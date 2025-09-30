Ăn 1kg loại củ này bằng 10kg củ mài, bổ phổi, ẩm ruột, tăng cường sức đề kháng, nấu canh rất ngon

Gió thu về có thể khiến cổ họng khô rát, da dẻ căng cứng. Chính vào thời điểm này, những nguyên liệu tươi ngon nhất trong chợ chính là món quà mùa thu của thiên nhiên.

Lê tuyết ngọt lịm, củ mài trắng giòn, củ cải trong veo, củ sen căng mọng, hấp dẫn. Từng củ một đang chờ chúng ta mang về nhà tại các quầy hàng.

Tuy nhiên, người già khuyên rằng, ăn 1kg loại củ này còn hơn 10kg củ mài. Món quà mùa thu bổ dưỡng này chính là khoai sọ.

Hiện đang là mùa thu hoạch, khoai sọ có giá rẻ, mềm mại và thơm ngon. Mỗi mùa thu, khoai sọ luôn có mặt trên bàn ăn của nhiều gia đình, mang lại cảm giác ấm áp và dễ chịu, như một tấm chăn mềm mại.



Loại củ này là một loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, cung cấp nhiều giá trị cho sức khỏe.

Loại củ này chứa nhiều tinh bột, chất xơ, vitamin và khoáng chất như kali, magie, vitamin C và B6. Khoai sọ cũng chứa chất chống oxy hóa giúp bảo vệ cơ thể khỏi tổn thương tế bào.

Ngoài ra, loại củ này còn hỗ trợ hệ tiêu hóa, giảm viêm và cải thiện sức khỏe tim mạch. Với hàm lượng calo thấp, khoai sọ là lựa chọn tốt cho những người muốn kiểm soát cân nặng.

Bạn có thể chế biến khoai sọ theo nhiều cách như luộc, hấp, nướng hoặc làm bánh. Dưới đây là một cách nấu canh khoai sọ với rau cải bó xôi rất dân dã nhưng thơm ngon.

Món ăn gợi ý: Canh khoai sọ rau cải bó xôi

Nguyên liệu: Khoai sọ, cải bó xôi, hàu tươi, tinh bột khoai lang, bột ngô, muối, tiêu, dầu mè.

Cách làm:

- Chọn khoai sọ còn nguyên củ, đều nhau, về nhà rửa sạch vỏ và hấp chín trong 20 phút. Để kiểm tra khoai chín chưa, bạn có thể dùng đũa chọc xuyên qua nó là được.

Để khoai nguội rồi bóc vỏ. Cho khoai đã bóc vỏ vào một bát lớn và dùng thìa hoặc cán bột nghiền nhuyễn.

- Cho một lượng bột khoai lang vừa đủ vào khoai sọ đã được nghiền nát, nhào thành khối bột mịn, không dính. Nếu thấy bột quá khô, hãy thêm nước ấm. Nếu bột quá ướt, hãy thêm bột khoai lang.

Lấy một miếng bột nhỏ và vo thành những viên tròn nhỏ. Sau khi hoàn thành, đặt chúng lên đĩa có rắc bột ngô để chống dính.

Ngoài việc vo thành viên, bạn cũng có thể vo phần bột còn lại thành những chú cá nhỏ. Thêm nhiều hình dạng khác nhau sẽ giúp món ăn thêm hấp dẫn.

- Rửa sạch rau cải bó xôi và cắt thành từng khúc. Nếu dùng rau dài, nhớ tách riêng thân và lá. Rửa sạch hàu dưới vòi nước chảy. Không chà xát mạnh, nếu không hàu sẽ nát.



- Đun sôi nước. Cho khoai sọ đã viên sẵn vào, nấu cho đến khi khoai nổi lên, sau đó đun thêm 2 phút nữa. Cho hàu và rau cải bó xôi vào (nếu dùng thân rau, hãy cho vào trước) và đun thêm khoảng 1 phút. Nêm muối, tiêu và vài giọt dầu mè. Vậy là nồi súp khoai sọ, hàu và rau cải bó xôi nóng hổi của bạn đã sẵn sàng.

Những viên khoai sọ nấu chín dai và có vị ngọt đặc trưng của khoai sọ, hàu mềm và mọng nước, rau cải có màu xanh hấp dẫn; nước súp trong nhưng đầy hương vị, làm ấm cổ họng và dạ dày, khiến bạn cảm thấy thoải mái toàn thân.

Bát canh này nấu đơn giản mà lại bổ dưỡng. Khoai sọ mềm dẻo, rau cải tươi ngon, hàu đậm đà hương vị hải sản, rất thơm ngon.

Lưu ý khi chế biến loại củ này:

- Hãy nhớ đeo găng tay khi chế biến khoai sọ, nếu không tay bạn sẽ bị ngứa khó chịu;

- Nếu tay bạn bị dính khi vo viên khoai sọ, bạn có thể thoa một ít dầu vào lòng bàn tay;

- Không nên nấu hàu quá lâu, nếu không hàu sẽ bị teo lại và dai.

- Rau cải bó xôi cũng dễ nấu, về cơ bản chỉ cần chần qua;

- Những bạn thích ăn thịt có thể thêm chút thịt băm để món canh thêm ngon.

Thời tiết dạo này đang dần se lạnh, đây là thời điểm hoàn hảo để thử móncanh khoai sọ và rau cải bó xôi. Tôi đảm bảo bạn sẽ thích mê hương vị của nó.

Chúc bạn thành công khi chế biến loại củ này!

(Theo Toutiao)