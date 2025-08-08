Mẹ đảm Nghệ An bày cách kho cá chuẩn, ngon “nuốt lưỡi”, dân mạng trầm trồ

Bí quyết kho cá kiểu xứ Nghệ

Không chỉ là món ăn quen thuộc trong bữa cơm gia đình, cá kho còn là một lát cắt tinh tế phản ánh bản sắc ẩm thực từng vùng miền Việt Nam. Nếu miền Bắc gợi nhớ với cá kho riềng, màu nâu cánh gián đặc trưng từ nước hàng, thơm lừng mùi tiêu, miền Nam chuộng vị béo ngậy, ngọt hậu của nước dừa, thì ở miền Trung, đặc biệt là Nghệ An, nồi cá kho lại mang một dấu ấn rất riêng, đậm đà, cay nồng và có vị ngọt thanh từ mật mía.

Món cá kho chỉ nhìn thôi cũng "nghe thấy mùi thơm". Ảnh: NVCC

Cá kho Nghệ An thường sử dụng các loại cá đồng như cá trắm, cá chép, cá lóc hoặc cá biển như cá nục, cá giò, bạc má… Cá kho cùng ớt, nghệ tươi, hành tím, tiêu và đặc biệt là phải có mật mía, tạo nên vị ngọt thanh và có màu nâu óng tự nhiên cho món ăn.

Khâu chọn cá được chị Hiền chuẩn bị kỹ lưỡng.

Mặc dù cá kho là món ăn dân dã và dễ làm nhưng để đạt được hương vị hoàn hảo, người nấu cần sự tỉ mỉ từ khâu gia giảm đến cách canh lửa. Miếng cá sau khi kho chín sẽ săn lại, thấm đẫm gia vị và có màu cánh gián bắt mắt.

Chị Hoàng Thu Hiền (Nghệ An), được cộng đồng mạng yêu mến gọi là “đầu bếp OCD” vì sự tỉ mỉ trong nấu nướng.

Chị chia sẻ: “Kho cá kiểu xứ Nghệ không thể vội. Muốn ngon, mọi nguyên liệu phải tươi sạch, và đặc biệt là phải kho trên lửa nhỏ liu riu nhiều giờ. Chỉ như vậy, cá mới săn chắc, thấm đều gia vị mà không bị nát”.

Mỗi lần kho cá, chị Hiền chọn từng con cá tươi nguyên, mắt trong, mang đỏ, thân có màu ánh bạc óng ánh. Cá sau khi mua về được sơ chế kỹ, làm sạch ruột và mang, sau đó rửa lại bằng nước muối loãng để khử mùi tanh, rồi để ráo hoàn toàn trước khi ướp gia vị.

"Cá có khô bề mặt thì khi ướp và kho mới thấm đều, không bị bở", chị Hiền nói thêm.

Các nguyên liệu đi kèm cũng được chọn lựa hết sức tỉ mẩn, từ củ nghệ tươi giã nhỏ, riềng cắt lát, ớt hiểm, hành tím, tiêu sọ cho đến mật mía,…. Mật mía không chỉ tạo vị ngọt thanh tự nhiên, mà còn giúp miếng cá lên màu nâu óng, hấp dẫn thị giác ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mỗi nguyên liệu không chỉ góp phần tạo nên hương vị đậm đà, mà còn giữ cho nồi cá kho có mùi thơm hấp dẫn.

Các nguyên liệu kho cá đảm bảo phải tươi ngon. Ảnh: NVCC

Trong suốt quá trình kho, chị Hiền cho biết, phải luôn canh nhiệt lửa đều tay, không để sôi mạnh, giúp cá giữ nguyên hình dáng, thấm sâu gia vị và có màu sắc hấp dẫn.

Dân mạng xuýt xoa

Một nồi cá kho Nghệ An đạt chuẩn, theo chị Hiền, là khi mở nắp, mùi thơm lan tỏa khắp gian bếp, từng miếng cá chắc thịt, không bở, nhưng vẫn mềm mại. Lớp màu nâu cánh gián bóng bẩy cùng vị mặn mà, cay ngọt hòa quyện sẽ khiến người thưởng thức khó quên.

Những mẻ cá kho chị Hiền đăng tải trên mạng xã hội thường nhận về hàng nghìn lượt yêu thích và bình luận. Nhiều người trầm trồ trước màu sắc óng ả, từng thớ cá chắc nịch, nguyên vẹn hình dáng dù đã được kho nhiều giờ.

Tài khoản Nguyễn Lan Phương (Hà Nội) bình luận: “Mình từng ăn nhiều loại cá kho nhưng nhìn nồi cá của chị Hiền đúng là mê từ màu sắc đến cách xếp. Khúc cá nào cũng nguyên vẹn, chắc thịt, mà tưởng tượng thôi đã thấy mùi thơm lan khắp bếp”.

Trần Minh Hoàng (TP.HCM) thì bày tỏ sự tò mò: “Chị có nhận dạy kho cá online không ạ? Em ở trong Nam nhưng nhìn cá kho mật mía kiểu này là muốn thử ngay. Nhất định phải học công thức chuẩn Nghệ An”.

Không ít người con xa quê cũng xúc động khi thấy món ăn quen thuộc. Lê Thị Hạnh (hiện sống tại Nhật Bản) viết: “Nhìn nồi cá kho mà nhớ mẹ, nhớ mâm cơm quê nhà. Ở bên này có đủ nguyên liệu chắc mình cũng sẽ thử kho như chị để đãi gia đình”.