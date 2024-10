Tối 27/10, ông Trần Quốc Lương, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh cho biết, trên địa bàn có khoảng 600 nhà dân ở 11 thôn bị ngập lụt, trong đó có 3 thôn bị ngập hoàn toàn. Mực nước ngập vào nhà dân cao nhất lên tới hơn 3m.

Lũ lớn ở Quảng Trị, người dân kêu cứu trong đêm. Nhận được thông tin, lực lượng công an ở tỉnh Quảng Trị đã khẩn trương ứng cứu. Ảnh: CACC.

Theo ông Lương, ngay từ sáng đến trưa 27/10 trên địa bàn xã Vĩnh Long đã có mưa to. Từ 14h nước bắt đầu dâng lên từ sông Sa Lung. Đến khoảng 16h, lũ lụt đã gây ngập hàng trăm ngôi nhà ở xã Vĩnh Long, khiến người dân không kịp trở tay.

Theo ông Lương, mức nước ngập lụt lần này cao hơn đỉnh lũ năm 2020 ở xã Vĩnh Long từ 0,5m – 0,6m.

"Không ai ngờ nước lũ lên nhanh và ngập sâu, diện rộng như vậy" – ông Lương chia sẻ.

Lũ lớn ở xã Vĩnh Long, tỉnh Quảng Trị được đánh giá là vượt đỉnh lũ lịch sử năm 2020. Ảnh: CACC.

Chính vì nước lũ lên nhanh, bất ngờ nên nhiều người không kịp sơ tán, vẫn mắc kẹt trong ngôi nhà bị nước lũ bao vây. Nhiều người lo lắng gọi điện, đăng tin cầu cứu…, đặc biệt là những nhà có người già, trẻ em.

Ông Lương cho hay, lực lượng cứu hộ đã triển khai công tác ứng cứu nhưng gặp nhiều khó khăn vì nước dâng cao, chảy xiết, đặc biệt là đêm tối, mất điện, giao thông, liên lạc gián đoạn, rất nguy hiểm.

Được biết, do ảnh hưởng của bão số 6, tại tỉnh Quảng Trị xảy ra mưa to và rất to trên diện rộng, gây thiệt hại rất lớn.

Hiện nay, mực nước các sông ở Quảng Trị đang ở mức cao, như sông Bến Hải, sông Ô Lâu vượt báo động 3; sông Hiếu, sông Thạch Hãn dưới báo động 3…

Mưa lũ làm nước dâng cao gây ngập các ngầm tràn ở 2 huyện miền núi Đakrông, Hướng Hoá từ 2-3m; gây chia cắt nhiều điểm. Hàng ngàn ha hoa màu của người dân cũng bị nước lũ nhấn chìm, gây hư hại.

Đến hiện tại, các hồ chứa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đang vận hành đảm bảo an toàn.