Chiều 8/4, HĐXX TAND tỉnh Quảng Trị đã tuyên án phạt tù vợ chồng Liêm - Nhi ở Quảng Trị.

Trước đó, bắt đầu từ sáng cùng ngày, HĐXX TAND tỉnh Quảng Trị tổ chức phiên xét xử sơ thẩm vụ án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với vợ chồng bị cáo Nguyễn Thị Quỳnh Nhi (1993) và Trương Quang Liêm (1987, cùng trú thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) và vụ án về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” đối với 3 bị cáo khác gồm: V.T.K.N; Đ.T.L và N.T.H.

Vợ chồng Liêm - Nhi, phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" hơn 53 tỷ đồng, nghe toà án phán quyết. Ảnh: Ngọc Vũ.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Quảng Trị, từ năm 2019 đến năm 2022, Nguyễn Thị Quỳnh Nhi đưa ra nhiều thông tin gian dối như đáo hạn ngân hàng, kinh doanh bất động sản, cho vay hưởng chênh lệch lãi suất.

Nhờ vào tài ăn nói và sự tinh vi của mình, Nhi đã làm cho nhiều người tin tưởng, cho bị cáo vay tiền.

Trương Quang Liêm biết Nhi đưa ra các thông tin gian dối để vay tiền của các bị hại, nhưng không can ngăn, mà còn giúp cho Nhi nhận và chuyển tiền thông qua tài khoản ngân hàng của mình.

Đến tháng 10/2021, do nợ rất nhiều người, không có khả năng thanh toán, Nhi bàn bạc với Liêm tiếp tục đi vay của người khác để trả nợ cho các khoản vay trước đó và được Liêm đồng ý.

Sau khi nhận được tiền vay, vợ chồng Liêm Nhi sử dụng 1,9 tỷ đồng mua nhà, mua đất tại thị xã Quảng Trị, số tiền còn lại chủ yếu trả nợ tiền vay cho những người khác (vay của người này trả nợ cho người khác) và chi tiêu sinh hoạt gia đình dẫn đến không có khả năng trả nợ.

Theo cáo trạng, vợ chồng Liêm Nhi đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 53 tỷ đồng của 11 bị hại.

Trong số 11 bị hại có V.T.K.N; Đ.T.L và N.T.H trở thành bị cáo. Lý do là với mục đích hưởng lợi, 3 bị cáo này đã cho Nhi vay tiền với lãi suất cao, vượt qua 5 lần theo quy định Luật Dân sự năm 2015, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX TAND tỉnh Quảng Trị tuyên án phạt tù chung thân đối với Nguyễn Thị Quỳnh Nhi. Bị cáo Trương Quang Liêm bị tuyên án phạt tù 14 năm.

Phiên toà xét xử vợ chồng Liêm - Nhi lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn ra trong một ngày, có 11 bị hại và gần 70 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Ảnh: Ảnh: Ngọc Vũ.

Các bị cáo V.T.K.N; Đ.T.L và N.T.H phạm tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” bị phạt hành chính với số tiền lần lượt là 700 triệu đồng, 400 triệu đồng và 300 triệu đồng. Đồng thời, 3 bị cáo này bị tịch thu, truy thu số tiền phạm tội, trong đó V.T.K.N bị truy thu nhiều nhất lên tới 38 tỷ đồng.

Đại diện VKSND tỉnh Quảng Trị cho biết, trong thời gian qua, tình hình tội phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” xảy ra dưới nhiều hình thức khác nhau, ngày càng phức tạp và tràn lan với quy mô số tiền chiếm đoạt ngày càng tăng.

Tuổi đời của các bị cáo ngày càng được trẻ hóa, số lượng các bị hại nhiều và đa dạng về lứa tuổi, trình độ học vấn, thành phần xã hội.

Đại diện VKSND tỉnh Quảng Trị cho biết, bản án cho các bị cáo là thích đáng và cũng là bài học cho toàn xã hội. Ảnh: Ngọc Vũ.

Hậu quả của tội phạm này rất lớn vì đây là tội phạm nguồn nó không chỉ tác động đến kinh tế mà còn kéo theo nhiều vấn đề phức tạp của xã hội, trực tiếp xâm phạm đến kinh tế, tài chính của từng cá nhân, gia đình, gây mất ổn định an ninh chính trị trên địa bàn. Do đó, việc xét xử vụ án này không chỉ để xử lý hành vi phạm tội của các bị cáo mà còn góp phần giáo dục ý thức chấp hành pháp luật của người dân, đồng thời tích cực tham gia đấu tranh phòng chống, tố giác tội phạm nhằm góp phần xây dựng một xã hội an ninh, an toàn, vững mạnh, phát triển tốt đẹp hơn.

Theo đại diện VKSND tỉnh Quảng Trị, bản án của TAND tỉnh Quảng Trị là cái giá thích đáng mà các bị cáo phải trả cho sự xem thường pháp luật, muốn kiếm tiền bằng hình thức phi pháp, thích hưởng thụ, thích cuộc sống xa hoa, ăn chơi, chỉ biết hưởng thụ riêng bản thân mình mà đã đẩy bao gia đình khánh kiệt, bao người vào con đường lao lý.

Cũng theo đại diện VKSND tỉnh Quảng Trị, thông qua việc xét xử vụ án này để lưu ý quần chúng nhân dân cần thận trọng, cân nhắc trong việc thực hiện các giao dịch vay mượn tiền giữa các cá nhân với nhau là cần phải tuân thủ các quy định về pháp luật dân sự, về việc tuân thủ các thủ tục pháp lý cần và đủ về vấn đề giao nhận tài sản, phương thức tính toán lãi suất theo quy định tại các tổ chức tín dụng và ngân hàng nhà nước.

Tình trạng vay mượn, tính lãi suất như nội dung vụ án là một phương thức biến tướng của tín dụng, không được pháp luật bảo hộ xảy ra rất nhiều trên địa bàn cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Quảng Trị nói riêng.

Ngoài ra, thông qua việc xét xử vụ án này các cơ quan tố tụng gửi đến các bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án lời nhắc nhở, cảnh tỉnh đối với việc cho vay tiền giữa các cá nhân với nhau nhưng không tuân thủ đầy đủ các quy định về phương thức, thủ tục lập hợp đồng cho vay, cách tính toán, thanh toán lãi suất.

Từ đó tạo điều kiện cho các bị cáo huy động được số tiền rất lớn chỉ trong thời gian ngắn sau đó mất khả năng thanh toán, dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng gây mất mát về kinh tế đối với gia đình các bị hại và điều đáng buồn ở đây chỉ vì hám lợi, tin tưởng các bị cáo nên bị hại đã trở thành bị cáo và gây ra hậu quả lớn đối với trật tự trị an tại địa phương.