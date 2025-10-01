Loại củ giàu chất xơ hơn khoai lang, giàu kali hơn bí đỏ, làm món này cực kì hấp dẫn

Khoai tây là loại củ có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe như hỗ trợ tiêu hóa nhờ chất xơ, giúp kiểm soát huyết áp và cải thiện sức khỏe tim mạch.

Loại củ này giàu kali, tăng cường hệ miễn dịch với vitamin C, hỗ trợ giảm cân nhờ tạo cảm giác no lâu, và có công dụng làm đẹp da.

Ngoài ra, loại củ này còn cung cấp các vitamin và khoáng chất thiết yếu cho xương, hệ thần kinh và giúp giảm căng thẳng.

Từ khoai tây có thể chế biến nhiều món ăn thơm ngon khác nhau, Dân Việt giới thiệu cách làm pizza khoai tây rất hấp dẫn, thích hợp để bạn đổi món cho con như sau:

Nguyên liệu làm pizza khoai tây:

- Khoai tây

- Trứng gà

- Phomai sợi

- Bắp ngọt

- Xúc xích

- Tương cà

Cách làm pizza khoai tây:

- Khoai tây bào vỏ rửa sạch cắt nhỏ ngâm với nước có pha loãng tý muối ăn, để khoai được trắng và ra hết nhựa khoai, ngâm 30 phút.

Cách làm pizza khoai tây: Bào sạch vỏ ngâm cùng nước muối pha loãng

- Rửa sạch khoai tây để ráo nước.

Cách làm pizza khoai tây: Cắt nhỏ ngâm cho ra bớt nhựa

Cách làm pizza khoai tây: Rửa sạch cho ra rổ ráo nước hoặc dùng khăn giấy thấm cho nhanh ráo

- Làm nóng chảo kiểm tra nhiệt độ của chảo bằng cách vẩy nước vào mà nước chạy lăn tăn thành hạt là đã đủ nhiệt để khi chiên không bị dính.

Cách làm pizza khoai tây: Làm nóng chảo và cho dầu vừa nóng thì cho khoai tây vào

- Cho dầu ăn vào đợi dầu nóng thì cho khoai tây vào chiên vàng đều cả 2 mặt.

- Đập trứng ra chén khoấy đều và đổ vào chảo khoai tây.

Cách làm pizza khoai tây: Đập trứng khuấy đều cho vào chảo

Cách làm pizza khoai tây: Sau khi trứng vàng vàng kết dính các miếng khoai tây lại với nhau thì cho bắp ngọt, phomai sợi vào

- Trứng vừa chín chín sẽ cho thêm bắp ngọt, xúc xích và phomai phủ lên trên, đóng nắp chảo để phomai tan chảy đều trên bề mặt.

Cách làm pizza khoai tây: Đóng nắp cho phomai tan chảy

- Lúc này để lửa nhỏ cho vàng giòn phần mặt dưới.

Thêm xíu tương cà là đã hoàn thành món ăn vặt vừa rẻ lại vừa ngon cho các bé.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại củ này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Loan Vo thực hiện.