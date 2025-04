"Soi" sở hữu tại doanh nghiệp quy mô nghìn tỷ bị "phản ứng" từ buổi tổng duyệt drone

Lên tiếng ngay sau "làn sóng" phản ứng

Tối 28/4, tại thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi tổng duyệt trình diễn 10.500 drone tại bến Bạch Đằng, thu hút đông đảo người dân và du khách theo dõi.

Đáng chú ý, ngay ở màn mở đầu, hình ảnh thương hiệu và các dịch vụ của Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPay) lần lượt xuất hiện, được sắp xếp bởi các drone, gây ra những ý kiến trái chiều.

Sau đó một số ý kiến "phàn nàn" khi thương hiệu VNPay xuất hiện lặp đi lặp lại nhiều lần, làm mất khá nhiều thời gian và phần nào ảnh hưởng đến trải nghiệm.

Ngày 29/4, trên trang facebook có tick xanh VNPay, doanh nghiệp đã có phản hồi. Theo đó, VNPay cho biết, doanh nghiệp đã đồng hành cùng đơn vị trình diễn drone, với mong muốn đem đến cho người dân màn trình diễn công nghệ đặc sắc trong những ngày Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước – một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt thiêng liêng đối với dân tộc Việt Nam.

Tuy nhiên, do quá trình thiết kế bối cảnh và họa tiết cho màn trình diễn drone không có điều kiện thử nghiệm thực tế, một số nội dung trong buổi tổng duyệt ngày 28/4 – bao gồm việc lồng ghép hình ảnh thương hiệu và thời lượng trình chiếu – chưa được điều chỉnh phù hợp, dẫn đến những cảnh thể hiện chưa đúng mong muốn, đặc biệt khi nhìn từ các góc quan sát khác nhau.

“Chúng tôi chân thành cảm ơn những phản hồi của khán giả và xin gửi lời xin lỗi đến cộng đồng nếu buổi tổng duyệt chưa mang lại trải nghiệm trọn vẹn như mong đợi”, bài đăng của VNPAY chia sẻ.

Bài đăng trên trang facebook VNPay có tick xanh.

Quy mô của VNPay lớn cỡ nào?

Theo tìm hiểu tại trang chủ, Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPay) tự giới thiệu là doanh nghiệp ứng dụng công nghệ hiện đại, đột phá trong lĩnh vực thanh toán điện tử nhằm xây dựng hệ sinh thái dịch vụ đa dạng về sản phẩm, tiện ích, mang tới những trải nghiệm dịch vụ ưu việt phục vụ khách hàng và đối tác.

VNPay thành lập ngày 7/3/2007 tại Tầng 8, Số 22, phố Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội với ngành nghề kinh doanh chính là “Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet”. Công ty có người đại diện pháp luật là ông Lê Tánh.

Tại ngày 26/2/2016, công ty tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông sáng lập bao gồm: ông Trần Trí Mạnh (sở hữu 28,15% vốn), ông Trần Văn Kỳ (sở hữu 21,67% vốn) và ông Lê Tánh (sở hữu 5% vốn). Thông tin về cổ đông khác không được tiết lộ.

Sau rất nhiều lần tăng vốn, tới ngày 16/2/2023, vốn điều lệ VNPay đạt gần 3.569 tỷ đồng.

Trong cơ cấu cổ đông mới thay đổi vào tháng 4/2025, CTCP Tập đoàn Cuộc sống Việt (VNLife) xuất hiện với tỷ lệ sở hữu tới 99,99% vốn điều lệ của VNPay.

VNPay ghi dấu ấn lớn khi chỉ 2 năm sau khi thành lập, Công ty đã trở thành một trong những công ty đầu tiên được phép thực hiện thí điểm cung ứng dịch vụ thanh toán Ví điện tử, theo Quyết định số 675/QĐ-NHNN.

Đến tháng 10/2015, VNPay chính thức được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

Các thông tin đăng ký doanh nghiệp cho thấy dù số lượng nhân sự không lớn, nhưng VNPay đã phát triển rất rộng, thông qua việc hợp tác với 49 ngân hàng liên kết, hợp tác với 350 nghìn doanh nghiệp ở các lĩnh vực hàng không, taxi, tàu, xe chuyến, doanh nghiệp bán lẻ, bóng đá, khu vui chơi, mở rộng và đưa sản phẩm dịch vụ đối tác lên kênh số mobile banking, ví điện tử... Cùng đó, là nhiều đối tác viễn thông.

Từ đó, công ty phát triển các dịch vụ như: Apple Pay, ví VNPay, Taxi, Mobile Banking, VnShop, đặt vé xem phim… và nhanh chóng vươn lên vị thế “ông lớn” trong ngành với việc ghi nhận doanh thu tăng trưởng mạnh.

Vài năm trước, VNPay trở nên rất phổ biến trong mảng “quẹt” thanh toán, giúp VNPay chiếm được thị phần không nhỏ. Tuy nhiên, những năm gần đây thị phần của VNPay bắt đầu phải chịu sự cạnh tranh từ nhiều đối thủ mới.

Màn trình diễn drone khiến VNPay phải chịu phản ứng.

Về quy mô doanh nghiệp, theo tài liệu của phóng viên, tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của VNPay lên tới hơn 7.145 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 4.685 tỷ đồng.

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong năm này của Công ty ở mức 31.188 tỷ đồng, tăng nhẹ 4,1% so với năm 2022. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán chiếm tới 92,9% Do đó, lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ chỉ còn hơn 2.207 tỷ đồng, giảm so với mức gần 2.497 tỷ đồng của cùng kỳ năm liền trước.

Dù vậy, lợi nhuận sau thuế năm 2023 của VNPay vẫn tăng đột biến 244 tỷ đồng, tương đương 12,8 lần, lên thành 263 tỷ đồng. Báo cáo kinh doanh cho thấy kết quả này có đóng góp lớn từ doanh thu hoạt động tài chính.

Cụ thể, năm 2023, VNPay ghi nhận 172 tỷ đồng doanh thu từ khoản mục này, tăng mạnh so với con số 31 tỷ đồng của năm 2022. Gần như toàn bộ trong đó đến từ tiền lãi tiền gửi và tiền cho vay.

Một chỉ số khác giúp lãi ròng của VNPay đứng vững ở cực tăng trưởng đến từ cắt giảm chi phí bán hàng. Theo đó, chỉ tiêu này giảm 482 tỷ đồng, tương đương 21,6% so với năm 2022 xuống 1.749 tỷ đồng vào cuối năm 2023. Nếu chi phí này không giảm, VNPay đã phải chịu lỗ.

Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu năm 2023 và 2022 chỉ là 5,6% và 0,63%. Kết quả là Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp mà doanh nghiệp có tổng tài sản vượt mốc 7.145 tỷ đồng chỉ ở mức 68,3 tỷ đồng (năm 2023) và 496 triệu đồng (năm 2022).