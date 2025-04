Liên doanh VINA-BAT lần đầu tiên đạt chứng chỉ Quản lý Nguồn nước AWS

VINA-BAT là doanh nghiệp đầu tiên tại TP. HCM và là doanh nghiệp thứ 4 tại Việt Nam được đánh giá đủ điều kiện đạt chứng chỉ AWS Standard (Alliance for Water Stewardship Standard - Tiêu chuẩn Chung tay Quản lý Nguồn nước) bởi tổ chức đánh giá độc lập quốc tế WSAS (Water Stewardship Assurance Service).

Chứng chỉ AWS từ Tổ chức WSAS dành cho Liên doanh VINA-BAT.

Chứng chỉ AWS là một tiêu chuẩn toàn cầu về bảo vệ nguồn nước bền vững được nhiều tập đoàn và thương hiệu lớn trên thế giới áp dụng. Để đạt được tiêu chuẩn này, doanh nghiệp cần đảm bảo 5 tiêu chí: quản trị nước tốt, cân bằng nước bền vững, tình trạng chất lượng nước tốt, và tình trạng vệ sinh dịch tễ tốt tại các khu vực liên quan đến nước, đảm bảo tình trạng vệ sinh dịch tễ và bảo tồn các khu vực quan trọng liên quan đến nguồn nước.

Trước đó, Liên doanh BAT-Vinataba (BAT-Vinataba) của BAT có trụ sở tại Đồng Nai cũng đã đạt được chứng chỉ quốc tế này vào năm 2023.

Để có được thành quả này, BAT Việt Nam luôn xem việc quản lý‎ tài nguyên nước hiệu quả là một trong những ưu tiên hàng đầu trong khung phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Riêng trong năm 2024, cả hai liên doanh của BAT tại Việt Nam đã đạt được những bước tiến ấn tượng. Cụ thể, VINA-BAT tại TP. HCM đã cắt giảm 19% lượng nước sử dụng trong hoạt động sản xuất so với năm 2023, và tái sử dụng nguồn nước với hệ thống bơm nước tái sử dụng và nước ngưng máy lạnh. Trong khi đó, BAT-Vinataba tại Đồng Nai đã cắt giảm 11% lượng nước sử dụng trong hoạt động sản xuất so với năm 2023, tương đương 42% lượng nước sử dụng cắt giảm trong hoạt động sản xuất so với điểm tiêu chuẩn 2017, và 37% lượng nước được tái sử dụng. Đồng thời, cả hai liên doanh đều đảm bảo 100% chất lượng nguồn nước đầu vào và đầu ra được kiểm soát, và tiết kiệm 1,8 triệu m3 nước khi áp dụng phương pháp tưới nhỏ giọt cho vùng trồng nguyên liệu.

Để đạt được những kết quả nêu trên, BAT Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục thực hiện nhiều sáng kiến, hoạt động thiết thực. Doanh nghiệp này áp dụng Hệ thống Làm việc Tích hợp (Integrated Work System - viết tắt là IWS) nhằm phân tích các hoạt động không tạo ra giá trị hoặc gây thất thoát hàng năm, đồng thời tập trung vào các hoạt động nâng cao ý thức tiết kiệm nước của nhân viên và khuyến khích nhân viên đề xuất ý tưởng về quản lý‎ nguồn nước hiệu quả để giúp xác định các cơ hội tối ưu hóa việc sử dụng nước.

Bên cạnh đó, BAT Việt Nam còn hướng đến gia tăng lượng nước tái sử dụng sau xử lý, giúp thay thế nguồn nước thủy cục được sử dụng cho các thiết bị phụ trợ như: hệ thống giải nhiệt, hệ thống chân không, và các hoạt động vệ sinh khác cho thiết bị phụ trợ và quản lý rò rỉ từ tất cả các hệ thống, thay thế thiết bị tiết kiệm nước cho các khu vực sử dụng nước trong công ty.

Không chỉ thúc đẩy hoạt động quản lý nguồn nước trong hoạt động sản xuất, BAT Việt Nam còn mở rộng phạm vi hoạt động thông qua các hoạt động làm sạch sông ngòi tại địa phương, trồng rừng ngập mặn, các hoạt động chia sẻ quản lý nguồn nước hiệu quả với các đối tác trong chuỗi giá trị.

Cụ thể, BAT Việt Nam đã phối hợp và hỗ trợ hai nhóm tình nguyện về môi trường là Sài Gòn Xanh và Biên Hòa Xanh thực hiện thu gom rác thải để làm sạch hệ thống sông ngòi, kênh rạch trên địa bàn TP. HCM và tỉnh Đồng Nai - nơi hai nhà máy sản xuất của BAT Việt Nam đặt trụ sở. Bên cạnh đó, nhằm hưởng ứng Ngày Nước Thế giới - World Water Day năm 2025 vào ngày 22/3 vừa qua, đội ngũ nhân viên BAT Việt Nam đã cùng nhóm Biên Hòa Xanh thu gom 2.000kg rác thải tại hạ lưu của hệ thống kênh ở TP. Biên Hòa trước khi đổ ra sông Đồng Nai - nguồn nước chính cung cấp cho TP. HCM.

Hoạt động thu gom rác thải trên kênh rạch hưởng ứng World Water Day 2025.

Doanh nghiệp này cũng thực hiện chương trình khoanh nuôi 120 héc-ta xúc tiến tái sinh rừng ngập mặn tự nhiên tại Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau từ năm 2022-2024 nhằm góp phần bảo vệ nguồn nước khi rừng ngập mặn có tác dụng lọc bỏ các chất phú dưỡng, trầm tích và chất ô nhiễm ra khỏi đại dương và sông ngòi.

Đội ngũ BAT Việt Nam tham gia khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng ngập mặn.

Đồng thời, BAT Việt Nam cũng đã tổ chức Hội thảo “Quản lý nguồn nước hiệu quả và có trách nhiệm với xã hội” với sự tham gia của các doanh nghiệp cùng ngành thuộc lưu vực sông Đồng Nai và sông Sài Gòn, cùng đại diện các công ty cấp nước nhằm tiếp thu các ý kiến giá trị và kinh nghiệm từ tất cả các đối tác để hoàn thiện dần kế hoạch bảo vệ nguồn nước bền vững.

Hội thảo về quản lý nguồn nước do BAT Việt Nam tổ chức.

Về định hướng sắp tới, trong năm 2025, BAT Việt Nam tiếp tục đặt ra các mục tiêu và giải pháp đảm bảo quản lý nguồn nước hiệu quả, như tiết giảm trung bình hàng năm hơn 9.000 m3 nước từ hai nhà máy sản xuất tại Đồng Nai và TP. HCM, tiếp tục đồng hành cùng các nhóm thiện nguyện về môi trường, hướng đến đạt tỷ lệ nước tái sử dụng 20% tại nhà máy của VINA-BAT và 38% tại nhà máy BAT-Vinataba.

“BAT Việt Nam luôn nhận thức sâu sắc rằng quản lý nguồn nước hiệu quả không chỉ là trách nhiệm trong sản xuất, mà còn là cam kết đối với môi trường và cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động. Tầm nhìn của chúng tôi không chỉ dừng lại ở việc tối ưu hóa nguồn lực để đạt hiệu quả kinh doanh, mà còn hướng đến việc bảo vệ và duy trì sự bền vững của nguồn tài nguyên quý giá này cho thế hệ tương lai. Việc cả hai nhà máy sản xuất của BAT tại Việt Nam đạt được chứng chỉ AWS là một cột mốc đầy ý nghĩa, minh chứng cho sự cam kết mạnh mẽ và hành động bền bỉ của chúng tôi trong việc thực hiện các chuẩn mực quốc tế về quản lý nước. Đây không chỉ là niềm tự hào mà còn là nguồn động lực để chúng tôi tiếp tục tiến xa hơn, tiếp tục nghiên cứu, cải tiến và thực hiện các giải pháp đột phá trong quản lý nguồn nước”, bà Đỗ Hoàng Anh - Giám đốc Đối ngoại BAT vùng Đông Á chia sẻ.