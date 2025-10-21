Mẫu thiết kế căn hộ hiện đại giữa Hà Nội khiến ai cũng muốn sở hữu

Căn hộ tầng 12 ở trung tâm Hà Nội: Thiết kế đơn giản mà tinh tế

Nằm tại vị trí đắc địa giữa trung tâm Hà Nội, căn hộ trên tầng 12 sở hữu tầm nhìn hiếm có. Chủ nhân mong muốn một không gian sống tiện nghi, thoáng đãng và mang dấu ấn thẩm mỹ riêng, bài toán đầy thách thức cho kiến trúc sư.

Từ mặt bằng có sẵn, kiến trúc sư tổ chức lại toàn bộ không gian, loại bỏ những chi tiết thừa, mở rộng phòng ngủ chính và phòng vệ sinh để thêm bồn jacuzzi, đồng thời dùng đá marble tạo cảm giác rộng và sang hơn. Phòng trẻ em được xử lý khéo léo bằng vách thạch cao và ánh sáng, biến góc cột thành điểm nhấn vui tươi với trần, tường dán giấy hình sao phát sáng.

Không gian bếp được mở rộng thông minh tận dụng góc giao giữa phòng khách và vệ sinh chung để bố trí tủ lạnh lớn, đồng thời thay tường gỗ bằng vách kính trong suốt. Khu sinh hoạt chung liên thông giữa phòng khách và phòng ăn được nhấn mạnh bằng thiết kế trần ánh sáng chênh cốt, tạo cảm giác chuyển động mạch lạc.

Toàn bộ căn hộ thống nhất trong gam trắng chủ đạo, điểm xuyết những mảng tường hoa, hốc âm màu sẫm hay tranh trang trí. Sự tinh giản nhưng khéo léo trong từng chi tiết giúp không gian đạt đến cân bằng: đơn giản mà không nhàm chán, hiện đại mà vẫn ấm áp.

Căn hộ nằm trên tầng 12 của một toà nhà tại vị trí đắc địa ở trung tâm Hà Nội với view tuyệt đẹp. Tại khu vực trung tâm này, không có nhiều căn hộ như thế - cao cấp lại càng ít. Để sở hữu một căn hộ này, là kỳ công với chủ nhà. Vì lẽ đó, chủ nhà muốn có một căn hộ hoàn thiện tiện nghi, thẩm mỹ tương xứng với vị trí của nó.

Yêu cầu của chủ nhà đưa ra không quá phức tạp: Tiện dụng, không gian thoáng đãng, đơn giản nhưng không nhàm chán.

Với diện tích 140m2, cơ cấu căn hộ về cơ bản đã được định hình theo hiện trạng cùng với các hệ thống kỹ thuật liên quan. Từ sảnh vào là một không gian lớn dành cho phòng khách sinh hoạt chung và phòng ăn. Các phòng ngủ, phòng làm việc, bếp, vệ sinh, ban công bám theo không gian lớn này. Tuy nhiên các phòng hiện trạng cũng có những nhược điểm nhất định, hoặc chưa ổn, hoặc không phù hợp với nhu cầu của chủ nhà. Kiến trúc sư đã làm mới căn hộ với những giải pháp kiến trúc hợp lý.

Một trong những nhược điểm ban đầu là khu bếp quá kín và tối với cánh cửa gỗ ngăn cách với không gian chung. Kiến trúc sư đã thay bằng một vách kính lớn để lấy sáng cho phòng bếp và mở rộng không gian phòng ăn có sự kết nối hữu hiệu với bếp.

Cấu trúc phòng bếp được bố trí đơn giản, khoa học và hiện đại. Màu sắc trang nhã làm sáng lên khu vực vốn thiếu sáng này.

Hai bức tường góc phòng ăn được vốn đơn điệu được tạo thành điểm nhấn với những khe hắt sáng và kệ trang trí.

Phòng ngủ master ban đầu vốn nhỏ được mở rộng với tủ âm tường thay vì một phòng thay đồ không hợp lý.

Nội thất phòng ngủ ấm áp, trẻ trung và hiện đại.

Mảng tường hoa là điểm nhấn của không gian nơi đây.

Phòng vệ sinh riêng cũng được mở rộng với bàn chậu đôi, có cả khu tắm đứng và bồn jacuzzi.

Tường phòng vệ sinh được ốp đá marble mang lại sự thoáng rộng và sang trọng.

Phòng ngủ trẻ với những sắc màu sáng, tươi vui nhẹ nhàng. Góc phòng bị nhược điểm cột bê tông được xử lý khéo léo bằng khe hắt sáng.

Đồ nội thất và các chi tiết trang trí không quá rườm rà, phù hợp với không gian nhỏ.

Một phòng ngủ hiện trạng được biến thành phòng làm việc, kết nối với phòng sinh hoạt chung qua một hệ vách di động. Đây cũng là phòng thờ.