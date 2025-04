Michelle Drerup chuyên gia về rối loạn giấc ngủ - hành vi (ở Mỹ), cho biết: "Tôi biết là nghe có vẻ trái ngược, nhưng bằng cách mang tất khi ngủ và làm ấm chân, thực sự có thể giúp hạ nhiệt độ cơ thể giúp ngủ nhanh hơn".

Chuyên gia giải thích vì sao mang tất khi ngủ lại mang lại lợi ích. Bởi vì vào ban ngày, nhiệt độ cơ thể trung bình của người lớn tăng lên từ 36,1 độ C đến 37,2 độ C (với nhiệt độ trung bình là 37 độ C). Còn trẻ em từ 10 tuổi trở xuống có nhiệt độ mát hơn một chút. Khi đêm đến, nhiệt độ cơ thể bắt đầu giảm từ 1-2 độ C. Quá trình hạ nhiệt này chính là sự chuẩn bị cho cơ thể đi vào giấc ngủ.

Trong đó, cơ thể xảy ra một quá trình gọi là giãn mạch xa giúp làm mát bằng cách mở rộng các mạch máu ở các chi, chủ yếu là lòng bàn tay và gan bàn chân. Vì thế, làm tăng lượng nhiệt mất qua da. Khi da ấm lên, phần lõi cơ thể sẽ mát hơn, đó là lúc những đôi tất ấm áp phát huy tác dụng.

Giữ các ngón chân ấm giúp dễ ngủ và ngủ ngon hơn. Ảnh: LeoPatrizi/E+/Getty Images/File

Drerup cho biết: "Bằng cách làm ấm chân, bạn đang mở các mạch máu để giúp làm mát phần còn lại của cơ thể. Vì vậy, việc tăng cường lưu thông máu đến chân sẽ giúp hạ nhiệt độ lõi".

Trên thực tế, một nghiên cứu nhỏ được công bố vào năm 2018 cho thấy thanh niên mang tất khi ngủ sẽ dễ đi vào giấc ngủ (nhanh hơn gần 8 phút) và sẽ ngủ lâu hơn 32 phút so với những người không đi tất. Đặc biệt, mang tất khi ngủ sẽ giúp bạn ít thức giấc hơn vào ban đêm.

Ngoài việc mang tất khi ngủ, các chuyên gia cũng khuyên bạn nên giữ nhiệt độ phòng ngủ khoảng 18,3 độ C để giữ nhiệt độ lõi mát mẻ vào ban đêm. Tất nhiên, nhiệt độ này có thể thay đổi, một số người cần nhiệt độ phòng khoảng 15,6 độ C và những người khác thích nhiệt độ ấm hơn, khoảng 21,1 độ C.

Một mẹo khác là tắm nước ấm trước khi đi ngủ, bởi nguyên tắc cũng giống như khi mang tất khi ngủ.



“Nếu tôi tăng nhẹ nhiệt độ cơ thể một chút ngay trước khi đi ngủ, thì nhiệt độ sẽ giảm mạnh hơn và điều đó có khả năng giúp tôi buồn ngủ nhanh hơn”, nữ chuyên gia nói.

Mẹo này có thể không hiệu quả với tất cả mọi người bởi mỗi người sẽ có một sở thích riêng.

“Nếu bạn mang tất khi ngủ và cảm thấy chân mình quá nóng, hãy bỏ ra. Ý tưởng này cũng tương tự với nhiệt độ phòng, có người thích nhiệt độ khoảng 15,6 độ C và những người khác thích nhiệt độ ấm hơn, khoảng 21,1 độ C”, chuyên gia về giấc ngủ Jennifer Mundt, phó giáo sư y học gia đình và phòng ngừa tại Đại học Utah thông tin thêm.

Cơ thể con người rất giỏi trong việc nhận biết liệu họ có quá nóng hay quá lạnh. Vì thế, hãy để cơ thể phán đoán và tự quyết định xem mình có nên sử dụng các phương pháp trên để giúp bản thân có giấc ngủ ngon hay không.