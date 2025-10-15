Chủ đề nóng

Thứ tư, ngày 15/10/2025 14:21 GMT+7

Loại rau giàu canxi gấp 4 lần sữa, vitamin C gấp 7 lần cam, sắt gấp 4 lần cải bó xôi, vitamin A gấp 4 cà rốt

Theo Phương Nghi (t/h) Thứ tư, ngày 15/10/2025 14:21 GMT+7
Rau chùm ngây không chỉ giàu canxi mà còn vitamin C gấp 7 lần cam. Tìm hiểu cách chế biến các món ngon từ chùm ngây trong bài viết này, đơn giản và bổ dưỡng.
Giá trị dinh dưỡng của rau chùm ngây

Rau chùm ngây: Superfood giàu dinh dưỡng , chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh 1.
Cây chùm ngây có rất nhiều tên gọi khác nhau như cây thần diệu, cây kỳ quan, cây vạn năng, cây độ sinh, cây cải ngựa, cây dùi trống, cây dầu bel…. Cây chùm ngây có đặc điểm hơi giống cây bồ ngót (rau ngót), nhưng lá của cây chùm ngây có màu xanh đậm và mỏng hơn. Hầu hết các bộ phận như lá, hoa, quả, hạt, rễ, thân của cây chùm ngây đều hữu dụng với con người.
Rau chùm ngây: Superfood giàu dinh dưỡng , chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh 2.
Lương y Phan Thị Thạnh cho biết trên Sức khỏe và Đời sống, theo nghiên cứu, trong 100g chùm ngây non còn tươi ăn được có 6,35g chất đạm;1,7g chất béo; 8g chất bột đường; 1,9g chất xơ; 3,75 chất khoáng (phosphor, kali, calci, magnesium, đồng, sắt và caroten); các sinh tố B1, B2, PP và C. Và theo lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng (Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, Hội Đông y Việt Nam) cho biết trên Gia đình và Xã hội, hầu hết các bộ phận như hoa, lá, quả, hạt, rễ thân của cây chùm ngây đều hữu dụng với con người. Chẳng hạn, lá chùm ngây chứa nhiều chất dinh dưỡng hơn hoa và quả (tính theo trọng lượng), trong đó vitamin C (hơn cam 7 lần), vitamin A (hơn cà rốt 4 lần), canxi (gấp 4 lần sữa), sắt (gấp 4 lần bó xôi), đạm (nhiều gấp đôi sữa chua) và Potasium (gấp 3 lần quả chuối chín).

Hiện nay, trong các bữa ăn gia đình, lá chùm ngây là loại rau sạch tuyệt vời, với nhiều công dụng và hương vị thơm ngon, độc đáo. Lá chùm ngây được sử dụng để nấu canh với thịt, tôm, nấm…, có thể ăn sống hoặc xay nhuyễn thành nước sinh tố. Lá chùm ngây phơi khô tán bột có thể để rất lâu mà không mất dinh dưỡng.

Các món canh từ chùm ngây

Rau chùm ngây: Superfood giàu dinh dưỡng , chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh 3.
Canh chùm ngây nấu tôm có vị ngọt thanh tự nhiên, rất tốt cho sức khỏe và dễ tiêu hóa.
Rau chùm ngây: Superfood giàu dinh dưỡng , chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh 4.
Canh chùm ngây nấu thịt băm là món canh đơn giản, dễ nấu, thích hợp cho bữa cơm gia đình hàng ngày.
Rau chùm ngây: Superfood giàu dinh dưỡng , chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh 5.
Canh chùm ngây nấu giò sống có vị thanh ngọt, mềm mại, phù hợp với mọi lứa tuổi.
Rau chùm ngây: Superfood giàu dinh dưỡng , chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh 6.
Rau chùm ngây xào thịt bò là món ăn thơm ngon, bổ dưỡng, đặc biệt tốt cho sức khỏe nhờ hàm lượng protein cao từ thịt bò và vitamin từ rau.
Rau chùm ngây: Superfood giàu dinh dưỡng , chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh 7.
Rau chùm ngây xào tôm có vị ngọt thanh, giòn nhẹ, phù hợp cho bữa cơm gia đình.
Rau chùm ngây: Superfood giàu dinh dưỡng , chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh 8.
Rau chùm ngây xào trứng là món ăn đơn giản, nhanh gọn nhưng giàu dinh dưỡng, thích hợp cho cả trẻ em và người lớn.
Rau chùm ngây: Superfood giàu dinh dưỡng , chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh 9.
Gỏi chùm ngây tôm thịt có vị ngọt của tôm, béo của thịt, thanh mát từ lá chùm ngây và cà rốt, rất thích hợp cho bữa ăn nhẹ hoặc khai vị.

Rau chùm ngây: Superfood giàu dinh dưỡng , chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh 10.
Cháo chùm ngây tôm có vị ngọt tự nhiên của tôm, mùi thơm nhẹ của chùm ngây, rất bổ dưỡng và dễ ăn.
Rau chùm ngây: Superfood giàu dinh dưỡng , chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh 11.
Rau chùm ngây: Superfood giàu dinh dưỡng , chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh 11.Sinh tố chùm ngây trái cây có vị ngọt tự nhiên từ chuối và táo, hòa quyện với hương thơm nhẹ của cam và chùm ngây, rất giàu vitamin và chất chống oxy hóa.
Rau chùm ngây: Superfood giàu dinh dưỡng , chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh 12.
Sinh tố chùm ngây với sữa có vị béo nhẹ của sữa, ngọt thanh từ mật ong, là món đồ uống dinh dưỡng, dễ uống, và phù hợp cho cả trẻ em và người lớn.
