Thứ hai, ngày 13/10/2025 18:10 GMT+7

Tin nóng 13/10: 4 ngôi sao hay bậc nhất V.League báo tin vui cho HLV Kim Sang-sik

Thứ hai, ngày 13/10/2025 18:10 GMT+7
4 ngôi sao hay bậc nhất V.League báo tin vui cho HLV Kim Sang-sik; Barcelona xử phũ Lewandowski; Patrik Lê Giang xuất hiện ở buổi tập của ĐT Việt Nam; Real Madrid nguy cơ mất trắng Rudiger, các đại gia Saudi Arabia vào cuộc; Victoria kể tật xấu của David Beckham.
4 ngôi sao hay bậc nhất V.League báo tin vui cho HLV Kim Sang-sik

Trong buổi chiều ngày 11/10, 2 tin vui đã đến với ĐT Việt Nam lẫn HLV Kim Sang-sik, đó là việc bộ đôi Nguyễn Xuân Son và Đoàn Văn Hậu đã tái xuất sân cỏ. Nguyễn Xuân Son đá 5 phút cuối trận trong trận giao hữu giữa Thép xanh Nam Định và Trẻ PVF-CAND sau gần 1 năm phải nghỉ thi đấu vì gãy chân. Tương tự, Đoàn Văn Hậu sau 777 ngày rời xa sân cỏ đã xỏ giày vào sân khi CLB CAHN đá giao hữu với Hà Nội FC.

Nếu nhanh chóng tìm lại cảm giác tốt nhất, Nguyễn Xuân Son và Đoàn Văn Hậu hoàn toàn có thể có các trận chính thức vào tháng 11 tới, đồng thời nếu nhanh chóng lấy lại phong độ đỉnh cao, họ sẽ được HLV Kim Sang-sik để mắt khi lên danh sách ĐT Việt Nam cho màn tái đấu với ĐT Malaysia vào tháng 3 năm tới.

Nguyên Xuân Son và Đoàn Văn Hậu. Ảnh: FBNV.

Ngoài tin vui từ Nguyễn Xuân Son và Đoàn Văn Hậu, HLV Kim Sang-sik còn nhận tin vui từ 2 ngôi sao hay bậc nhất V.League khác là Hendrio và Nguyễn Văn Toàn. Hendrio đã có quốc tịch Việt Nam và có thể ra sân với tư cách nội binh ngay từ vòng 7 V.League 2025/2026 cho Hà Nội FC. Trong khi đó, Văn Toàn đã có thể tập nhẹ trong phòng gym sau khi phải trả qua một ca phẫu thuật chấn thương.

Barcelona xử phũ Lewandowski

Theo Sport, Barcelona không có kế hoạch gia hạn hợp đồng với Robert Lewandowski khi giao kèo hiện tại kết thúc vào tháng 6/2026, đồng nghĩa với việc tiền đạo người Ba Lan nhiều khả năng sẽ ra đi theo dạng tự do sau 4 năm gắn bó với đội chủ sân Nou Camp.

Một trong những lý do chính khiến Barcelona không tiếp tục gia hạn với Lewandowski là quỹ lương bị cắt giảm cho mùa giải 2025/2026, ảnh hưởng đến khả năng gia hạn với các ngôi sao lớn. Ngoài ra, ban huấn luyện Barcelona cũng bày tỏ nghi ngờ về thể lực và khả năng pressing của Lewandowski ở tuổi 37, khi anh không còn duy trì được cường độ thi đấu như trước.

Patrik Lê Giang xuất hiện ở buổi tập của ĐT Việt Nam

Chiều 12/10, ĐT Việt Nam tiếp tục rèn quân trên sân vận động Thống Nhất, hướng tới trận tái đấu gặp ĐT Nepal vào ngày 14/10. Buổi tập không chỉ thu hút đông đảo người hâm mộ đến cổ vũ mà còn có sự góp mặt đặc biệt của thủ môn Việt kiều Patrik Lê Giang, cái tên đang được quan tâm trong quá trình nhập tịch.

Thủ môn Patrik Lê Giang.

Ngôi sao thuộc biên chế CLB Công an TP.HCM đã có mặt trên khán đài cùng một vài người bạn để theo dõi thầy trò HLV Kim Sang-sik tập luyện. Hình ảnh anh xuất hiện nhanh chóng lan truyền, tạo thêm hy vọng về việc thủ môn này sẽ sớm khoác áo ĐT Việt Nam.

Patrik Lê Giang, mang trong mình dòng máu Việt từ người cha và quốc tịch Slovakia từ người mẹ, là một trong những cái tên đang được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và HLV Kim Sang-sik trực tiếp đề xuất đẩy nhanh thủ tục nhập tịch.

Real Madrid nguy cơ mất trắng Rudiger, các đại gia Saudi Arabia vào cuộc

Chương sự nghiệp của Antonio Rudiger tại Real Madrid dường như sắp đi đến hồi kết. Hợp đồng của trung vệ người Đức sẽ hết hạn vào tháng 6/2026, và theo các nguồn tin thân cận, ban lãnh đạo "Kền kền trắng" không có kế hoạch đề nghị gia hạn. Thay vì một cuộc chia tay căng thẳng, cả hai bên được cho là đã đạt được một "thỏa thuận quý ông": họ sẽ cùng nhau đánh giá lại tình hình trong những tháng tới trước khi Rudiger chính thức rời đi theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè.

Quyết định của Real Madrid được đưa ra dựa trên những cơ sở logic và thực tế. Ở tuổi 33, Rudiger không còn ở đỉnh cao phong độ. Nghiêm trọng hơn, anh đang phải vật lộn với những cơn đau mãn tính ở đầu gối, một vấn đề đã ảnh hưởng đến sự ổn định của anh trong thời gian gần đây.

Trong bối cảnh đó, một bến đỗ mới đầy tiềm năng đã xuất hiện. Các CLB tại Saudi Pro League được cho là đã đưa Rudiger vào danh sách mục tiêu ưu tiên hàng đầu. Họ đã theo dõi anh trong nhiều mùa giải và xem anh là một bản hợp đồng "bom tấn" lý tưởng để nâng cao đẳng cấp và uy tín cho giải đấu. Việc chiêu mộ một nhà vô địch Champions League giàu kinh nghiệm như Rudiger sẽ là một thông điệp mạnh mẽ mà họ muốn gửi đến thế giới bóng đá.

Victoria kể tật xấu của David Beckham

Victoria Beckham chia sẻ về cuộc sống hôn nhân với cựu danh thủ David Beckhamtrên tờ The Sun nhân dịp phim tài liệu của cô phát hành. Nhà thiết kế 51 tuổi không ngại "kể xấu" ông xã. "Đúng vậy, anh ấy rất điển trai, thông minh, thành đạt và cũng rất hài hước. Nhưng có một điều... anh ấy ngủ ngáy”.

Vic nói David Beckham đẹp trai nhưng ngáy to và mắc chứng OCD. Ảnh: Instagram Victoria Beckham.

Vic cho biết cô phải đeo nút tai mỗi đêm để tránh tiếng ngáy của chồng. "Không phải vì muốn tạo phong cách gì đâu, tôi làm vậy vì chẳng còn cách nào khác", cựu thành viên Spice Girls giải thích.

Khi được hỏi liệu có nên để David ngủ phòng riêng, Victoria đáp: "Không nên thế đâu, như vậy không tốt cho mối quan hệ. Hoặc là bạn đeo nút tai, hoặc là học cách chấp nhận tiếng ngáy, mà tôi thì không làm được, nên chỉ còn cách chặn tiếng ồn thôi".



Tự hào nông dân Việt Nam: Từ hộ nghèo rớt mồng tơi vươn lên thành tỷ phú Điện Biên
Nhà nông

Tự hào nông dân Việt Nam: Từ hộ nghèo rớt mồng tơi vươn lên thành tỷ phú Điện Biên

Nhà nông

Từ một hộ nghèo rớt mồng tơi ở bản Nậm Chim 1, xã Si Pa Phìn, anh Vàng A Là (địa bàn huyện Mường Chà trước đây), đã thoát nghèo, vươn lên thành tỷ phú Điện Biên với mô hình chăn nuôi đại gia súc (nuôi bò, nuôi trâu, nuôi ngựa, nuôi dê), trồng rừng. Dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2025), anh Vàng A Là là 1 trong 63 gương mặt nhà nông tiêu biểu được vinh danh tại Lễ tôn vinh và trao danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025" tổ chức tại thủ đô Hà Nội.

Nỗ lực gìn giữ món ăn trăm tuổi từ 'con không chân'
Xã hội

Nỗ lực gìn giữ món ăn trăm tuổi từ "con không chân"

Xã hội

Một bát súp rắn nấu từ năm loại rắn với công thức cổ truyền đang được bán với giá hơn 400.000 đồng tại nhà hàng Ser Wong Fun ở Hong Kong (Trung Quốc).

Ngân 98: Từng dương tính với chất cấm, bị cấm diễn, tự cho mình là nạn nhân
Văn hóa - Giải trí

Ngân 98: Từng dương tính với chất cấm, bị cấm diễn, tự cho mình là nạn nhân

Văn hóa - Giải trí

Trước khi bị bắt giam, Ngân 98 có cuộc sống đầy thị phi với hàng loạt phát ngôn, hình ảnh gây sốc.

Đà Nẵng thêm dự án nhà ở xã hội quy mô lớn, cung cấp gần 1.000 căn hộ cho người dân
Nhà đất

Đà Nẵng thêm dự án nhà ở xã hội quy mô lớn, cung cấp gần 1.000 căn hộ cho người dân

Nhà đất

UBND TP. Đà Nẵng vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở xã hội hơn 1.300 tỷ đồng tại khu chung cư Hòa Minh, do Công ty CP Phát triển Đầu tư Hà Nội Sunrise làm chủ đầu tư, với quy mô gần 1.000 căn hộ phục vụ người thu nhập thấp.

Ấm áp tình người Đà Nẵng, hỗ trợ Tuyên Quang 1 tỷ đồng khắc phục bão lũ
Tuyên Quang thi đua yêu nước

Ấm áp tình người Đà Nẵng, hỗ trợ Tuyên Quang 1 tỷ đồng khắc phục bão lũ

Tuyên Quang thi đua yêu nước

Với tinh thần "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách", đoàn công tác của thành phố Đà Nẵng đã đến thăm và trao tặng 1 tỷ đồng, sẻ chia khó khăn, giúp tỉnh Tuyên Quang khắc phục những thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra.

Khẩn trương khắc phục sự cố vỡ hồ điều hòa Nhà máy Luyện gang thép của Công ty CP Luyện kim đen Thái Nguyên
Bạn đọc

Khẩn trương khắc phục sự cố vỡ hồ điều hòa Nhà máy Luyện gang thép của Công ty CP Luyện kim đen Thái Nguyên
6

Bạn đọc

Ngay sau khi xảy ra sự cố vỡ hồ điều hòa của Nhà máy Luyện gang thép thuộc Công ty Cổ phần Luyện kim đen Thái Nguyên (xã Nam Hòa, tỉnh Thái Nguyên) khiến nhiều hộ dân xung quanh bị ảnh hưởng, chính quyền địa phương đã phối hợp với doanh nghiệp khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả.

Đà Nẵng yêu cầu kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi thao túng giá trong đấu giá quyền sử dụng đất
Nhà đất

Đà Nẵng yêu cầu kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi thao túng giá trong đấu giá quyền sử dụng đất

Nhà đất

UBND TP. Đà Nẵng vừa yêu cầu các sở, ngành và địa phương thanh, kiểm tra việc định giá đất, xây dựng và ban hành bảng giá đất hằng năm; việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu vực, dự án có dấu hiệu biến động giá bất thường.

Tiến Linh đưa ra lời khuyên cho đàn em ở ĐT Việt Nam
Thể thao

Tiến Linh đưa ra lời khuyên cho đàn em ở ĐT Việt Nam

Thể thao

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh cho biết mình và các đồng đội quyết tâm giành chiến thắng đẹp trước ĐT Nepal tối 14/10 trên sân Thống Nhất để làm quà cho người hâm mộ.

Phân cấp thẩm quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an trong phê duyệt quy hoạch
Tin tức

Phân cấp thẩm quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an trong phê duyệt quy hoạch

Tin tức

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn phân cấp thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch cho UBND cấp tỉnh; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an đối với dự án quốc phòng, an ninh cần bảo đảm bí mật nhà nước.

Tiếp tục tổ chức Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam năm 2025
Nhà nông

Tiếp tục tổ chức Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam năm 2025

Nhà nông

Ngày 13/10/2025, Văn phòng Chính phủ có công văn truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc chuẩn bị Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam năm 2025 (sau đây gọi tắt là Hội nghị).

Chính phủ đề nghị thu thuế với giao dịch chuyển nhượng vàng miếng
Tin tức

Chính phủ đề nghị thu thuế với giao dịch chuyển nhượng vàng miếng

Tin tức

Chính phủ đề nghị thu thuế với giao dịch chuyển nhượng vàng miếng trong Luật. Trong khi đó, Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đề nghị cân nhắc thoả đáng quy định này để tránh bất cập cho người dân có hoạt động chuyển nhượng vàng không vì mục đích đầu cơ, kinh doanh.

Vụ xe khách lật khiến 3 người tử vong, 5 người bị thương: Nhân chứng kể lại giây phút kinh hoàng
Tin tức

Vụ xe khách lật khiến 3 người tử vong, 5 người bị thương: Nhân chứng kể lại giây phút kinh hoàng

Tin tức

Vụ tai nạn xe khách đang lưu thông trên tuyến đường tỉnh 172, đoạn qua thôn 8, xã Việt Hồng, tỉnh Lào Cai bất ngờ bị mất lái, lật nhào đã khiến 3 nạn nhân tử vong tại chỗ, 5 người khác bị thương. Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra nhanh nồng độ cồn và ma túy đối với lái xe, kết quả đều âm tính.

Những 'tinh hoa' của nông nghiệp Việt Nam hội tụ tại Hà Nội, sẵn sàng cho đêm tôn vinh
Ảnh

Những "tinh hoa" của nông nghiệp Việt Nam hội tụ tại Hà Nội, sẵn sàng cho đêm tôn vinh

Ảnh

Trưa nay (13/10), không khí tại Thủ đô Hà Nội trở nên đặc biệt hơn khi chào đón những "tinh hoa" của nông nghiệp nước nhà. 63 "Nông dân Việt Nam xuất sắc" và 32 "Nhà khoa học của Nhà nông" năm 2025 đã chính thức hội tụ tại Hà Nội để chuẩn bị cho Lễ tôn vinh "Tự hào Nông dân Việt Nam 2025".

HLV Kim Sang-sik muốn Tiến Linh ghi nhiều bàn, tìm người thay Bùi Tiến Dũng
Thể thao

HLV Kim Sang-sik muốn Tiến Linh ghi nhiều bàn, tìm người thay Bùi Tiến Dũng

Thể thao

HLV Kim Sang-sik cho biết ông muốn Tiến Linh ghi nhiều bàn để thắng đậm ĐT Nepal, bên cạnh đó ông sẽ tìm người thay Bùi Tiến Dũng không thể ra sân.

Nga gặp họa ở Pokrovsk, xe tăng bốc cháy hàng loạt vì 'thần chết trên không' của Ukraine
Thế giới

Nga gặp họa ở Pokrovsk, xe tăng bốc cháy hàng loạt vì "thần chết trên không" của Ukraine

Thế giới

Sau gần một năm dồn hàng trăm xe tăng và xe bọc thép nhằm chuẩn bị cho một cuộc tấn công quy mô lớn vào pháo đài Pokrovsk ở tỉnh Donetsk, Nga cuối cùng cũng đã tung đòn chủ lực nhưng vấp phải đòn phản công dữ dội của Ukraine. Các UAV của Ukraine được mệnh danh là "thần chết trên không" đã thiêu rụi hàng loạt xe tăng Nga, theo Euromaidanpress.

Nông thôn Tây Bắc: Thanh niên Lai Châu mạnh dạn đổi mới sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm
Lai Châu Ngày Mới

Nông thôn Tây Bắc: Thanh niên Lai Châu mạnh dạn đổi mới sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm

Lai Châu Ngày Mới

Với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo, làm chủ tương lai số”, diễn đàn thanh niên khởi nghiệp năm 2025 do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Lai Châu vừa tổ chức, đã thu hút hơn 500 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh tham gia.

Zubu, công ty của Ngân 98 chỉ là địa chỉ thuê, không có hoạt động sản xuất, mua bán sản phẩm
Chuyển động Sài Gòn

Zubu, công ty của Ngân 98 chỉ là địa chỉ thuê, không có hoạt động sản xuất, mua bán sản phẩm

Chuyển động Sài Gòn

Địa chỉ mà Công ty Zubu của Ngân 98 đặt trụ sở là tòa nhà HB Building, theo doanh nghiệp này, Công ty Zubu không có hoạt động sản xuất, mua bán sản phẩm.

Kỹ nữ nào có một đời chồng nhưng vẫn trở thành hoàng hậu trong lịch sử Trung Hoa?
Đông Tây - Kim Cổ

Kỹ nữ nào có một đời chồng nhưng vẫn trở thành hoàng hậu trong lịch sử Trung Hoa?

Đông Tây - Kim Cổ

Lịch sử Trung Hoa hiếm có hoàng hậu nào có thể lũng đoạn triều chính, độc chiếm ngôi vương như Võ Tắc Thiên thời nhà Đường. Đến thời Tống, cũng có một hoàng hậu như vậy và điều đáng nói là hoàng hậu này xuất thân là kỹ nữ và từng có chồng.

Những vườn đào chìm theo dòng nước lũ: Người Nhật Tân “quyết” không buông gốc đào
Hà Nội hôm nay

Những vườn đào chìm theo dòng nước lũ: Người Nhật Tân “quyết” không buông gốc đào

Hà Nội hôm nay

Sau nhiều ngày mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng hoàn lưu bão, hàng loạt vườn đào ở Nhật Tân (Hà Nội) chìm trong nước. Hàng trăm gốc đào và luống hoa bị úng thối, gây thiệt hại nặng nề cho người trồng. Theo ước tính của các hộ dân, nguồn cung hoa và đào Tết năm nay có thể giảm mạnh, kéo giá bán tăng cao.

95 nông dân xuất sắc, nhà khoa học của nhà nông háo hức được diện kiến lãnh đạo Đảng, Nhà nước
Video

95 nông dân xuất sắc, nhà khoa học của nhà nông háo hức được diện kiến lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Video

63 nông dân Việt Nam xuất sắc 2025 và 32 nhà khoa học của nhà nông tại các tỉnh, thành đã tề tựu về Thủ đô Hà Nội để chuẩn bị tham dự chuỗi sự kiện Chương trình Tự hào nông dân Việt Nam 2025. Nhiều nông dân và nhà khoa học bày tỏ sự phấn khởi và niềm vinh dự, cảm giác háo hức khi sẽ được diện kiến lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Trung Quốc gửi tối hậu thư sắc lạnh tới Mỹ, cảnh báo về đòn trả đũa đau đớn toàn diện
Thế giới

Trung Quốc gửi tối hậu thư sắc lạnh tới Mỹ, cảnh báo về đòn trả đũa đau đớn toàn diện

Thế giới

Trung Quốc yêu cầu Mỹ chấm dứt việc “đe dọa bằng thuế quan” và kêu gọi nối lại đàm phán nhằm giải quyết các bất đồng thương mại. Bắc Kinh cảnh báo sẽ không ngần ngại tung đòn trả đũa toàn diện nếu Washington tiếp tục thực thi các biện pháp chống lại Trung Quốc.

Nguyên văn bức thư ông Nguyễn Văn Được gửi doanh nhân TP.HCM ngày Doanh nhân Việt Nam
Chuyển động Sài Gòn

Nguyên văn bức thư ông Nguyễn Văn Được gửi doanh nhân TP.HCM ngày Doanh nhân Việt Nam

Chuyển động Sài Gòn

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã viết một bức thư riêng gửi cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp đã cùng đồng hành với TP.HCM trong 50 năm xây dựng và phát triển, nhân dịp ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.

Không ai quản lý các cụm công nghiệp ở TP.Cần Thơ
Kinh tế

Không ai quản lý các cụm công nghiệp ở TP.Cần Thơ

Kinh tế

Hiện nay, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố, nhưng không có chức năng quản lý nhà nước đối với các cụm công nghiệp tập trung.

Hồ thủy điện lớn nhất miền Nam tiếp tục điều chỉnh xả lũ, vùng hạ du Đồng Nai, ven sông TP.HCM được cảnh báo
Nhà nông

Hồ thủy điện lớn nhất miền Nam tiếp tục điều chỉnh xả lũ, vùng hạ du Đồng Nai, ven sông TP.HCM được cảnh báo

Nhà nông

Công ty Thủy điện Trị An vừa tiếp tục điều chỉnh lưu lượng xả lũ nhằm bảo đảm an toàn hồ chứa và hạ du trong bối cảnh thời tiết khu vực Đông Nam Bộ xuất hiện mưa lớn diện rộng.

Mã VIC của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vượt mốc 200.000 đồng, cổ phiếu bất động sản dẫn dắt VN-Index
Nhà đất

Mã VIC của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vượt mốc 200.000 đồng, cổ phiếu bất động sản dẫn dắt VN-Index

Nhà đất

Nhóm cổ phiếu bất động sản khởi sắc mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần (13/10), dẫn dắt bởi “họ Vingroup” khi VIC tăng trần lên 205.400 đồng/cổ phiếu, giúp vốn hóa toàn nhóm vượt 1,5 triệu tỷ đồng.

Loại rau rừng đặc sản, hương vị thơm lạ, ngọt lịm, dưỡng ruột, bổ mắt, xào trứng cực thơm
Gia đình

Loại rau rừng đặc sản, hương vị thơm lạ, ngọt lịm, dưỡng ruột, bổ mắt, xào trứng cực thơm

Gia đình

Loại rau rừng này có hương thơm đặc trưng, ​​giàu dinh dưỡng, vị ngọt thanh mát được nhiều người yêu thích, là nguồn dinh dưỡng tuyệt vời cho đường ruột vào mùa thu.

Clip vụ bắt Ngân 98: Thủ đoạn tinh vi, doanh thu hàng trăm tỷ
Video

Clip vụ bắt Ngân 98: Thủ đoạn tinh vi, doanh thu hàng trăm tỷ

Video

Với cáo buộc bán ra thị trường các sản phẩm giảm cân chứa Sibutramin và Phenolphthalein – những hoạt chất có nguy cơ gây rối loạn tim mạch và ung thư, "Ngân 98" đang đối mặt với khung hình phạt cao nhất lên đến tù chung thân. Vụ án là hồi chuông cảnh tỉnh đanh thép về tình trạng thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả đang tràn lan trên mạng xã hội, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người tiêu dùng.

Lật xe khách ở Lào Cai, 2 người tử vong, nhiều người bị thương
Tin tức

Lật xe khách ở Lào Cai, 2 người tử vong, nhiều người bị thương

Tin tức

Tại Tỉnh lộ 172 ( thuộc địa phận xã Việt Hồng, tỉnh Lào Cai) vừa xảy ra vụ lật xe khách thông khiến 2 người tử vong và nhiều người bị thương.

Điều tra nhóm thanh, thiếu niên ở Tuyên Quang vô cớ dùng dao, vỏ chai bia đuổi chém người đi đường
Pháp luật

Điều tra nhóm thanh, thiếu niên ở Tuyên Quang vô cớ dùng dao, vỏ chai bia đuổi chém người đi đường

Pháp luật

Cơ quan công an tỉnh Tuyên Quang đã nhanh chóng xác định và làm rõ nhóm 6 thanh, thiếu niên có hành vi dùng hung khí nguy hiểm gây náo loạn trên đường phố, gây hoang mang cho người dân.

