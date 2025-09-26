Loại rau vàng, giúp diệt khuẩn, bảo vệ mắt, nuôi dưỡng gan, xào trứng đơn giản cũng thơm

Khi mùa thu đến và thời tiết dần trở nên mát mẻ, nhiều loại rau củ theo mùa bắt đầu xuất hiện trên thị trường. Đây cũng là thời điểm loại rau hẹ vàng ngon nhất.

Khí hậu hiện tại rất thích hợp cho sự phát triển của chúng. Hẹ vàng có sẵn vào thời điểm này tươi, mềm, ngọt và đậm đà hương vị.

Loại rau này không chỉ đáp ứng nhu cầu thực phẩm "tươi" của mùa thu mà còn cung cấp nguồn dinh dưỡng tuyệt vời cho cơ thể, khiến chúng trở thành lựa chọn hoàn hảo cho bàn tiệc mùa thu.

Nhiều người thấy lạ khi thấy hẹ vàng nhưng thực chất hẹ vàng là hẹ xanh trồng trong môi trường tối.

Vì không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời nên loại rau này không cay bằng hẹ xanh nhưng mềm, thơm và ngọt hơn.

Hẹ vàng có hương thơm tự nhiên, bổ dưỡng và ngon miệng, đồng thời mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Trước hết, loại rau này có tác dụng diệt khuẩn.

Chất sunfua chứa trong rau hẹ có thể giúp ức chế vi khuẩn có hại trong dạ dày và ruột. Dạ dày và ruột rất nhạy cảm vào mùa thu, và việc ăn rau hẹ thường xuyên có thể "thêm một lớp bảo vệ" cho dạ dày và ruột.

Ăn nhiều loại rau này vào mùa thu có thể giúp bảo vệ mắt

Thứ hai, loại rau này cũng có tác dụng làm dịu gan và điều hòa khí. Ăn rau hẹ đúng cách có thể giúp điều hòa khí gan và khiến toàn thân cảm thấy sảng khoái. Thứ 3, loại rau này rất giàu vitamin A.

Ăn nhiều rau hẹ vào mùa thu có thể giúp bảo vệ mắt; ngoài ra, hương thơm độc đáo của loại rau này có thể kích thích sự thèm ăn và thúc đẩy tiêu hóa. Thường xuyên xào một đĩa rau hẹ sẽ rất dễ ăn và bổ tỳ vị.

Cách chế biến hẹ vàng đơn giản và kinh điển nhất là trứng xào rau hẹ. Món ăn này không đòi hỏi kỹ thuật và gia vị phức tạp để làm nổi bật hương vị.

Món ăn gợi ý: Rau hẹ xào trứng

Cách làm:



- Rửa sạch rau hẹ nên chọn cả hẹ xanh lẫn hẹ vàng để màu sắc món ăn hấp dẫn hn, cắt bỏ phần rễ già và cắt thành từng đoạn dài 3-4 cm cho vừa ăn.

- Cắt 1 miếng gừng nhỏ thành sợi. Gừng và rau hẹ rất hợp nhau, thêm một ít khi xào để tăng hương vị, nếu nhà bạn không có thì có thể bỏ qua.

- Đập 3 đến 4 quả trứng vào bát, thêm một chút muối, một chút rượu nấu ăn và một chút nước (thêm nước có thể làm cho trứng rán mềm hơn), rồi dùng đũa đánh đều.

- Cho một lượng dầu vừa đủ vào chảo nóng. Lượng dầu nên gấp đôi lượng dầu thông thường khi xào.

Thứ nhất, tỏi tây rất thích dầu; thứ hai, thêm một chút dầu sẽ giúp trứng chiên không bị dính vào nhau và tơi xốp hơn.

Khi dầu nóng khoảng 60%, đổ trứng đã đánh tan vào và chiên ở lửa vừa cho đến khi đáy trứng đông lại và bề mặt vẫn còn hơi lỏng. Dùng thìa dẹt nhanh tay đảo trứng thành những miếng đều nhau.

Chiên cho đến khi trứng đông lại hoàn toàn và rìa trứng hơi vàng. Tắt bếp và để sang một bên. Lúc này, trứng mềm nhất. Không nên chiên quá lâu vì trứng sẽ bị dai và cứng.

-Cho gừng băm vào phần dầu còn lại trong chảo, xào thơm. Sau đó, cho hẹ vào, xào trên lửa lớn khoảng 40-50 giây. Khi rau hẹ hơi mềm và chuyển màu sáng hơn, nêm một lượng muối vừa đủ, đổ trứng đã chiên vào, tiếp tục xào trên lửa lớn khoảng 15 giây cho mùi thơm của tỏi tây và trứng hòa quyện. Tắt bếp và dọn ra đĩa.

Lưu ý khi chế biến loại rau này:

Khi xào rau hẹ, bạn phải xào nhanh trên lửa lớn. Lửa lớn sẽ giữ độ ẩm trong rau hẹ, giúp rau hẹ giòn và mềm. Ngoài ra, muối nên được cho vào sau cùng. Nếu cho quá sớm, rau hẹ sẽ chảy nước, ảnh hưởng đến hương vị!

Trứng xào rau hẹ rất ngon, cũng chỉ cần thêm muối là đủ. Không cần thêm gia vị khác như nước tương nhạt và dầu hào. Nếu cho quá nhiều, món ăn sẽ không ngon.

Chúc bạn thành công khi chế biến loại rau này!

(Theo Toutiao)