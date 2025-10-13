Tin nóng 13/10: 4 ngôi sao hay bậc nhất V.League báo tin vui cho HLV Kim Sang-sik

4 ngôi sao hay bậc nhất V.League báo tin vui cho HLV Kim Sang-sik

Trong buổi chiều ngày 11/10, 2 tin vui đã đến với ĐT Việt Nam lẫn HLV Kim Sang-sik, đó là việc bộ đôi Nguyễn Xuân Son và Đoàn Văn Hậu đã tái xuất sân cỏ. Nguyễn Xuân Son đá 5 phút cuối trận trong trận giao hữu giữa Thép xanh Nam Định và Trẻ PVF-CAND sau gần 1 năm phải nghỉ thi đấu vì gãy chân. Tương tự, Đoàn Văn Hậu sau 777 ngày rời xa sân cỏ đã xỏ giày vào sân khi CLB CAHN đá giao hữu với Hà Nội FC.

Nếu nhanh chóng tìm lại cảm giác tốt nhất, Nguyễn Xuân Son và Đoàn Văn Hậu hoàn toàn có thể có các trận chính thức vào tháng 11 tới, đồng thời nếu nhanh chóng lấy lại phong độ đỉnh cao, họ sẽ được HLV Kim Sang-sik để mắt khi lên danh sách ĐT Việt Nam cho màn tái đấu với ĐT Malaysia vào tháng 3 năm tới.

Nguyên Xuân Son và Đoàn Văn Hậu. Ảnh: FBNV.

Ngoài tin vui từ Nguyễn Xuân Son và Đoàn Văn Hậu, HLV Kim Sang-sik còn nhận tin vui từ 2 ngôi sao hay bậc nhất V.League khác là Hendrio và Nguyễn Văn Toàn. Hendrio đã có quốc tịch Việt Nam và có thể ra sân với tư cách nội binh ngay từ vòng 7 V.League 2025/2026 cho Hà Nội FC. Trong khi đó, Văn Toàn đã có thể tập nhẹ trong phòng gym sau khi phải trả qua một ca phẫu thuật chấn thương.

Barcelona xử phũ Lewandowski

Theo Sport, Barcelona không có kế hoạch gia hạn hợp đồng với Robert Lewandowski khi giao kèo hiện tại kết thúc vào tháng 6/2026, đồng nghĩa với việc tiền đạo người Ba Lan nhiều khả năng sẽ ra đi theo dạng tự do sau 4 năm gắn bó với đội chủ sân Nou Camp.

Một trong những lý do chính khiến Barcelona không tiếp tục gia hạn với Lewandowski là quỹ lương bị cắt giảm cho mùa giải 2025/2026, ảnh hưởng đến khả năng gia hạn với các ngôi sao lớn. Ngoài ra, ban huấn luyện Barcelona cũng bày tỏ nghi ngờ về thể lực và khả năng pressing của Lewandowski ở tuổi 37, khi anh không còn duy trì được cường độ thi đấu như trước.

Patrik Lê Giang xuất hiện ở buổi tập của ĐT Việt Nam

Chiều 12/10, ĐT Việt Nam tiếp tục rèn quân trên sân vận động Thống Nhất, hướng tới trận tái đấu gặp ĐT Nepal vào ngày 14/10. Buổi tập không chỉ thu hút đông đảo người hâm mộ đến cổ vũ mà còn có sự góp mặt đặc biệt của thủ môn Việt kiều Patrik Lê Giang, cái tên đang được quan tâm trong quá trình nhập tịch.

Thủ môn Patrik Lê Giang.

Ngôi sao thuộc biên chế CLB Công an TP.HCM đã có mặt trên khán đài cùng một vài người bạn để theo dõi thầy trò HLV Kim Sang-sik tập luyện. Hình ảnh anh xuất hiện nhanh chóng lan truyền, tạo thêm hy vọng về việc thủ môn này sẽ sớm khoác áo ĐT Việt Nam.

Patrik Lê Giang, mang trong mình dòng máu Việt từ người cha và quốc tịch Slovakia từ người mẹ, là một trong những cái tên đang được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và HLV Kim Sang-sik trực tiếp đề xuất đẩy nhanh thủ tục nhập tịch.

Real Madrid nguy cơ mất trắng Rudiger, các đại gia Saudi Arabia vào cuộc

Chương sự nghiệp của Antonio Rudiger tại Real Madrid dường như sắp đi đến hồi kết. Hợp đồng của trung vệ người Đức sẽ hết hạn vào tháng 6/2026, và theo các nguồn tin thân cận, ban lãnh đạo "Kền kền trắng" không có kế hoạch đề nghị gia hạn. Thay vì một cuộc chia tay căng thẳng, cả hai bên được cho là đã đạt được một "thỏa thuận quý ông": họ sẽ cùng nhau đánh giá lại tình hình trong những tháng tới trước khi Rudiger chính thức rời đi theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè.

Quyết định của Real Madrid được đưa ra dựa trên những cơ sở logic và thực tế. Ở tuổi 33, Rudiger không còn ở đỉnh cao phong độ. Nghiêm trọng hơn, anh đang phải vật lộn với những cơn đau mãn tính ở đầu gối, một vấn đề đã ảnh hưởng đến sự ổn định của anh trong thời gian gần đây.

Trong bối cảnh đó, một bến đỗ mới đầy tiềm năng đã xuất hiện. Các CLB tại Saudi Pro League được cho là đã đưa Rudiger vào danh sách mục tiêu ưu tiên hàng đầu. Họ đã theo dõi anh trong nhiều mùa giải và xem anh là một bản hợp đồng "bom tấn" lý tưởng để nâng cao đẳng cấp và uy tín cho giải đấu. Việc chiêu mộ một nhà vô địch Champions League giàu kinh nghiệm như Rudiger sẽ là một thông điệp mạnh mẽ mà họ muốn gửi đến thế giới bóng đá.

Victoria kể tật xấu của David Beckham

Victoria Beckham chia sẻ về cuộc sống hôn nhân với cựu danh thủ David Beckhamtrên tờ The Sun nhân dịp phim tài liệu của cô phát hành. Nhà thiết kế 51 tuổi không ngại "kể xấu" ông xã. "Đúng vậy, anh ấy rất điển trai, thông minh, thành đạt và cũng rất hài hước. Nhưng có một điều... anh ấy ngủ ngáy”.

Vic nói David Beckham đẹp trai nhưng ngáy to và mắc chứng OCD. Ảnh: Instagram Victoria Beckham.

Vic cho biết cô phải đeo nút tai mỗi đêm để tránh tiếng ngáy của chồng. "Không phải vì muốn tạo phong cách gì đâu, tôi làm vậy vì chẳng còn cách nào khác", cựu thành viên Spice Girls giải thích.

Khi được hỏi liệu có nên để David ngủ phòng riêng, Victoria đáp: "Không nên thế đâu, như vậy không tốt cho mối quan hệ. Hoặc là bạn đeo nút tai, hoặc là học cách chấp nhận tiếng ngáy, mà tôi thì không làm được, nên chỉ còn cách chặn tiếng ồn thôi".