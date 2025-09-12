Một bác sĩ nội trú "đàn anh" Đại học Y Hà Nội thẳng thắn: "Các em hãy tạm quên mỹ từ nhân tài, tinh hoa đi"

Kỳ thi Bác sĩ nội trú năm 2025 mấy ngày qua nhận được nhiều quan tâm từ dư luận. Năm nay, kỳ thi có quy mô lớn nhất với hơn 900 thí sinh tham dự. Đây cũng là khóa đầu tiên tốt nghiệp từ chương trình Y khoa đổi mới toàn diện – một dấu mốc lịch sử sau 10 năm chuẩn bị và triển khai. Kỳ thi được tổ chức khách quan, đánh giá sát năng lực nhờ việc sử dụng ngân hàng hơn 2.000 câu hỏi hoàn toàn mới.

Trao đổi với PV báo Dân Việt, Bác sĩ Nguyễn Văn Thanh, Phó trưởng Khoa Nội Thận - Tiết niệu, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội bày tỏ chúc mừng các tân Bác sĩ Nội trú Trường Đại học Y Hà Nội đã chính thức vượt qua vòng lựa chọn chuyên ngành để theo đuổi việc học - hành trong 3 năm tiếp theo.

Bác sĩ Thanh cho biết, anh từng là Bác sĩ Nội trú khóa 30 của Trường Đại học Y Hà Nội. Ngày đó, bác sĩ sẽ thi theo từng chuyên ngành và không được chọn như bây giờ.

Bác sĩ Nguyễn Văn Thanh hiện là Phó trưởng Khoa Nội Thận - Tiết niệu, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Ảnh: NVCC

Với tư các là một "đàn anh", bác sĩ Thanh cũng gửi lời nhắn nhủ tới các tân bác sĩ nội trú năm nay. Theo bác sĩ Thanh: "Dù gặp may mắn hay có chút không may, có em chọn được chuyên ngành mà mình yêu thích và theo đuổi, có em phải lựa chọn vì không còn con đường nào khác, có em đã dũng cảm dừng lại vì không chọn được chuyên ngành mà mình yêu thích. Nhưng các em hãy cứ tranh thủ vui vẻ, tận hưởng giây phút sung sướng và vinh quang này trước khi chính thức bước vào con đường còn đầy khó khăn và vất vả phía trước, dù là đi làm hay đi học.

Với kinh nghiệm của mình, lựa chọn chuyên ngành mà mình học tập và làm việc sau này tất nhiên còn phụ thuộc vào nỗ lực cá nhân, nhưng cũng có chút may rủi và có chút gọi là Cơ duyên - Nghiệp - Nợ nữa, thậm chí là Nghề chọn Người.

Ngoài ra, học là một chuyện nhưng chưa chắc sau này mình sẽ được làm đúng chuyên ngành mà mình đã học. Có Nội trú Nội tổng hợp, Thần kinh rồi lại đi làm Ung bướu. Có Nội trú Nội tiết, Tiêu hóa thì đi làm Thận. Có Nội trú Thận thì lại đi làm Tim mạch, Nội tiết. Có Nội trú Tiêu hóa thì đi làm Huyết học... Bởi sau 3 năm học thì cơ hội việc làm sẽ thay đổi rất nhiều.

Các bạn cũng hãy tạm quên mấy mỹ từ "Nhân tài", "Tinh hoa" mà mạng xã hội đang "viral" mấy ngày vừa qua đi. Con đường học Nội trú cũng chỉ là khởi điểm để đến với quá trình hành nghề chính thức sau này mà thôi. Quãng đường 3 năm Nội trú thực sự là gian lao và vất vả, thậm chí là không ít tủi thân, dù là bất cứ chuyên ngành nào nếu các em thực sự nghiêm túc với nghề.

Theo mình một trong những khó khăn nhất, không phải là mất 3 năm quần quật, phải làm việc nhiều, phải đi trực liên miên, việc gì cũng đến tay, mà là cảm giác vẫn phải sống phụ thuộc, vì đã là bác sĩ mà chưa làm ra thu nhập trong khi các trường khác đã đi làm kiếm sống và lập gia đình, sinh con đẻ cái.

Thực sự học Nội trú ở ta chưa được đãi ngộ như ở nước ngoài, trừ trường hợp một số nội trú đã có "địa chỉ" trước khi đi học, tức là có lương cơ bản. Hỗ trợ của Bệnh viện thực hành cũng chỉ tối thiểu nên phần nhiều nội trú vẫn còn phải có sự hỗ trợ của gia đình.

Có thực mới vực được đạo, nhưng quan điểm của mình có thể hơi cổ hủ một chút. Mình mong muốn các em Nội trú hãy cố gắng học tập tối đa, thu thập kiến thức và kinh nghiệm quý giá làm hành trang sau này. Tranh thủ kiếm thêm thu nhập cũng tốt nhưng còn tùy khả năng của từng em và không phải lúc nào cũng dễ dàng do các em chưa có chứng chỉ hành nghề, và theo mình không phải là việc ưu tiên. Quãng đường 3 năm nhìn đi thì dài nhưng thực sự trôi qua cũng rất nhanh. Mong rằng các bậc phụ huynh và gia đình cố gắng quan tâm, đồng hành và hỗ trợ tối đa cho các em cả về tinh thần lẫn vật chất.

Bên cạnh đó, đường dài mới biết ngựa hay. Học nội trú nhất là nội trú lâm sàng sẽ vất vả. Và trong một môi trường phức tạp như Bệnh viện cũng một xã hội thu nhỏ, nhiều nguy cơ trong đó có cả nguy cơ lây nhiễm và bệnh tật. Các em phải biết giữ gìn sức khỏe và an toàn của bản thân là ưu tiên số một. Có sức khỏe mới có thể học tập tốt và giúp đỡ người khác được. Nhất là bác sĩ thì càng phải biết cố gắng giữ gìn sức khỏe của mình".

Bác sĩ Nội trú Trường Đại học Y Hà Nội các khóa cùng hội tụ. Ảnh: NVCC

Phó trưởng Khoa Nội Thận - Tiết niệu nhấn mạnh: "Với mình, học Nội trú không phải là con đường duy nhất để đi đến thành công nhưng là con đường xứng đáng để các tân bác sĩ theo đuổi và thậm chí là đánh đổi sức lực, tuổi thanh xuân. Các em sẽ thấy tự hào khi chinh phục thành công con đường này ở Trường Đại học Y Hà Nội và các Bệnh viện thực hành lớn ở Hà Nội.

Còn các em không thi, không đỗ hoặc không học Nội trú thì cũng không có gì phải buồn hay tự ti. Các em cũng sẽ thành công và đạt được vinh quang của nghề, nếu các em chịu khó và nghiêm túc với nghề. Tất nhiên không có thành công nào là dễ dàng, nhất là trong nghề Y và trong bối cảnh xã hội hiện nay.

Các em hãy luôn giữ được niềm say mê và nhiệt huyết với công việc. Hãy luôn tự hào và phải luôn nỗ lực phấn đấu khi mình được khoác trên vai chiếc áo blouse trắng cao quý".



GS.TS Nguyễn Hữu Tú - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội cho biết: : "Lựa chọn chuyên ngành không chỉ là "chọn nghề" mà còn là "nghề chọn người"; thành công sẽ thuộc về những ai kiên trì, cống hiến và gắn bó với nghề. Thầy nhắn nhủ các tân bác sĩ nội trú hãy chuẩn bị nghị lực và bản lĩnh để bước vào 3 năm đào tạo khắc nghiệt nhưng cũng vô cùng quý báu để trưởng thành và khẳng định bản thân.



PGS. TS Nguyễn Mạnh Hà, Phụ trách Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học cho biết, năm nay, chương trình đào tạo Bác sĩ nội trú tuyển sinh 426 chỉ tiêu, trong đó 402 chỉ tiêu dành cho Trường Đại học Y Hà Nội và các chỉ tiêu còn lại thuộc các đơn vị liên kết như Phân hiệu Thanh Hóa, Sở Y tế Lào Cai và Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.



Sự lựa chọn của top các thí sinh xuất sắc nhất phản ánh rõ sức nóng của những chuyên ngành "hot" nhất hiện nay. Các ngành như Sản Phụ khoa, Phẫu thuật tạo hình, Chẩn đoán hình ảnh, Ung thư, Gây mê hồi sức, Nhi khoa tiếp tục khẳng định sức hút mạnh mẽ. Đặc biệt, Sản Phụ khoa và Phẫu thuật tạo hình chứng minh sức nóng khi ngay từ lượt thí sinh thứ 33, hầu hết chỉ tiêu đã được lựa chọn.