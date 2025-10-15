Loại rau giàu canxi gấp 4 lần sữa, vitamin C gấp 7 lần cam, sắt gấp 4 lần cải bó xôi, vitamin A gấp 4 cà rốt

Kinh tế

Kinh tế

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, các kết quả thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị là rất đáng ghi nhận, đã khẳng định đang đi đúng hướng tuy nhiên còn rất nhiều việc phải làm để đột phá hơn nữa khi mà "nhìn ra thế giới thấy rất sốt ruột, các nước đi rất nhanh".