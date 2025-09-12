Chủ đề nóng

Nepal rúng động vì biểu tình
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Việt Nam trong tôi
Phim Mưa đỏ lập kỷ lục phòng vé
Nhà khoa học của nhà nông 2025
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Khởi tố Quảng Linh Vlog, Hằng Du mục
Xã hội
Thứ sáu, ngày 12/09/2025 11:24 GMT+7

Một bác sĩ nội trú "đàn anh" Đại học Y Hà Nội thẳng thắn: "Các em hãy tạm quên mỹ từ nhân tài, tinh hoa đi"

+ aA -
Tào Nga Thứ sáu, ngày 12/09/2025 11:24 GMT+7
Bác sĩ Nguyễn Văn Thanh, Phó trưởng Khoa Nội Thận - Tiết niệu, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội bày tỏ: "Quãng đường 3 năm Nội trú thực sự là gian lao và vất vả, thậm chí là không ít tủi thân, dù là bất cứ chuyên ngành nào nếu các em thực sự nghiêm túc với nghề".
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Kỳ thi Bác sĩ nội trú năm 2025 mấy ngày qua nhận được nhiều quan tâm từ dư luận. Năm nay, kỳ thi có quy mô lớn nhất với hơn 900 thí sinh tham dự. Đây cũng là khóa đầu tiên tốt nghiệp từ chương trình Y khoa đổi mới toàn diện – một dấu mốc lịch sử sau 10 năm chuẩn bị và triển khai. Kỳ thi được tổ chức khách quan, đánh giá sát năng lực nhờ việc sử dụng ngân hàng hơn 2.000 câu hỏi hoàn toàn mới.

Trao đổi với PV báo Dân Việt, Bác sĩ Nguyễn Văn Thanh, Phó trưởng Khoa Nội Thận - Tiết niệu, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội bày tỏ chúc mừng các tân Bác sĩ Nội trú Trường Đại học Y Hà Nội đã chính thức vượt qua vòng lựa chọn chuyên ngành để theo đuổi việc học - hành trong 3 năm tiếp theo.

Bác sĩ Thanh cho biết, anh từng là Bác sĩ Nội trú khóa 30 của Trường Đại học Y Hà Nội. Ngày đó, bác sĩ sẽ thi theo từng chuyên ngành và không được chọn như bây giờ.

Bác sĩ Nguyễn Văn Thanh hiện là Phó trưởng Khoa Nội Thận - Tiết niệu, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Ảnh: NVCC

Với tư các là một "đàn anh", bác sĩ Thanh cũng gửi lời nhắn nhủ tới các tân bác sĩ nội trú năm nay. Theo bác sĩ Thanh: "Dù gặp may mắn hay có chút không may, có em chọn được chuyên ngành mà mình yêu thích và theo đuổi, có em phải lựa chọn vì không còn con đường nào khác, có em đã dũng cảm dừng lại vì không chọn được chuyên ngành mà mình yêu thích. Nhưng các em hãy cứ tranh thủ vui vẻ, tận hưởng giây phút sung sướng và vinh quang này trước khi chính thức bước vào con đường còn đầy khó khăn và vất vả phía trước, dù là đi làm hay đi học.

Với kinh nghiệm của mình, lựa chọn chuyên ngành mà mình học tập và làm việc sau này tất nhiên còn phụ thuộc vào nỗ lực cá nhân, nhưng cũng có chút may rủi và có chút gọi là Cơ duyên - Nghiệp - Nợ nữa, thậm chí là Nghề chọn Người.

Ngoài ra, học là một chuyện nhưng chưa chắc sau này mình sẽ được làm đúng chuyên ngành mà mình đã học. Có Nội trú Nội tổng hợp, Thần kinh rồi lại đi làm Ung bướu. Có Nội trú Nội tiết, Tiêu hóa thì đi làm Thận. Có Nội trú Thận thì lại đi làm Tim mạch, Nội tiết. Có Nội trú Tiêu hóa thì đi làm Huyết học... Bởi sau 3 năm học thì cơ hội việc làm sẽ thay đổi rất nhiều.

Các bạn cũng hãy tạm quên mấy mỹ từ "Nhân tài", "Tinh hoa" mà mạng xã hội đang "viral" mấy ngày vừa qua đi. Con đường học Nội trú cũng chỉ là khởi điểm để đến với quá trình hành nghề chính thức sau này mà thôi. Quãng đường 3 năm Nội trú thực sự là gian lao và vất vả, thậm chí là không ít tủi thân, dù là bất cứ chuyên ngành nào nếu các em thực sự nghiêm túc với nghề.

Theo mình một trong những khó khăn nhất, không phải là mất 3 năm quần quật, phải làm việc nhiều, phải đi trực liên miên, việc gì cũng đến tay, mà là cảm giác vẫn phải sống phụ thuộc, vì đã là bác sĩ mà chưa làm ra thu nhập trong khi các trường khác đã đi làm kiếm sống và lập gia đình, sinh con đẻ cái.

Thực sự học Nội trú ở ta chưa được đãi ngộ như ở nước ngoài, trừ trường hợp một số nội trú đã có "địa chỉ" trước khi đi học, tức là có lương cơ bản. Hỗ trợ của Bệnh viện thực hành cũng chỉ tối thiểu nên phần nhiều nội trú vẫn còn phải có sự hỗ trợ của gia đình.

Có thực mới vực được đạo, nhưng quan điểm của mình có thể hơi cổ hủ một chút. Mình mong muốn các em Nội trú hãy cố gắng học tập tối đa, thu thập kiến thức và kinh nghiệm quý giá làm hành trang sau này. Tranh thủ kiếm thêm thu nhập cũng tốt nhưng còn tùy khả năng của từng em và không phải lúc nào cũng dễ dàng do các em chưa có chứng chỉ hành nghề, và theo mình không phải là việc ưu tiên. Quãng đường 3 năm nhìn đi thì dài nhưng thực sự trôi qua cũng rất nhanh. Mong rằng các bậc phụ huynh và gia đình cố gắng quan tâm, đồng hành và hỗ trợ tối đa cho các em cả về tinh thần lẫn vật chất.

Bên cạnh đó, đường dài mới biết ngựa hay. Học nội trú nhất là nội trú lâm sàng sẽ vất vả. Và trong một môi trường phức tạp như Bệnh viện cũng một xã hội thu nhỏ, nhiều nguy cơ trong đó có cả nguy cơ lây nhiễm và bệnh tật. Các em phải biết giữ gìn sức khỏe và an toàn của bản thân là ưu tiên số một. Có sức khỏe mới có thể học tập tốt và giúp đỡ người khác được. Nhất là bác sĩ thì càng phải biết cố gắng giữ gìn sức khỏe của mình".

Bác sĩ Nội trú Trường Đại học Y Hà Nội các khóa cùng hội tụ. Ảnh: NVCC

Phó trưởng Khoa Nội Thận - Tiết niệu nhấn mạnh: "Với mình, học Nội trú không phải là con đường duy nhất để đi đến thành công nhưng là con đường xứng đáng để các tân bác sĩ theo đuổi và thậm chí là đánh đổi sức lực, tuổi thanh xuân. Các em sẽ thấy tự hào khi chinh phục thành công con đường này ở Trường Đại học Y Hà Nội và các Bệnh viện thực hành lớn ở Hà Nội.

Còn các em không thi, không đỗ hoặc không học Nội trú thì cũng không có gì phải buồn hay tự ti. Các em cũng sẽ thành công và đạt được vinh quang của nghề, nếu các em chịu khó và nghiêm túc với nghề. Tất nhiên không có thành công nào là dễ dàng, nhất là trong nghề Y và trong bối cảnh xã hội hiện nay.

Các em hãy luôn giữ được niềm say mê và nhiệt huyết với công việc. Hãy luôn tự hào và phải luôn nỗ lực phấn đấu khi mình được khoác trên vai chiếc áo blouse trắng cao quý".

GS.TS Nguyễn Hữu Tú - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội cho biết: : "Lựa chọn chuyên ngành không chỉ là "chọn nghề" mà còn là "nghề chọn người"; thành công sẽ thuộc về những ai kiên trì, cống hiến và gắn bó với nghề. Thầy nhắn nhủ các tân bác sĩ nội trú hãy chuẩn bị nghị lực và bản lĩnh để bước vào 3 năm đào tạo khắc nghiệt nhưng cũng vô cùng quý báu để trưởng thành và khẳng định bản thân.

PGS. TS Nguyễn Mạnh Hà, Phụ trách Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học cho biết, năm nay, chương trình đào tạo Bác sĩ nội trú tuyển sinh 426 chỉ tiêu, trong đó 402 chỉ tiêu dành cho Trường Đại học Y Hà Nội và các chỉ tiêu còn lại thuộc các đơn vị liên kết như Phân hiệu Thanh Hóa, Sở Y tế Lào Cai và Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Sự lựa chọn của top các thí sinh xuất sắc nhất phản ánh rõ sức nóng của những chuyên ngành "hot" nhất hiện nay. Các ngành như Sản Phụ khoa, Phẫu thuật tạo hình, Chẩn đoán hình ảnh, Ung thư, Gây mê hồi sức, Nhi khoa tiếp tục khẳng định sức hút mạnh mẽ. Đặc biệt, Sản Phụ khoa và Phẫu thuật tạo hình chứng minh sức nóng khi ngay từ lượt thí sinh thứ 33, hầu hết chỉ tiêu đã được lựa chọn.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Thú vị hành trình từ chú nghé lạc rừng thành thú cưng được yêu chiều

Gia đình anh Quảng có một thú cưng rất đặc biệt, đó là chú nghé với cái tên thân mật “Mập”. Từ cơ duyên gặp nhau trên rừng sâu, Mập đã trở thành một phần quan trọng gắn liền với nhiều kỉ niệm và cảm xúc của cả gia đình.

Vụ "bức tâm thư kêu cứu": Cô ruột bé trai nghi bị mẹ kế bạo hành chia sẻ câu chuyện đau xé lòng

Xã hội
Vụ 'bức tâm thư kêu cứu': Cô ruột bé trai nghi bị mẹ kế bạo hành chia sẻ câu chuyện đau xé lòng

7 món ngon "gây thương nhớ" ở Cà Mau

Xã hội
7 món ngon 'gây thương nhớ' ở Cà Mau

Lý do Bộ Nội vụ yêu cầu tuyển công chức phải có biên chế và kinh nghiệm 5 năm công tác

Xã hội
Lý do Bộ Nội vụ yêu cầu tuyển công chức phải có biên chế và kinh nghiệm 5 năm công tác

Bị vật lạ phát nổ, một học sinh Quảng Trị thương tích đầy mình

Xã hội
Bị vật lạ phát nổ, một học sinh Quảng Trị thương tích đầy mình

Đọc thêm

Chung kết Miss Grand Vietnam 2025: 15 thí sinh xuất sắc nhất lộ diện
Văn hóa - Giải trí

Chung kết Miss Grand Vietnam 2025: 15 thí sinh xuất sắc nhất lộ diện

Văn hóa - Giải trí

Chung kết Miss Grand Vietnam 2025 (Hoa hậu Hòa bình Việt Nam) diễn ra vào tối nay (14/9) tại TP.HCM với sự tranh tài của 35 người đẹp.

IMF cảnh báo nóng về Ukraine
Điểm nóng

IMF cảnh báo nóng về Ukraine

Điểm nóng

Bloomberg đưa tin, trích dẫn nguồn tin từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Ukraine đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt tài chính ngày càng tăng, có thể cần thêm hàng tỷ đô la hỗ trợ từ bên ngoài để tài trợ cho cuộc xung đột với Nga.

Gây tai nạn với nữ sinh, tài xế xe bồn cố tình kéo lê nạn nhân để không phải bồi thường
Pháp luật

Gây tai nạn với nữ sinh, tài xế xe bồn cố tình kéo lê nạn nhân để không phải bồi thường

Pháp luật

Sau khi va chạm khiến nữ sinh đi xe máy điện ngã xuống đường, tài xế xe bồn Đinh Văn Long không dừng lại mà cố tình kéo lê nạn nhân, khai muốn nạn nhân tử vong để khỏi phải bồi thường.

Chung kết Miss Grand Vietnam 2025: Màn hô tên gắn với sáp nhập tỉnh thành gây chú ý
Văn hóa - Giải trí

Chung kết Miss Grand Vietnam 2025: Màn hô tên gắn với sáp nhập tỉnh thành gây chú ý

Văn hóa - Giải trí

Nhiều thí sinh tại Chung kết Miss Grand Vietnam 2025 chọn cách nói về quê hương sau sáp nhập tỉnh thành.

Ukraine tấn công một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga
Điểm nóng

Ukraine tấn công một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga

Điểm nóng

Lực lượng tác chiến đặc biệt (SOF) và Lực lượng hệ thống không người lái của Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu Kirishi, một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga, ở Tỉnh Leningrad vào đêm ngày 13-14/9.

Tử vi ngày mai: 3 con giáp được Thần Tài gọi trong tháng 8 Âm lịch, tiền tiết kiệm tăng lên gấp bội
Gia đình

Tử vi ngày mai: 3 con giáp được Thần Tài gọi trong tháng 8 Âm lịch, tiền tiết kiệm tăng lên gấp bội

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, 3 con giáp này sẽ gặp may mắn trong tháng 8 Âm lịch, tài lộc đổ về như mưa, làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ.

Cổ phiếu thép trở thành 'ngôi sao tuần', cổ phiếu HPG đưa tài sản tỷ phú Trần Đình Long 'bay cao'
Nhà đất

Cổ phiếu thép trở thành "ngôi sao tuần", cổ phiếu HPG đưa tài sản tỷ phú Trần Đình Long "bay cao"

Nhà đất

VN-Index hồi phục nhẹ sau tuần rung lắc, giữ vững ngưỡng 1.600 điểm. Nhóm thép trở thành tâm điểm với HPG áp sát đỉnh lịch sử, giúp tài sản tỷ phú Trần Đình Long và gia đình tăng hơn 2.100 tỷ đồng.

Giới trẻ một phường ngoài đê sông Hồng hào hứng học đu dây, trải nghiệm chữa cháy, cứu hộ cứu nạn
Ảnh

Giới trẻ một phường ngoài đê sông Hồng hào hứng học đu dây, trải nghiệm chữa cháy, cứu hộ cứu nạn

Ảnh

Phường Hồng Hà, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH CA TP Hà Nội đã tổ chức hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho người dân, lực lượng an ninh cơ sở, ngày 14/9.

Tiếp tục tinh gọn bộ máy, không lập phòng trong vụ trực thuộc bộ, ngành; sắp xếp trường học, cơ sở giáo dục, y tế
Tin tức

Tiếp tục tinh gọn bộ máy, không lập phòng trong vụ trực thuộc bộ, ngành; sắp xếp trường học, cơ sở giáo dục, y tế

Tin tức

Ban Chỉ đạo Trung ương vừa ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu các cấp ủy, cơ quan trong toàn hệ thống chính trị khẩn trương rà soát, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước và các đầu mối bên trong các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị.

Một vịnh biển ở Quảng Ninh đẹp như phim, có công trình gì mà hình hài đồ sộ như kiểu kiến trúc châu Âu?
Nhà nông

Một vịnh biển ở Quảng Ninh đẹp như phim, có công trình gì mà hình hài đồ sộ như kiểu kiến trúc châu Âu?

Nhà nông

Vịnh Cửa Lục-một vịnh biển ở tỉnh Quảng Ninh được xem là địa điểm hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội với tiềm năng về đất đai, rừng, biển, đường cao tốc, khu công nghiệp...

35 năm chờ đợi đội bóng đá chuyên nghiệp của người dân phía tây Hải Phòng
Thể thao

35 năm chờ đợi đội bóng đá chuyên nghiệp của người dân phía tây Hải Phòng

Thể thao

Là vùng đất có nhiều người dân yêu thích bóng đá, nhiều trẻ em có năng khiếu và có nhiều cầu thủ đang thi đấu ở các giải bóng đá chuyên nghiệp, nhưng đã 35 năm qua, tỉnh Hải Dương (trước đây) không có đội bóng đá chuyên nghiệp, cho đến khi Hải Dương hợp nhất với Hải Phòng.

Đây là 4 di tích, danh lam thắng cảnh vừa trở thành Di tích Quốc gia đặc biệt ở Nghệ An, Ninh Bình, Đồng Tháp
Nhà nông

Đây là 4 di tích, danh lam thắng cảnh vừa trở thành Di tích Quốc gia đặc biệt ở Nghệ An, Ninh Bình, Đồng Tháp

Nhà nông

4 di tích vừa được xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt gồm Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (Đồng Tháp); Di tích lịch sử Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (Nghệ An); Danh lam thắng cảnh và Khảo cổ Quần thể Tam Chúc và Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật Chùa Cổ Lễ (Ninh Bình).

Tiết lộ bất ngờ về số tiền Ukraine chi cho các hoạt động quân sự
Điểm nóng

Tiết lộ bất ngờ về số tiền Ukraine chi cho các hoạt động quân sự

Điểm nóng

Một ngày giao tranh khiến Ukraine thiệt hại 172 triệu đô la, Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Ukraine Andriy Gnatov nói với một phóng viên của Novini.LIVE.

Những ga tàu đẹp nhất Việt Nam khiến giới trẻ 'sốt xình xịch'
Xã hội

Những ga tàu đẹp nhất Việt Nam khiến giới trẻ "sốt xình xịch"

Xã hội

Du lịch bằng tàu hỏa đang được nhiều tín đồ xê dịch quan tâm trở lại. Trải nghiệm di chuyển trên đường ray mang đến nhịp điệu chậm rãi, cho phép du khách ngắm nhìn cảnh quan, nhịp sống con người dọc hành trình.

Phó Ban Tổ chức Trung ương Đỗ Trọng Hưng bị tạm hoãn xuất cảnh: Luật quy định thế nào?
Bạn đọc

Phó Ban Tổ chức Trung ương Đỗ Trọng Hưng bị tạm hoãn xuất cảnh: Luật quy định thế nào?

Bạn đọc

Các luật sư nhận định, trong vụ việc liên quan đến ông Đỗ Trọng Hưng, khi hết thời hạn tạm hoãn xuất cảnh, nếu có căn cứ cho thấy ông vi phạm, cơ quan điều tra sẽ áp dụng biện pháp tố tụng theo quy định; ngược lại, nếu không, biện pháp tạm hoãn xuất cảnh sẽ được hủy bỏ.

20 tuổi đã cầm tiền tỷ, một anh giám đốc trẻ ở Bà Rịa-Vũng Tàu nay là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025
Nhà nông

20 tuổi đã cầm tiền tỷ, một anh giám đốc trẻ ở Bà Rịa-Vũng Tàu nay là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025

Nhà nông

Nhờ trồng bưởi, hơn 10 năm trước anh Hồ Hoàng Kha, ấp Phước Bình, xã Sông Xoài, TP Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; nay là phường Tân Thành, TPHCM đã cầm tiền tỷ trong tay. Cơ duyên ấy đã gắn chặt anh với cây bưởi da xanh và trở thành Giám đốc HTX bưởi da xanh Sông Xoài.

'Thủ phủ' trồng cây ăn quả trên đất dốc, Sơn La đang tiến tới trung tâm chế biến rau quả hàng đầu Việt Nam
Nhà nông

"Thủ phủ" trồng cây ăn quả trên đất dốc, Sơn La đang tiến tới trung tâm chế biến rau quả hàng đầu Việt Nam

Nhà nông

Không chỉ là một câu chuyện chuyển đổi cây trồng đơn thuần, hành trình biến đất dốc thành những vườn cây ăn quả trù phú của tỉnh Sơn La là một cuộc cách mạng về tư duy, một chiến lược kinh tế nông nghiệp bài bản, đang từng bước đưa Sơn La trở thành trung tâm chế biến và xuất khẩu rau quả hàng đầu Việt Nam.

Dũng tướng duy nhất nào của nhà Nguyễn được thờ vọng tại Campuchia?
Đông Tây - Kim Cổ

Dũng tướng duy nhất nào của nhà Nguyễn được thờ vọng tại Campuchia?

Đông Tây - Kim Cổ

Hiếm có bậc khanh tướng nào của nhà Nguyễn như Nguyễn Hữu Cảnh được người dân từ Quảng Bình đến Cà Mau xây đền dựng miếu thờ vọng mấy trăm năm nay. Và cũng có lẽ, ông là bậc dũng tướng duy nhất của thời đại phong kiến được người dân thủ đô Campuchia lập đền thờ từ hơn 300 năm trước.

Nông dân Lào Cai mách nhau bí quyết nuôi cá lớn nhanh, ít bệnh, đâu còn lo mua phải cá giống trôi nổi, 'dặt dẹo'
Nhà nông

Nông dân Lào Cai mách nhau bí quyết nuôi cá lớn nhanh, ít bệnh, đâu còn lo mua phải cá giống trôi nổi, "dặt dẹo"

Nhà nông

Thay vì mua con giống trôi nổi, không rõ nguồn gốc với nhiều rủi ro, nhiều hộ nuôi cá ở Lào Cai đã tìm đến trại giống của tỉnh để "chọn mặt gửi vàng". Nhờ con giống khỏe mạnh, được kiểm dịch rõ ràng, bà con không chỉ giảm thiểu hao hụt, mà còn thấy cá lớn nhanh, hiệu quả kinh tế nâng lên rõ rệt.

Thanh Hóa: Uống bia xong, Tống Duy Lộc cầm dao phay xông vào trụ sở công an xã 'gặp ai chém đó'
Tin tức

Thanh Hóa: Uống bia xong, Tống Duy Lộc cầm dao phay xông vào trụ sở công an xã 'gặp ai chém đó'

Tin tức

Sau chầu nhậu, Tống Duy Lộc (sinh năm 1993) đã cầm dao phay xông thẳng vào trụ sở Công an xã Hà Long (Thanh Hóa) với ý định "gặp ai chém người đó". Hành vi liều lĩnh, côn đồ của đối tượng đã khiến Phó Trưởng Công an xã bị chém trọng thương phải chuyển ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) điều trị.

Trung vệ Ukraine cao 1m93 gia nhập CLB từng 2 lần vô địch V.League
Thể thao

Trung vệ Ukraine cao 1m93 gia nhập CLB từng 2 lần vô địch V.League

Thể thao

Để chuẩn bị cho mùa giải Hạng Nhất Quốc gia 2025/2026, CLB Long An đã chiêu mộ trung vệ cao 1m93 người Ukraine là Yevhen Martynenko. Đây là lần đầu tiên, Yevhen Martynenko đến châu Á thi đấu.

Rúng động Trung Quốc: Hai bé tử vong vì ong bắp cày đốt, bé trai bị đốt hơn 300 vết, bé gái 700 vết
Xã hội

Rúng động Trung Quốc: Hai bé tử vong vì ong bắp cày đốt, bé trai bị đốt hơn 300 vết, bé gái 700 vết

Xã hội

Bà của hai bé đưa các cháu cùng đi làm nông. Trong lúc chơi đùa, hai bé đã đi lạc vào khu rừng thông trước khi bị ong bắp cày tấn công.

Cục Điện ảnh khẳng định cảnh thiêu sống tù binh trong 'Mưa đỏ' không vi phạm Luật Điện ảnh
Văn hóa - Giải trí

Cục Điện ảnh khẳng định cảnh thiêu sống tù binh trong "Mưa đỏ" không vi phạm Luật Điện ảnh

Văn hóa - Giải trí

Trao đổi với PV Dân Việt, Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường khẳng định cảnh tra tấn, thiêu sống tù binh trong bộ phim "Mưa đỏ" không vi phạm các quy định về hạn chế yếu tố bạo lực trong phim điện ảnh theo Luật Điện ảnh hiện hành.

Gần 1 tiếng chia sẻ với sinh viên, hiệu trưởng không cần dùng văn bản, chỉ ra 6 giá trị cốt lõi
Xã hội

Gần 1 tiếng chia sẻ với sinh viên, hiệu trưởng không cần dùng văn bản, chỉ ra 6 giá trị cốt lõi

Xã hội

Trong lễ chào đón tân sinh viên, PGS.TS Hoàng Đình Phi – Hiệu trưởng Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB), Đại học Quốc gia Hà Nội – đã gửi gắm thông điệp sâu sắc về hành trình học tập và trưởng thành. "Không hiểu đời, hiểu người, hiểu doanh nghiệp thì dù bằng giỏi cũng khó"

Đà Nẵng: Hàng chục hộ dân “kẹt” gần 10 năm trong khu quy hoạch nghĩa trang lớn nhất thành phố
Bạn đọc

Đà Nẵng: Hàng chục hộ dân “kẹt” gần 10 năm trong khu quy hoạch nghĩa trang lớn nhất thành phố

Bạn đọc

Gần một thập kỷ qua, 34 hộ dân phải sinh sống sát khu vực quy hoạch nghĩa trang lớn nhất TP Đà Nẵng. Ô nhiễm môi trường, nguồn nước và nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe ngày càng nghiêm trọng, trong khi nhiều lần kiến nghị di dời vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Ông Trump đã chọn một chiến thuật mới trong nỗ lực trì hoãn lệnh trừng phạt đối với Nga
Điểm nóng

Ông Trump đã chọn một chiến thuật mới trong nỗ lực trì hoãn lệnh trừng phạt đối với Nga

Điểm nóng

Yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc các nước NATO ngừng nhập khẩu dầu của Nga có thể là một nỗ lực nhằm trì hoãn việc áp dụng các lệnh trừng phạt mới chống lại Nga, tờ báo Mỹ The Washington Post đưa tin.

Hưng Yên tạm giao gần 6.500 biên chế năm 2025 sau khi hợp nhất
Xã hội

Hưng Yên tạm giao gần 6.500 biên chế năm 2025 sau khi hợp nhất

Xã hội

UBND tỉnh Hưng Yên vừa quyết định tạm giao biên chế cán bộ, công chức, lao động hợp đồng làm công việc hỗ trợ, phục vụ trong các cơ quan, tổ chức hành chính tỉnh này năm 2025 sau khi thực hiện hợp nhất tỉnh Hưng Yên với tỉnh Thái Bình và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Cầu thủ Việt kiều Mỹ 1m75 rời CLB Hải Phòng
Thể thao

Cầu thủ Việt kiều Mỹ 1m75 rời CLB Hải Phòng

Thể thao

Khoác áo CLB Hải Phòng ở giai đoạn 2 mùa giải 2025/2026, cầu thủ Việt kiều Mỹ Mark Huỳnh chỉ ra sân vỏn vẹn 2 trận, không để lại ấn tượng gì đặc biệt. Mới đây, cầu thủ 21 tuổi này đã chia tay sân Lạch Tray để gia nhập CLB Trẻ PVF-CAND.

Người mù 20 năm thấy ánh sáng nhờ cấy 'răng vào mắt'
Xã hội

Người mù 20 năm thấy ánh sáng nhờ cấy "răng vào mắt"

Xã hội

Brent Chapman, sống tại Canada, đã có lại thị lực sau hai thập kỷ mù lòa nhờ một ca phẫu thuật đặc biệt mang tên “răng trong mắt”.

Nghiên cứu đề xuất cơ chế đặc thù đầu tư xây dựng sân bay Măng Đen
Kinh tế

Nghiên cứu đề xuất cơ chế đặc thù đầu tư xây dựng sân bay Măng Đen

Kinh tế

Theo nghiên cứu sơ bộ, sân bay Măng Đen có vị trí dự kiến tại xã Măng Đen, cách Cảng hàng không Pleiku khoảng 73 km về phía Đông Bắc.

Tin đọc nhiều

1

Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Cao Đức Phát: Đất nước không thể vươn mình nếu nông thôn không vươn mình

Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Cao Đức Phát: Đất nước không thể vươn mình nếu nông thôn không vươn mình

2

Ông Nguyễn Xuân Cường, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT hiến kế thực hiện hai chương trình quan trọng

Ông Nguyễn Xuân Cường, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT hiến kế thực hiện hai chương trình quan trọng

3

Châu Âu đã tìm ra cách lấy tài sản bị đóng băng của Nga

Châu Âu đã tìm ra cách lấy tài sản bị đóng băng của Nga

4

Giá vàng cuối tuần giảm tiếp, Công ty SJC lên tiếng về chất lượng vàng miếng

Giá vàng cuối tuần giảm tiếp, Công ty SJC lên tiếng về chất lượng vàng miếng

5

Một xã của TP Hải Phòng, trước đây thuộc tỉnh Hải Dương cũ đang hút các nhà đầu tư

Một xã của TP Hải Phòng, trước đây thuộc tỉnh Hải Dương cũ đang hút các nhà đầu tư