Loét giác mạc vì đeo kính áp tròng ròng rã suốt 4 năm

Tin từ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết, mới đây khoa Mắt vừa tiếp nhận một trường hợp người bệnh (nữ) 20 tuổi (phường Yên Tử - Quảng Ninh) nghi bị loét giác mạc với các triệu chứng cộm, nhức, đỏ mắt, nhìn kém.

Qua thăm khám, người bệnh được chẩn đoán loét giác mạc do nhiễm khuẩn, nguyên nhân liên quan đến việc đeo kính áp tròng.

Người bệnh cho biết, bản thân bị cận nhưng do đặc thù công việc, người này sử dụng kính áp tròng cả ngày và chỉ tháo ra khi đi ngủ. Việc này đã diễn ra thường xuyên suốt 4 năm nay.

Sau khi được điều trị, sức khỏe người bệnh đã ổn định, tình trạng mắt được cải thiện nhưng cần theo dõi chặt chẽ tránh ảnh hưởng đến thị lực về sau.

Theo bác sĩ Đặng Thị Phương – khoa Mắt, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí: "Việc đeo kính áp tròng thường xuyên mà không đảm bảo vệ sinh hoặc sử dụng loại kính áp tròng kém chất lượng là những yếu tố nguy cơ gây viêm giác mạc, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể gây loét giác mạc, sẹo giác mạc, suy giảm thị lực, thậm chí mù lòa vĩnh viễn".

Qua trường hợp này, bác sĩ Phương cũng khuyến cáo người dân khi sử dụng kính áp tròng cần tuân thủ hướng dẫn vệ sinh, không đeo quá lâu, không sử dụng chung kính với người khác và cần thay dung dịch ngâm kính hằng ngày. Khi có biểu hiện đau, đỏ, cộm, mờ mắt cần đến cơ sở y tế chuyên khoa mắt để được thăm khám và điều trị kịp thời.