Cụ thể, theo thống kê từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, 5 ngày nghỉ lễ ngành Du lịch ước phục vụ khoảng 10,5 triệu lượt khách, tăng 31,2% so với cùng kỳ năm 2024, trong đó có khoảng 6,5 triệu lượt khách có lưu trú.

Du khách chen chân tại cà phê đường tàu, Hà Nội. (Ảnh: Khổng Chí)

TP.HCM “bỏ xa” Hà Nội, cùng các tỉnh trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4

Điều đặc biệt, năm nay, kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, lượng khách đổ về thành phố mang tên Bác tăng gấp nhiều lần so với các năm trước. Theo con số thống kê, khách tham quan tại các khu điểm du lịch, vui chơi giải trí,.. trên địa TP bàn ước gần 2 triệu lượt khách, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2024.

Khách quốc tế đến TP.HCM trong dịp này ước khoảng 120.000 lượt, tăng gấp 2,2 lần so với cùng kỳ năm 2024. Công suất phòng ước đạt khoảng 95%, tăng hơn so với cùng kỳ năm 2024. Doanh thu ước đạt 7.138 tỷ đồng, tăng 2,2 lần so với cùng kỳ năm 2024.

Thanh Hóa tiếp tục là điểm đến hấp dẫn lượng khách lớn trong kỳ nghỉ 30/4. Trong kỳ nghỉ lễ, địa phương này đón khoảng 1,6 triệu lượt khách, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng thu từ du lịch ước đạt khoảng 4.100 tỷ đồng (tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2024). Riêng "thủ phủ du lịch biển" Sầm Sơn đón khoảng 916.000 lượt khách.

Du khách đổ xô đón giao thừa tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. (Ảnh: H.H)

Tại Hà Nội ước đón khoảng 875.000 nghìn lượt khách, tăng 18,64% so với cùng kỳ năm 2024. Bao gồm 136.000 lượt khách du lịch quốc tế, tăng 55,35% so với cùng kỳ năm trước (khách quốc tế đến có lưu trú ước đạt 96.000 lượt khách) và 739.000 lượt khách du lịch nội địa. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 3,15 nghìn tỷ đồng, tăng 25,21% so với cùng kỳ năm 2024.

Theo đại diện Sở Du lịch Hà Nội, trong 5 ngày nghỉ lễ, nhu cầu nghỉ ngơi, đi du lịch tăng cao. Các khu căn hộ cao cấp, khối khách sạn 4-5 sao công suất sử dụng phòng khá cao khoảng từ 60%-90% công suất.

Tại các trung tâm thương mại, các cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm, vui chơi giải trí và ăn uống phục vụ khách du lịch đều ghi nhận lượng khách và doanh thu cũng tăng hơn so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra tại các điểm du lịch trọng điểm trên địa bàn Thủ đô cũng tăng hơn như Hỏa Lò đón 35.000 lượt khách, Di tích Hoàng Thành Thăng Long đón hơn 30.000 lượt khách, Điểm du lịch Thiên đường Bảo Sơn đón 27.100 lượt khách, Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam đón khoảng 22.000 lượt khách…

Bên cạnh đó, theo thống kê thì kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, nhu cầu của du khách lựa chọn đi biển cũng tăng do thời gian nghỉ dài, thời tiết nắng nóng nên những điểm du lịch biển như: Hạ Long (Quảng Ninh), (Cửa Lò) Nghệ An, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Nha Trang, Bình Thuận, TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Kiên Giang...cũng đông hơn những năm trước.