Bảng xếp hạng sau vòng 6 V.League 2025/2026.

Tiếp đón Hà Nội FC trên sân nhà Hoà Xuân sau khi trở về từ sân Bình Dương với chiến thắng 2-1 trước chủ nhà Becamex TP.HCM ở vòng 5, SHB Đà Nẵng đã rất nỗ lực để kéo dài mạch trận thắng lợi của mình. Tuy thế, Hà Nội FC cũng cố gắng không kém, bởi đội bóng của Văn Quyết và đồng đội mới bỏ túi 1 chiến thắng sau 5 vòng đấu, và họ đang rất cần tích luỹ điểm số để nhanh chóng trở lại đường đua vô địch.

Vì thế, cục diện trên sân đã nóng bỏng ngay từ những giây phút đầu tiên, và Hà Nội FC là đội bóng may mắn hơn với 2 bàn thắng vượt lên dẫn trước từ rất sớm. Trong khi đó, SHB Đà Nẵng dù rất nỗ lực nhưng hoặc không thắng được sự xuất sắc của thủ môn Văn Hoàng, hoặc khung gỗ Hà Nội FC đã chặn đứng cơ hội ghi bàn của đội chủ nhà.

Kết quả vòng 6 V.League 2025/2026

Mất điểm ngay tại Hoà Xuân là điều rất đáng tiếc với SHB Đà Nẵng, nhưng thầy trò HLV Lê Đức Tuấn vẫn còn quyền lạc quan bởi họ đã chơi rất tốt ở trận này, và chỉ thiếu may mắn để có được điểm số mà thôi. Nếu cứ duy trì phong độ hiện tại, rất có khả năng SHB Đà Nẵng sẽ không phải trải qua hành trình trụ hạng vất vả như mùa giải 2024/25.

Một đội bóng tới từ Thủ đô khác cũng gây ấn tượng cực mạnh ở vòng 6 LPBank V.League 1-2025/26 (vòng 6 V.League 2025/2026) chính là Thể Công Viettel. Đội bóng dưới quyền HLV Velizar Popov phải chịu khởi đầu rất khó khăn trên sân Ninh Bình Arena khi bị chủ nhà Ninh Bình FC dẫn trước từ rất sớm, còn trung vệ đội trưởng Bùi Tiến Dũng của Thể Công Viettel bị truất quyền thi đấu do phạm lỗi với tiền đạo Gustavo trong vòng cấm.

Bất chấp thiệt thòi về quân số và cả tinh thần, khi người ghi bànmở tỷ số cho Ninh Bình lại là Đức Chiến, cựu tiền vệ Thể Công Viettel, nhưng đội bóng của HLV Popov vẫn thi đấu đầy nỗ lực và kiên cường trong thế 10 chống 11.

Bước ngoặt của trận đấu xảy ra ở hiệp 2 khi cầu thủ vào sân thay người Đinh Xuân Tiến ghi bàn gỡ hoà 1-1 cho Thể Công Viettel sau pha kiến tạo đầy nỗ lực của Lucao. Đến phút bù giờ, quân số 2 bên được cân bằng sau khi Geovane Magno nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân, và Thể Công Viettel đã có cơ hội kết liễu đội chủ nhà với pha phản công sắc lẹm ở những giây cuối cùng, nhưng pha cản phá xuất sắc của thủ môn Văn Lâm đã giúp Ninh Bình giữ được 1 điểm quý giá trên sân nhà.

Cũng nhờ 1 điểm này mà Ninh Bình FC vẫn giữ được ngôi đầu bảng xếp hạng LPBank V.League 1-2025/26 (V.League 2025/2026) với cách biệt đúng 1 điểm so với CLB CAHN xếp thứ nhì, nhưng đội bóng tân binh LPBank V.League 1-2025/26 (V.League 2025/2026) đã thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Sau 6 vòng đấu, cuộc đua ở nhóm đầu LPBank V.League 1-2025/26 (V.League 2025/2026) đã bắt đầu có dấu hiệu phân tách, khi 4 đội xếp trên là Ninh Bình FC (14 điểm), CLB CAHN, CLB Công an TP.HCM (cùng 13 điểm) và Thể Công Viettel (12 điểm) bứt lên với khoảng cách điểm số đáng kể so với 3 đội bóng ở tốp giữa là Hải Phòng (thứ 5), Hà Nội FC (thứ 6) và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (thứ 7, cùng 8 điểm).

Tuy nhiên, mùa giải LPBank V.League 1-2025/26 (V.League 2025/2026) vẫn còn rất dài nên thứ hạng này chỉ là tạm thời, và rất có thể trật tự ở nhóm đầu sẽ có sự xáo trộn sau khi kết thúc kỳ nghỉ FIFA Days tháng 10, bởi đấy sẽ là lúc Ninh Bình FC lần lượt chạm trán Hà Nội FC rồi CLB CAHN.

Để giữ được vị trí số một trên bảng xếp hạng, Ninh Bình FC cần có kết quả thật khả quan ở những trận đấu này và đồng thời hy vọng các đối thủ bám đuổi không có được điểm số trọn vẹn, nếu không, nhiều khả năng ngôi vị cao nhất của bảng tổng sắp sẽ có sự hoán chuyển.

Điều này khiến cho vòng 7 LPBank V.League 1-2025/26 (V.League 2025/2026) thi đấu trở lại từ ngày 18/10 thật đáng để chờ đợi.

Bảng xếp hạng sau vòng 6 V.League 2025/2026

