Ngày 8/4, Công an TP.Đà Nẵng cho hay, khoảng 15 giờ ngày 7/4, N.V.T (34 tuổi, trú phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) đến cơ quan công an trình báo về việc phòng trọ của mình (tại tổ 4, phường Hoà Phát, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) bị kẻ gian cạy cửa, đột nhập trộm số tiền 117 triệu đồng mà T để trong thùng nhựa trong phòng.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Hòa Phát phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng khu vực 3 lập án điều tra. Tiến hành khám nghiệm hiện trường và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định T đã cố tình dựng hiện trường giả, báo tin giả về vụ trộm kể trên.

N.V.T tự dựng hiện trường giả bị kẻ gian cạy cửa trộm tiền rồi báo công an. Ảnh: CACC

Làm việc với cơ quan công an, T cho biết, do bản thân bị bọn tội phạm lừa đảo qua mạng chiếm đoạt 70 triệu đồng nên nảy sinh ý định báo tin giả để nhờ gia đình cho tiền lấy vốn làm ăn và trả nợ.

Do đến ngày phải trả nợ cho người khác, trong khi toàn bộ số tiền có được đã bị các đối tượng lừa đảo lấy hết, tối 6/4, T đã sử dụng tuýp sắt để đập ổ khoá phòng trọ, dựng hiện trường giả bằng cách lôi quần áo ở trong tủ sắt ra và xáo trộn đồ dùng trong nhà, sau đó về nhà tại phường Hoà Hiệp Bắc để chơi. Đến khoảng 15 giờ ngày 7/4, T quay về phòng trọ và giả vờ phát hiện bị kẻ gian đột nhập lấy trộm tài sản như trên.

Sau khi làm việc với cơ quan công an, T đã nhận thức được hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật là sai quy định của pháp luật và xin cam đoan sẽ không tái phạm.