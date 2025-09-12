Madam Pang ra chỉ thị nóng, Thái Lan quyết lật đổ bóng đá Việt Nam

Trong cuộc họp mới nhất của Hội đồng Ban chấp hành, Hiệp hội bóng đá Thái Lan (FAT) đã chính thức khởi động chiến dịch đòi lại ngôi vương bóng đá nữ Đông Nam Á bằng việc đặt ra mục tiêu giành HCV tại SEA Games 33, qua đó chấm dứt sự thống trị kéo dài của ĐT nữ Việt Nam.

Tuyên bố được FAT đưa ra thông qua việc bổ nhiệm các vị Napatsanan Phannipa và Khun Rawida Sorsottikul làm đồng trưởng đoàn cho đội tuyển nữ quốc gia của nước này.

Trong thông báo chính thức vừa được đưa ra, FAT cho biết: "Hai nhân vật này sẽ hỗ trợ, chăm lo và tạo mọi điều kiện tốt nhất để ĐT nữ Thái Lan chuẩn bị kỹ lưỡng, hướng đến mục tiêu giành lại HCV SEA Games sau 12 năm chờ đợi”.

Madam Pang rất muốn tuyển nữ Thái Lan 'lật ngôi' Việt Nam.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh ĐT nữ Việt Nam đã thiết lập một sự thống trị tuyệt đối ở đấu trường khu vực, với bốn tấm HCV liên tiếp ở các kỳ SEA Games gần nhất. Với lợi thế sân nhà, Thái Lan đang nung nấu ý định lật đổ ngôi vương trong kì đại hội diễn ra vào cuối năm nay.

Đây được xem là một phần trong chuỗi kế hoạch tổng thể và dài hạn của Madam Pang nhằm vực dậy bóng đá nữ Thái Lan. Trước đó, FAT cũng đã quyết định thay thế HLV Futoshi Ikeda và tái bổ nhiệm "người cũ" Nuengruethai Sathongwien. Tất cả những bước đi này đều cho thấy một quyết tâm rất lớn từ người đứng đầu bóng đá Thái Lan, nhằm tận dụng triệt để lợi thế sân nhà để khẳng định lại vị thế số một khu vực.

Và điều này vô hình trung cũng đặt ra nhiều thách thức đối với ĐT nữ Việt Nam. Vào lúc này đoàn quân của HLV Mai Đức Chung đang ở giai đoạn chuyển giao thế hệ, trong bối cảnh nhiều cầu thủ kỳ cựu không còn đạt phong độ tốt nhất.

Ngoài chủ nhà Thái Lan, Myanmar - á quân Đông Nam Á, hay Philippines - đội có đa số là cầu thủ Mỹ nhập tịch, từng dự World Cup 2023, cũng sẽ là những đối thủ chính của thầy trò HLV Mai Đức Chung trong cuộc đua tới ngôi hậu tại kỳ SEA Games sắp tới.