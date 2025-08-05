Chủ đề nóng

80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Thứ ba, ngày 05/08/2025 10:00 GMT+7

Tạm giữ hình sự 4 đối tượng định bán 1.600kg thịt nhiễm dịch tả lợn châu Phi ở Thanh Hóa

Hữu Dụng Thứ ba, ngày 05/08/2025 10:00 GMT+7
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 4 đối tượng về hành vi vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.
Ngày 5/8, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này vừa tạm giữ hình sự với 4 đối tượng gồm: Lê Mạnh Đáng (SN 1990) Mai Văn Hùng (SN 1989) đều ở xã Thọ Bình; Ngô Thị Lan (SN 1981) ở xã Lam Sơn và Lê Hữu Tuân (SN 1987) ở xã Kiên Thọ, tỉnh Thanh Hóa về hành vi vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Hiện công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự 4 đối tượng, chuẩn bị bán đem 1.600kg thịt mắc dịch tả lợn Châu Phi ra thị trường. Ảnh: Công an Thanh Hóa.

Trước đó, ngày 30/7/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa và Đội Quản lý thị trường số 9, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp kiểm tra các cơ sở kinh doanh, buôn bán giết mổ lợn, thịt lợn trên địa bàn tỉnh này. Quá trình kiểm tra tại các cơ sở do Lê Mạnh Đáng, Mai Văn Hùng và Ngô Thị Lan làm chủ, các đối tượng này đã không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Đồng loạt kiểm tra đối với các cơ sở này, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ tại nhà các đối tượng Lê Mạnh Đáng, Mai Văn Hùng và Ngô Thị Lan tổng số 1.609 kg thịt lợn. Tất cả số thịt lợn nói trên đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, kiểm dịch và nghi vấn thịt lợn dịch bệnh.

Theo khai nhận ban đầu của các đối tượng thì số thịt lợn trên đều có nguồn gốc từ lợn dịch bệnh, các đối tượng mua về để giết mổ bán ra thị trường. Ảnh: Công an Thanh Hóa.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận, từ tháng 4/2025, dưới sự điều hành của Lê Mạnh Đáng, các đối tượng bắt đầu mua gom lợn ốm, yếu từ các đầu nậu rồi đưa đi tiêu thụ và giết mổ tại nhà. Thời gian giết mổ thường diễn ra từ khoảng 0 giờ 30 phút đến 3 giờ sáng. Theo khai nhận ban đầu của các đối tượng thì số thịt lợn trên đều có nguồn gốc từ lợn dịch bệnh, các đối tượng mua về để giết mổ bán ra thị trường.

Ngay sau đó, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Thanh Hóa đã lấy mẫu thịt lợn thu giữ tại nhà các đối tượng gửi Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm Thú y Trung ương để xét nghiệm dịch bệnh. Kết quả, tất cả các mẫu đều dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng và xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm.

