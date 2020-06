Lộ thù lao tiền tỷ của các sếp ngân hàng

Đơn cử như tại Techcombank. Theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) năm 2020 vừa công bố cho thấy, nhà băng này đặt mục tiêu lãi trước thuế 2020 chỉ tăng 1% so với năm 2019 ở mức 13.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, mức thù lao cố định cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2020 theo dự kiến sẽ nâng từ mức 32 tỷ đồng trong năm 2019 lên mức 34 tỷ đồng vào năm 2020.

Với 11 thành viên HĐQT, BKS, mức thù lao bình quân của mỗi thành viên HĐQT, BKS của Techcombank dự kiến nhận về trong năm 2020 vào khoảng 3 tỷ đồng.

Quỹ thù lao cố định dành cho HĐQT, BKS của Techcombank liên tục tăng trưởng trong nhiều năm trở lại đây. Từ mức 28,23 tỷ đồng (2015), tăng lên 28,28 tỷ (2016); 28,97 (2017) và 29,46 tỷ đồng (2019). Chưa kể các khoản phí công vụ hàng năm cũng lên tới vài tỷ đồng. Đơn cử như năm 2018, khoản mục này lên tới 6,41 tỷ đồng. Các năm trước đó, mức chi phí này giao động trong khoảng từ 3 đến 4 tỷ đồng/năm.

Tương tự, trong tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ năm 2020, ABBank đề nghị thù lao của HĐQT và BKS tăng 10% so với năm 2019. Cụ thể, tổng mức chi thù lao và thù lao kiêm nhiệm cho thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2020 là 24,2 tỷ đồng. Bình quân

Ngoài ra, nếu lợi nhuận vượt mục tiêu thì quỹ thưởng dành cho thành viên HĐQT và BKS là 1% phần lợi nhuận đạt kế hoạch và 5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch.

Theo văn bản này, mức thù lao trên được HĐQT căn cứ tình hình phát triển của ABBank năm 2020, căn cứ trách nhiệm của các thành viên HĐQT và BKS đảm bảo ngân hàng phát triển an toàn, bền vững trong tình hình thị trường, kinh tế khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid – 19 và trên cơ sở cơ chế thù lao, thưởng gắn với kết quả kinh doanh của ngân hàng.

Cụ thể, trong năm 2020 này, ABBank dự kiến tổng tài sản sẽ tăng 8,2% so với năm 2019, đạt 110.918 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng đạt gần 70.000 tỷ đồng và huy động vốn đạt gần 67.000 tỷ đồng.

Với các chỉ tiêu này, ngân hàng dự kiến tổng thu nhập sẽ đạt 4.260 tỷ, tăng 18% so với năm liền trước. Sau khi trừ các chi phí phát sinh, ABBank dự kiến thu về khoản lợi nhuận trước thuế 1.358 tỷ đồng.

Ngoài ra, ngân hàng cũng dự kiến cải thiện năng suất lao động của nhân viên từ 310 triệu đồng lợi nhuận trước thuế/người vào năm 2019 lên 342 triệu đồng/người.

Trong năm 2019, tổng thù lao chi cho thành viên HĐQT, BKS của ABBank hơn 20 tỷ đồng. Chưa kể, do lợi nhuận thực hiện năm 2019 đã vượt so với mức lợi nhuận kế hoạch năm 2019 do nhà băng này đưa ra trước đó. Vì vậy, HĐQT, BKS được thưởng 1% lợi nhuận đạt kế hoạch và 5% lợi nhuận vượt kế hoạch. Vị chi, quỹ thù lao và thưởng năm 2019 của HĐQT, BKS tại ABBank cũng lên tới hơn 30 tỷ đồng.

Thù lao một thành viên HĐQT, BKS của VPBank lên tới 5,6 tỷ đồng/năm nếu hoàn thành mục tiêu lợi nhuận năm 2020

Tại ĐHCĐ năm 2020, HĐQT Sacombank tiếp tục trình ĐHCĐ thông qua mức thù lao HĐQT, BKS ngang bằng với năm 2019 là 2% trên tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất. Đáng nói, năm nay ngân hàng dự kiến lãi trước thuế hợp nhất đạt 2.573 tỷ đồng, giảm 20% so với kết quả năm 2019. Như vậy, thù lao cho 11 thành viên HĐQT, BKS tại Sacombank ước khoảng trên 51 tỷ đồng (tương ứng khoảng 4,7 tỷ đồng/người/năm).

Theo đánh giá của lãnh đạo Sacombank, để điều hành hoạt động của ngân hàng các thành viên HĐQT, BKS đã bỏ ra nhiều công sức nên cũng cần có chi phí để trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS và mức trên không phải là nhiều.

ĐHCĐ của Ngân hàng VPBank diễn ra cuối tháng 5/2020 cũng đã thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2020 tương đương mức bằng 0,5% x lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt được năm nay của Ngân hàng. Mức thù lao này không thay đổi so với năm trước.

Trong năm 2020, VPBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2020 đạt 10.214 tỷ đồng, giảm 1% so với năm 2019. Như vậy, quỹ thù lao HĐQT, BKS của VPBank dự kiến khoảng 51 tỷ đồng trong năm 2020 này – ngang ngửa so với mức thù lao cho HĐQT, BKS tại Sacombank. Tuy nhiên, hiện VPBank chỉ có 5 thành viên HĐQT và 4 thành viên BKS. Vì vậy, thù lao bình quân của các lãnh đạo của VPBank vào khoảng 5,6 tỷ đồng nếu như VPBank hoàn thành kế hoạch mục tiêu lợi nhuận mà nhà băng này đã đề ra.

Cũng tại ĐHĐCĐ lần này, cổ đông Vietinbank cũng thông qua tỷ lệ thù lao tối đa đối với HĐQT và BKS năm 2020 là 0,31% lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm, thấp hơn mức kế hoạch 0,38% của năm 2019. Tuy nhiên do kế hoạch lợi nhuận của ngân hàng chưa được Vietinbank đề cập cụ thể. Do đó, mức thù lao dự kiến của dàn lãnh đạo cấp cao của Vietinbank năm 2020 vẫn còn bỏ ngỏ.

Vietinbank cho biết, trong năm 2019 mức thù lao thực tế của các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhận về chỉ là 0,28% lợi nhuận sau thuế của ngân hàng. Với mức lợi nhuận sau thuế riêng lẻ 9.283 tỷ đồng, Vietinbank chi ra 26 tỷ đồng thù lao cho dàn lãnh đạo cấp cao năm 2019 gồm 8 thành viên HĐQT và 3 thành viên Ban Kiểm soát. Ước tính, trung bình mỗi nhân sự cấp cao Vietinbank sẽ nhận được mức thù lao trên 190 triệu đồng/tháng.

Trong khi đó, thu nhập bình quân theo tháng của nhân viên Vietinbank trong năm này là 28,38 triệu đồng/người.