẽ thuộc về bên nào trong trận cầu ngang cơ này.

Lịch thi đấu vòng 7 V.League 2025/2026.

Ở sân Lạch Tray, Hải Phòng (8đ) cũng sẽ hướng tới 3 điểm khi gặp HAGL (3đ). Mặc dù không được đánh giá cao trước giải, nhưng với tính ổn định cao cả từ vị trí “thuyền trưởng” (HLV Chu Đình Nghiêm) tới lực lượng, đội bóng đất Cảng đã thể hiện phong độ khá tốt trong 6 trận đã qua (2 thắng, 2 hòa, 2 thua). Cả 2 trận thua của họ đều diễn ra trên sân của các ứng cử viên vô địch (Thép xanh Nam Định và CLB CAHN) với tỷ số sát nút. Tại sân nhà, Hải Phòng đã thắng PVF-CAND và SLNA trước khi cầm hòa 1 ứng cử viên khác là Ninh Bình FC ở vòng 6. Đối thủ của họ – “đội bóng phố núi” mùa này sa sút thấy rõ về lực lượng, nên vẫn chưa có được trận thắng nào sau 6 trận đấu. Bởi vậy, nhiều người hẳn sẽ xếp HAGL vào “cửa dưới” ở trận đấu này.

CLB Công an TP.HCM (13đ), đang tạm xếp thứ 3 trên BXH và chỉ kém đội dẫn đầu Ninh Bình FC vỏn vẹn 1 điểm hẳn sẽ rất quyết tâm giành thắng lợi trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (8đ). Nếu như ở mùa trước, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh được xem là một “hiện tượng” thì sang mùa này họ không được đánh giá cao nữa khi mất đi một số trụ cột và HLV trưởng quen thuộc Nguyễn Thành Công. Trong khi ấy, CLB Công an TP.HCM – đội bóng mùa trước mang tên CLB TP.HCM – đã gần như “lột xác” sau khi đổi tên, đổi luôn đơn vị chủ quản cũng như sứ mệnh lẫn tầm nhìn. Với những sự bổ sung nhân sự chất lượng, dưới sự dẫn dắt của HLV Lê Huỳnh Đức, CLB Công an TP.HCM đang cho thấy họ xứng đáng được xếp vào nhóm ứng cử viên với kết quả 4 thắng, 1 hòa và chỉ thua 1 trận duy nhất (0-3 trước Thể Công Viettel trên sân khách). Thực lực mạnh hơn, lại có lợi thế sân nhà nên đương nhiên CLB Công an TP.HCM được đánh giá cao hơn.

Trận đấu muộn nhất vòng này diễn ra tại sân Hàng Đẫy vào ngày thứ 2 (20/10) giữa Thể Công Viettel (12đ, tạm xếp thứ 4) và SHB Đà Nẵng (5đ). Dưới sự dẫn dắt của HLV Popov, Thể Công Viettel đang thể hiện phong độ ổn định (là 1 trong 3 đội vẫn bất bại sau 6 vòng, cùng với Ninh Bình FC và CLB CAHN). Ở vòng 6, Thể Công Viettel hòa Ninh Bình FC ngay tại sân đối phương trong 1 trận đấu có chất lượng chuyên môn rất cao (một trận đấu gay cấn khi có tới 2 thẻ đỏ); trong khi ấy SHB Đà Nẵng để thua 0-2 trước Hà Nội FC ngay tại sân nhà. Bởi vậy, không có gì để nghi ngờ vào khả năng chiến thắng của đội chủ nhà trong trận đấu mà họ được đánh giá là vượt trội này.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

