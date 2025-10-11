Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Giá vàng biến động mạnh
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Shark Bình bị bắt
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Thể thao
Thứ bảy, ngày 11/10/2025 08:02 GMT+7

Lựa chọn nào cho bóng đá Việt Nam trước xu thế nhập tịch?

+ aA -
Ảnh Họa (Theo Bóng đá 24h) Thứ bảy, ngày 11/10/2025 08:02 GMT+7
Nhập tịch cầu thủ đang trở thành xu thế của bóng đá thế giới và bài toán cho bóng đá Việt Nam là lựa chọn con đường nào để không bị bỏ lại phía sau.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Bóng đá Việt Nam không (thể) đứng ngoài vòng xoáy nhập tịch

ĐT Việt Nam đã có thắng lợi đầy vất vả trước đội bị đánh giá thấp hơn rất nhiều là Nepal dù được chơi trên sân nhà và có lợi thế về quân số. Một trận thắng nhưng mở ra rất nhiều tâm tư cho cả người hâm mộ lẫn những người làm chuyên môn như HLV Kim Sang-sik.

Một lần nữa, bài toán nguồn lực cầu thủ được đặt ra và giữa những phương án, nhập tịch dường như trở thành con đường đi tắt đón đầu. Malaysia, Indonesia mới đây, hay kể cả Singapore cách đây hai thập kỷ đều thành công với lựa chọn này.

Chứng kiến sự tiến bộ từ các đối thủ trong khu vực, người hâm mộ Việt Nam không khỏi “nóng ruột”. Nhất là khi dàn trụ cột của đội nhà đã cho xuống phong độ đáng kể. Tất nhiên, bóng đá Việt Nam không và không thể đứng ngoài vòng xoáy này và thực tế, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã làm những gì tốt nhất có thể.

VFF luôn cởi mở trong việc đón nhận những cầu thủ nhập tịch, như Nguyễn Xuân Son.

Thông thường, sẽ có hai trường hợp nhập tịch một cầu thủ. Một là nhập quốc tịch với cầu thủ có dòng máu Việt Nam. Hai là nhập tịch với cầu thủ không có gốc gác Việt Nam nhưng đã đạt yêu cầu về thời gian lưu trú, cũng như thi đấu trong nước (đủ 5 năm) theo quy định từ FIFA.

Trong lịch sử, bóng đá Việt Nam đã có những cầu thủ nhập tịch theo cả hai con đường này. Đặng Văn Lâm hay Nguyễn Filip đang cạnh tranh suất bắt chính trên tuyển. Cùng với đó là một Nguyễn Xuân Son đang đếm ngược ngày trở lại sân cỏ sau chấn thương.

Ở trận đấu mới đây trước Nepal, một cầu thủ nhập tịch khác là Cao Pendant Quang Vinh cũng ra sân thi đấu. Cùng thời điểm, U23 Việt Nam triệu tập không ít Việt kiều, như Trần Thành Trung, Viktor Lê, Vadim Nguyễn…Nói vậy để thấy, không có chuyện Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) “đứng ngoài” vòng xoáy nhập tịch.

Trái lại, VFF rất cởi mở trước xu thế tất yếu này. Bởi bên cạnh việc cải thiện màn trình diễn trên sân cỏ, việc nhập tịch cầu thủ cũng tạo ra động lực để các nội binh phải chiến đấu hết mình. Hai yếu tố này được kỳ vọng sẽ tạo ra khác biệt trong bối cảnh ĐT Việt Nam đang không có được phong độ cao nhất như hiện tại.

Với phần đông đại chúng, nói về chuyện nhập tịch cầu thủ không khó. Nhưng dưới góc độ của những nhà quản lý, đây là vấn đề không dễ giải quyết khi đòi hỏi tính toán kỹ càng ở nhiều góc độ, không đơn thuần là thể thao.

Con đường nào cho bóng đá Việt Nam?

Người hâm mộ, không nên vì sự tiến bộ nhanh chóng nhờ dàn sao nhập tịch của Indonesia mà rơi vào trạng thái lo sợ bị bỏ lỡ (FOMO) và rồi đòi hỏi đội tuyển nhập tịch ồ ạt. Cũng không thể vì án phạt dành cho Malaysia mà phủ định ý tưởng nhập tịch cầu thủ cho ĐT Việt Nam. Bởi điều này có thể giải quyết thông qua việc rà soát tư cách thi đấu theo đúng quy định từ FIFA.

Cùng với đó, phải thẳng thắn nhìn nhận rằng không phải cứ nhập tịch là sẽ giúp đội bóng chơi tốt lên. Không ít cầu thủ nhập tịch nhưng năng lực thua cả cầu thủ nội và kể cả một tập thể với 11 cầu thủ (nhập tịch) giỏi cũng không đảm bảo cho thành công ngay tức khắc.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn chia sẻ về việc nhập tịch cầu thủ của ĐT như sau: "Chúng tôi đã phân tích rất nhiều nền bóng đá khác, kể cả những quốc gia từng đi trước trong chính sách nhập tịch và nhìn nhận rõ hệ quả của nó. Nếu không có hướng đi đúng, ĐT có thể mạnh lên trong một thời điểm, nhưng hệ thống bóng đá trong nước chắc chắn sẽ yếu đi”.

Nhập tịch, hay bất cứ chính sách nào khác, đều tồn tại những mặt được và mất. Nếu cân đối khéo léo số cầu thủ “ngoại binh” trong đội hình, sức mạnh của ĐT Việt Nam sẽ được cải thiện, đồng thời kích thích tinh thần cạnh tranh từ các “nội binh”.

Nhưng ngược trở lại, một tập thể ĐT Việt Nam với quá nhiều cầu thủ nhập tịch sẽ gây ra tác dụng phụ, vô tình triệt tiêu ý chí chiến đấu của cầu thủ nội. Đây chính là bài toán mà Indonesia đang phải đối diện sau khi thay máu lực lượng ồ ạt thời gian qua.

Quan trọng hơn, gốc rễ cho thành công bền vững của một đội tuyển, một nền bóng đá phải nằm ở việc đào tạo trẻ và nâng tầm cầu thủ nội. Nếu chỉ chạy theo xu thế, rất dễ gây ra những đứt gãy, những khoảng trống trong việc xây dựng nền tảng cho ĐTQG.

Bóng đá Việt Nam đang nắm trong tay lứa cầu thủ trẻ tiềm năng với ba chức vô địch khu vực liên tiếp. Đây là cơ sở để người hâm mộ kỳ vọng vào một tập thể giàu sức cạnh tranh trong tương lai. Muốn làm được như vậy, điều cấp thiết nhất là tạo sân chơi cho cầu thủ trẻ cũng như nâng tầm V.League để phát huy tối đa tiềm năng mà lứa trẻ này sở hữu. Rồi chính từ nền tảng ấy, mới có thể tính tới việc bổ sung sức mạnh từ lực lượng nhập tịch và mơ về những điều lớn lao hơn.

Trước thềm đợt hội quân tháng 10, HLV Kim Sang-sik đã tiết lộ ông mới chỉ “nhắm” thêm hai cái tên - là Janclesio và Geovane Magno trong số rất nhiều Việt kiều, nhập tịch ở V.League cho ĐT Việt Nam. Trong điều kiện lý tưởng, ĐT Việt Nam có thể ra quân với khoảng 5 vị trí dành cho các cầu thủ nhập tịch, trải đều ở cả ba tuyến. Khi ấy, ĐT Việt Nam vừa được cải thiện sức mạnh nhưng vẫn đảm bảo tính "cân bằng" cần thiết.

Tựu chung lại, nhập tịch cầu thủ một cách có định hướng, có kế hoạch là một trong những cách nâng tầm đội tuyển đang sẵn có một nền tảng tốt, chứ không phải giải pháp cho mọi vấn đề. Nếu bỏ qua việc phát triển cầu thủ bản địa để chăm chăm chiêu tài “ngoại binh”, chẳng mấy chốc đội bóng ấy sẽ sụp đổ dưới sức nặng của chính mình.

Theo: Theo Bóng đá 24h

Tham khảo thêm

Vì sao 7 cầu thủ ngoại mạo hiểm nhập tịch Malaysia?

Vì sao 7 cầu thủ ngoại mạo hiểm nhập tịch Malaysia?

Chính phủ Malaysia điều tra FAM vụ nhập tịch 7 cầu thủ?

Chính phủ Malaysia điều tra FAM vụ nhập tịch 7 cầu thủ?

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

"HLV Kim Sang-sik đã phán đoán sai nên thay người sai"

Chuyên gia Phan Anh Tú cho rằng chiến thắng tối thiểu 1-0 của ĐT Việt Nam trước ĐT Nepal là một trận đấu không tốt. Nguyên nhân chính đến từ các quyết định thay đổi nhân sự không hợp lý của HLV Kim Sang-sik, khiến đội nhà đánh mất thế trận trong hiệp hai.

ĐT Việt Nam nhận thưởng 800 triệu đồng, đón tin vui từ FIFA

Thể thao
ĐT Việt Nam nhận thưởng 800 triệu đồng, đón tin vui từ FIFA

Tin chiều 15/10: Phản ứng của Nguyễn Xuân Son khi ĐT Việt Nam... "cùn"

Thể thao
Tin chiều 15/10: Phản ứng của Nguyễn Xuân Son khi ĐT Việt Nam... 'cùn'

"Dưới thời HLV Kim Sang-sik, ĐT Việt Nam đang có 1 sự chuyển mình"

Thể thao
'Dưới thời HLV Kim Sang-sik, ĐT Việt Nam đang có 1 sự chuyển mình'

HLV Kim Sang-sik đã sai khi rút Hoàng Đức ra sân?

Thể thao
HLV Kim Sang-sik đã sai khi rút Hoàng Đức ra sân?

Đọc thêm

Danh sách 75 lãnh đạo trúng cử ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030, có 31 Bí thư xã, phường
Tin tức

Danh sách 75 lãnh đạo trúng cử ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030, có 31 Bí thư xã, phường

Tin tức

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ VXIII đã bầu đủ 75 nhân sự vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Con tôm càng to bự 'ôm cây lúa', nông dân An Giang bắt bán hút hàng, lúa gạo càng bán dễ dàng
Nhà nông

Con tôm càng to bự "ôm cây lúa", nông dân An Giang bắt bán hút hàng, lúa gạo càng bán dễ dàng

Nhà nông

Những ngày đầu vụ lúa mùa 2025–2026, trên các cánh đồng tôm – lúa của tỉnh An Giang, không khí xuống giống, cấy mạ diễn ra khẩn trương. Theo kế hoạch của ngành nông nghiệp tỉnh An Giang, vụ này toàn tỉnh gieo trồng khoảng 107.000ha, chủ yếu ở vùng U Minh Thượng. Đến ngày 10/10, nông dân đã xuống giống, cấy mạ gần 100.000ha, chủ yếu là các giống lúa đặc sản, chất lượng cao như ST24, ST25, Đài thơm, RVT, Một bụi đỏ…

Tin tối (16/10): Công Phượng tiếp tục báo tin buồn cho HLV Kim Sang-sik
Thể thao

Tin tối (16/10): Công Phượng tiếp tục báo tin buồn cho HLV Kim Sang-sik

Thể thao

Công Phượng tiếp tục báo tin buồn cho HLV Kim Sang-sik; Indonesia sa thải HLV Kluivert; Chủ tịch FPF mong Ronaldo truyền cảm hứng thêm 40 năm; M.U mua thêm đất xây SVĐ mới; Pelle hé lộ cuộc sống sau khi ly hôn.

Nuôi dày đặc đặc sản gì dưới bể xi măng mà một anh nông dân Hà Tĩnh cứ xúc đợt nào bán hết đợt đó?
Nhà nông

Nuôi dày đặc đặc sản gì dưới bể xi măng mà một anh nông dân Hà Tĩnh cứ xúc đợt nào bán hết đợt đó?

Nhà nông

Mô hình nuôi lươn không bùn của anh Đoàn Mạnh Cường, trú xã Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh (trước sáp nhập xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang) đang đem lại nhiều tín hiệu tích cực, mở ra nhiều triển vọng phát triển kinh tế địa phương trong thời gian tới.

Trung tướng Tào Đức Thắng nói về hành động của Viettel Telecom và mục tiêu 115 nghìn tỷ đồng
Kinh tế

Trung tướng Tào Đức Thắng nói về hành động của Viettel Telecom và mục tiêu 115 nghìn tỷ đồng

Kinh tế

Trung tướng Tào Đức Thắng - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) xác định, trong 5 năm tới, phải chuyển dịch từ một Telco thành một Techco toàn cầu.

Cười nhạo Nga là tự rước họa: Phương Tây thừa nhận sức mạnh đáng gờm của Hải quân Nga
Thế giới

Cười nhạo Nga là tự rước họa: Phương Tây thừa nhận sức mạnh đáng gờm của Hải quân Nga

Thế giới

Tổng thư ký NATO Mark Rutte mới đây chế giễu chiếc tàu ngầm Novorossiysk của Nga – thuộc lớp Kilo chạy bằng diesel-điện khi nó bất ngờ nổi lên ở vùng biển châu Âu trong hành trình về miền Bắc Nga. Tuy nhiên, thủy thủ và các chuyên gia phương Tây cảnh báo "Cười nhạo Nga là tự rước họa vào thân".

Chính thức vận hành 'lá chắn số' bảo vệ toàn diện cho hạ tầng thông tin trọng yếu của Lâm Đồng
Tin tức

Chính thức vận hành "lá chắn số" bảo vệ toàn diện cho hạ tầng thông tin trọng yếu của Lâm Đồng

Tin tức

Trung tâm giám sát an toàn, an ninh mạng tập trung (SOC) tỉnh Lâm Đồng - "lá chắn số" bảo vệ toàn diện cho hạ tầng thông tin trọng yếu của tỉnh đã chính thức đi vào vận hành giúp bảo vệ hạ tầng công nghệ thông tin và dữ liệu dùng chung của tỉnh, dữ liệu của cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân.

Ủy viên Bộ Chính trị Bùi Thị Minh Hoài trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ mới với số phiếu cao nhất
Tin tức

Ủy viên Bộ Chính trị Bùi Thị Minh Hoài trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ mới với số phiếu cao nhất

Tin tức

Chiều 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ 18 đã bầu đủ 75 nhân sự vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030. Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII đã trúng cử với số phiếu cao nhất với 99,27%.

Đánh giá cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý theo định kỳ hằng quý
Tin tức

Đánh giá cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý theo định kỳ hằng quý

Tin tức

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận số 198 của Bộ Chính trị về chủ trương đánh giá đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị.

Tử vi ngày mai: 3 con giáp lội ngược dòng, tiền tài tự tìm đến cửa vào cuối tháng 10
Gia đình

Tử vi ngày mai: 3 con giáp lội ngược dòng, tiền tài tự tìm đến cửa vào cuối tháng 10

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, 3 con giáp nỗ lực không ngừng, vận tài lộc hanh thông, mở ra cơ hội kiếm tiền vào cuối tháng 10.

Thủ tướng: Quân khu 5 mãi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trên vùng đất sáng chắn bão giông, chiều ngăn nắng lửa
Tin tức

Thủ tướng: Quân khu 5 mãi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trên vùng đất sáng chắn bão giông, chiều ngăn nắng lửa

Tin tức

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 5 (16/10/1945 – 16/10/2025) và trao huân chương Hồ Chí Minh lần thứ ba, khẳng định Quân khu 5 mãi xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trên vùng đất “sáng chắn bão giông, chiều ngăn nắng lửa”.

Công an khởi tố vụ án để điều tra vụ Khu đô thị mới An Bình, Cần Thơ
Pháp luật

Công an khởi tố vụ án để điều tra vụ Khu đô thị mới An Bình, Cần Thơ

Pháp luật

Đại tá Nguyễn Thanh Bình - Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về quản lý đất đai” liên quan đến sai phạm tại dự án Khu đô thị mới An Bình (tại phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ cũ).

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, tặng quà người dân Thái Nguyên, hỗ trợ 5 tỷ đồng khắc phục hậu quả sau bão lũ
Đại đoàn kết dân tộc

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, tặng quà người dân Thái Nguyên, hỗ trợ 5 tỷ đồng khắc phục hậu quả sau bão lũ
4

Đại đoàn kết dân tộc

Chiều 16/10, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trực tiếp đến tỉnh Thái Nguyên để thăm hỏi, động viên và tặng quà cho người dân chịu thiệt hại do hoàn lưu cơn bão số 11 gây ra.

Prudential Việt Nam chung tay khắc phục hậu quả sau mưa lũ, trao gửi yêu thương đến người dân khu vực bị ảnh hưởng
Doanh nghiệp

Prudential Việt Nam chung tay khắc phục hậu quả sau mưa lũ, trao gửi yêu thương đến người dân khu vực bị ảnh hưởng

Doanh nghiệp

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam (Prudential Việt Nam) vừa công bố khoản hỗ trợ 1 tỷ đồng, thông qua Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam nhằm hỗ trợ khắc phục hậu quả sau bão lũ t ại 6 địa phương gồm: Nghệ An, Thái Nguyên, Hà Nội, Bắc Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng.

Tin nóng và mới nhất về sắp xếp, sáp nhập các trường đại học, cao đẳng sắp tới
Xã hội

Tin nóng và mới nhất về sắp xếp, sáp nhập các trường đại học, cao đẳng sắp tới

Xã hội

Bộ Y tế và 5 tỉnh, thành đã có đề xuất các phương án sáp nhập các trường đại học, cao đẳng và nhiều trường trung cấp.

Ông Trump tặng món quà 'chiến thắng' bất ngờ cho Ukraine, tiền lấy từ túi Trung Quốc
Thế giới

Ông Trump tặng món quà "chiến thắng" bất ngờ cho Ukraine, tiền lấy từ túi Trung Quốc

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chuẩn bị thành lập một “Quỹ Chiến thắng cho Ukraine”, được tài trợ hoàn toàn từ các khoản thuế quan mới đánh vào hàng hóa Trung Quốc — theo kế hoạch được Nhà Trắng trình bày trước các đồng minh châu Âu trước chuyến thăm Washington của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào thứ Sáu tới.

Hậu sa thải HLV Patrick Kluivert, Chủ tịch LĐBĐ Indonesia đưa ra mục tiêu gì?
Thể thao

Hậu sa thải HLV Patrick Kluivert, Chủ tịch LĐBĐ Indonesia đưa ra mục tiêu gì?

Thể thao

Chia sẻ trước truyền thông, chủ tịch LĐBĐ Indonesia - ông Erick Thohir đã có những tuyên bố đáng chú ý về mục tiêu của đội tuyển nước này.

Thủ tướng dự lễ khởi công trường học ở xã miền núi TPĐà Nẵng
Xã hội

Thủ tướng dự lễ khởi công trường học ở xã miền núi TPĐà Nẵng

Xã hội

Chiều 16/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự lễ khởi công trường học ở xã miền núi TP Đà Nẵng.

Lập kỷ lục thế giới với cái tên dài hơn 2.200 từ
Xã hội

Lập kỷ lục thế giới với cái tên dài hơn 2.200 từ

Xã hội

Ông Laurence Watkins, 60 tuổi, sống tại Auckland, New Zealand, vừa được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là người có tên cá nhân dài nhất, với 2.253 từ, mất tới 20 phút để đọc hết.

Kỳ diệu: Bệnh viện ghép gan bất đồng nhóm máu hồi sinh sự sống cho thiếu nữ 17 tuổi
Xã hội

Kỳ diệu: Bệnh viện ghép gan bất đồng nhóm máu hồi sinh sự sống cho thiếu nữ 17 tuổi

Xã hội

Mẹ nhóm máu B, con nhóm máu O tưởng như không thể ghép gan, nhưng các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã biến điều không thể thành có thể, giúp cô gái 17 tuổi hồi sinh sau hành trình chống chọi u gan.

Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị Lê Ngọc Quang được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng
Tin tức

Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị Lê Ngọc Quang được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng
15

Tin tức

Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị Lê Ngọc Quang được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng, quyết định được công bố vào chiều 16/10.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai phải ‘đúng, đủ, sạch, sống’
Nhà đất

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai phải ‘đúng, đủ, sạch, sống’

Nhà đất

Mới đây, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe Bộ Nông nghiệp và Môi trường báo cáo tình hình triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và giải pháp đẩy nhanh tiến độ, kết nối trực tuyến với UBND các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Chi tiết số lượng Phó Chủ tịch HĐND các tỉnh, thành phố sau sáp nhập
Tin tức

Chi tiết số lượng Phó Chủ tịch HĐND các tỉnh, thành phố sau sáp nhập

Tin tức

Chiều 16/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết quy định số lượng phó chủ tịch HĐND, phó trưởng ban của HĐND cấp tỉnh, cấp xã và việc bố trí đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp xã hoạt động chuyên trách.

Yêu quái nào trong Tây Du Ký khiến Diêm Vương quỳ gối, Như Lai bối rối, Ngọc Hoàng né tránh?
Đông Tây - Kim Cổ

Yêu quái nào trong Tây Du Ký khiến Diêm Vương quỳ gối, Như Lai bối rối, Ngọc Hoàng né tránh?

Đông Tây - Kim Cổ

Trong Tây Du Ký, hàng loạt yêu ma xuất hiện, không ít trong số đó sở hữu sức mạnh kinh thiên động địa. Tuy nhiên, ít ai biết rằng từng có một yêu quái khiến cả ba giới - Thiên đình, Địa phủ và Tây phương - rúng động. Ngay cả những nhân vật quyền năng nhất như Như Lai Phật Tổ, Ngọc Hoàng Đại Đế hay Diêm Vương cũng phải e dè.

OCOP và du lịch nông thôn: Động lực mới cho kinh tế nông thôn bền vững giai đoạn 2026-2030
Nhà nông

OCOP và du lịch nông thôn: Động lực mới cho kinh tế nông thôn bền vững giai đoạn 2026-2030

Nhà nông

Sau hơn 7 năm triển khai, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế nông thôn. Từ mô hình học hỏi kinh nghiệm quốc tế, OCOP nay đã trở thành phong trào rộng khắp cả nước, góp phần chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông thôn đa giá trị – gắn kết giữa sản xuất, thương mại, văn hóa và du lịch.

Tăng mạnh mức xử phạt vi phạm kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp lập tức nêu kiến nghị
Bảo hiểm

Tăng mạnh mức xử phạt vi phạm kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp lập tức nêu kiến nghị

Bảo hiểm

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 174/2024/NĐ-CP. Đây là văn bản có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước và bảo đảm trật tự, kỷ cương trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

Khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vụ mua bán mỹ phẩm tại Bệnh viện Da liễu TP Cần Thơ
Pháp luật

Khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vụ mua bán mỹ phẩm tại Bệnh viện Da liễu TP Cần Thơ

Pháp luật

Công an TP Cần Thơ cho biết, đã khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vụ mua bán mỹ phẩm tại Bệnh viện Da liễu TP Cần Thơ.

Bóng đá Campuchia “sụp đổ' vì doanh nhân gốc Trung Quốc bị Mỹ tịch thu 15 tỷ USD?
Thể thao

Bóng đá Campuchia “sụp đổ" vì doanh nhân gốc Trung Quốc bị Mỹ tịch thu 15 tỷ USD?

Thể thao

Bóng đá Campuchia hiện tại đang gặp phải cú sốc lớn khi Visakha FC, một đội bóng hàng đầu của quốc gia này gặp sự cố khi 2 nhà tài trợ chính bị trừng phạt và có cùng sự liên quan đến một doanh nhân gốc Trung Quốc.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà băn khoăn về số lượng chức danh lãnh đạo cấp xã rất lớn
Tin tức

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà băn khoăn về số lượng chức danh lãnh đạo cấp xã rất lớn

Tin tức

"Thực lòng tôi cũng đang băn khoăn về số lượng chức danh lãnh đạo ở cấp xã. Theo thống kê sơ bộ, có khoảng 30,5 chức danh lãnh đạo, một con số rất lớn. Chính vì vậy, chúng tôi đang tính toán trên cơ sở chủ trương của Bộ Chính trị", Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho hay.

Khởi tố ba lãnh đạo doanh nghiệp thi công chung cư F-Home vì trốn thuế hàng tỷ đồng
Pháp luật

Khởi tố ba lãnh đạo doanh nghiệp thi công chung cư F-Home vì trốn thuế hàng tỷ đồng

Pháp luật

Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố ba lãnh đạo Công ty Cổ phần Hải Vân Long — đơn vị từng thi công chung cư F-Home — để điều tra hành vi trốn thuế giá trị gia tăng hơn 8 tỷ đồng trong quá trình thực hiện các hợp đồng xây dựng giai đoạn 2014–2017.

Tin đọc nhiều

1

Cựu Phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng đánh bạc hơn 7 triệu USD tại khách sạn Pullman và 140 người sắp hầu tòa

Cựu Phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng đánh bạc hơn 7 triệu USD tại khách sạn Pullman và 140 người sắp hầu tòa

2

Nuôi bò ở Nga, trồng lúa ở Cuba, doanh nhân Việt xuất hiện trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm trước nông dân

Nuôi bò ở Nga, trồng lúa ở Cuba, doanh nhân Việt xuất hiện trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm trước nông dân

3

Giá vàng SJC tăng kỷ lục: Nhà vàng đồng loạt "đóng cửa", giá chợ đen vọt lên hơn 160 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC tăng kỷ lục: Nhà vàng đồng loạt 'đóng cửa', giá chợ đen vọt lên hơn 160 triệu đồng/lượng

4

Chuyện lạ Đắk Lắk, nông dân xã biên giới này trồng lúa kiểu gì mà có loại gạo đen bán giá lên tới 95.000 đồng/kg?

Chuyện lạ Đắk Lắk, nông dân xã biên giới này trồng lúa kiểu gì mà có loại gạo đen bán giá lên tới 95.000 đồng/kg?

5

Mỹ công bố một thỏa thuận vũ khí lớn cho Ukraine

Mỹ công bố một thỏa thuận vũ khí lớn cho Ukraine