Sáng nay 28/8, Triển lãm thành tựu đất nước nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” chính thức khai mạc tại Trung tâm triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội). Từ 13 giờ cùng ngày, Triển lãm mở cửa miễn phí phục vụ nhân dân và du khách tới thăm.

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia có tổng diện tích hơn 900.000 m2, được định vị trở thành tổ hợp trung tâm triển lãm lớn nhất Đông Nam Á và thuộc top 10 tổ hợp triển lãm lớn nhất thế giới.

Điểm nhấn là Tòa nhà triển lãm Kim Quy, công trình biểu tượng với mái vòm thép nặng 24.000 tấn, cao 56 m, mô phỏng hình ảnh Thần Kim Quy gắn với truyền thuyết mảnh đất di sản Cổ Loa. Với diện tích khoảng 130.000 m2 gồm 9 đại sảnh và 1 sảnh trung tâm, công trình là không gian lý tưởng để tổ chức các triển lãm chuyên đề và sự kiện quy mô lớn.

Hệ sinh thái triển lãm còn bao gồm trung tâm triển lãm thường xuyên (khối A); 4 sân triển lãm ngoài trời (Đông - Tây - Nam - Bắc); Trung tâm Hội nghị Quốc tế VinPalace Cổ Loa quy mô 16.800 m2 với 12 sảnh tiệc và hội nghị có sức chứa hơn 5.000 người cùng nhiều khu phụ trợ như công viên cây xanh, hồ điều hòa, khu ẩm thực hơn 3.000 m2, bãi đỗ xe rộng 18 ha với sức chứa hơn 10.000 chỗ.

Triển lãm Thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh với chủ đề Rạng rỡ Việt Nam: 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc được chia thành nhiều phân khu.

Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội đã triển khai phương án tăng cường các tuyến xe buýt, phục vụ nhân dân và du khách đến tham quan Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.



Theo đó, 20 tuyến buýt (gồm 2 tuyến hiện có và 18 tuyến bổ sung) được bố trí với 68 xe, 850 lượt xe/ngày, chia theo 6 hướng từ trung tâm, các cửa ngõ thành phố và sân bay Nội Bài. Cụ thể:

Hướng tuyến từ trung tâm thành phố, xuất phát tại 5 điểm: Điểm trung chuyển Cầu Giấy, Kim Mã - Hào Nam, Ga Hà Nội, Đại học Bách Khoa, Khu đô thị Times City, với 6 tuyến buýt (tuyến số 43, 43TC, 31TC1, 96TC, 23TC, E08TC).

Hướng tuyến phía đông thành phố, xuất phát tại 2 điểm: Bến xe Gia Lâm, Khu đô thị Ocean Park, với 3 tuyến (tuyến số 122TC, E02TC, E10TC).

Hướng tuyến phía tây thành phố, xuất phát tại 5 điểm: Nhổn, Bến xe Yên Nghĩa, Bến xe Mỹ Đình, Khu đô thị Smart City, Đại học Mỏ, với 5 tuyến (tuyến số 34TC, 32TC2, 02TC, 31TC2, E09TC).

Hướng tuyến phía nam thành phố, xuất phát tại 2 điểm: Bến xe Giáp Bát, Khu đô thị Gamuda, với 2 tuyến (tuyến số 32TC1, 24TC).

Hướng tuyến phía bắc thành phố, xuất phát tại 2 điểm: Bắc Sơn (bãi đỗ xe buýt thôn Đa Hội, Trung Giã), Phố Nỉ (Trung tâm Thương mại Bình An), với 2 tuyến (tuyến số 15TC, 93TC).

Hướng từ sân bay Nội Bài có 2 tuyến (tuyến số 90TC, E10).

Theo phương án bố trí trên, hành khách có nhu cầu đến Trung tâm Hội chợ triển lãm để tham quan hoặc tham dự triển lãm có thể sử dụng 20 tuyến buýt trên tại 17 điểm đầu - cuối và các điểm dừng dọc tuyến đi qua:

Bãi đỗ xe buýt Kim Mã (tuyến số 43, 43TC); Bãi đỗ xe buýt đại học Bách Khoa (tuyến số 31); Điểm trung chuyển xe buýt Cầu Giấy (tuyến số 96TC); Ga Hà Nội (tuyến số 23TC); Khu đô thị Gamuda (tuyến số E08).

Các điểm khác có Bến xe Gia Lâm (tuyến số 122TC); Khu đô thị Ocean Park (tuyến số E02TC, E10, E10TC); Bến xe Mỹ Đình (tuyến số 34); Bến xe Yên Nghĩa (tuyến số 02TC); Đại học Mỏ địa chất (tuyến số 31TC2); Khu đô thị Smart City (tuyến số E09); Điểm trung chuyển xe buýt Nhổn (tuyến số 32TC2); Khu đô thị Gamuda (tuyến số 24TC); Bến xe Giáp Bát (tuyến số 32TC1); Bắc Sơn (bãi đỗ xe buýt thôn Đa Hội, Trung Giã) (tuyến số 93TC); Phố Nỉ (Trung tâm thương mại Bình An) (tuyến số 15TC); Sân bay Nội Bài (tuyến số 90, E10).

Thời gian triển khai từ ngày 12/8 đến 5/9, dự kiến 6 tuyến (tuyến số 43TC, E10TC, 122TC, 96TC, 32TC1, 34TC).

Từ ngày 28/8 đến 5/9, dự kiến 12 tuyến (tuyến số 23TC, 31TC1, 31TC2, E08TC, E02TC, 32TC2, 02TC, E09TC, 24TC, 15TC, 93TC, 90TC).

Hành khách có thể lên xe tại các điểm đầu cuối cùng nhiều điểm dừng dọc tuyến, thuận tiện cho việc tiếp cận khu triển lãm.

Theo đó, thời gian phục vụ chia làm 2 giai đoạn: từ 12 - 27/8 duy trì 6 tuyến, từ 28/8 - 5/9 mở rộng toàn bộ 20 tuyến, bảo đảm đáp ứng tối đa nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp đại lễ.

Toàn bộ phương tiện được gắn biển phụ “Xe buýt phục vụ Trung tâm triển lãm Việt Nam” ở vị trí dễ nhận diện. Các tuyến đón - trả khách tại điểm đầu cuối và các điểm dừng trên lộ trình. Giá vé áp dụng theo mức vé lượt và vé tháng hiện hành của các tuyến chính.

