Không những giới thiệu và trưng bày gần 1.600 sản phẩm chất lượng từ Hàn Quốc, sự kiện tại TP.HCM còn mang đến góc nhìn toàn cảnh về các xu hướng thị trường mới nhất, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác thương mại và đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp 2 nước.

Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc kết nối kinh doanh tại Mega US Expo 2025 diễn ra tại TP.HCM. Ảnh: Tường Thụy

Phát biểu tại Lễ khai mạc Mega US Expo 2025 sáng 14/8, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM – ông Nguyễn Văn Dũng nhấn mạnh, sự kiện là minh chứng sống động cho mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng, bền chặt và ngày càng phát triển giữa Việt Nam và Hàn Quốc, đặc biệt là giữa TP.HCM và các đối tác Hàn Quốc.



Mega US Expo 2025 được chủ trì bởi Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ và Khởi nghiệp Hàn Quốc và Trung tâm Đổi mới Kinh tế Sáng tạo tỉnh Jeonbuk - Hàn Quốc, Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM (Sihub) và Trung tâm Xúc tiến Thương mại Hàn – Việt (KORETOVIET) phối hợp tổ chức. Các gian hàng tại Mega US Expo 2025 đại diện cho các doanh nghiệp và đơn vị đến từ 15 thành phố công nghiệp trọng điểm của Hàn Quốc như Seoul, Busan, Incheon, Gwangju, Jeonju, Daejeon… cùng sự góp mặt của các công ty khởi nghiệp và tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh: Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của đất nước trong kỷ nguyên mới – kỷ nguyên của sự vươn mình mạnh mẽ và bứt phá. Nghị quyết này không chỉ khơi dậy tiềm năng sáng tạo mà còn tạo dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn diện để biến mọi ý tưởng đột phá thành hiện thực.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng (bên trái) chào đón 1 đại biểu Hàn Quốc tại Lễ Lễ khai mạc Mega US Expo 2025 ngày 14/8. Ảnh: Tường Thụy

Ông Nguyễn Văn Dũng cũng cho biết hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của TP.HCM ngày càng thu hút nhiều hơn các nguồn lực của xã hội. Theo báo cáo của StartupBlink tháng 5/2025, TP.HCM đã tăng 1 bậc, vươn lên vị trí 110 toàn cầu, đạt thứ hạng cao nhất từ trước đến nay, lần đầu tiên nằm trong Top 5 hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, khẳng định vai trò đầu tàu của thành phố trong hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam.

Ông Ryu Seung-ho, phụ trách lãnh sự, Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.HCM, nhấn mạnh: TP.HCM sẽ trở thành trung tâm của sự giao lưu quốc tế với quy mô lớn. Điều đặc biệt tại sự kiện Mega US Expo năm nay là các khu công nghệ tiêu biểu của Hàn Quốc và tổ chức chuyên hỗ trợ các ngành công nghiệp địa phương và đổi mới công nghệ của Hàn Quốc đến TP.HCM để ký kết các biên bản ghi nhớ để thúc đẩy hợp tác.

Ông Ryu Seung-ho, đại diện Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.HCM, phát biểu tại Lễ khai mạc Mega US Expo 2025 ngày 14/8. Ảnh: Tường Thụy

Ông Ryu Seung-ho chia sẻ: “Tôi hy vọng các biên bản ghi nhớ này sẽ là khởi đầu cho hợp tác công nghệ và tạo nên sự thịnh vượng chung của hai nước”.

Ông cũng nhấn mạnh việc lãnh đạo cấp cao nhất của 2 nước vừa mới bắt tay nhau cùng mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 150 tỷ USD vào năm 2030. “Và sự kiện Mega US Expo lần này cũng sẽ là một cột mốc quan trọng trong đó”, ông khẳng định.

Tương tự như ông Ryu Seung-ho, bà Nguyễn Thị Kim Huệ, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, nhấn mạnh Mega US Expo 2025 chính là sự kiện cụ thể hóa mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hàn Quốc, mở ra cánh cửa kết nối và hợp tác sâu rộng hơn nữa trong không gian phát triển mới của TP.HCM sau khi 2 tỉnh Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu được chính thức hợp nhất vào từ ngày 1/7/2025.

Rất nhiều hoạt động xúc tiến giao thương giữa doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc, cũng như các hoạt động thúc đẩy đổi mới sáng tạo sẽ diễn ra tại sự kiện kéo dài 3 ngày ở TP.HCM.

Doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc xúc tiến giao thương ngay tại sự kiện Mega US Expo 2025 ở TP.HCM. Ảnh: Tường Thụy

Những hoạt động nổi bật bao gồm các startup (doanh nghiệp khởi nghiệp) sẽ trình bày ý tưởng kinh doanh trước các quỹ đầu tư, kết nối thương mại. Top 3 dự án xuất sắc chuỗi này (gọi là Venture Star) sẽ được tài trợ tham gia chương trình gặp gỡ, thuyết trình gọi vốn tại Hàn Quốc, hỗ trợ không gian làm việc chung tại Sihub của Sở Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM.

Cuộc thi Univ. Star (thi ý tưởng khởi nghiệp sinh viên Việt – Hàn) cũng diễn ra tại sự kiện. Cuộc thi năm 2025 có hơn 170 dự án của hơn 600 sinh viên từ 37 trường đại học tại TP.HCM và 11 trường đại học Hàn Quốc tham gia. Vòng chung kết và trao giải diễn ra ngay trong khuôn khổ triển lãm. Top 10 dự án xuất sắc nhất cuộc thi sẽ được trao giải thưởng bằng tiền với tổng giải thưởng gần 200 triệu đồng.

HS Hyosung (công ty con của Hyosung – tập đoàn công nghiệp hàng đầu Hàn Quốc) là nhà tài trợ giải thưởng cho cuộc thi Univ. Star. Vì vậy tập đoàn sẽ hỗ trợ kết nối, cố vấn và thương mại hóa ý tưởng, khẳng định tầm nhìn dài hạn trong việc đồng hành cùng thế hệ khởi nghiệp trẻ Việt – Hàn.