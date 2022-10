Hòa Phát lỗ 1.786 tỷ đồng trong quý III/2022

Cụ thể, trong báo cáo tài chính quý III năm 2022 vừa được công bố, doanh thu của HPG đạt hơn 34.000 tỷ, giảm 10% so với cùng kỳ năm ngoái (hơn 39.000 tỷ đồng).

Mặc dù doanh thu hơn 34.000 tỷ nhưng biên lợi nhuận gộp chỉ 1.000 nghìn tỷ giảm 91% so với cùng kỳ, làm biên lợi nhuận gộp chỉ còn mức gần 3%.

Vấn đề chính ở việc chi phí được đẩy lên quá cao, và tác nhân chính là giá bán đầu ra giảm và giá nguyên vật liệu đầu vào tăng mạnh.

Báo cáo tài chính quý III/2022 của Hòa Phát.

Chuyên gia tư vấn tại Công ty Chứng khoán SSI nêu: Giá bán đầu ra của HPG được nhìn rõ qua giá cuộn cán nóng HRC.

Trong khoảng nửa cuối năm 2021, giá thép tạo đỉnh và bắt đầu có xu hướng giảm vì nhu cầu chính của năm 2021 là nhu cầu xuất khẩu giảm.

Tuy nhiên nguyên vật liệu đầu vào của ngành sắt theo bao gồm than, quặng, than cốc và một số chi phí khác lại tăng. Đó cũng chính nguyên nhân chính bóp biên lợi nhuận gộp có hòa phát xu hướng giảm và lợi nhuận gộp thấp nhất lịch sử vào quý III/2022 vừa qua.

Đồng thời chi phí tài chính của quý III là 2.300 tỷ và nguyên nhân chính là lỗ chênh lệch tỷ giá gần 1.200 tỷ đồng.

Thực tế, trong 3 tháng trở lại đây tỷ giá tăng rất mạnh, từ 23.200 đồng lên khoảng 24.800 đồng khiến HPG phải trích lập dự phòng.

Và với biên lợi nhuận gộp chỉ 1.000 tỷ, việc trích lập dự phòng 2.300 tỷ khiến lợi nhuận ròng quý III lần đầu tiên trong thập kỷ của HPG bị lỗ hơn 1.700 tỷ đồng.

Chi phí tài chính "ăn mòn" lợi nhuận của Hòa Phát trong quý III/2022.

Góc nhìn đầu từ với HPG ở thời điểm hiện tại

Xét về lợi thế cạnh tranh so với các doanh nghiệp cùng ngành, doanh nghiệp càng có lợi thế cạnh tranh thì biên lợi nhuận của doanh nghiệp càng cao.

Quay lại với Hòa Phát, HPG là doanh nghiệp có biên lợi nhuận tốt nhất ngành, khi ở thời điểm tốt nhất vào quý II năm 2021, biên lợi nhuận của Hòa Phát trên 30%, còn với HSG chỉ 20% và NKG là 10%. Và chỉ khi nào doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh tốt, doanh nghiệp mới vượt được biến cố khó khăn của ngành nghề, theo chuyên viên tư vấn.

Thép Hòa Phát.

Chuyên viên tư vấn tại SSI lấy ví dụ, nhìn lại vào chu kỳ năm 2018-2019 là chu kỳ khó của giai đoạn bất động sản nên dự án xây của các doanh nghiệp bất động sản chững lại làm nhu cầu sắt thép thấp.

Khi đó, NKG và HSG đều có các tháng lỗ, tuy nhiên HPG chưa bao giờ lỗ mặc dù có khó khăn đến mực nào và nếu không có tác động của tỷ giá thời điểm này thì HPG cũng sẽ khó bị lỗ.

Việc lợi nhuận âm thời điểm đó khiến NKG giảm hơn 80% so với đỉnh, HSG giảm hơn 70% tuy nhiên HPG chỉ giảm gần 50% từ đỉnh. Do đó, việc lựa chọn doanh nghiệp có lợi thế canh tranh cao như HPG ít rủi ro hơn so với doanh nghiệp khác trong ngành.

Xét về cấu trúc dòng tiền của HPG, gửi tiết kiệm là 27.000 tỷ, tiền và khoản tương đương tiền gần 12.000 tỷ, và tổng khoản này là gần 40.000 tỷ là một con số rất lớn.

Đồng thời, công nợ của HPG thấp khi khoản phải thu ngắn hạn chỉ 3.300 tỷ đồng.

Về chiến lược đầu tư, chuyên viên phân tích tại SSI cho rằng, HPG nói riêng và ngành thép nói chung là một ngành mang tính chu kỳ rất cao và một ngành nghề hết chu kỳ.

"Do đó, nhà đầu tư hãy loại bỏ suy nghĩ là mua cổ phiếu sẽ có lời nhanh và mạnh ngày tức thì, vì phải cần một khoảng thời gian rất lâu để tái tạo lại vòng đời, đáy cổ phiếu sẽ là một vùng giá có thể kéo dài trong khoảng thời gian ít nhất là một tháng hoặc ít nhất là một đến hai quý. Chính vì vậy,trong giai đoạn tái tạo lại vòng đời thì chiến lược thích hợp nhất là mua và tích lũy tài sản để chờ đợi một chu kỳ và vòng đời mới của cổ phiếu", chuyên viên tư vấn tại SSI cho hay.