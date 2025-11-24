Chủ đề nóng

Thế giới
Một bước ngoặt bất ngờ: Sự đánh cược của Nga bất ngờ được đền đáp

Trong khi châu Âu và Mỹ đang loay hoay tìm cách xử lý nợ nần, Nga đã tận dụng sức ép của phương Tây và tìm ra một giải pháp tinh tế cho cuộc khủng hoảng tài chính. Tuy nhiên, giải pháp này không phù hợp với tất cả mọi người.
Ngân hàng Trung ương Nga. Ảnh RIA

Vị trí ổn định

Theo Ngân hàng Trung ương và Rosstat, nợ nước ngoài đã giảm xuống còn 14% vào cuối quý 3. Lần duy nhất khác trong lịch sử hiện đại mà tỷ lệ này thấp hơn (13,3%) là vào quý 4 năm 2024. Đồng thời, nợ bình quân đầu người cũng giảm, hiện chỉ còn 2.087 đô la, giảm so với mức 2.195 đô la của quý trước.

Alexander Shneiderman, người đứng đầu bộ phận hỗ trợ khách hàng và bán hàng tại Alfa-Forex, lưu ý rằng mức vay nợ của chính phủ luôn ở mức thấp là kết quả của chính sách có hệ thống.

"Quốc gia này luôn theo đuổi chính sách dựa vào nguồn tài chính trong nước. Bộ Tài chính và các công ty lớn đang chủ động giảm gánh nặng nợ nước ngoài, thay thế bằng các công cụ nợ bằng đồng rúp. Hơn nữa, thặng dư tài khoản vãng lai đáng kể vẫn được duy trì, cho phép giảm tự nhiên các khoản nợ bằng ngoại tệ. Nghịch lý thay, các hạn chế và rào cản trừng phạt từ bên ngoài cũng góp phần vào việc giảm nợ, do khả năng tiếp cận thị trường vốn quốc tế bị thu hẹp, dẫn đến việc trả nợ nhanh hơn các khoản nợ hiện có và từ chối vay vốn mới", ông giải thích.

Nhờ đó, Nga giảm thiểu rủi ro trước những biến động của thị trường toàn cầu, cú sốc tiền tệ và lãi suất toàn cầu tăng cao. Và theo chuyên gia, nhà nước có khả năng linh hoạt theo đuổi các chính sách tài khóa và tiền tệ mà không cần quan tâm đến nhu cầu của các chủ nợ bên ngoài.

Khủng hoảng nợ

Trong khi đó, nợ công ở các nước phương Tây đang phá vỡ mọi kỷ lục. Chỉ tính riêng đến cuối quý I năm 2025, tổng nợ của EU đã tăng từ 81% (14,54 nghìn tỷ euro) lên 81,8% (14,823 nghìn tỷ euro) tổng GDP của khối. Khu vực đồng euro cũng tăng nợ công từ 87,4% lên 88% GDP.

Mức nợ cao nhất trong quý đầu tiên là ở Hy Lạp (152,5% GDP), Ý (137,9%), Pháp (114,1%), Bỉ (106,8%) và Tây Ban Nha (103,5%). Mức nợ thấp nhất là ở Bulgaria (23,9%), Estonia (24,1%), Luxembourg (26,1%) và Đan Mạch (29,9% GDP).

Các con số tiếp tục tăng. Phần Lan chứng kiến ​​mức tăng nợ công lớn nhất trong quý II, tăng lên 88,4% GDP từ mức 80,6% cùng kỳ năm ngoái. Ba Lan chứng kiến ​​mức tăng nhỏ hơn một chút, 6,1 điểm% lên 58,1%, và Romania tăng 5,8 điểm phần trăm lên 57,3%. Bulgaria, một trong những quốc gia có mức nợ công thấp nhất EU, bắt đầu tăng mạnh nợ, đạt 26,3% trong quý II (22% so với cùng kỳ năm ngoái). Nợ công của Pháp cũng đang tăng nhanh chóng, với con số tăng 3,5 điểm% trong năm, đạt 115,8%, mức cao nhất kể từ quý I năm 2021.

Mỹ là quốc gia dẫn đầu không thể tranh cãi về chỉ số này. Nợ công của nước này đã tăng với tốc độ nhanh chóng trong năm thứ tư liên tiếp, với mức tăng hơn 2.000 tỷ đô la. Mức tăng cao nhất là 4,2 nghìn tỷ đô la xảy ra trong đại dịch năm 2020. Hiện nay, nợ công chiếm hơn 1/3 tổng nợ toàn cầu.

Olesya Berezhnaya, cố vấn chiến lược và quản lý khủng hoảng kiêm giám đốc điều hành của Vmeste.PRO LLC, cho biết: "Bất chấp những rủi ro liên quan, chẳng hạn như chi phí lãi suất tăng lên hơn 1.000 tỷ đô la mỗi năm và sự phụ thuộc cơ bản vào niềm tin của nhà đầu tư và sự ổn định của đồng đô la, Mỹ vẫn có một lợi thế quan trọng - khả năng phát hành đồng tiền dự trữ của thế giới, giúp tạo điều kiện thuận lợi đáng kể cho việc trả nợ".

Trong khi đó, các nước Liên minh Châu Âu, đặc biệt là Ý, Pháp và Tây Ban Nha, đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng hơn. Chuyên gia này nhấn mạnh rằng các hạn chế của ECB đối với việc tạo tiền tệ làm tăng nguy cơ khủng hoảng nợ, trong khi lãi suất nợ cao cản trở đầu tư trong nước và tăng trưởng kinh tế.

Tự lực

Cách tiếp cận của Nga chắc chắn đang được quốc tế nghiên cứu. "Nhưng mô hình huy động vốn này đòi hỏi một thị trường tài chính trong nước vững mạnh, một ngân sách ổn định, và vai trò tích cực của nhà nước với tư cách là một nhà phát hành chủ chốt và một nhà đầu tư lớn trong nước", Shneiderman lưu ý. Các quốc gia thâm hụt cán cân thanh toán kinh niên, cũng như các quốc gia phụ thuộc vào các chủ nợ nước ngoài, sẽ gặp khó khăn khi chuyển sang vay nợ trong nước.

Nếu không đáp ứng một số điều kiện nghiêm ngặt, điều này hoàn toàn bất khả thi, Berezhnaya đồng ý. "Điều này đòi hỏi dự trữ ngoại hối lớn, thặng dư thương mại bền vững và một hệ thống tài chính gần như khép kín. Nhưng hầu hết các nước đang phát triển không có được điều kiện này và vẫn phụ thuộc rất nhiều vào nguồn tài chính bên ngoài. Trả nợ nước ngoài bằng dự trữ của chính mình là một lựa chọn chủ yếu dành cho các nước xuất khẩu hàng hóa như Nga hoặc Ả Rập Xê Út, nhưng lại hoàn toàn không phù hợp với các nền kinh tế phụ thuộc vào nhập khẩu", bà giải thích.

Trung Quốc và Ấn Độ là những ví dụ thành công nhất. Theo Us Debt Clock, công cụ theo dõi tăng trưởng nợ theo thời gian thực, nợ trong nước của hai quốc gia này cao hơn đáng kể so với nợ nước ngoài: lần lượt là 87,12% so với 15,79% và 93,91% so với 19,84%. Đồng thời, cả hai quốc gia đều đang phát triển mạnh mẽ và nằm trong top ba về GDP tính theo sức mua tương đương.

Nga, quốc gia áp dụng chiến lược tương tự, đứng thứ tư trong bảng xếp hạng. Việc dựa vào vay nợ trong nước có những lợi thế đáng kể, bao gồm việc không bị ảnh hưởng bởi biến động tỷ giá hối đoái.

"Điều này cho phép Ngân hàng Trung ương tác động trực tiếp đến chi phí trả nợ bằng cách điều tiết lãi suất và quản lý thanh khoản trong hệ thống tài chính quốc gia. Hơn nữa, rủi ro vỡ nợ kỹ thuật đối với các nghĩa vụ bằng ngoại tệ không được kiểm soát, như thường xảy ra với nợ bằng đô la, sẽ hoàn toàn bị loại bỏ", Berezhnaya chỉ ra.

Nhưng ngay cả ở đây, Nga vẫn không muốn chi tiêu quá mức thu nhập, theo Us Debt Clock, nợ trong nước vẫn ở mức tương đối thấp là 20,5%. Và các chuyên gia nhấn mạnh rằng điều này đảm bảo sự ổn định tài chính của đất nước.

MC Ngọc Huy “Đường lên đỉnh Olympia” đảm nhận nhiệm vụ mới
Văn hóa - Giải trí

MC Ngọc Huy “Đường lên đỉnh Olympia” đảm nhận nhiệm vụ mới

Văn hóa - Giải trí

MC Ngọc Huy – gương mặt dẫn quen thuộc của “Đường lên đỉnh Olympia” sẽ “cầm trịch” chương trình mới toanh trên VTV3 bắt đầu từ 24/11.

TP.HCM thúc tiến độ giải ngân đầu tư công: “Nút mở” cho các dự án vành đai, cao tốc
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM thúc tiến độ giải ngân đầu tư công: “Nút mở” cho các dự án vành đai, cao tốc

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM yêu cầu tăng tốc giải ngân vốn bồi thường, nhất là tại các dự án vành đai và cao tốc đi qua khu vực Bình Dương (cũ), nhằm giữ nhịp tiến độ hạ tầng trọng điểm trong năm 2025.

Đưa Địa đạo Củ Chi được UNESCO công nhận Di sản Thế giới.
Chuyển động Sài Gòn

Đưa Địa đạo Củ Chi được UNESCO công nhận Di sản Thế giới.

Chuyển động Sài Gòn

Theo ông Trần Thế Thuận - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, thành phố tập trung là xây dựng hồ sơ để Địa đạo Củ Chi được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới.

'Họ' Vingroup kéo sóng, cổ phiếu bất động sản 'xanh vỏ, đỏ lòng'
Nhà đất

"Họ" Vingroup kéo sóng, cổ phiếu bất động sản "xanh vỏ, đỏ lòng"

Nhà đất

Nhà Vingroup trở thành trụ đỡ quan trọng của thị trường khi bốn mã VIC, VHM, VRE và VPL cùng bứt phá, góp hơn 14,7 điểm cho VN-Index trong phiên 24/11, dù phần lớn cổ phiếu bất động sản chìm trong sắc đỏ.

Công an TP Hà Nội phát động ủng hộ đồng bào miền Trung - Tây Nguyên bị bão lũ
Tin tức

Công an TP Hà Nội phát động ủng hộ đồng bào miền Trung - Tây Nguyên bị bão lũ

Tin tức

Công an TP Hà Nội phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung - Tây Nguyên chịu thiệt hại do bão lũ, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái của lực lượng công an Thủ đô.

Cần gấp gần 100 tỷ để tu sửa khẩn cấp 7 hồ chứa nước ngọt ở tỉnh Lâm Đồng mới (gồm cả Bình Thuận trước đây)
Nhà nông

Cần gấp gần 100 tỷ để tu sửa khẩn cấp 7 hồ chứa nước ngọt ở tỉnh Lâm Đồng mới (gồm cả Bình Thuận trước đây)

Nhà nông

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận (tỉnh Lâm Đồng) vừa có tờ trình đến UBND tỉnh Lâm Đồng và các sở, ngành liên quan, đề nghị bố trí kinh phí nâng cấp, sửa chữa khẩn cấp 7 hồ chứa nước ngọt trên địa bàn với số tiền gần 100 tỷ đồng.

Bay thẳng TP.HCM - Manila cùng Vietjet trong mùa lễ hội sôi động cuối năm
Doanh nghiệp

Bay thẳng TP.HCM - Manila cùng Vietjet trong mùa lễ hội sôi động cuối năm

Doanh nghiệp

Tưng bừng mùa lễ hội cuối năm, Vietjet khai trương đường bay thẳng kết nối TP.HCM với thủ đô Manila (Philippines), mang đến cho hành khách thêm lựa chọn linh hoạt để thỏa sức khám phá điểm đến mới hấp dẫn hàng đầu khu vực.

Hai công an phường ở Hà Nội lao ra đường bắt kẻ cướp giật trong lúc đang hướng dẫn người dân
Pháp luật

Hai công an phường ở Hà Nội lao ra đường bắt kẻ cướp giật trong lúc đang hướng dẫn người dân

Pháp luật

Hai cán bộ Công an phường Xuân Phương, Hà Nội, đã nhanh chóng truy đuổi và bắt giữ một đối tượng cướp giật ngay trên phố khi đang hướng dẫn người dân hoàn thiện thủ tục đăng ký xe và giấy phép lái xe, bảo đảm an toàn cho tài sản của người dân.

Mức lương của bí thư tỉnh ủy mới nhất sau sáp nhập là bao nhiêu?
Xã hội

Mức lương của bí thư tỉnh ủy mới nhất sau sáp nhập là bao nhiêu?

Xã hội

Sau sáp nhập, tiền lương của nhiều chức danh lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức không có nhiều thay đổi. Tiền lương của bí thư tỉnh ủy mới sau sáp nhập về cơ bản được giữ nguyên.

Chủ động tiêm phòng vaccine cho đàn heo sau mưa lũ – giải pháp phòng bệnh an toàn, hiệu quả
Nhà nông

Chủ động tiêm phòng vaccine cho đàn heo sau mưa lũ – giải pháp phòng bệnh an toàn, hiệu quả

Nhà nông

Sau bão lũ, nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên đàn vật nuôi, đặc biệt là đàn heo tăng cao do môi trường ô nhiễm, thời tiết ẩm ướt và sức đề kháng của vật nuôi suy giảm. Nhiều dịch bệnh nguy hiểm như dịch tả heo châu Phi (ASF), dịch tả heo cổ điển (CFS), tai xanh (PRRS), PED, lở mồm long móng (FMD), E.coli… có thể tái bùng phát mạnh nếu không có biện pháp phòng ngừa sớm.

Tiền đạo Việt kiều Lee Williams 1m90 của CLB Công an TP.HCM liên tục ghi bàn: HLV Kim Sang-sik phải chú ý?
Thể thao

Tiền đạo Việt kiều Lee Williams 1m90 của CLB Công an TP.HCM liên tục ghi bàn: HLV Kim Sang-sik phải chú ý?

Thể thao

Lee Williams tiếp tục ghi dấu ấn trong màu áo CLB Công an TP.HCM khi ghi bàn giúp đội nhà giành chiến thắng 3-0 trước CLB TP.HCM ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2025/2026. Đây đã là bàn thắng thứ 2 của tiền đạo Việt kiều người Anh này cho "Chiến Hạm Đỏ".

Diễn tập tình huống sơ tán dân khi nước sông Đáy dâng cao trên báo động 3
Bạn đọc

Diễn tập tình huống sơ tán dân khi nước sông Đáy dâng cao trên báo động 3

Bạn đọc

Chi Cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai Hà Nội đã phối hợp với UBND xã Dân Hòa (TP.Hà Nội) tổ chức buổi diễn tập xử lý một số tình huống trong công tác phòng, chống thiên tai tại khu vực đê sông Đáy. Một trong những tình huống xử lý nổi bật là công tác sơ tán dân khi có cảnh báo thiên tai.

BTV điển trai của Bản tin Thời sự VTV quê gốc Ninh Bình, thời đi học từng bị cảnh cáo toàn trường vì đánh nhau
Văn hóa - Giải trí

BTV điển trai của Bản tin Thời sự VTV quê gốc Ninh Bình, thời đi học từng bị cảnh cáo toàn trường vì đánh nhau

Văn hóa - Giải trí

BTV Hữu Bằng là gương mặt dẫn Bản tin Thời sự 19h gây được nhiều ấn tượng đối với khán giả. Tuy nhiên, ít ai biết, thời đi học anh khá tinh nghịch.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường quyên góp, ủng hộ 6,5 tỷ đồng đến các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ
Nhà nông

Bộ Nông nghiệp và Môi trường quyên góp, ủng hộ 6,5 tỷ đồng đến các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ

Nhà nông

Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức quyên góp, ủng hộ 6,5 tỷ đồng đến các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, riêng đợt mưa lũ vừa qua 1,3 tỷ đồng.

Loại thịt bổ dưỡng hơn thịt gà, hiếm gặp hơn thịt lợn, giúp bổ thận, tăng cường sinh lực, ngừa rụng tóc
Gia đình

Loại thịt bổ dưỡng hơn thịt gà, hiếm gặp hơn thịt lợn, giúp bổ thận, tăng cường sinh lực, ngừa rụng tóc

Gia đình

Đừng ngần ngại ăn loại thịt này vào mùa đông. Đây là loại thịt cực kỳ bổ dưỡng, không phổ biến như thịt bò, thịt dê nhưng giá trị dinh dưỡng cực cao.

Nữ Phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam ngành Y sinh năm 1987, là phó hiệu trưởng của một trường Y, trưởng bộ môn
Xã hội

Nữ Phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam ngành Y sinh năm 1987, là phó hiệu trưởng của một trường Y, trưởng bộ môn

Xã hội

Cô Nguyễn Thị Nhẫn là nữ Phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam thuộc Hội đồng giáo sư ngành Y năm 2025. Cô hiện là Phó Hiệu trưởng Trường Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học, Đại học Y Dược TP.HCM.

Lời khai của đối tượng đá người đàn ông bất tỉnh giữa phố ở Hà Nội
Pháp luật

Lời khai của đối tượng đá người đàn ông bất tỉnh giữa phố ở Hà Nội

Pháp luật

Lương Cao Phúc, 20 tuổi, ở Hà Nội bị Công an phường Phú Lương triệu tập sau gần 24 giờ bỏ trốn, do liên quan vụ đánh một người đàn ông bất tỉnh giữa phố Xốm.

Tổng Bí thư: Không để có “khoảng trống,” “vùng tối” mà công tác kiểm tra, giám sát của Đảng không vươn tới được
Tin tức

Tổng Bí thư: Không để có “khoảng trống,” “vùng tối” mà công tác kiểm tra, giám sát của Đảng không vươn tới được

Tin tức

Tổng Bí thư yêu cầu triển khai toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và những nhiệm vụ do cấp ủy giao, không để có “khoảng trống,” “vùng tối.”

Người đàn ông bị 2 nam thanh niên hành hung giữa phố tại Hà Nội
Pháp luật

Người đàn ông bị 2 nam thanh niên hành hung giữa phố tại Hà Nội

Pháp luật

Một người đàn ông bị 2 nam thanh niên dùng hung khí hành hung giữa phố. Sự việc xảy ra tại xã An Khánh, Hà Nội.

Nông dân Hải Phòng (bao gồm cả Hải Dương trước đây) đang hối hả làm một việc quan trọng để kịp đưa hàng ra bán dịp Tết
Nhà nông

Nông dân Hải Phòng (bao gồm cả Hải Dương trước đây) đang hối hả làm một việc quan trọng để kịp đưa hàng ra bán dịp Tết

Nhà nông

Nông dân Hải Phòng (bao gồm cả Hải Dương trước đây) đang hối hả làm một việc quan trọng để kịp đưa hàng ra bán dịp Tết. Những ngày này, tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân các địa phương ở TP Hải Phòng hối hả ra đồng để kịp gieo trồng cây vụ đông vào vụ rau Tết.

Đà Nẵng lên tiếng về chênh lệch giá bồi thường tại dự án đường sắt tốc độ cao
Kinh tế

Đà Nẵng lên tiếng về chênh lệch giá bồi thường tại dự án đường sắt tốc độ cao

Kinh tế

Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng cho biết, việc bồi thường diện tích đất thuộc dự án đường sắt tốc độ cao sẽ được áp dụng theo giá đất cụ thể tại thời điểm phê duyệt phương án, khẳng định không có chuyện áp giá chênh lệch giữa các khu vực khi dự án chưa ban hành quyết định thu hồi đất.

Đoàn Văn công Quân Giải phóng Trị Thiên và 'tiếng hát át tiếng bom' trong Xuân Mậu Thân 1968
Đông Tây - Kim Cổ

Đoàn Văn công Quân Giải phóng Trị Thiên và "tiếng hát át tiếng bom" trong Xuân Mậu Thân 1968

Đông Tây - Kim Cổ

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, dưới làn bom đạn ác liệt, các nghệ sĩ, diễn viên của Đoàn Văn công Quân Giải phóng Trị Thiên đã có mặt ở những nơi nguy hiểm nhất, mang lời ca, tiếng hát cổ vũ tinh thần bộ đội.

Loại rau vừa rẻ vừa ngon, là thuốc tốt nhất chữa chứng thấp nhiệt, ăn nhiều giúp cơ thể nhẹ nhõm, sảng khoái
Gia đình

Loại rau vừa rẻ vừa ngon, là thuốc tốt nhất chữa chứng thấp nhiệt, ăn nhiều giúp cơ thể nhẹ nhõm, sảng khoái

Gia đình

Loại rau này là kẻ thù số 1 của "ẩm thấp", ăn nhiều vào mùa này để kích thích nhu động ruột, loại bỏ chứng thấp nhiệt, xào trứng cực thơm.

5.000 quân NATO và 20 tàu chiến dồn đến cửa ngõ vào Nga
Điểm nóng

5.000 quân NATO và 20 tàu chiến dồn đến cửa ngõ vào Nga

Điểm nóng

Các cuộc tập trận của NATO do Hải quân Phần Lan dẫn đầu, với sự tham gia của khoảng 5.000 quân nhân và 20 tàu chiến đồng minh, sẽ bắt đầu vào ngày 24/11 tại biển Baltic.

GS, Anh hùng Lao động tạo ra các giống lúa, cây giống Việt Nam, bác sỹ nông học, học vị cao nhất ở Nhật Bản thời bấy giờ
Nhà nông

GS, Anh hùng Lao động tạo ra các giống lúa, cây giống Việt Nam, bác sỹ nông học, học vị cao nhất ở Nhật Bản thời bấy giờ

Nhà nông

Giáo sư, Anh hùng Lao động Lương Định Của quê ở huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng là một nhân cách lớn, một nhà nông học xuất sắc, người đi đầu trong lĩnh vực cải tạo giống cây trồng Việt Nam, trong đó có các giống lúa Việt Nam. GS Lương Định Của nhận bằng Bác sĩ nông học năm 1951 tại Nhật Bản-học vị cao nhất của Nhật Bản thời bấy giờ.

Đồng Nai: Thủy điện xả lũ không thông báo, chính quyền xã Đak Lua ứng phó ngập lụt qua Zalo
Nhà nông

Đồng Nai: Thủy điện xả lũ không thông báo, chính quyền xã Đak Lua ứng phó ngập lụt qua Zalo

Nhà nông

Việc thủy điện Đồng Nai 5 xả lũ vừa qua khiến xã Đak Lua (tỉnh Đồng Nai) bất ngờ bởi thông tin xả lũ từ thủy điện không gửi văn bản chính thức, chỉ xuất hiện muộn trong nhóm zalo. Dù vậy, chính quyền xã vẫn kịp huy động lực lượng ứng phó.

Quảng Trị: Nhà thầu đã bóc gỡ bê tông đổ dưới trời mưa để thi công lại sau phản ánh của Dân Việt
Bạn đọc

Quảng Trị: Nhà thầu đã bóc gỡ bê tông đổ dưới trời mưa để thi công lại sau phản ánh của Dân Việt

Bạn đọc

Sau phản ánh của Báo Dân Việt về việc Công ty Cổ phần Xây dựng Đức Hạnh đổ bê tông dưới trời mưa tại vỉa hè Quốc lộ 9 (phường Đông Hà, Quảng Trị), nhà thầu này đã bóc gỡ toàn bộ phần bê tông không đạt, đổ lại và hoàn thiện lát gạch theo yêu cầu của Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng phường Đông Hà.

Quyền lực của Triệu Lộ Tư
Văn hóa - Giải trí

Quyền lực của Triệu Lộ Tư

Văn hóa - Giải trí

Triệu Lộ Tư từng bị tẩy chay vì lợi dụng bệnh tật gây ồn ào, chú ý. Tuy nhiên, sự nghiệp của cô không lụi tàn mà còn bước sang trang mới khiến công chúng bất ngờ.

Giá vàng hôm nay mới nhất (24/11): Vàng nhẫn quay đầu giảm, nhà vàng bán 'mạnh tay'
Kinh tế

Giá vàng hôm nay mới nhất (24/11): Vàng nhẫn quay đầu giảm, nhà vàng bán "mạnh tay"

Kinh tế

Giá vàng hôm nay trưa 24/11, vàng nhẫn giảm nhẹ so với phiên hôm qua, còn vàng SJC vẫn bất động. Nhu cầu mua của người dân giảm đáng kể trong ngày nhà vàng mở bán số lượng lớn.

36 trận bất bại, Ninh Bình FC lập kỷ lục mới tại châu Á
Thể thao

36 trận bất bại, Ninh Bình FC lập kỷ lục mới tại châu Á

Thể thao

Ngược dòng kịch tính hạ Hải Phòng FC 2-1, Ninh Bình FC chính thức vào tứ kết Cúp Quốc gia. Chiến thắng này giúp đội trưởng Hoàng Đức và các đồng đội nối dài mạch bất bại lên con số 36 trên mọi mặt trận.

