Ngày 26/4, UBND tỉnh Long An tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh và giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Long An tổ chức kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh và giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: T.L

Tham dự buổi lễ kỷ niệm, có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ - Mai Văn Chính; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM – Nguyễn Văn Được; Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Tấn Dũng. Về phía tỉnh Long An có Bí thư Tỉnh ủy – Nguyễn Văn Quyết; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh – Nguyễn Thanh Hải; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Út;...

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ - Mai Văn Chính đến dự, thắp nhang tưởng nhớ các liệt sĩ dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Long An và giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: T.L

Đặc biệt, lễ kỷ niệm có sự góp mặt của hơn 650 đại biểu là các lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, đoàn viên, thanh niên ưu tú trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Tỉnh ủy Long An nhấn mạnh, đại thắng mùa Xuân năm 1975 là mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Chiến thắng này đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập, toàn vẹn lãnh thổ và xây dựng một Việt Nam xã hội chủ nghĩa - dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Bí thư tỉnh cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng, chiến sĩ cách mạng, thương binh, gia đình liệt sĩ, thanh niên xung phong, tình nguyện và đồng bào cả nước, trong đó có những người con Long An đã hy sinh vì độc lập dân tộc.

Đặc biệt, ông nhấn mạnh vai trò của Đảng bộ, quân và dân Long An - một trong những địa bàn trọng điểm đã vượt qua muôn vàn gian khó, hy sinh to lớn để cùng cả nước làm nên chiến thắng lịch sử.

Ông Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Tỉnh ủy Long An. Ảnh: T.L

Tỉnh Long An mong muốn tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng, ý chí quyết chiến - quyết thắng của đại thắng mùa Xuân 1975; thể hiện sự tri ân sâu sắc với các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, nhân dân Long An đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

“Lễ kỷ niệm cũng là dịp để động viên toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong tỉnh tiếp tục nỗ lực vượt khó, hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới”, ông Quyết nói.

Trước lễ kỷ niệm, các đại biểu đã đi viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh nhằm tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đây là hoạt động truyền thống vào dịp 30/4 hằng năm của lãnh đạo tỉnh Long An. Qua đó, góp phần khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của đại thắng mùa Xuân năm 1975, thực hiện công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đồng thời, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tỉnh nhà ra sức phấn đấu, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm 2025, thi đua lập thành tích chào mừng ngày lễ lớn của dân tộc và đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.