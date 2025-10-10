Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Nhà nông
Thứ sáu, ngày 10/10/2025 13:21 GMT+7

Mô hình hợp tác trồng lúa giữa doanh nghiệp Việt Nam với nông dân Cuba

+ aA -
Vân Oanh - Phương Chi (Thực hiện) Thứ sáu, ngày 10/10/2025 13:21 GMT+7
Năm 2025 đánh dấu 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cuba, một cột mốc quan trọng và ý nghĩa, minh chứng cho tình hữu nghị sâu đậm và bền chặt giữa hai dân tộc.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Cuba hiện là một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh, trong khi đó Việt Nam giữ vai trò là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Cuba.

Đây là lý do ngành chức năng tỉnh Cà Mau đang tìm cách nhân rộng mô hình trồng giống lúa BL9 trên đất nuôi tôm

Nhân dịp Đoàn doanh nghiệp Cuba, do Chủ tịch Phòng Thương mại Cuba Antonio Luis Carricarte Corona dẫn đầu, sang thăm và làm việc tại Việt Nam, đồng thời tham dự Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam VIETNAMEXPO 2025 từ ngày 2 - 5/4/2025, Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn độc quyền với ông Antonio Luis Carricarte Corona để tìm hiểu sâu hơn về quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại giữa hai nước, cũng như những cơ hội đầu tư đang mở ra cho doanh nghiệp hai bên.

Phóng viên: Ông đánh giá như thế nào về bức tranh tổng quan quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Cuba trong những năm gần đây? Theo ông, những thành tựu nổi bật trong hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia là gì?

Ông Antonio Luis Carricarte Corona: Tôi cho rằng, trong bối cảnh thế giới hiện nay đang phải đối mặt với nhiều biến động phức tạp, bao gồm cả tình hình của Cuba, quan hệ kinh tế và thương mại giữa hai nước đã và đang ngày càng được củng cố. Mặc dù hiện tại chúng ta chưa đạt được mức độ thương mại như trước đại dịch COVID-19, khi mà chủ yếu là xuất khẩu gạo. Trước đây, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 500.000 tấn gạo sang Cuba theo các hình thức khác nhau.

Chủ tịch Phòng Thương mại Cuba, Antonio Luis Carricarte Corona.

Cách đất liền Phan Thiết khoảng 120km, hòn đảo đẹp như phim này nay thuộc tỉnh Lâm Đồng đang "nắm 2 bảo vật"

Tại sao tôi lại khẳng định rằng quan hệ này đang được củng cố? Vì sự hiện diện của các sản phẩm Việt Nam tại Cuba đã ngày càng đa dạng hóa, không chỉ giới hạn ở gạo.

Mặc dù quy mô còn khiêm tốn, nhưng việc mở rộng danh mục sản phẩm và sự tham gia của nhiều doanh nghiệp khác nhau đã tạo ra sự đổi mới, thể hiện sự phát triển và mở rộng của hợp tác thương mại giữa hai quốc gia.

Điều này, một phần, nhờ vào sự tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam, một tiềm năng lớn đối với nền kinh tế Cuba.

Trước đây, chỉ có một số ít doanh nghiệp tham gia vào quan hệ thương mại với Cuba. Tuy nhiên, ngày nay, sự tham gia đã mở rộng với sự xuất hiện của các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân và các tập đoàn lớn.

Điều này phản ánh sự phát triển của mối quan hệ, không chỉ trong lĩnh vực thương mại, mà còn trong các dự án đầu tư quan trọng và các lĩnh vực ưu tiên tại Cuba.

Tuyến đường hơn 4.800 tỷ qua địa phận tỉnh Hưng Yên, hàng hóa đi từ cảng biển tới Khu kinh tế Thái Bình thuận lợi

Hiện nay, các công ty Việt Nam, bao gồm các công ty liên doanh, các công ty có 100% vốn Việt Nam, không những xuất khẩu sản phẩm, mà còn thực hiện các dự án sản xuất tại Cuba trong các lĩnh vực như công nghiệp nhẹ, sản xuất bỉm, sản phẩm vệ sinh, xây dựng, và nhiều lĩnh vực khác.

Những sản phẩm này không chỉ được nhập khẩu từ Việt Nam mà còn được sản xuất ngay tại Cuba, đảm bảo chất lượng và khả năng cạnh tranh.

Thêm vào đó, các công ty Việt Nam đã bắt đầu tham gia vào các lĩnh vực thiết yếu cho sự phát triển nông nghiệp của Cuba, chẳng hạn như sản xuất phân bón và thức ăn chăn nuôi.

Điều này đặc biệt quan trọng khi Cuba đang đẩy mạnh củng cố sản xuất thực phẩm trong nước, nhằm nâng cao sản lượng thịt gà, thịt lợn và trứng.

Một lĩnh vực khác mà Việt Nam đang tham gia và có triển vọng lớn là sản xuất điện từ năng lượng tái tạo.

TOP 3 con đèo đẹp ngoạn mục, hoành tráng ở Cao Bằng, có đèo Mã Phục, đèo 15 tầng chụp ảnh mê luôn

Hiện nay, một số công ty Việt Nam đã tham gia vào lĩnh vực này, đóng góp vào sự phát triển năng lượng của Cuba trong tương lai.

Dù con số còn khiêm tốn, Việt Nam đã và đang tham gia vào một lĩnh vực thiết yếu cho sự phát triển của Cuba trong những năm tới.

Tôi có thể nói rằng, mặc dù trao đổi thương mại vẫn chưa đạt mức cao, nhưng sự hiện diện của Việt Nam tại Cuba đã được củng cố vững vàng và là kết quả của sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam cũng như những cơ hội mà Cuba mang lại.

Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Cuba tại khu vực châu Á và là đối tác lớn nhất về đầu tư.

Thậm chí, Việt Nam còn có một đại diện tại Đặc khu Phát triển Mariel, đó là Viglacera, với dự án có triển vọng phát triển mạnh mẽ. Chúng tôi hy vọng đây sẽ trở thành một khu vực quan trọng để phát triển các khoản đầu tư của Việt Nam vào Cuba trong những năm tới.

Làng du lịch cộng đồng gắn với nông nghiệp đầu tiên mà tỉnh Đồng Nai xây dựng là làng nào?

Phóng viên: Với tư cách là Chủ tịch Phòng Thương mại Cuba, ông có thể chia sẻ đánh giá của mình về tiềm năng và cơ hội hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Cuba trong giai đoạn tới, đặc biệt là khi hai nước kỷ niệm 65 năm quan hệ ngoại giao trong năm nay?

Ông Antonio Luis Carricarte Corona: Tôi tin rằng triển vọng hợp tác giữa Việt Nam và Cuba trong tương lai rất hứa hẹn. Trước hết, sự phát triển mạnh mẽ và toàn diện của Việt Nam trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội là minh chứng rõ ràng cho tiềm năng lớn mà đất nước các bạn có thể đem lại, đặc biệt là trong những ngành mà Cuba đang ưu tiên phát triển.

Bên cạnh đó, Cuba cũng đang triển khai nhiều cải cách lớn, dựa trên Kế hoạch Phát triển Quốc gia và Chương trình Điều chỉnh kinh tế. Đây chính là cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào quá trình này.

Mùa nước nổi An Giang có loài hoa gì trồi lên mặt nước nở cản chả kịp, hễ bứt lên bờ là bán hút hàng?

Đại sứ Việt Nam tại Cuba-Lê Quang Long (thứ 2, trái sang) thăm cánh đồng lúa trong chương trình thí điểm mô hình hợp tác trồng lúa giữa doanh nghiệp Việt Nam và người nông dân Cuba. (Ảnh: TTXVN).

Một ngọn núi cao 117m so với mực nước biển nằm ở tỉnh Bắc Ninh (sau sáp nhập Bắc Giang)-nơi trồng sâm quý

Chuyến thăm của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm vào năm 2024 đã đánh dấu một dấu mốc quan trọng trong mối quan hệ song phương, góp phần củng cố sự hiểu biết sâu sắc về vai trò then chốt của sự hiện diện Việt Nam đối với Cuba.

Việc mở rộng sự hiện diện của Việt Nam tại Cuba không chỉ tạo cơ hội thuận lợi để chia sẻ kinh nghiệm, mà còn giúp Cuba tiếp nhận những công nghệ tiên tiến. Chuyến thăm này còn mở ra nhiều cơ hội lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam thúc đẩy các dự án hợp tác song phương.

Việt Nam có những thế mạnh trong các lĩnh vực mà Cuba đặc biệt quan tâm, như sản xuất lương thực. Hiện nay, Cuba vẫn phải nhập khẩu phần lớn thực phẩm để đáp ứng nhu cầu của người dân. Do đó, hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam trong sản xuất lương thực sẽ giúp Cuba tăng cường sản lượng trong nước, từ đó đảm bảo an ninh lương thực, một ưu tiên hàng đầu của quốc gia này.

Cùng với đó, sự hỗ trợ của Việt Nam trong việc sản xuất thịt lợn, thịt gà và trứng sẽ đóng góp quan trọng, giống như những kinh nghiệm quý báu mà Việt Nam đã chia sẻ với Cuba trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản.

Hải Phòng đề xuất đầu tư 1.000 tỷ để cải tạo, nâng cấp kè bờ sông nào, sau sáp nhập tỉnh Hải Dương?

Ngoài ra, Cuba cũng có thể học hỏi từ Việt Nam trong sản xuất cà phê và đặc biệt là lúa gạo. Hai nước đã bắt đầu triển khai một dự án nhỏ về trồng lúa, với tiềm năng mở rộng ra nhiều khu vực khác của Cuba.

Dự án này rất hứa hẹn vì năng suất lúa tại Việt Nam có thể đạt tới 10 tấn/ha, cao hơn nhiều so với Cuba, từ đó mang lại cơ hội lớn giúp Cuba nâng cao năng suất nông nghiệp.

Trong lĩnh vực công nghiệp, cơ hội hợp tác cũng rất rộng mở, từ sản xuất thép, cơ khí đến phát triển phương tiện giao thông sử dụng năng lượng điện. Như tôi đã đề cập, Việt Nam hiện đã có mặt trong các ngành sản xuất phân bón và thức ăn chăn nuôi, nhưng tiềm năng hợp tác còn có thể mở rộng ra các lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Một ví dụ điển hình là quyết định gần đây của Cuba về việc tăng thêm 200 MW trong việc tích trữ năng lượng tái tạo, cho thấy triển vọng tích cực trong mối quan hệ song phương, với sự đa dạng hóa hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Ở một cái hồ nước to lớn của tỉnh Gia Lai, dân mò bắt con đặc sản bình dân gì mà hễ kéo lên bờ là bán hết veo

Không chỉ Cuba hưởng lợi từ sự hợp tác này, mà Việt Nam cũng có thể khai thác nhiều cơ hội. Những kinh nghiệm của Cuba trong các lĩnh vực y tế, dược phẩm và công nghệ sinh học có thể mang lại giá trị lớn cho Việt Nam.

Với định hướng phát triển mạnh mẽ trong các lĩnh vực khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chính phủ Việt Nam và Cuba đều nhất trí đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển các sản phẩm tiên tiến.

Mặc dù Cuba có quy mô nhỏ, nhưng sở hữu nền tảng khoa học và công nghệ có thể đóng vai trò nền tảng cho sự phát triển của các ngành công nghiệp, không chỉ phục vụ nhu cầu trong nước mà còn mở rộng ra các thị trường khác.

Một điểm quan trọng cần nhấn mạnh là Cuba từ lâu đã mong muốn trở thành cầu nối giúp các sản phẩm Việt Nam tiếp cận thị trường Mỹ Latinh.

Xuất khẩu là một yếu tố quan trọng trong chiến lược phát triển của Việt Nam, và Cuba có tiềm năng lớn để hợp tác trong sản xuất, tạo điều kiện cho hàng hóa Việt Nam vào khu vực này.

Con tôm sú thế hệ mới là thứ tôm gì mà ở Cần Thơ "nghe tên mà ham", nhà nào nuôi là trúng?

Thông qua các hiệp định thương mại song phương, hàng hóa sản xuất tại Cuba với sự tham gia của Việt Nam có thể được công nhận là sản phẩm có xuất xứ từ Cuba, từ đó được hưởng ưu đãi thuế quan khi xuất khẩu sang hơn 20 quốc gia theo các hiệp định thương mại mà Cuba đã ký kết. Điều này mang lại những lợi ích đáng kể cho hàng hóa Việt Nam.

Với tất cả những yếu tố thuận lợi này, chúng tôi rất kỳ vọng và tin tưởng vào sự phát triển mạnh mẽ của các dự án hợp tác giữa Việt Nam và Cuba, đồng thời mong muốn thúc đẩy sự hiện diện ngày càng mạnh mẽ của các doanh nghiệp hai nước tại thị trường của nhau.

Phóng viên: Thưa ông, ông kỳ vọng như thế nào vào kết quả của Hội chợ VIETNAMEXPO và phiên họp Hội đồng doanh nghiệp hỗn hợp Việt Nam –Cuba và Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Cuba lần này trong việc thúc đẩy thương mại song phương?

Làng cổ ở Thái Bình, vì sao làng Việt cổ có tên Nôm là một từ độc âm rất khó giải thích ý nghĩa?

Ông Antonio Luis Carricarte Corona: Tôi cho rằng điều quan trọng nhất, đặc biệt trong bối cảnh chính phủ hai nước đã thống nhất hợp tác chặt chẽ, là các Phòng Thương mại phải đóng vai trò như một động lực và cầu nối thúc đẩy các dự án kinh doanh.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh việc quảng bá tiềm năng hợp tác giữa hai nước, bởi dù đã có nhiều nỗ lực, sự hiểu biết lẫn nhau về thị trường hai bên vẫn còn hạn chế. Trong bối cảnh đó, các Phòng Thương mại cần đảm nhận trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác, giúp doanh nghiệp đưa ra những quyết định hiệu quả.

Chuyến thăm Việt Nam lần này của chúng tôi, đặc biệt trong khuôn khổ các sự kiện quan trọng, mang ý nghĩa to lớn.

Đã một thập kỷ trôi qua kể từ lần cuối một Chủ tịch Phòng Thương mại Cuba đến đây và việc dẫn đầu phái đoàn doanh nghiệp lần này không chỉ giúp chúng tôi tìm hiểu về các đối tác kinh tế mới, mở rộng quan hệ hợp tác, mà còn tăng cường kết nối giữa Phòng Thương mại Cuba và các tổ chức tại Việt Nam.

Ngoài mối quan hệ bền chặt sẵn có với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, chúng tôi mong muốn mở rộng hợp tác với các hiệp hội kinh doanh đa dạng khác tại đất nước các bạn.

Xã mới này ở tỉnh Đắk Lắk sau sáp nhập đã chuyển đổi 20 tổ dân phố thành thôn

Chúng tôi đã lên kế hoạch gặp gỡ các Hiệp hội Doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp cơ khí và nhiều ngành khác để xây dựng mối quan hệ trực tiếp. Qua đó, chúng tôi hy vọng thúc đẩy sự hiện diện của doanh nghiệp Việt Nam tại Cuba và ngược lại.

Mục tiêu lớn hơn là khôi phục và phát huy hiệu quả hoạt động của Ủy ban Hỗn hợp giữa hai nước, đảm bảo ủy ban này phản ánh đầy đủ các thỏa thuận cấp chính phủ, đồng thời tạo động lực để doanh nghiệp hai bên hiểu nhau hơn và tận dụng tốt hơn các cơ hội kinh doanh.

Vì vậy, chúng tôi đặt nhiều kỳ vọng vào những kết quả tích cực từ chuyến công tác này tại Việt Nam.

Phóng viên: Xin cảm ơn ông!

Theo: Bnews.vn/TTXVN

Tham khảo thêm

Một ông nông dân đại gia, tỷ phú nuôi cá đặc sản mật độ dày trên sông La Ngà, tỉnh Đồng Nai, bán 2.000 tấn/năm

Một ông nông dân đại gia, tỷ phú nuôi cá đặc sản mật độ dày trên sông La Ngà, tỉnh Đồng Nai, bán 2.000 tấn/năm

Nuôi thứ 'cá tàu ngầm' trong bể hoành tráng trên núi, trai Thanh Hóa bán dễ như ăn kẹo, thu 2 tỷ/năm

Nuôi thứ "cá tàu ngầm" trong bể hoành tráng trên núi, trai Thanh Hóa bán dễ như ăn kẹo, thu 2 tỷ/năm

6 ngày nữa là sáp nhập tỉnh Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định có tỷ phú nuôi cá đặc sản, bán 1.300 tấn/năm

6 ngày nữa là sáp nhập tỉnh Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định có tỷ phú nuôi cá đặc sản, bán 1.300 tấn/năm

Suýt vỡ nợ một lần, nay một anh nông dân nuôi con đặc sản bình dân dày đặc ở Ninh Bình 'cầm chắc' 3 tỷ đồng

Suýt vỡ nợ một lần, nay một anh nông dân nuôi con đặc sản bình dân dày đặc ở Ninh Bình "cầm chắc" 3 tỷ đồng
4

Nuôi cá dày đặc trong ao nổi, nông dân Thái Bình thành tỷ phú, ruộng hoang bất ngờ thành đất vàng

Nuôi cá dày đặc trong ao nổi, nông dân Thái Bình thành tỷ phú, ruộng hoang bất ngờ thành đất vàng

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Chuyện kể về chuyến đi của chuyên gia nông nghiệp Việt Nam sang Triều Tiên và 17 giống lúa được gửi sang canh tác

Là người khởi đầu cho việc cử nhóm chuyên gia nông nghiệp Việt Nam sang Triều Tiên, ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, nông nghiệp Triều Tiên có những điểm mạnh đáng kinh ngạc, đặc biệt là tổ chức sản xuất và tính nghiêm túc, kỷ luật của nông dân Triều Tiên.

Con tôm sú thế hệ mới là thứ tôm gì mà ở Cần Thơ "nghe tên mà ham", nhà nào nuôi là trúng?

Nhà nông
Con tôm sú thế hệ mới là thứ tôm gì mà ở Cần Thơ 'nghe tên mà ham', nhà nào nuôi là trúng?

Làng quê đáng sống này ở Hưng Yên, toàn nhà to đẹp, tuyến đường hoa nông thôn mới

Nhà nông
Làng quê đáng sống này ở Hưng Yên, toàn nhà to đẹp, tuyến đường hoa nông thôn mới

Cách đất liền Phan Thiết khoảng 120km, hòn đảo đẹp như phim này nay thuộc tỉnh Lâm Đồng đang "nắm 2 bảo vật"

Nhà nông
Cách đất liền Phan Thiết khoảng 120km, hòn đảo đẹp như phim này nay thuộc tỉnh Lâm Đồng đang 'nắm 2 bảo vật'

Thứ cây tốt um tùm này ra củ chùm vô số, ông nông dân Nghệ An chế biến kiểu gì mà bán hết, thu 3,5 tỷ/năm

Nhà nông
Thứ cây tốt um tùm này ra củ chùm vô số, ông nông dân Nghệ An chế biến kiểu gì mà bán hết, thu 3,5 tỷ/năm

Đọc thêm

Bắc Kinh tung vũ khí mới cực sắc bén giữa lúc 'thương chiến' Mỹ-Trung nóng rực
Thế giới

Bắc Kinh tung vũ khí mới cực sắc bén giữa lúc "thương chiến" Mỹ-Trung nóng rực

Thế giới

Trung Quốc đang tung ra đòn thương mại mới nhắm vào Mỹ, lần này không phải là đất hiếm – mà là pin.

Vụ bê bối nhập tịch của bóng đá Malaysia hiện tiến triển ra sao?
Thể thao

Vụ bê bối nhập tịch của bóng đá Malaysia hiện tiến triển ra sao?

Thể thao

Vụ việc 7 cầu thủ nhập tịch lậu đang đặt LĐBĐ Malaysia (FAM) vào áp lực lớn về pháp lý và minh bạch, khi các tài liệu liên quan đến quốc tịch và hộ chiếu chỉ được cung cấp trực tiếp cho FIFA theo luật nhà nước.

Một ngọn núi cao 117m so với mực nước biển nằm ở tỉnh Bắc Ninh (sau sáp nhập Bắc Giang)-nơi trồng sâm quý
Nhà nông

Một ngọn núi cao 117m so với mực nước biển nằm ở tỉnh Bắc Ninh (sau sáp nhập Bắc Giang)-nơi trồng sâm quý

Nhà nông

Điểm du lịch tâm linh sinh thái núi Dành được công nhận năm 2023 thuộc xã Phúc Hòa, tỉnh Bắc Ninh (trước sáp nhập thuộc địa phận huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang). Núi Dành có đỉnh cao nhất khoảng 117m so với mực nước biển. Nơi đây có cảnh quan thiên nhiên đẹp hùng vĩ với rừng thông già rộng lớn, có một giống cây sâm nam quý hiếm-sâm núi Dành.

Nhiều tuyến phố Hà Nội sau mùa Trung thu: Bánh “bốc hơi”, rác ngổn ngang ở lại
Xã hội

Nhiều tuyến phố Hà Nội sau mùa Trung thu: Bánh “bốc hơi”, rác ngổn ngang ở lại

Xã hội

Mới tuần trước, những quầy bánh Trung thu rực rỡ khắp vỉa hè phố phường Hà Nội, vậy nhưng chỉ sau vài ngày, các quầy bánh "biến mất" một cách nhanh chóng, bỏ lại ngổn ngang rác thải.

Nỗi đau chất độc da cam của một cô gái Việt Nam được đạo diễn Hàn Quốc dựng thành nhạc kịch
Văn hóa - Giải trí

Nỗi đau chất độc da cam của một cô gái Việt Nam được đạo diễn Hàn Quốc dựng thành nhạc kịch

Văn hóa - Giải trí

Lần đầu tiên, nỗi đau chất độc da cam của một cô gái Việt Nam được đạo diễn Hàn Quốc phối hợp với Nhà hát Tuổi trẻ dàn dựng thành nhạc kịch.

Xã mới này ở tỉnh Đắk Lắk sau sáp nhập đã chuyển đổi 20 tổ dân phố thành thôn
Nhà nông

Xã mới này ở tỉnh Đắk Lắk sau sáp nhập đã chuyển đổi 20 tổ dân phố thành thôn

Nhà nông

Kỳ họp Chuyên đề lần thứ Nhất, HĐND xã Pơng Drang khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 vừa ban hành Nghị quyết về việc chuyển đổi tổ dân phố thành thôn và đổi tên thôn trùng tên do sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn xã (Xã Pơng Drang trước sáp nhập thuộc địa phận huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk).

HLV Kim Sang-sik tiếp tục nhận 2 tin buồn
Thể thao

HLV Kim Sang-sik tiếp tục nhận 2 tin buồn

Thể thao

Trung vệ Bùi Tiến Dũng tiếp tục vắng tập thứ 2 liên tiếp của ĐT Việt Nam chuẩn bị cho trận lượt về với ĐT Nepal, còn Đặng Văn Lâm đau nhẹ phải nhờ bác sĩ hỗ trợ. Điều này khiến HLV Kim Sang-sik lo lắng.

Xe ô tô hybrid: Lựa chọn hợp lý nhưng vẫn khó chạm tay người Việt
Kinh tế

Xe ô tô hybrid: Lựa chọn hợp lý nhưng vẫn khó chạm tay người Việt

Kinh tế

Cùng với xe thuần điện, ô tô hybrid đang từng bước phát triển, nở rộ với nhiều mẫu mã mới được các nhà sản xuất phân phối trên thị trường ô tô Việt Nam. Dù có nhiều ưu điểm và doanh số dần cải thiện nhưng phải thừa nhận, ô tô hybrid còn những "rào cản" để thật sự hút người dùng.

Chỉ huy Azov khét tiếng tiết lộ cuộc phản công giúp Ukraine chặn đứng đòn tấn công lớn nhất của Nga
Thế giới

Chỉ huy Azov khét tiếng tiết lộ cuộc phản công giúp Ukraine chặn đứng đòn tấn công lớn nhất của Nga

Thế giới

Quân đội Nga bất ngờ mở đợt tấn công quy mô lớn ở miền Đông Ukraine, xuyên sâu khoảng 10 km vào tuyến phòng thủ hướng Dobropillia – ngôi làng từng nổi tiếng với các mỏ than, nay trở thành một trong những điểm nóng ác liệt nhất trên chiến trường Donetsk đầu tháng 8. Tuy nhiên, Ukraine nhanh chóng phản công và may mắn chặn được bước tiến của quân Nga, giữ vững ngôi làng chiến lược Dobropillia.

Thành Cát Tư Hãn làm 1 điều rất thành công, vì sao quân đội Nhật Bản học theo lại thất bại?
Đông Tây - Kim Cổ

Thành Cát Tư Hãn làm 1 điều rất thành công, vì sao quân đội Nhật Bản học theo lại thất bại?

Đông Tây - Kim Cổ

Cách làm của Thành Cát Tư Hãn khi xưa là gì mà quân đội Nhật Bản áp dụng lại thất bại đau đớn đến vậy?

TikToker nổi tiếng người Lào Maysaa khi mất iPhone 17 Pro Max: 'Tôi trấn tĩnh lại, tin công an Việt Nam sẽ tìm thấy'
Tin tức

TikToker nổi tiếng người Lào Maysaa khi mất iPhone 17 Pro Max: 'Tôi trấn tĩnh lại, tin công an Việt Nam sẽ tìm thấy'

Tin tức

Buổi tối, giữa đám đông lễ hội, khi chiếc iPhone 17 Pro Max biến mất, TikToker nổi tiếng người Lào - chị Maysaa sau phút giây hoang mang đã bình tĩnh lại và quay sang động viên người trợ lý đi cùng. Chị bảo: "Đừng lo, công an Việt Nam sẽ tìm thấy thôi".

Hoàng Đức báo tin vui tới HLV Kim Sang-sik
Thể thao

Hoàng Đức báo tin vui tới HLV Kim Sang-sik

Thể thao

Tiền vệ Hoàng Đức đã trở lại tập luyện cùng ĐT Việt Nam sau chấn thương. Sự trở lại của anh là tin vui với HLV Kim Sang-sik.

Tiết lộ bất ngờ về cựu Tổng thống Syria Assad trong căn hộ sang trọng ở Moscow
Thế giới

Tiết lộ bất ngờ về cựu Tổng thống Syria Assad trong căn hộ sang trọng ở Moscow

Thế giới

Tạp chí Die Zeit (Đức) dẫn nguồn tin tiết lộ, cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad hiện đang sống một cuộc đời sung túc, nhàn nhã ở Moscow sau khi bị lật đổ năm 2024.

Trưởng đoàn ĐT Indonesia định rượt đánh trọng tài Trung Quốc
Thể thao

Trưởng đoàn ĐT Indonesia định rượt đánh trọng tài Trung Quốc

Thể thao

ĐT Indonesia thua ĐT Iraq 0-1 ở trận đấu thuộc vòng loại thứ 4 World Cup 2026 khu vực châu Á và sau trận, phía Indonesia đã phản ứng trước những quyết định của trọng tài.

Nông thôn Tây Bắc: Mặt trận Tổ quốc xã Than Uyên phát huy tốt vai trò nòng cốt trong tập hợp các tầng lớp nhân dân
Lai Châu Ngày Mới

Nông thôn Tây Bắc: Mặt trận Tổ quốc xã Than Uyên phát huy tốt vai trò nòng cốt trong tập hợp các tầng lớp nhân dân

Lai Châu Ngày Mới

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Than Uyên (Lai Châu) vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển".

GS Nguyễn Anh Trí nói gì trước đề xuất đình chỉ hành nghề bác sĩ tiết lộ giới tính thai nhi?
Xã hội

GS Nguyễn Anh Trí nói gì trước đề xuất đình chỉ hành nghề bác sĩ tiết lộ giới tính thai nhi?

Xã hội

GS Nguyễn Anh Trí cho rằng, dự thảo Luật Dân số đề xuất quy định "đình chỉ bác sĩ siêu âm thông báo giới tính thai nhi cho khách hàng, viết được nhưng không bao giờ làm được".

Thuận Nguyễn hé lộ lý do không muốn yêu người cùng nghề nhưng lại “cầu hôn” em gái Trấn Thành
Văn hóa - Giải trí

Thuận Nguyễn hé lộ lý do không muốn yêu người cùng nghề nhưng lại “cầu hôn” em gái Trấn Thành

Văn hóa - Giải trí

Thuận Nguyễn chia sẻ với Dân Việt quan điểm về tình yêu, anh cho biết, không muốn hẹn hò người cùng nghề nhưng lại có hành động đặc biệt với em gái Trấn Thành.

Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP.HCM thăm, làm việc và nghe giới thiệu về những tàu hiện đại tại Vùng 2 Hải quân
Tin tức

Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP.HCM thăm, làm việc và nghe giới thiệu về những tàu hiện đại tại Vùng 2 Hải quân

Tin tức

Các đại biểu được tìm hiểu thực tế đời sống, giới thiệu về những con tàu hiện đại của Hải quân nhân dân Việt Nam cũng như công tác huấn luyện và rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng, tinh thần sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân.

Phan Hiển Đạo: Cả đời oan khuất vì một lời phê của vua Tự Đức
Đông Tây - Kim Cổ

Phan Hiển Đạo: Cả đời oan khuất vì một lời phê của vua Tự Đức

Đông Tây - Kim Cổ

Là người có khát vọng, đỗ Tiến sĩ khi mới 27 tuổi, nhưng chỉ vì một lời phê hà khắc của vua và sự hiểu lầm từ bậc tiền bối mà Phan Hiển Đạo bị đục tên khỏi bia Tiến sĩ, sự nghiệp khép lại trong nỗi oan khuất.

Đà Nẵng thành lập Hội đồng thẩm định giá đất cho loạt dự án lớn bị “treo” vì vướng giá đất
Nhà đất

Đà Nẵng thành lập Hội đồng thẩm định giá đất cho loạt dự án lớn bị “treo” vì vướng giá đất

Nhà đất

UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể để xác định giá đất cho các dự án còn vướng mắc, nhằm khắc phục các tồn tại theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Thanh tra Chính phủ, đồng thời tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn.

Nga tiết lộ trận chiến ác liệt giành các cứ điểm then chốt ở Donbass, Ukraine co cụm phòng thủ tuyệt vọng
Thế giới

Nga tiết lộ trận chiến ác liệt giành các cứ điểm then chốt ở Donbass, Ukraine co cụm phòng thủ tuyệt vọng

Thế giới

Chiến dịch mùa thu trên các hướng chiến đấu đang diễn ra hết công suất. Quân đội Nga nỗ lực củng cố những thành công đạt được trong mùa hè và tiếp tục tiến công bất chấp bùn lầy và mưa gió, RIA Novosti đưa tin.

Từ Gia Lai, những chuyến xe nghĩa tình vượt nghìn cây số đến với đồng bào vùng bão, lũ miền Bắc
Nhân ái

Từ Gia Lai, những chuyến xe nghĩa tình vượt nghìn cây số đến với đồng bào vùng bão, lũ miền Bắc

Nhân ái

Sau khi bão số 10 (Bualoi) đi qua, gây thiệt hại nặng nề cho nhiều tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ, tinh thần “tương thân tương ái” lan tỏa mạnh mẽ từ Gia Lai, tiếp thêm động lực để đồng bào vùng lũ sớm vượt qua khó khăn. Những chuyến xe nghĩa tình vượt nghìn cây số ra Bắc, mang theo yêu thương đến với bà con vùng thiên tai.

Tự hào Nông dân Việt Nam 2025: Nhà khoa học sáng chế loại bẫy chuột đặc biệt không cần mồi, từng được lên báo nước ngoài
Nhà nông

Tự hào Nông dân Việt Nam 2025: Nhà khoa học sáng chế loại bẫy chuột đặc biệt không cần mồi, từng được lên báo nước ngoài

Nhà nông

Ở tuổi ngoài 70, ông Trần Quang Thiều ở thôn Bình Vọng, xã Văn Bình, huyện Thường Tín (cũ) nay là xã Thường Tín, TP. Hà Nội vẫn giữ nguyên cốt cách chân chất, mộc mạc của người nông dân. Dù không có một tấm bằng đại học nào, ông lại được giới khoa học gọi là "Vua diệt chuột", "Giáo sư nhà nông" và từng được Hãng tin AFP của Pháp ca ngợi. Ông Thiều sẽ được trao tặng danh hiệu Nhà khoa học của nhà nông tại Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam 2025 do Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt được giao phối hợp với Công ty CP Phân bón Bình Điền tổ chức tối 14/10 tới đây.

Tuyến đường hơn 4.800 tỷ qua địa phận tỉnh Hưng Yên, hàng hóa đi từ cảng biển tới Khu kinh tế Thái Bình thuận lợi
Nhà nông

Tuyến đường hơn 4.800 tỷ qua địa phận tỉnh Hưng Yên, hàng hóa đi từ cảng biển tới Khu kinh tế Thái Bình thuận lợi

Nhà nông

Tuyến đường ven biển qua địa bàn tỉnh Hưng Yên dài hơn 34,4km, tổng mức đầu tư sau điều chỉnh trên 4.800 tỷ đồng; trong đó vốn ngân sách Trung ương 1.100 tỷ đồng, vốn địa phương và các nguồn huy động hơn 2.649 tỷ đồng, vốn nhà đầu tư BOT hơn 1.088 tỷ đồng

Phần thịt đắt giá nhất của con lợn, hàng hiếm, có tiền cũng chưa chắc đã mua được, đem nướng hay nấu cháo cực ngon
Gia đình

Phần thịt đắt giá nhất của con lợn, hàng hiếm, có tiền cũng chưa chắc đã mua được, đem nướng hay nấu cháo cực ngon

Gia đình

Phần thịt này có chút dai dai ngọt ngọt ăn cực đã miệng.

Trung Quốc cảnh báo trả đũa các tối hậu thư thuế quan của Mỹ
Điểm nóng

Trung Quốc cảnh báo trả đũa các tối hậu thư thuế quan của Mỹ

Điểm nóng

Bắc Kinh đã tuyên bố rõ ràng rằng họ sẽ không nhượng bộ trước những lời đe dọa áp thuế mới nhất của Washington, đồng thời kêu gọi Mỹ tìm kiếm một giải pháp thông qua đàm phán thay vì leo thang căng thẳng.

VND dự báo giảm 4%: Áp lực tỷ giá đang 'nguội' dần
Kinh tế

VND dự báo giảm 4%: Áp lực tỷ giá đang "nguội" dần

Kinh tế

Dù nhu cầu USD gia tăng, các chuyên gia vẫn giữ quan điểm lạc quan khi dự báo đồng VND chỉ có thể mất giá tối đa khoảng 4% trong năm nay.

Vụ phiên đấu giá có hai biên bản: Sở Tư pháp Cà Mau khẳng định Báo Dân Việt phản ánh đúng
Bạn đọc

Vụ phiên đấu giá có hai biên bản: Sở Tư pháp Cà Mau khẳng định Báo Dân Việt phản ánh đúng

Bạn đọc

Tại cuộc họp báo quý III/2025, lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau khẳng định thông tin Báo Dân Việt phản ánh sai phạm trong phiên đấu giá tài sản của Công ty Thái Dương là đúng sự thật. Cơ quan này đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty đấu giá Hợp danh Thanh Bình, yêu cầu thực hiện thủ tục hủy kết quả đấu giá.

2 lần đốt rác trên tầng thượng gây cháy lớn ở phố Đê La Thành, Hà Nội, chủ nhà bị khởi tố
Pháp luật

2 lần đốt rác trên tầng thượng gây cháy lớn ở phố Đê La Thành, Hà Nội, chủ nhà bị khởi tố

Pháp luật

Liên quan đến vụ cháy ở phố Đê La Thành, Hà Nội, cơ quan công an xác định Hoàng Công Sơn (SN 1970; trú tại phố Đê La Thành, phường Láng, Hà Nội) dọn dẹp rác trong nhà mang lên tầng 5 châm lửa đốt dẫn đến cháy lớn, ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh.

ĐT Indonesia khởi đầu và kết thúc thế nào tại vòng loại World Cup 2026?
Thể thao

ĐT Indonesia khởi đầu và kết thúc thế nào tại vòng loại World Cup 2026?

Thể thao

ĐT Indonesia với lực lượng gồm nhiều cầu thủ nhập tịch và được dẫn dắt bởi các HLV tên tuổi vẫn không thể hoàn thành khát vọng giành vé dự VCK World Cup 2026. Mặc dù vậy, những gì ĐT Indonesia thể hiện trong suốt chiến dịch vòng loại đã cho thấy nỗ lực và sự tiến bộ đáng kể của họ.

Tin đọc nhiều

1

Chuyện kể về chuyến đi của chuyên gia nông nghiệp Việt Nam sang Triều Tiên và 17 giống lúa được gửi sang canh tác

Chuyện kể về chuyến đi của chuyên gia nông nghiệp Việt Nam sang Triều Tiên và 17 giống lúa được gửi sang canh tác

2

Nguyễn Xuân Son tái xuất sân cỏ, đá 5 phút ở trận thắng của Thép xanh Nam Định

Nguyễn Xuân Son tái xuất sân cỏ, đá 5 phút ở trận thắng của Thép xanh Nam Định

3

Con tôm sú thế hệ mới là thứ tôm gì mà ở Cần Thơ "nghe tên mà ham", nhà nào nuôi là trúng?

Con tôm sú thế hệ mới là thứ tôm gì mà ở Cần Thơ 'nghe tên mà ham', nhà nào nuôi là trúng?

4

Làng quê đáng sống này ở Hưng Yên, toàn nhà to đẹp, tuyến đường hoa nông thôn mới

Làng quê đáng sống này ở Hưng Yên, toàn nhà to đẹp, tuyến đường hoa nông thôn mới

5

Đoàn Văn Hậu tái xuất, CLB CAHN thảm bại 1-6 trước Hà Nội FC

Đoàn Văn Hậu tái xuất, CLB CAHN thảm bại 1-6 trước Hà Nội FC