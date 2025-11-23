Cá là nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng, cung cấp nhiều đạm nhưng ít chất béo. Tại Việt Nam, một trong những loại cá phổ biến, giá cả phải chăng chỉ khoảng 40.000 - 50.000 đồng/kg, thịt chắc và thơm ngon chính là cá rô phi.

Loại cá này không chỉ có sản lượng lớn mà còn có mức giá rẻ.

Cá rô phi được ví như “cá hồi thịt trắng” nhờ hương vị và độ dinh dưỡng cao. Nghiên cứu cho thấy, lượng đạm trong loại cá này cao gấp 7 lần sữa, đồng thời chứa nhiều axit amin thiết yếu

Đặc biệt là axit glutamic và glycine có trong cá hồi được đánh giá cao. Hàm lượng chất béo thấp cũng giúp loại cá này trở thành thực phẩm tốt cho sức khỏe.

Việc ăn loại cá này thường xuyên mang lại nhiều lợi ích, hỗ trợ tiêu hóa, tốt cho lá lách và dạ dày, giàu axit béo không bão hòa giúp cải thiện tim mạch và giảm lipid máu. Bên cạnh đó, lượng canxi, sắt, kẽm và vitamin B trong cá giúp thúc đẩy trao đổi chất, duy trì sức khỏe ổn định.

Cá rô phi có thể chế biến theo nhiều cách như hấp, rán, om chua ngọt… Trong số đó, món bún cá là món ngon mà bạn không nên bỏ qua.

Dưới đây là cách làm bún cá từ cá rô phi, các bạn hãy tham khảo nhé:

Nguyên liệu

- 1 kg cá rô phi lọc xương.

- Phần đầu và xương cá.

- 500g xương bay hoặc xương ống.

- 1 củ hành tây - 2 củ hành khô - 1 củ tỏi - 2 củ gừng.

- 2 mớ rau cần hoặc dọc mùng tùy thích.

- 3 quả cà chua to.

- Hành lá, thìa là - 1 củ nghệ tươi hoặc 1 thìa cà phê bột nghệ.

- Giấm bỗng đã lọc bã (khoảng 1 kg búi rối).

- Ớt, tỏi, chanh - Rau sống ăn kèm: rau diếp, bắp chuối, kinh giới, tía tô…

- Gia vị: muối, bột ngọt, bột nêm, bột tỏi, bột chiên giòn hoặc bột năng, đường, nước mắm, dầu ăn.

Cách làm chi tiết

Bước 1. Ninh nước xương

Rửa sạch xương bay hoặc xương ống, luộc sơ cùng giấm và một chút muối. Sau đó rửa lại và ninh với 2,5 lít nước trong khoảng 4 tiếng, hớt bọt thường xuyên để lấy nước xương trong.

Bước 2. Sơ chế hành và gừng

Hành tây, gừng đập dập và nướng cho thơm, chuẩn bị dùng khi ninh nước dùng.

Bước 3. Chuẩn bị cá

Làm sạch cá, lọc lấy phần thịt, giữ lại phần đầu và xương.

Thịt cá thả vào chậu nước đá cùng 1 thìa giấm, ngâm 10 phút rồi vớt ra, thấm khô. Cạo sạch màng đen để khử mùi tanh, sau đó thái miếng dài khoảng 10 cm, dày 4 cm.

Bước 4. Ướp cá

Giã nát nghệ tươi, chắt lấy nước cốt (có thể dùng bột nghệ thay thế).

Trộn cá với nước cốt nghệ, 1 thìa cà phê muối, 1 thìa cà phê bột ngọt, 1 thìa cà phê bột tỏi, ướp 15 phút.

Vắt nửa quả chanh vào cá, trộn đều để cá săn, không bị vỡ khi chiên.

Bước 5. Bao bột chiên giòn

Cho cá vào túi zip, thêm 1,5-2 thìa bột chiên giòn hoặc bột năng, lắc nhẹ để bột bám đều.

Lưu ý: dùng vừa phải, quá nhiều bột khiến cá bở, mất vị thanh, giảm độ giòn.

Bước 6. Chiên cá

Chiên cá ngập dầu ở nhiệt độ trên 150 độ C. Chiên vàng non, vớt ra, thấm bớt dầu, chiên lại lần 2 trước khi ăn để giữ giòn lâu.

Bước 7. Xay và lọc xương cá

Xương cá xay nát cùng gừng, lọc lấy nước cốt, bỏ bã.

Bước 8. Chuẩn bị nước dùng cá

Đầu cá ướp muối, chiên hơi vàng, thấm khô dầu.

Cho đầu cá và phần nước lọc xương cá vào nồi ninh cùng 2,5 lít nước xương bay (tổng khoảng 3,5 lít).

Sau 60 phút, thêm hành tây và gừng nướng, vớt đầu cá, lọc nước dùng cho trong.

Nêm muối, bột ngọt, bột nêm vừa ăn. Khi gần ăn, thêm giấm bỗng vừa đủ, để hương bỗng thoang thoảng.

Bước 9. Rau sống và rau chần

Rửa sạch, để ráo. Rau cần nhặt rễ, bớt lá già, thái nhỏ hành lá, thìa là.

Chần rau cần trong nước dùng cho tái, giữ độ giòn.

Bước 10. Chuẩn bị nước chấm và sốt ớt

Pha nước mắm, đường, giấm, nước lọc theo tỷ lệ 1:1:1:3.

Giã nhuyễn ớt, tỏi, thêm chút thìa là thái nhỏ vào nước mắm.

Phi thơm tỏi, cho dầu ăn và ớt khô vào chưng.

Bước 11. Xào cà chua và hành khô

Hành khô thái nhỏ, cà chua bổ múi cau, phi thơm hành khô, cho cà chua vào xào sơ, sau đó trút vào nồi nước dùng.

Chú ý giữ cà chua nguyên miếng, không xào nát.

Trình bày và thưởng thức Cho bún ra bát, xếp rau chần, cá rán, vài miếng cà chua, rắc hành, thìa là.

Chan nước dùng nóng lên trên, ăn kèm nước mắm pha và ớt chưng.