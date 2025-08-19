Mỗi người một tay, nhịp nhàng và hối hả tại khu ruộng trồng mướp hương, như chính nhịp thở đầy sức sống của vùng chuyên canh hoa màu đang vươn mình mạnh mẽ ở xã Phước Long, tỉnh Cà Mau.

Được mùa, được giá, lại có đầu ra ổn định, những “trái ngọt” ấy là thành quả từ sự quyết tâm thay đổi của HTX Quyết Tiến.

Từ vùng đất trước kia chỉ độc canh lúa, thu nhập bấp bênh, nay đã trở thành vựa rau màu, trong đó có mô hình trồng mướp nức tiếng trong vùng.

Mướp hương: “Trái ngọt” từ vùng đất chuyên canh

Ths. Tô Ngọc Dung, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Cà Mau, phấn khởi: “Vùng đất này trước kia, nông dân chỉ sản xuất lúa 2 vụ, năng suất không cao, đầu ra bấp bênh.

Tuy nhiên, từ khi chuyển sang mô hình trồng màu chuyên canh, trong đó luân canh trồng bắp và trồng mướp hương, gắn với liên kết, phát triển kinh tế tập thể thì thu nhập của bà con rất cao...

HTX Quyết Tiến, xã Phước Long, tỉnh Cà Mau mới (trước sáp nhập tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, xã Phước Long thuộc huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu) cung cấp mỗi ngày trên 1 tấn mướp hương, với mức giá khoảng 14 ngàn đồng/kg mang lại nguồn thu nhập ổn định cho xã viên.

Nếu canh tác tốt, các hộ nông dân trồng rau màu có thể thu lợi nhuận vài trăm triệu đồng mỗi năm. Là người làm công tác kỹ thuật, tôi rất phấn khởi khi thấy hiệu quả của mô hình này”.

Theo Ths. Dung, sự thay da đổi thịt ấy không chỉ bắt nguồn từ mô hình sản xuất phù hợp mà còn từ sự đầu tư hạ tầng.

Tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp được thông xe đã mở đường cho hoa màu vươn ra thị trường lớn.

Cùng với đó, HTX Quyết Tiến được tập huấn bài bản về kỹ thuật canh tác, tổ chức sản xuất theo hướng chuyên nghiệp, tạo đà bứt phá. “Khi lộ làng thông thoáng, cùng với sự quan tâm của ngành nông nghiệp địa phương, HTX bắt tay ngay vào việc chuyển đổi, chuyên canh thêm các loại hoa màu đón đầu thị trường, đồng thời tăng cường liên kết để đầu vào, đầu ra ổn định”, ông Phạm Hiệp Phong, Phó Giám đốc HTX Quyết Tiến, cho biết.

Nhờ vậy, đến thời điểm hiện tại, trung bình mỗi ngày HTX xuất bán trên 1 tấn mướp hương lên các chợ Bình Điền, chợ Thủ Đức ở TP Hồ Chí Minh.

Phấn khởi hơn khi hiện nay mướp hương có giá khoảng 14 ngàn đồng/kg, mang đến nguồn thu nhập ổn định cho các xã viên.

Bên cạnh mướp hương, mỗi ngày HTX cũng cung cấp cho thị trường từ 20-30 ngàn trái bắp, giá bán từ 2.500-3.000 đồng/trái. Đây cũng là sản phẩm đạt OCOP 3 sao của HTX Quyết Tiến.

Tạo việc làm, chung tay cùng “Quyết Tiến”

HTX Quyết Tiến được thành lập từ năm 2011, hiện có 115 thành viên tham gia với diện tích đất 95 ha. Trong đó, sản xuất lúa 2 vụ 70 ha, còn lại là trồng màu.

Ông Phạm Hiệp Phong chia sẻ: “Chuyên canh màu có nguồn thu ổn định hơn so với vụ lúa. Nhưng để đạt được hiệu quả lâu dài, các mặt hàng nông sản của HTX Quyết Tiến phải giữ uy tín chất lượng và luôn đảm bảo nguồn cung để đáp ứng nhu cầu của thương lái, tạo nguồn lợi nhuận ổn định cho xã viên”.



Ngoài mua chung, bán chung, thành viên HTX Quyết Tiến còn tuân thủ chung lịch thời vụ để cùng nhau phát triển.

Mô hình trồng mướp hương ở HTX Quyết Tiến. Mỗi ngày HTX Quyết Tiến, xã Phước Long, tỉnh Cà Mau mới (trước sáp nhập tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, xã Phước Long thuộc huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu) tạo việc làm cho từ 20-30 lao động. (Ảnh: Tiến Luận).

Làng chuyên canh có diện tích 30 ha, hiện đã được xây dựng bờ bao, phù hợp với từng loại cây trồng, giúp xã viên chủ động trong mùa vụ.

Từ tháng 10, HTX tập trung trồng dưa hấu tết, sau đó nối tiếp vụ bắp, mướp hương tuỳ vào lựa chọn của xã viên cho phù hợp với điều kiện sản xuất của gia đình. Tất cả giống hoa màu đều được mua từ các công ty uy tín để đảm bảo từ khâu đầu vào.

Không chỉ mang lại lợi nhuận cho các hộ thành viên, HTX Quyết Tiến còn là nơi tạo việc làm thường xuyên cho 20-30 lao động với các công việc phụ hằng ngày. Trung bình nhân công có thu nhập khoảng 6 triệu đồng/người/tháng.

Chị Cao Thị Diệu, ấp Mỹ I, xã Phước Long, bày tỏ: “Trước đây, tôi làm nghề đan lát, trung bình mỗi ngày kiếm khoảng 100 ngàn đồng. Từ khi chuyển sang làm việc tại HTX Quyết Tiến, thu nhập tăng lên và ổn định hơn, mỗi tháng từ 5-6 triệu đồng, đủ trang trải cho những khoản chi tiêu thiết yếu của gia đình và lo cho con học hành”.



Chị Diệu (bên phải) có nguồn thu nhập khoảng 6 triệu đồng/tháng từ các công việc, trong đó có việc đóng gói mướp hương tại HTX Quyết Tiến.

“Ở đây nhiều việc lắm, sáng cắt mướp, sắp xếp mướp cho xe chở đi; chiều sửa trái, người ta rải phân thì mình đậy màng phủ, công việc vừa sức với phụ nữ.

Thấy tôi làm ổn định, nhiều chị em trong xóm cũng vào làm chung. HTX Quyết Tiến thật sự là địa chỉ tạo việc làm mang đến niềm vui cho lao động nhàn rỗi, có thu nhập ổn định”, chị Diệu mặt tươi rói.

Ông Phạm Hiệp Phong khẳng định: “Niềm vui của HTX chính là tạo được uy tín cho mô hình chuyên canh rau màu, để không chỉ cung cấp nông sản chất lượng mà còn tạo thu nhập ổn định cho bà con, đóng góp tích cực cho sự phát triển của quê hương từ sự cần mẫn, chăm chỉ của nông dân”.

Từ một vùng đất chỉ quen với cây lúa, giờ đây đã trở thành “địa chỉ xanh” chuyên canh hoa màu hiệu quả, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn và tạo đà phát triển cho kinh tế tập thể.

Như chính cái tên “Quyết Tiến”, HTX này đã và đang vững vàng tiến bước cùng bà con nông dân, từng ngày gặt hái những mùa bội thu.

