Mô hình chính quyền 2 cấp hoạt động, Cục Hàng không yêu cầu "nóng"

Kể từ ngày 1/7/2025, việc triển khai sắp xếp, điều chỉnh địa giới hành chính theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 và các nghị quyết liên quan về áp dụng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên toàn quốc đã chính thức được thực hiện.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, địa danh hành chính của một số cảng hàng không Việt Nam (sân bay) cũng có sự thay đổi tương ứng.

Cục Hàng không Việt Nam đề nghị các hãng hàng không Việt Nam khẩn trương rà soát để đảm bảo việc hiển thị thông tin trên vé, trang web bán vé máy bay.

Để đảm bảo thuận tiện cho hành khách khi mua vé máy bay, tiếp cận các ấn phẩm quảng bá sản phẩm nhằm tránh nhầm lẫn các điểm đi, điểm đến, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị các hãng hàng không Việt Nam khẩn trương rà soát để đảm bảo việc hiển thị thông tin trên vé, trang web bán vé máy bay, các kênh phân phối, các ấn phẩm quảng bá sản phẩm, giới thiệu điểm đến phù hợp với địa giới hành chính mới.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cảng hàng không cập nhật các thông tin về dịch vụ của hãng hàng không liên quan đến địa danh hành chính trên địa bàn cảng hàng không.

Cục Hàng không Việt Nam cũng yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) chỉ đạo các cảng hàng không phối hợp chặt chẽ với hãng hàng không cập nhật các thông tin nêu trên (nếu có).

Về sản lượng kinh doanh, Cục Hàng không Việt Nam cho biết, sản lượng tổng thị trường hành khách cộng dồn 6 tháng đầu năm 2025 đạt 41,3 triệu khách, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2024, trong đó thị trường quốc tế đạt 23 triệu khách, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2024; thị trường nội địa đạt 18,4 triệu khách, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2024.

Tổng thị trường hàng hóa đạt 695,7 nghìn tấn, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2024, trong đó: thị trường hàng hóa quốc tế đạt 580 nghìn tấn, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm 2024; thị trường nội địa đạt 115,7 nghìn tấn, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm 20241.

Sản lượng hành khách qua các cảng hàng không 6 tháng đầu năm đạt 59,7 triệu lượt, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2024, trong đó lượng khách quốc tế đạt 22,9 triệu khách, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm.

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam và các Cảng vụ hàng không cũng đã thông báo cập nhật địa chỉ trụ sở theo địa giới hành chính mới từ ngày 1/7.