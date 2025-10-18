Loại thực phẩm thanh đạm, bổ dưỡng hơn thịt, giàu vitamin, chế biến theo cách này đơn giản siêu ngon

Đậu hũ là loại thực phẩm quen thuộc trong nhiều bữa ăn hàng ngày.

Trên thực tế, hàm lượng dinh dưỡng của đậu hũ có thể thay thế được thịt trong mỗi bữa ăn.

Vào những ngày nắng nóng, chán cơm bạn muốn thưởng thức một món ăn thanh đạm, thơm ngon mà không kém phần hấp dẫn này với phong cách khác thì thử làm món bún đậu hũ ăn kèm rau sống siêu ngon với nguyên liệu cực kì rẻ. Dân Việt giới thiệu cách chế biến món bún đậu hũ nước tương như sau:

Nguyên liệu:

- Bún: 1 kg

- Rau sống gồm bạc hà, húng lũi, húng quế, húng chanh, tía tô, húng ...

- Nước tương: 1/2 chén

- Tỏi ớt bằm: 2 muỗng cà phê

- Hành lá cắt nhỏ: ½ chén

- Dầu ăn: 1/2 chén

- Muối: 1/2 muỗng cà phê

- Mật mía: 2 muỗng cà phê

- Nước lọc: 4 muỗng cà phê

- Đường: ½ muỗng cà phê

- Đậu trắng: 6 miếng

Cách làm món bún đậu hũ nước tương:

- Bắc chảo lên bếp, cho dầu ăn, thêm 1/4 muỗng cà phê muối để chiên đậu hũ không văng dầu mà miếng đậu sẽ giòn lâu, mằn mặn.

- Sau khi chiên gần xong đậu, bỏ toàn bộ hành lá ra 1 cái rây nhỏ, kích cỡ rây vừa, nhúng nhẹ hành vào chảo dầu, rồi trút chảo dầu vào 1 chén có sẵn 1mcf đường và 2 muỗng cà phê nước tương, trộn đều. Rải đều lên đậu còn nóng, như vậy thì hành lá sẽ bám đều trên đậu mà hương vị vẫn thơm ngon, đậu vẫn hơi giòn.

- Bún trụng qua nước sôi.

- Rau sống rửa sạch để hỗn hợp, thái lát 1cm

- Dưa leo rửa sạch, gọt vỏ, thái lát tầm 1/2 ngón tay.

- Pha nước chấm: cho mật mía và nước khuấy cho đều, thêm phần nước tương còn lại, trộn thật đều, rồi mới thêm tỏi ớt, để tỏi ớt nổi lên, nước tương pha mật mía hơi sánh, cảm giác ăn đậm đặc hơn hẳn. Vậy là hoàn thành món bún đậu nước tương vừa rẻ vừa ngon.

Chúc các bạn thành công!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Hoà Nguyễn thực hiện.