Lịch thi chung kết Miss Cosmo Vietnam 2025 diễn ra ở đâu, khi nào?

Hé lộ điểm mới lạ của Miss Cosmo Vietnam 2025

Chiều 19/3, họp báo khởi động và công bố cuộc thi Miss Cosmo Vietnam 2025 (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) diễn ra tại TP.HCM thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu nhan sắc. Trong sự kiện này có sự xuất hiện của dàn Hoa hậu, Á hậu đình đám như: Hoa hậu Ngọc Châu - Giám đốc quốc gia Miss Cosmo Vietnam; đương kim Miss Cosmo 2024 Ketut Permata Juliastrid, Á hậu Miss Cosmo 2024 Karnruethai Tassabut, đương kim Miss Cosmo Vietnam 2024 Bùi Thị Xuân Hạnh, Hoa hậu Khánh Vân, Á hậu Kim Duyên - Á hậu Siêu Quốc gia 2022...

Theo ông Trần Việt Bảo Hoàng - Trưởng BTC Miss Cosmo Vietnam, chủ đề Miss Cosmo Vietnam 2025 mang tên "Shoot For The Moon - Săn trăng" với thông điệp: “Mỗi nỗ lực đều mở ra một chân trời mới. Quan trọng không phải bạn chạm tay đến đâu, mà là dám ước mơ, dám hành động và trở thành phiên bản rực rỡ nhất của chính mình”.

Đương kim Miss Cosmo Vietnam 2024 (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) Bùi Thị Xuân Hạnh. (Ảnh: Chụp màn hình Miss Cosmo Vietnam)

"Lý do chúng tôi lựa chọn chủ đề "Shoot For The Moon" bởi đây là "kim chỉ nam" cho những cô gái dám theo đuổi đam mê đến cùng. Cuộc thi không chỉ trao vương miện mà còn mở ra cánh cửa để họ viết tiếp câu chuyện của riêng mình.

BTC Miss Cosmo Vietnam mong muốn truyền cảm hứng để các cô gái trẻ dám bước ra khỏi giới hạn an toàn, sẵn sàng đối mặt với thử thách và hành trình khẳng định chính mình. Cuộc thi không chỉ là sân chơi nhan sắc, mà còn là nơi các thí sinh tích lũy trải nghiệm, trưởng thành và chạm tới những cột mốc mới trong cuộc đời. Thông điệp ấy càng được lan tỏa mạnh mẽ khi mùa giải năm nay có sự đồng hành của dàn Hoa hậu, Á hậu, người đẹp từng ghi dấu ấn tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam qua các thời kỳ, đảm nhận nhiều vai trò quan trọng như: Ngọc Châu; Hoa hậu Khánh Vân...", Trưởng BTC Miss Cosmo Vietnam chia sẻ.

Tại họp báo, Hoa hậu Ngọc Châu - Giám đốc quốc gia Miss Cosmo Vietnam cũng công bố những điểm mới lạ của cuộc thi năm nay. Theo đó, đêm bán kết và chung kết Miss Cosmo Vietnam 2025 sẽ diễn ra tại Nha Trang (Khánh Hòa). "Điểm nhấn đặc biệt của mùa giải năm nay là đêm trình diễn Trang phục lễ hội - Carnival Costume diễn ra tại thành phố biển Nha Trang, kết hợp diễu hành đường phố. Đây là chương trình hứa hẹn mang đến không khí lễ hội rực rỡ, nơi thí sinh thể hiện bản sắc văn hóa và cá tính trình diễn", Hoa hậu Ngọc Châu cho biết.

Ngoài ra, cuộc thi Miss Cosmo Vietnam 2025 có hoạt động mới như chuỗi huấn luyện thực tế "Cosmo Camp" diễn ra tại đảo Trí Nguyên (Nha Trang, Khánh Hòa). Tại đây, 45 thí sinh vượt qua vòng Sơ khảo Miss Cosmo Vietnam 2025 sẽ tham gia các thử thách khắc nghiệt, rèn luyện ý chí, bản lĩnh và tinh thần đồng đội để chinh phục vương miện danh giá.

"Trong khuôn khổ cuộc thi, các thí sinh sẽ tham gia nhiều dự án cộng đồng, lan tỏa giá trị nhân văn và tinh thần trách nhiệm xã hội. Đồng thời, các phần thi phụ và hành trình tìm ra tân Miss Cosmo Vietnam 2025 sẽ diễn ra tại 5 tỉnh, thành phố lớn: Lâm Đồng, Long An, Bạc Liêu, TP. Hồ Chí Minh và Nha Trang (Khánh Hòa), góp phần quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và con người Việt Nam.

Điểm thú vị tại Miss Cosmo Vietnam 2025 là việc BTC cuộc thi mở rộng độ tuổi thí sinh, cho phép những ứng viên từ 18 tuổi đến 33 tuổi tranh tài để có thể giành cơ hội là đại diện của Việt Nam tại Miss Cosmo 2025", Giám đốc Quốc gia Miss Cosmo Vietnam nhấn mạnh.

Clip: Hoa hậu Xuân Hạnh xuất hiện xinh đẹp, quyến rũ tại họp báo khởi động và công bố cuộc thi Miss Cosmo Vietnam 2025. (Nguồn: Miss Cosmo Vietnam)

Lịch thi chung kết Miss Cosmo Vietnam 2025

Theo Hoa hậu Ngọc Châu, lịch trình cuộc thi Miss Cosmo Vietnam 2025 gồm 2 giai đoạn: Giai đoạn tuyển sinh và ghi hình (từ ngày 19/3 đến ngày 12/5). Trong đó, ngày 10/5, BTC Miss Cosmo Vietnam sẽ họp báo công bố Top 45 và phát sóng tập 1 Cosmo Camp (phát sóng định kỳ vào thứ Bảy hàng tuần).

Giai đoạn đồng hành: Thí sinh trải nghiệm, tham gia các hoạt động và phần thi tại nhiều địa phương: Long An, Bạc Liêu, Lâm Đồng, TP.HCM... Trong đó, dàn người đẹp tham gia "đường đua" Miss Cosmo Vietnam 2025 sẽ tranh tài tại các phần thi như: Người đẹp bản lĩnh; Người đẹp thời trang...

Lịch thi chung kết Miss Cosmo Vietnam 2025 (từ ngày 7/6 đến ngày 21/6) diễn ra tại Nha Trang (Khánh Hòa) với chuỗi hoạt động: Festival Biển; Người đẹp Biển; Carnival Costume; Jury Session (Bán kết). Theo BTC cuộc thi, chung kết Miss Cosmo Vietnam 2025 dự kiến diễn ra vào ngày 21/6/2025.

Hoa hậu Ngọc Châu - Giám đốc quốc gia Miss Cosmo Vietnam. (Ảnh: Chụp màn hình Miss Cosmo Vietnam)

Tân Miss Cosmo Vietnam 2025 nhận tiền thưởng bao nhiêu?

BTC cuộc thi cho biết, tân Miss Cosmo Vietnam 2025 là đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Miss Cosmo 2025 cùng giải thưởng tiền mặt 300 triệu đồng, bằng chứng nhận và vương miện được sử dụng luân phiên trong thời gian một năm. Á hậu Miss Cosmo Vietnam 2025 sẽ nhận 150 triệu đồng tiền mặt.

Trước câu hỏi về việc Á hậu Miss Cosmo Vietnam 2025 liệu có được tham gia cuộc thi nhan sắc quốc tế trong tương lai, Hoa hậu Ngọc Châu cho biết: "BTC Miss Cosmo Vietnam luôn chào đón những bản quyền cuộc thi quốc tế. Trong tương lai, chúng tôi mong có thể tìm kiếm được bản quyền cuộc thi phù hợp với Á hậu".

Ngoài ra, các thí sinh giành các giải thưởng phụ thuộc khuôn khổ cuộc thi Miss Cosmo Vietnam 2025 như: Người đẹp áo dài; Người đẹp biển; Người đẹp bản lĩnh; Người đẹp ảnh; Người đẹp thể thao; Người đẹp tài năng; Người đẹp thời trang... sẽ nhận được số tiền mặt 30 triệu đồng.