Lý do mô tô nước bị đình chỉ hoạt động ở biển Cửa Lò

Ngày 7/5, thông tin từ Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin thành phố Vinh, Nghệ An cho biết, đơn vị đã yêu cầu 3 doanh nghiệp tổ chức các dịch vụ liên quan đến hoạt động mô tô nước tại biển Cửa Lò dừng hoạt động.

Mô tô nước hoạt động trên biển Cửa Lò, thành phố Vinh, Nghệ An. Ảnh: N.T

Cụ thể, 3 doanh nghiệp này hiện có 9 môtô nước phục vụ nhu cầu vui chơi, trải nghiệm của du khách trên biển Cửa Lò. Tuy nhiên, các doanh nghiệp này chưa xây dựng được phương án đảm bảo an toàn nên thành phố Vinh chưa đồng ý đề xuất của các doanh nghiệp về triển khai hoạt động dịch vụ mô tô nước ở biển Cửa Lò.

Vì thế, mô tô nước hoạt động trong khu vực bãi tắm của du khách là trái quy định. “Để hoạt động thì các doanh nghiệp phải được Sở Xây dựng Nghệ An cấp phép luồng lạch, bến đón trả khách đảm bảo an toàn. Khi đáp ứng điều kiện này thì thành phố mới cho phép dịch vụ mô tô nước hoạt hoạt động trở lại”, ông Nguyễn Quang Vinh - Trưởng phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin thành phố Vinh, Nghệ An cho biết thêm.

Biển Cửa Lò đón và phục vụ khoảng 322.000 lượt khách trong dịp nghỉ lễ vừa qua. Ảnh: N.T

Trước đó, trên biển Cửa Lò xảy ra tình trạng mô tô nước hoạt động không đúng quy định, đi vào khu vực du khách tắm để chào mời, đón khách tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân, đặc biệt là trẻ em tắm biển.

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày vừa qua, tỉnh Nghệ An đã đón và phục vụ 1,17 triệu lượt khách du lịch, doanh thu từ du lịch ước đạt gần 2.000 tỷ đồng. Trong đó, biển Cửa Lò đón và phục vụ khoảng 322.000 lượt khách, chiếm 70% tổng lượng du khách đến thành phố Vinh trong dịp nghỉ lễ.

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An cũng đã chỉ đạo thành phố Vinh kịp thời khắc phục các tồn tại hạn chế nâng cao chất lượng phục vụ du khách khi đến với biển Cửa Lò. Ảnh: N.T

Đây là năm đầu tiên biển Cửa Lò được sáp nhập vào thành phố Vinh. Mùa du lịch năm nay, người dân và du khách đến biển Cửa Lò được sử dụng 4 dịch vụ miễn phí bao gồm: bãi đậu xe, điểm tắm tráng nước ngọt, vệ sinh công cộng và wifi.

Tuy nhiên, nhiều du khách phản ánh các dịch vụ miễn phí như tắm tráng, bãi đậu xe và vệ sinh công cộng đều không đáp ứng được nhu cầu, lộn xộn. Tiếp nhận thông tin, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An cũng đã chỉ đạo thành phố Vinh kịp thời khắc phục các tồn tại hạn chế nâng cao chất lượng phục vụ du khách.