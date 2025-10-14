Mẹ ruột Ngân 98 đứng tên công ty, ký giấy tờ: Có phải chịu trách nhiệm liên đới?

Ngân 98 bị cho là không thành khẩn, quanh co, đổ lỗi cho các cá nhân khác

Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố và bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) vì hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Ngân 98 bị xác định bán thuốc giảm cân kèm "viên Collagen" có chất cấm ảnh hưởng nghiêm trọng sức khỏe người tiêu dùng.

Ngân 98 tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an TP.HCM.

Theo cơ quan điều tra, khi làm việc, Ngân 98 bị cho là không thành khẩn, quanh co, đổ lỗi cho các cá nhân khác nhằm trốn tránh trách nhiệm. Khi bị triệu tập, Ngân cũng không hợp tác, la hét, gây cản trở.

Nữ DJ khai không rành thủ tục pháp lý, tin tưởng đơn vị sản xuất vì họ nói có mối quan hệ, lo được giấy công bố, kiểm định chất lượng.

Ngân cho rằng không biết sản phẩm trên sai phạm pháp luật, mà tin tưởng vào các giấy tờ, kiểm nghiệm được công bố do đơn vị sản xuất đưa cho. Hàng hóa được vận chuyển từ Hà Nội vào cho công ty, còn mình thì vì tin nên bán.

Ngân 98 còn khai "bản công bố đó nhà máy gửi thẳng cho mẹ em. Em nhờ mẹ ký, rồi mẹ gửi lại cho họ",

Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định, Ngân thành lập và điều hành Công ty ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu shop. Mọi hoạt động, tài chính và kinh doanh đều do cô trực tiếp chỉ đạo và hưởng lợi.

Các chứng cứ về dòng tiền, dữ liệu giao hàng, hợp đồng sản xuất và lời khai của nhân viên đều khẳng định Ngân là người chủ mưu, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng giả.

Nói về lý do để bà Trần Thị Thạnh (mẹ Ngân 98) đứng tên đại diện công ty, bị can khai rằng, bản thân thường lưu diễn, khi đối tác đưa giấy tờ không kịp ký, nên để mẹ đứng tên, ký giùm giấy tờ.

Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra, làm việc với những người liên quan.

Mẹ ruột Ngân 98 đứng tên, ký giấy tờ: Có phải chịu trách nhiệm?

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, thông tin bước đầu về sự việc, Ngân 98 không thừa nhận hành vi phạm tội, cho rằng mình quá tin tưởng vào phía đối tác và đơn vị sản xuất, không biết đây là hàng giả.

Đây là lời khai một chiều từ phía bị can khi mới bị khởi tố và bắt tạm giam. Quá trình điều tra vụ án này, cơ quan điều tra sẽ nhiều lần tiến hành các hoạt động hỏi cung, đối chất, nhận dạng và các hoạt động tố tụng khác để làm rõ bản chất sự việc.

Pháp luật cũng không bắt buộc người phạm tội phải thừa nhận mình có tội, cơ quan tiến hành tố tụng sẽ có trách nhiệm chứng minh bằng các chứng cứ.

Thuốc giảm cân mà Ngân 98 bán là tang vật vụ án. Ảnh: Công an TP.HCM.

Nếu người phạm tội nhận thức được hành vi của mình, thừa nhận hành vi vi phạm tội, đó là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nếu không thừa nhận sẽ không được áp dụng tình tiết này.

Đến nay với kết quả giám định của cơ quan chức năng thì có đủ cơ sở để xác định hàng hóa mà Ngân 98 đã bán ra thị trường là hàng giả.

Việc bị can có biết là mình vi phạm pháp luật hay không sẽ thể hiện qua hành vi, các giấy tờ thủ tục mà bị can đã ký kết hoặc chỉ đạo yêu cầu người khác ký kết.

Đồng thời, căn cứ vào nội dung thỏa thuận hợp tác với các đối tác, các bên có liên quan, căn cứ vào nội dung quảng cáo sản phẩm, thủ tục bán sản phẩm và số tiền hưởng lợi từ hoạt động kinh doanh này.

Theo ông Cường, đối với việc Ngân 98 nhờ người khác (mẹ ruột) đứng tên trên đăng ký kinh doanh, thuê giám đốc điều hành hoặc thuê người quản lý thực hiện các thủ tục bán hàng và sau bán hang, cơ quan điều tra sẽ làm rõ nhận thức vai trò của từng người.

Tất cả những người tham gia vào quy trình sản xuất, buôn bán mà biết sản phẩm không đảm bảo chất lượng nhưng vẫn thực hiện đều bị xử lý hình sự về tội sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Trường hợp khởi tố với nhiều người, người nào quản lý, điều hành, phân công người khác thực hiện hành vi phạm tội sẽ được xác định là người chủ mưu, phải chịu trách nhiệm chính đối với toàn bộ hành vi vi phạm phạm tội của những người khác và đối với hậu quả do hành vi phạm tội gây ra.

Vì vậy, những người đứng tên dùm, được thuê quản lý điều hành có thể vẫn phải chịu trách nhiệm, nếu biết đây là hành vi vi phạm pháp luật nhưng vẫn giúp sức cho đối tượng chủ mưu.

Đồng quan điểm, luật sư Hoàng Hà (Đoàn luật sư TP.HCM) cho rằng, nếu mẹ Ngân 98 chỉ đứng tên hình thức, không biết gì về việc sản xuất, buôn bán hàng giả, không tham gia điều hành, không hưởng lợi và không có hành vi giúp sức (như ký hợp đồng theo chỉ đạo mà không biết nội dung là gian dối) thì không đủ yếu tố cấu thành đồng phạm theo quy định tại Điều 17 và Điều 20 Bộ Luật Hình sự.

Cơ quan điều tra sẽ xác minh nhận thức chủ quan mẹ Ngân 98 có biết hàng hóa là giả hay không, có biết việc dán nhãn “tặng kèm” để lách luật hay không?

Nếu chứng minh được bà chỉ ký giấy tờ do tin con, không có động cơ vụ lợi, có thể không bị truy cứu hình sự, nhưng vẫn có khả năng bị xử lý hành chính nếu đứng tên trên giấy phép kinh doanh.

Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường. Ảnh: NVCC.

Ngược lại nếu mẹ Ngân 98 biết rõ việc sản xuất, quảng cáo, tiêu thụ hàng không phép nhưng vẫn đứng tên để hợp thức hóa (ký hợp đồng, mở tài khoản, rút tiền, ký giấy công bố giả, hoặc cho mượn pháp nhân để đăng ký sản phẩm), đây là đồng phạm với vai trò giúp sức hoặc che giấu.

Nói thêm việc vì sao Ngân 98 bị còng cả tay cả chân, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, theo thông tin bước đầu của cơ quan điều tra, bị can không chấp hành, không thừa nhận hành vi phạm tội, thậm chí có hành vi la hét, gây cản trở.

Ngoài ra, Ngân 98 bị khởi tố về tội sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm với số lượng đặc biệt lớn, hành vi phạm tội kéo dài, thu lại bất chính số tiền hơn 100 tỷ đồng, thuộc trường hợp phạm tội đặc biệt nghiêm trọng có hình phạt cao nhất là 20 năm tù hoặc tù chung thân.

Bởi vậy, căn cứ vào quy định tại điểm b khoản 2 Điều 7, Quy trình ban hành kèm theo Quyết định 1502 của Bộ công an, cơ quan tiến hành tố tụng áp dụng biện pháp còng tay và xích chân là có căn cứ.

Cụ thể, điểm b khoản 2 Điều 7 của quy trình trên quy định, trường hợp áp giải đối tượng nguy hiểm hoặc phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, người bị kết án tử hình nếu xét thấy cần thiết thì xích chân để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, việc xích chân phải được nêu trong kế hoạch.

“Quá trình giải quyết vụ án, cơ quan tiến hành tố tụng sẽ áp dụng các biện pháp ngăn chặn để quản lý tài sản do phạm tội mà có, tiến hành các thủ tục để kê biên, niêm phong, phong tỏa tài sản để trả lại cho người bị hại, để tịch thu xung vào quỹ Nhà nước và để đảm bảo thi hành án”, ông Cường thông tin.