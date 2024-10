Ảnh hưởng bão số 6, tường rào trường học ở Quảng Trị bị sập, nhà dân ngập lụt

Chiều 27/10, tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị cho biết, do ảnh hưởng của bão số 6, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có mưa to và rất to gây ngập úng cục bộ nhiều nơi, đặc biệt ở các đập tràn vùng núi 2 huyện Đakrông và Hướng Hoá.

Ảnh hưởng bão số 6 gây mưa lớn ở tỉnh Quảng Trị. Trong ảnh là đoạn tường rào khoảng 80m của Trường THCS Trần Hưng Đạo, TP Đông Hà bị sập. Ảnh: Ngọc Vũ.

Đặc biệt, vào khoảng 9h30 cùng ngày, một đoạn tường rào khoảng 80m của Trường THCS Trần Hưng Đạo, thuộc địa bàn khu phố 4, phường 1, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị bị sập, rất may không có thiệt hại về người.

Trao đổi với PV Dân Việt, anh Hoàng Ri An (trú khu phố 4, phường 1, TP Đông Hà) kể lại, vào thời điểm trên anh đang đứng ở hiên nhà thì nghe tiếng ầm ầm, sau đó là tiếng nước, đất đá chảy ào ào. Anh An chạy ra cổng thì thấy đoạn tường rào Trường THCS Trần Hưng Đạo bị sập. Nước từ bên trong hàng rào đổ ra đường cuốn trôi xe gắn máy của người phụ nữ.

Tường rào của Trường THCS Trần Hưng Đạo, TP Đông Hà bị sập, chắn toàn bộ đoạn đường bê tông trong khu dân cư. Ảnh: Ngọc Vũ.

Bà Dương Thị Mai ở gần bên kể, bà đang ở trong nhà thì bỗng dưng nước tràn vào. Sau một hồi dọn dẹp, bà Mai mở cửa ra mới biết bức tường của trường học bị sập, vùi lấp một phần chiếc xe gắn máy của gia đình.

Nhận được tin báo của người dân, chính quyền địa phương đã cử lực lượng đến hiện trường căng dây cảnh báo nguy hiểm ở đoạn đường có tường rào bị đổ sập.

Theo quan sát của PV Dân Việt, đoạn tường rào bị sập được xây dựng trên nền đá nhưng phần trụ không được kết nối với nền. Ảnh: Ngọc Vũ.

Trên địa bàn TP Đông Hà, nhiều nơi bị ngập cục bộ. Một số điểm như kiệt 131 Lê Lợi – tiếp tục là "rốn lũ" của TP Đông Hà. Khu vực công viên Fidel nước ngập lênh láng, buộc cơ quan chức năng phải căng dây cảnh báo, cấm người dân qua lại khu vực nguy hiểm.

Người dân kiệt 131 Lê Lợi, TP Đông Hà lội lụt trở về kiểm tra nhà cửa trước khi di dời tránh lũ trở lại. Ảnh: Ngọc Vũ.

Bà V.T Mai (trú ở kiệt 131 Lê Lợi, TP Đông Hà) cho biết, ở tuổi 70, bị bệnh nặng nên mỗi khi mưa to, con gái lại dắt bà đi tránh lụt. Sau 5 giờ đồng hồ di tản, bà Mai cùng con gái lội nước lụt sâu ngang đầu gối quay về nhà.

Nước rút, người phụ nữ ở TP Đông Hà đang dọn dẹp nhà cửa. Ảnh: Ngọc Vũ.

"Thấy nước bắt đầu rút, tôi cùng con gái quay về nhà xem. Nếu nước vào nhà thì tôi phải lập tức dọn dẹp bùn non. Dọn xong tôi lại phải di tản, đề phòng nước lụt lên trở lại, lúc đó trở tay không kịp" – bà Mai nói.