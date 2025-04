"Tiến tới miễn viện phí, người dân được nhờ quá!"

Sáng 9/4, chị Nguyễn Thị Quyên (40 tuổi, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá) đưa con trai sang Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, Hà Nội, làm các thủ tục xét nghiệm, sinh thiết… Trên đường đi, chị Quyên nghe được thông tin Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, sẽ chú trọng phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, tiến tới miễn viện phí cho tất cả người dân. Nghe xong, cảm xúc chị Quyên vỡ oà, hi vọng.

Hình ảnh người dân chờ khám bệnh ở Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, Hà Nội. Ảnh: Gia Khiêm

Ngồi bên ngoài hành lang bệnh viện, chị Quyên kể, con trai là Lê Hữu Tuấn Anh (15 tuổi) trước đó phẫu thuật ở chân và điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức được khoảng hơn 1 tháng nay.

Tuy nhiên, sau ca phẫu thuật, vùng chân của Tuấn Anh không chuyển biến mà có dấu hiệu đau nhức hơn. Lúc này, đi khám lại bác sĩ nghi ngờ con trai chị bị u xương nên yêu cầu chuyển sang Bệnh viện K khám, xét nghiệm.

"Hôm nay nghe tin Tổng Bí thư cho biết, tiến tới miễn viện phí cho tất cả người dân, tôi thấy quá tuyệt vời. Như vậy thì người dân được nhờ quá", chị Quyên chia sẻ.

Con trai nằm viện hơn 1 tháng. Riêng tiền phẫu thuật, vợ chồng chị Quyên đóng hết 20 triệu, các khoản chụp chiếu, khám, thuốc… hết hơn 30 triệu đồng. Chị Quyên bỏ ra số tiền lớn, bảo hiểm chỉ chi trả 32% do trái tuyến. Mẹ con chị chờ đến chiều chụp chiếu, ngày mai lấy xét nghiệm thử máu, sinh thiết, sau đó bác sĩ họp rồi quyết định mổ.

“Vợ chồng tôi ở quê, cuộc sống khó khăn, quanh năm bám ruộng đồng, trồng thêm mía bán cho nhà máy, chăm lo con cái học tập. Giờ con nằm viện, vợ chồng vay mượn chạy chữa cho con. Hôm nay nghe tin Tổng Bí thư cho biết, tiến tới miễn viện phí cho tất cả người dân, tôi thấy quá tuyệt vời. Như vậy thì người dân được nhờ quá! Đặc biệt những gia đình khó khăn đi viện điều trị đã rất tốn kém khi hết khoản này tới khoản khác”, chị Quyên bày tỏ.

Ông Nguyễn Văn Ngô (66 tuổi, quê Thái Bình) hiện đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Gia Khiêm

Cùng cảm xúc như chị Quyên, ông Nguyễn Văn Ngô (66 tuổi, quê Thái Bình) hiện đang điều trị ung thư vòm họng. Khi nghe tin, Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu, những người bệnh như ông như được khích lệ tinh thần, phần nào xua đi mệt mỏi bệnh tật.

Ông Ngô cho biết, trước đó ông có đóng bảo hiểm tự nguyện. Chi phí điều trị ông phải đóng thêm khoảng 30 triệu đồng, chưa kể các khoản phát sinh.

“Tôi mong sao chính sách này sớm được áp dụng, miễn giảm cho người dân đỡ khổ. Người dân vốn dĩ đã rất vất vả. Đây là tin rất vui với những người bệnh như chúng tôi”, ông Ngô cho biết.

Miễn viện phí - tương lai của xã hội chất lượng cao

Ngồi bên ngoài hành lang bệnh viện, chị Hoàng Thị Tâm (quê huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) cho biết, việc tiến tới miễn viện phí là tin vui với các bệnh nhân và người nhà.

Chồng chị Tâm là anh Nguyễn Văn Sáng được xác định u xương. Trước đó, anh đã phẫu thuật tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức được hơn 1 tháng có dấu hiệu trở nặng.

“Khi quay lại bệnh viện khám, bác sĩ nghi ngờ u xương nên yêu cầu bệnh nhân sang Bệnh viện K khám. Sau khi khám tại đây, chồng chị làm thủ tục nhập viện để điều trị hoá chất, rồi mới can thiệp phẫu thuật. Điều trị tại bệnh viện Việt Đức, chồng chị được bảo hiểm thanh toán, hết hơn 30 triệu đồng. Khi sang bệnh viện K, gia đình chị được thông báo do ca mổ trước mới diễn ra được hơn 1 tháng nên lần 2 không được bảo hiểm thanh toán nữa”, chị Tâm kể.

Chị Hoàng Thị Tâm (quê huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) cho biết, việc tiến tới miễn viện phí là tin vui với các bệnh nhân và người nhà. Ảnh: Gia Khiêm

Bệnh viện K yêu cầu chị đưa chồng về bệnh viện tuyến dưới xin giấy chuyển viện để được bảo hiểm chi trả nhưng chị cho rằng, về tuyến dưới bệnh viện sẽ xét nghiệm, chụp chiếu… lại từ đầu phát sinh chi phí, thậm chí giữ lại điều trị nên chị quyết định không về và ở lại luôn Bệnh viện K điều trị trái tuyến.

Hàng trăm người nhà và bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện K cơ sở Tam Hiệp (Thanh Trì, Hà Nội) xếp hàng chờ nhận những suất ăn từ thiện từ sáng sớm 22/8/2024. Ảnh minh hoạ: Gia Khiêm

“Nếu ở đây, trái tuyến chỉ được bảo hiểm thanh toán 32% thôi, không chuyển được đúng tuyến chi phí sẽ rất lớn nhưng vợ chồng tôi cũng đành chấp nhận. Tôi chỉ hi vọng chính sách này sớm được áp dụng, giảm được đồng nào quý đồng đó. Chúng tôi cảm ơn sự quan tâm, động viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, cảm ơn Đảng, Nhà nước”, chị Tâm bày tỏ.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) cho biết, học tập, giáo dục, y tế... là vấn đề an sinh xã hội.

"Việc Tổng Bí thư đã phát biểu tiến tới miễn viện phí cho toàn dân là một thông tin quá tuyệt vời. Mọi người dân ai cũng mong muốn", ông Thường nói.

Trao đổi với PV Dân Việt, PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (nay là Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế) cho rằng, phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc sẽ chú trọng phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, tiến tới miễn viện phí cho tất cả người dân là thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước ta. Đây là tương lai của xã hội chất lượng cao, như một số nước tiên tiến… .

“Tuy nhiên, để làm được điều này, chúng ta cần tính toán kỹ khi miễn như vậy phải đáp ứng đủ, chất lượng dịch vụ phải cao. Chúng ta cũng phải rút kinh nghiệm từ thời kỳ bao cấp chứ không phải miễn viện phí mà chất lượng kém đi, phải có giải pháp để chất lượng tốt. Như người dân cũng phải mua bảo hiểm, cấp bảo hiểm cho người nghèo, cận nghèo và nhà nước tăng cường đầu tư, tăng cường quản lý để chất lượng dịch vụ ngày một tốt lên. Theo tôi, hướng tới tư nhân hoá trong điều trị là rất cần thiết để Nhà nước có điều kiện đầu tư cho phòng bệnh. Miễn viện phí bệnh nhân không phải trả tiền nhưng vẫn phải được chăm sóc chất lượng cao”, ông Phu cho hay.

Trước đó, chiều 8/4, tại buổi gặp mặt cán bộ công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh quyết tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Ưu tiên đặc biệt được dành cho đồng bào các dân tộc thiểu số, cư dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, các căn cứ kháng chiến cũ, vùng chiến lược và khu vực có đông đồng bào tôn giáo.



Các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội cùng với ưu đãi người có công sẽ được triển khai hiệu quả. Gần đây, Bộ Chính trị đã quyết định miễn học phí cho tất cả cấp học phổ thông. Cả nước đang nỗ lực hoàn thành mục tiêu xóa nhà dột nát.



Tổng Bí thư khẳng định sẽ chú trọng phát triển y tế, tăng cường chăm sóc sức khỏe nhân dân, hướng tới mục tiêu miễn viện phí cho toàn dân. Mục tiêu cuối cùng của các chính sách này là đảm bảo mọi người dân Việt Nam có cuộc sống ấm no và hạnh phúc.