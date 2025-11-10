Lời phát biểu nhậm chức của tân Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng

Sáng 10/11, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XV thông qua Nghị quyết bầu Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Văn Quảng.

Sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết về việc bầu, tân Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 2021-2026 Nguyễn Văn Quảng đã tuyên thệ nhậm chức: "Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước, tôi xin tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó".

Tân Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng tuyên thệ. Ảnh: Phạm Thắng

Phát biểu nhậm chức, tân Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng bày tỏ sự trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quốc hội đã phân công và bầu ông giữ trọng trách Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao.

Tân Chánh án khẳng định đây là một vinh dự và là trọng trách to lớn trước Đảng, Quốc hội và nhân dân.

Ông trân trọng cảm ơn các tập thể, cá nhân, cơ quan, đơn vị và nhân dân các địa phương nơi ông từng công tác đã quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện để ông rèn luyện, trưởng thành và có được vinh dự ngày hôm nay.

Trên cương vị là người đứng đầu cơ quan xét xử, cơ quan thực hiện quyền tư pháp, Chánh án Nguyễn Văn Quảng cam kết sẽ thực hiện đúng lời tuyên thệ, tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng, cũng như các nguyên tắc và quy định của Hiến pháp, pháp luật.

Ông nhấn mạnh mục tiêu cao nhất là cùng với cả hệ thống chính trị bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước cùng quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

"Tôi sẽ không ngừng rèn luyện, phấn đấu, học hỏi kinh nghiệm các đồng chí Chánh án tiền nhiệm, nêu cao vai trò, trách nhiệm và tính nêu gương của người đứng đầu, cùng với tập thể Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, đoàn kết, thống nhất, phát huy các thành tựu của ngành đã đạt được trong 80 năm qua, nhất là những kết quả, thành tích và các bài học kinh nghiệm của các nhiệm kỳ gần đây", ông Quảng nói.



Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng hoa chúc mừng các nhân sự mới. Ảnh: Phạm Thắng

Ông cũng bày tỏ quyết tâm, quyết liệt và không ngừng đổi mới trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, góp phần kiến tạo và thúc đẩy phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Chánh án Nguyễn Văn Quảng xác định nhiệm vụ trọng tâm là cụ thể hóa các chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng gắn với xây dựng ngành, tinh gọn tổ chức bộ máy phù hợp với mô hình tòa án ba cấp.

Đồng thời, ngành sẽ tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, thẩm phán vững mạnh, chuyên nghiệp, liêm chính làm nền tảng vững chắc để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xét xử, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, yêu cầu mà Quốc hội đã đề ra.

Cuối cùng, tân Chánh án Nguyễn Văn Quảng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cá nhân Tổng Bí thư Tô Lâm; sự ủng hộ, giám sát của nhân dân, Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, đúng nguyên tắc pháp luật của các bộ ngành, cấp ủy, chính quyền các địa phương, nhất là các cơ quan trong hệ thống tư pháp để ngành Tòa án và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng nền tư pháp Việt Nam của dân, do dân và vì dân.