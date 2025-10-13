Tin nóng 13/10: 4 ngôi sao hay bậc nhất V.League báo tin vui cho HLV Kim Sang-sik

Tự hào nông dân Việt Nam: Từ hộ nghèo rớt mồng tơi vươn lên thành tỷ phú Điện Biên
Từ một hộ nghèo rớt mồng tơi ở bản Nậm Chim 1, xã Si Pa Phìn, anh Vàng A Là (địa bàn huyện Mường Chà trước đây), đã thoát nghèo, vươn lên thành tỷ phú Điện Biên với mô hình chăn nuôi đại gia súc (nuôi bò, nuôi trâu, nuôi ngựa, nuôi dê), trồng rừng. Dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2025), anh Vàng A Là là 1 trong 63 gương mặt nhà nông tiêu biểu được vinh danh tại Lễ tôn vinh và trao danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025" tổ chức tại thủ đô Hà Nội.